Обзор судебной практики Верховного Суда РК по возврату излишне уплаченной суммы налога с дохода нерезидента в виде роялти

Между Компанией, резидентом Нидерландов (Компания), и ее Филиалом (Филиал) в Казахста&

Между Компанией, резидентом Нидерландов (Компания), и ее Филиалом (Филиал) в Казахстане был заключен лицензионный договор. Договор содержал “grossup” оговорку, согласно которой Филиал уплачивает налог на роялти за счет собственных средств, а затем уплаченная сумма налога возмещается Компанией. Так, роялти, выплаченный в адрес Компании, был обложен Филиалом КПН у источника выплаты по ставке 15%. В последующем сумма уплаченного налога была возмещена Филиалу Компанией с полученных доходов.

Таким образом, фактический налог был уплачен с доходов нерезидента, что подтверждается платежным поручением и бухгалтерскими справками Филиала.

Согласно положениям Налоговой конвенции между Казахстаном и Нидерландами (Налоговая конвенция), роялти могут облагаться налогом как в Казахстане, так и в Нидерландах. При этом, если бенефициарный собственник дохода является резидентом страны, с которой действует конвенция, налог у источника не должен превышать 10%.

Вместе с тем, согласно пункту 2 Налоговой конвенции, она применяется к налогам на доход и на капитал, взимаемым Договаривающимся Государством или его политико-административными подразделениями или местными властями, независимо от способа их взимания.

Компания обратилась за возвратом излишне уплаченной суммы налога 5%, однако налоговые органы отказали в возврате аргументировав тем, что налог был уплачен Филиалом за счет собственных средств, а не с дохода нерезидента, что препятствует применению сниженной ставки, и противоречит статье 2 Налоговой конвенции о применении налоговых льгот вне зависимости от способа их взимания.

Не согласившись с отказом в возврате, Компания обжаловала его сначала в Министерстве финансов РК, а затем в судебном порядке.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РК пришла к следующим выводам:

Филиалом уплачена сумма налога, ранее не удержанная с доходов нерезидента, а после Компания возместила данную сумму с полученных доходов, что подтверждается документально.

Филиалом уплачена сумма налога, ранее не удержанная с доходов нерезидента, а после Компания возместила данную сумму с полученных доходов, что подтверждается документально.

В целях применения Налоговой конвенции ключевое значение имеет, кто понес фактические расходы. Таким образом, Верховным судом применен и подтверждён устоявшийся подход о применении Налоговой конвенции только в том случае, если материальная нагрузка возложена на нерезидента.

Верховный суд оставил решения нижестоящих судов о возврате излишне уплаченного налога в силе, поддержав позицию Компании в полном объеме.

Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК №6001-23-00-6ап/2759(2) от 30 апреля 2024 года

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