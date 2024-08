CONVINUS Global Mobility Alert - Week 32.2024

Nigeria: Delays in processing immigration applications expected due to current nationwide protests

Nigeria: Verzögerungen bei der Bearbeitung von Arbeitsbewilligungsanträgen aufgrund der aktuellen landesweiten Proteste erwartet

Due to nationwide protests that began on August 1, 2024, embassies and government offices in Nigeria's capital Abuja are temporarily closed and government offices and embassies in Lagos are operating with reduced staff and office hours.

The protests are expected to end on or before August 10, 2024. Nevertheless, foreign nationals and employers should expect delays in processing immigration applications.

Aufgrund landesweiter Proteste, die am 1. August 2024 begonnen haben, sind Botschaften und Regierungsbüros in nigerianischen Hauptstadt Abuja vorübergehend geschlossen und Regierungsbüros und Botschaften in Lagos arbeiten mit reduziertem Personal und reduzierten Bürozeiten.

Es wird erwartet, dass die Proteste am oder vor dem 10. August 2024 beendet werden.

Dennoch sollten ausländische Staatsangehörige und Arbeitgeber mit Verzögerungen bei der Bearbeitung von Arbeitsbewilligungsanträgen rechnen.

United Kingdom: Planned conversion of physical immigration documents to electronic visas / "eVisa" by the end of 2024

Vereinigtes Königreich: Geplante Umwandlung der physischen Einwanderungsdokumente auf elektronische Visa / "eVisa" bis Ende 2024

The «Home Office» (HO), also known as the Home Department (a ministerial department of the Government of the United Kingdom) continues to send out invitations to individuals to switch from their physical immigration documents to an electronic visa or 'eVisa', as the Government intends to stop issuing physical immigration documents, from 2025.

The main points are:

As we reported earlier in the year, in April the government began sending out invitations to eligible visa holders to set up an online account with «UK Visas and Immigration» (UKVI) to access their eVisa.

The new eVisa will replace biometric residence permits, biometric residence cards, passport endorsements (e.g. permanent entry permits) and vignette stickers in passports (e.g. entry permits or visa vignettes) by the end of 2024.

The measures that will be required will depend on the nature of the current immigration document. The latest guidance from the «Home Office» (HO) can be found on the eVisa guidance page here.

Background: This digitization is part of a larger plan by the government to transform the border and immigration system. The government has also introduced the Electronic Travel Authorization (ETA) system. The ETA is a digital travel permit for travelers who do not require a visa.

Note: Since February 22, 2024, nationals of Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Saudi Arabia and the United Arab Emirates must apply for an ETA before they can travel to the United Kingdom.

Summary: Officials stated that invitations will continue to be issued in phases before the process is opened to all BRP holders. eVisas are intended to be a more secure process by reducing the risk of fraud, loss and misuse of physical documents while providing a more secure way to prove immigration status.

Das «Home Office» (HO), auch bekannt als das Home Department (eine ministerielle Abteilung der Regierung des Vereinigten Königreichs), verschickt weiterhin Aufforderungen an Einzelpersonen, von ihren physischen Einwanderungsdokumenten auf ein elektronisches Visum oder "eVisa" umzusteigen, da die Regierung beabsichtigt, ab 2025 keine physischen Einwanderungsdokumente mehr auszustellen.

Die wichtigsten Punkte hierzu sind:

Wie wir bereits im Frühjahr berichtet haben, hat die Regierung im letzten April damit begonnen, Einladungen an berechtigte Visuminhaber zu versenden, damit diese ein Online-Konto bei «UK Visas and Immigration» (UKVI) einrichten können, um Zugang zu ihrem eVisa zu erhalten. Das neue eVisa wird bis Ende 2024 biometrische Aufenthaltstitel, biometrische Aufenthaltskarten, Passvermerke (z. B. unbefristete Einreisegenehmigung) und Vignettenaufkleber in Pässen (z. B. Einreisegenehmigungen oder Visumvignetten) ersetzen. Welche Massnahmen dann erforderlich sein werden, hängt von der Art des derzeitigen Einwanderungsdokuments ab. Die neuesten Hinweise des Innen- ministeriums finden sie auf der eVisa-Leitfaden-Seite hier.

Hintergrund: Diese Digitalisierung ist Teil eines grösseren Plans der Regierung zur Umgestaltung des Grenz- und Einwanderungssystems. Die Regierung hat auch das System der elektronischen Reisegenehmigung (Electronic Travel Authorization, ETA) eingeführt. Die ETA ist eine digitale Reiseerlaubnis für Reisende, die kein Visum benötigen.

Hinweis: Seit dem 22. Februar 2024 müssen Staatsangehörige von Bahrain, Jordanien, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten eine ETA beantragen, bevor sie in das Vereinigte Königreich reisen können.

Fazit: Zuständige Beamte erklärten, dass Einladungen weiterhin in Phasen ausgestellt werden, bevor das Verfahren für alle BRP-Inhaber geöffnet wird. eVisas sollen ein sichereres Verfahren sein, indem sie das Risiko von Betrug, Verlust und Missbrauch von physischen Dokumenten verringern und gleichzeitig einen sichereren Weg zum Nachweis des Einwanderungsstatus bieten.

Vietnam: In Ho Chi Minh City, the provinces of Dong Nai and Binh Duong, longer processing times must be expected due to recent changes in the online application process.

Vietnam: In Ho-Chi-Minh-Stadt, den Provinzen Dong Nai und Binh Duong muss wegen aktuellen Änderungen bei dem Online-Beantragungsprozess mit verlängerten Bearbeitungszeiten gerechnet werden.

In Ho Chi Minh City, Dong Nai and Binh Duong, an additional online application is now required for all Temporary Residence Permit (TRC) and Long Term Visa (LTV) applications (with a few exceptions).

While this additional application was previously only required for Chinese applicants, this now applies to all applicants. After the online submission, the applicant must still submit the application documents to the immigration authority in paper form.

This additional online step is expected to add one to two weeks to the already lengthy immigration process in Vietnam and will impact the costs associated with relocation and accommodation of the worker as well as other non-immigration matters that depend on the validity of a TRC or LTV.

In Ho-Chi-Minh-Stadt, Dong Nai und Binh Duong ist nun für alle Anträge auf eine befristete Aufenthaltsgenehmigung (TRC) und ein Langzeitvisum (LTV) ein zusätzlicher Online-Antrag erforderlich (mit wenigen Ausnahmen). Während dieser zusätzliche Antrag bisher nur für chinesische Antragsteller notwendig war, gilt dies jetzt für alle Antragsteller.

Nach der Online-Einreichung muss der Antragsteller der Einwanderungsbehörde die Antragsunterlagen noch in Papierform vorlegen.

Es wird erwartet, dass dieser zusätzliche OnlineSchritt das ohnehin schon langwierige Arbeitsbewilligungsverfahren in Vietnam um ein bis zwei Wochen verlängern und sich auch auf die Kosten auswirken, die mit dem Umzug und der Unterbringung des Arbeitnehmers sowie anderen arbeitsbewilligungsunabhängigen Angelegenheiten verbunden sind, die von der Gültigkeit eines TRC oder LTV abhängen.

