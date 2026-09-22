Nye EU-kvoteregler kan få betydning for affaldsenergisektoren

EU-Kommissionen vil ændre kvotedirektivet for at tilpasse EU’s kvotesystem (EU ETS) til EU’s 2040-klimamål. Kommissionens forslag indebærer blandt andet en gradvis indfasning af kommunal affaldsforbrænding i kvotesystemet fra 2031, ændrede betingelser for gratistildeling og nye regler om permanente kulstoffjernelser (CDR).

EU-Kommissionen fremsatte den 17. juli 2026 et forslag til ændring af EU’s CO₂-kvotedirektiv (direktiv 2003/87/EC med senere ændringer) og afgørelse (EU) 2015/1814 om markedsstabilitetsreserve (COM(2026) 616).

Vi fremhæver her nogle af de elementer i forslaget, som aktører i affaldsforbrændingssektoren særligt bør hæfte sig ved.

Gratiskvoter foreslås videreført, men med krav om investeringer i EU

Kommissionen foreslår at videreføre ordningen med gratiskvoter efter 2030. Fra 2031, skal gratistildeling som udgangspunkt være betinget af, at operatøren udarbejder, offentliggør og indsender en “Invest in EU decarbonisation plan” for den installation, der søges gratistildeling til.

Efter forslaget skal operatøren i hver relevant femårsperiode investere et beløb svarende til værdien af 100 % af gratistildelingen i dekarbonisering i EU. 80 % af gratiskvoterne tildeles årligt, når Invest in EU decarbonisation plan er verificeret og godkendt af den kompetente myndighed. De resterende 20 % tildeles efter den kompetente myndigheds bekræftelse af, at investeringerne er gennemført i EU, at investeringsvolumen svarer til værdien af gratistildelingen, og at investeringerne har ført til væsentlige emissionsreduktioner.

For fjernvarme foreslås gratistildelingen forlænget i 2030'erne, men gradvist udfaset frem mod 2040. Kommissionen angiver samtidig, at affaldsenergi til fjernvarme vil kunne være berettiget til gratistildeling efter reglerne om fjernvarme.

Flere kvoter til rådighed på markedet i en længere periode

Kommissionens forslag indebærer, at der vil være flere kvoter til rådighed på markedet i en længere periode, hvilket giver industrien mere tid og fleksibilitet til omstillingen. Det sker ved, at Kommissionen foreslår at opdatere den lineære reduktionsfaktor (LRF) i kvotehandelssystemet til 3,7 % fra 2031 til 2035 og 1,7 % fra 2036 til 2040.

Kommunal affaldsforbrænding foreslås gradvist omfattet af kvotesystemet

Kommissionen foreslår at udvide EU's kvotehandelssystem til affaldsforbrænding og medforbrænding af affald med gradvis indfasning fra 2031 til 2034. Det foreslås at tilføje en ny, særskilt aktivitet i kvotedirektivets bilag I, som omfatter bortskaffelse eller nyttiggørelse af ikke-farligt affald i affaldsforbrændings- og medforbrændingsanlæg med en kapacitet på over 3 ton pr. time. Kemisk genanvendelse er undtaget fra den foreslåede nye aktivitet, og farligt affald foreslås fortsat at være uden for EU ETS.

Affaldsforbrænding i hele EU foreslås dermed på sigt omfattet af kvotesystemet og ikke kun i de medlemslande, der som Danmark har valgt det.

Kommissionens forslag indeholder dog mulighed for midlertidig nationalt opt-out frem til 2035, hvis visse betingelser er opfyldt.

Carbon removal (CDR) integreres i kvotesystemet

Kommissionen foreslår, at kvotesystemet skal omfatte permanent kulstoffjernelse – carbon removal eller carbon dioxide removal (CDR) – ved fangst og lagring af biogen CO₂ (BioCCS) og CO₂, der er fanget direkte fra atmosfæren (DACCS). Der er ikke tale om en fuld, direkte integration af CDR i kvotesystemet fra begyndelsen.

Kommissionen foreslår at integrere carbon removal i kvotesystemet ved at købe et antal permanente kulstoffjernelsesenheder fra BioCCS- og DACCS-aktiviteter, der er certificeret under CRCF-forordningen.

Det foreslås konkret at indføre en ny artikel 9c i kvotedirektivet, hvorefter den samlede kvotemængde forhøjes med 250 mio. kvoter, som Kommissionen skal auktionere fra 2031 til 2040 for at finansiere, at Kommissionen fra centralt hold køber et tilsvarende antal permanente kulstoffjernelsesenheder. Det er et krav, at der er tale om kulstoffjernelsesenheder fra BioCCS- og DACCS-aktiviteter, der er certificeret under CRCF-forordningen.

Artikel 9c indeholder desuden en supplerende finansieringsmekanisme. Efter denne mekanisme kan yderligere 10 mio. kvoter fra den samlede EU-kvotemængde kan stilles til rådighed for Kommissionen til auktionering i perioden 2031-2040. Det gælder, hvis provenuet fra auktioneringen af de 250 mio. kvoter ikke er tilstrækkeligt til at finansiere købet af den samlede mængde permanente kulstoffjernelsesenheder.

Det foreslås, at Kommissionens indkøb af permanente kulstoffjernelsesenheder skal reduceres tilsvarende, hvis operatører, luftfartøjsoperatører eller rederier selv anvender CRCF-certificerede indenlandske BioCCS-fjernelser til at kompensere for egne fossile emissioner. Samtidig skal et tilsvarende antal kvoter annulleres fra de 250 mio. kvoter, der afsættes til indkøbsprogrammet.

Forslaget angiver, at Kommissionen får bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler i delegerede retsakter om køb af kulstoffjernelsesenheder, herunder udvælgelseskriterier for køb.

Non-permanent CCU - opgørelsestidspunktet flyttes i visse tilfælde

Efter de gældende regler medregnes CO₂-emissioner på fangsttidspunktet, hvilket betyder, at anlæg, der fanger CO₂, skal returnere kvoter for den fulde mængde genererede emissioner, undtagen hvor CO₂’en lagres permanent geologisk eller i produkter.

Kommissionen foreslår at ændre opgørelsen for ikke-permanent CCU, så fanget CO₂, der bindes i produkter og forventes genudledt i aktiviteter omfattet af EU ETS, som udgangspunkt først udløser kvotepligt, når CO₂’en frigives i en bilag I-aktivitet (downstream), i stedet for på fangsttidspunktet. For syntetiske brændstoffer foreslås opgørelsen dog placeret ved distribution til forbrug (midstream). Ved direkte anvendelse af CO₂ uden kemisk binding fastholdes opgørelsen på fangsttidspunktet.

EU-finansieringsinstrumenter

Kommissionens forslag angiver, at teknologier, processer og teknikker, der direkte reducerer emissioner fra kommunale affaldsforbrændingsanlæg, herunder carbon capture, vil kunne være berettigede til støtte under Innovation Fund, Modernisation Fund samt et nyt EU-instrument, Industrial Decarbonisation Bank, der foreslås etableret fra 2028.

Proces

Kommissionens forslag til ændring af kvotedirektivet skal behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure, før det kan vedtages og gennemføres i medlemsstaterne. Den endelige tekst kan derfor ændre sig.

Der er desuden lagt op til, at de nærmere regler for flere centrale elementer i forslaget, blandt andet carbon removal (CDR), skal fastsættes i efterfølgende delegerede eller gennemførelsesretsakter.

Vi følger arbejdet i EU og holder også øje med det kommende forslag til ”Circular Economy Act”, som Kommissionen i sit arbejdsprogram for 2026 har lagt op til at offentliggøre i tredje kvartal 2026.