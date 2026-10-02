¿Está Realmente Protegido Tu Patrimonio? | Icaza, González-Ruiz & Alemán (Video)

En este episodio de Legal Insider, Benito Lucero, director de Icaza Accounting Services Corp., conversa con Luis Martínez, subgerente de Icaza Trust Corporation, sobre cómo proteger y organizar el patrimonio familiar en Panamá.

Conoce los mitos más comunes sobre la protección de activos, las diferencias entre fideicomisos, fundaciones de interés privado, sociedades y seguros, y la importancia de planificar la sucesión con tiempo.

Mira el episodio completo y descubre qué herramientas pueden ayudarte a proteger lo que has construido.

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