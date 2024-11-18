Trusts & Foundations: МФЦА Открывает Новые Горизонты В Качестве Альтернативы Офшорных Зон

Глобальная экономика переживает период перемен, геополитическая обстановка становится все более нестабильной, а традиционные центры финансов и торговли теряют свою былую привлекательность либо становятся недоступными для определенных участников рынка. В современной реальности многие ищут новые «центры притяжения», альтернативные площадки для инвестирования и ведения бизнеса.

Особую привлекательность в рамках существующей реальности приобретает Международный Финансовый Центр Астана (МФЦА) – уникальный проект, созданный в Казахстане в 2018 году с целью его превращения в ведущий финансовый хаб Центральной Азии.

Стратегическое месторасположение Республики Казахстан между Европой и Азией позволяет МФЦА привлекать инвестиции из различных регионов мира, активно сотрудничать с другими международными финансовыми центрами, такими как Лондон и Дубай (DIFC), но при этом функционировать как отдельная правовая система с собственными законами, органами управления, судебной системой и международным арбитражным центром.

На данный момент МФЦА представляет собой «государство в государстве», в котором действуют свои правила игры, отличающиеся от национальных законов:

- собственное законодательство: МФЦА обладает сводом законов, разработанным с учетом лучших международных практик в области финансов, в основе правовой системы которой лежит английское общее право, что делает МФЦА привлекательным местом для заключения международных сделок и разрешения споров;

- независимые органы управления: МФЦА имеет свой Совет директоров, исполнительный орган, которые обеспечивают эффективное управление и контроль за деятельностью финансовых институтов;

- собственная судебная система: на территории МФЦА существует суд, который разбирает споры между участниками финансового центра;

- международный арбитражный центр: МФЦА располагает современным международным арбитражным центром для альтернативного разрешения споров между участниками финансового центра.

Указанное выше предоставляет участникам центра широкие преимущества и возможности, обеспечивает инвесторам уверенность и предоставляет им возможность получить доступ к финансовым инструментам мирового уровня.

Достижение определенного уровня блага для многих предпринимателей становится не просто целью, а точкой отсчета для нового этапа – эффективного управления и защиты, а также планирования будущего своей семьи и обеспечения ее финансового благополучия. Сосредоточение активов в единой структуре, будь то холдинговая компания, траст или фонд, позволяет минимизировать риски, связанные с ведением бизнеса, личными обязательствами, а также защитить наследников от нежелательных претензий со стороны третьих лиц.

В связи с принятием Европейским союзом COUNCIL REGULATION (EU) 2022/576 от 08.04.2022, введением запрета на доступ россиян к трастам и фондам, управляемым трастовыми компаниями и управляющими из стран-членов Европейского союза, российские бизнесмены активно ищут альтернативные решения. МФЦА, в свою очередь, предоставляет привлекательную альтернативу традиционным юрисдикциям для создания подобных правовых конструкций.

Trust представляет собой правовую конструкцию, в которой одно лицо (трастовый/доверительный управляющий) управляет имуществом в интересах других лиц (бенефициаров). Траст может быть использован для защиты имущества, планирования наследования, доверительного управления бизнесом и многих других целей. Вот несколько ключевых направлений, где аккумулирование активов с помощью траста демонстрирует наибольшую эффективность:

- защита активов: конструкция траста может защитить активы от претензий кредиторов, если у создателя траста возникнут финансовые трудности, предотвратить раздел имущества при разводе, особенно если в браке были получены значительные активы; позволяет управлять активами в интересах наследников, даже если они не обладают необходимыми знаниями или опытом.

- управление активами: траст может служить инструментом для эффективного управления инвестициями в различные активы, для оптимизации налоговых обязательств, связанных с управлением активами, также позволяет оптимизировать налоговые обязательства при международных операциях.

Создание траста в МФЦА может стать эффективным и успешным инструментом аккумулирования активов, поскольку в отличие от многих офшорных юрисдикций, МФЦА не попал под санкции ЕС и других стран, что непосредственно снижает риск блокировки активов, а также МФЦА предлагает привлекательную налоговую политику для трастов, что позволяет оптимизировать налоговые обязательства.

Создание такого правового инструмента, как Foundations, также становится актуальным, поскольку такая правовая конструкция предоставляет широкие возможности для планирования наследства, защиты активов и управления бизнесом. Фонд является юридическим лицом особого рода, который создается для управления капиталом и активами в целях, прямо предусмотренных уставом Фонда.

Foundations позволяют учредителям устанавливать четкие правила и условия для управления фондом, а также обеспечивают высокую степень конфиденциальности информации об учредителях, бенефициарах и членах совета фонда, что важно для сохранения приватности. Все это делает Foundations привлекательным выбором для тех, кто хочет обеспечить долгосрочное управление и защиту своих активов.

Несмотря на привлекательность таких институтов как Трасты и Фонды, процесс их создания и регистрации на территории Международного финансового центра Астана – многоступенчатый, требующий подготовку определенного пакета документов, отличного знания локального законодательства, юридических процедур и нормативных актов.

Во-первых, необходимо собрать информацию и подготовить пакет документов для регистрации: все необходимые данные о учредителе, бенефициарах, активах и доверительном управляющем. Все документы и анкеты должны быть заполнены полностью и точно.

Во-вторых, в случаях с трастом необходимо составление трастового соглашения, которое будет определять условия траста, права и обязанности учредителя, доверительного управляющего, протектора. Трастовый документ должен быть написан ясным и понятным языком, чтобы исключить возможность неправильной интерпретации условий траста.

В-третьих, подготовить Устав компании, решение об инкорпорации, соответствующими целям создания компаний.

В–четвертых, учредителю компании пройти систему KYC и подготовить регистрационное заявление.

Указанные шаги процедуры регистрации требуют внимательного и аккуратного заполнения документации и анкет, четкого соответствия законодательству МФЦА и требованиям регулятора, дабы избежать возможного отказа в регистрации или последующих проблем в управлении трастом или фондом.

Прохождение процедуры регистрации компании при сопровождении профессиональных консультантов позволит сократить риск неверного заполнения анкет и данных, свести к минимуму риски и обеспечит гладкий и безопасный процесс регистрации.

Имея большой теоретический опыт в области финансового и корпоративного права, понимание юридических основ и нормативных актов, регулирующих создание и управление трастами и фондами на территории МФЦА, а также практический опыт, ведь именно юридическая фирма GRATA International стала «пионером» в этой области, первой зарегистрировав траст в МФЦА, наши специалисты готовы качественно и профессионально провести процесс учреждения траста и фонда в строгом соответствии с законодательством и регулятивными требованиями МФЦА.

Таким образом, возможность заключения трастовых соглашений, а также создание Фондов, в МФЦА открывает перед инвесторами и предпринимателями широкие перспективы для эффективного управления активами, финансового планирования и наследования, а также способствует развитию финансовых услуг в регионе, а GRATA International может стать отличным помощником для целей достижения поставленных задач.

Originally published by Zakon.ru

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