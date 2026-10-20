Actualización EB-5: Lo Que Los Inversores Necesitan Saber Ahora

El 25 de febrero de 2026, el USCIS anunció un nuevo enfoque de «Gestión de Inventario» que cambia cómo se priorizan y procesan las peticiones EB-5. Bajo este modelo, la adjudicación se secuencia por tres factores: estado de aprobación del proyecto, designación rural y categoría de visa.

Un Gran Cambio en el Procesamiento Llega el 30 de Marzo de 2026

El 25 de febrero de 2026, el USCIS anunció un nuevo enfoque de «Gestión de Inventario» que cambia cómo se priorizan y procesan las peticiones EB-5. Bajo este modelo, la adjudicación se secuencia por tres factores: estado de aprobación del proyecto, designación rural y categoría de visa.

Adjudicación con Base en el Proyecto

Bajo el nuevo modelo, la fecha en que presentó su solicitud ya no es el factor principal para determinar cuándo avanza su petición. El estado del proyecto lo es. El USCIS no adjudicará su I-526E individual hasta que haya emitido una decisión oficial sobre el I-956F de su proyecto, independientemente de cuánto tiempo lleva esperando su petición.

En términos prácticos, dos inversores que presentaron sus solicitudes en la misma fecha podrían enfrentar cronogramas muy diferentes simplemente porque sus proyectos se encuentran en distintas etapas del proceso de aprobación. Su petición está ahora vinculada al plazo del proyecto, no solo a su propia fecha de presentación.

¿Necesita Esperar Antes de presentar su Solicitud?

No. Solo necesita esperar hasta que el I-956F haya sido presentado, no aprobado, antes de enviar su I-526E. El USCIS ha reconocido públicamente la demanda de los inversores de presentar sus solicitudes lo antes posible y se ha comprometido a emitir los avisos de recepción del I-956F de manera oportuna para que los inversores no tengan que esperar innecesariamente.

Dicho esto, su I-526E no será aprobado hasta que el I-956F sea aprobado, por lo que el cronograma del proyecto afecta directamente al suyo.

Cómo Funciona el Nuevo Proceso de Gestión de Inventario

En lugar de revisar las peticiones bajo el sistema FIFO (primero en entrar, primero en salir) adoptado anteriormente, el USCIS ahora controla el flujo en función del estado del proyecto, la categoría de visa y la disponibilidad de recursos.

La aprobación del proyecto es lo primero: El USCIS no revisará ninguna petición I-526E individual hasta que haya emitido una decisión oficial sobre el I-956F asociado (Formulario I-956F: Solicitud de Aprobación de una Inversión en una Empresa Comercial), la solicitud a nivel de proyecto del Centro Regional. Ninguna petición individual avanza hasta que esto se resuelva.

A partir de ahí, las peticiones rurales se revisan primero: Una vez aprobado el I-956F del proyecto, las peticiones de inversores rurales pasan al frente de la fila y se revisan antes que cualquier otra categoría, en el orden en que fueron recibidas.

Las demás categorías reservadas siguen: Después de que se atiende la cola rural, las categorías reservadas restantes, como las áreas de alto desempleo y los proyectos de infraestructura, se revisan a continuación.

Finalmente, las peticiones generales se procesan al último: Una vez procesadas todas las categorías prioritarias, las peticiones generales se revisan al final. Dentro de este grupo, el USCIS puede dividir los casos en colas más pequeñas por categoría de visa, lo que significa que algunas solicitudes más recientes podrían avanzar antes que otras más antiguas dependiendo del tipo de inversión.

Cola de Prioridad Rural

Bajo el nuevo sistema de Gestión de Inventario, la fecha de presentación por sí sola ya no determina cuándo se revisa su petición: el tipo de proyecto ahora juega un papel igualmente crítico y, en muchos casos, importa más. Los proyectos rurales no simplemente se priorizan; se procesan primero.

Con esto en mente, orientamos activamente a nuestros clientes hacia proyectos rurales y de categoría reservada cuando se alinea con sus objetivos. Estas categorías no solo reciben un procesamiento más rápido, sino que también cuentan con asignaciones de visas dedicadas: 20% para proyectos rurales, 10% para áreas de alto desempleo y 2% para proyectos de infraestructura.

Algunas peticiones I-526E rurales están siendo aprobadas actualmente en tan solo tres a cuatro meses.

¿Qué Sucede con las Peticiones Ya en Proceso?

Si presentó un Formulario I-526 antes del 15 de marzo de 2022, el requisito del I-956F no aplica a su caso. Su petición no está sujeta a la misma estructura de cola que los solicitantes post-RIA y continúa avanzando bajo el marco de procesamiento original.

Si presentó un Formulario I-526 post-RIA o un Formulario I-526E, las nuevas reglas de Gestión de Inventario sí aplican. Si su petición ya está pendiente y el I-956F de su proyecto aún no ha sido aprobado, su caso será retenido hasta que llegue esa aprobación a nivel de proyecto.

Cómo Estamos Preparando a Nuestros Clientes

Presentamos paquetes completos de I-526E desde el primer día, incluyendo el aviso de recepción del I-956F, los documentos completos de oferta y suscripción, y evidencia de capital comprometido y fuente lícita de fondos.

Nos aseguramos de que cada paquete esté listo para la protección de grandfathering antes de la fecha límite del 30 de septiembre. Además, coordinamos directamente con los centros regionales para presentar las solicitudes I-956F lo antes posible y mantener una documentación limpia y consistente del proyecto, para que nada del lado del proyecto retrase su petición individual.

¿Tiene preguntas sobre cómo estos cambios afectan su situación? Comuníquese con nuestro equipo. Le explicaremos todos los detalles y nos aseguraremos de que su inversión esté estructurada correctamente.

Originally published 03/06/2026.

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