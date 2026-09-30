Ciudadanía por Nacimiento y Reglas de Green Card para Hijos de Empleados de Gobiernos Extranjeros

Las nuevas reglas del DHS modifican significativamente la ciudadanía por nacimiento para hijos de empleados de gobiernos extranjeros en Estados Unidos. ¿Cómo afectan estas disposiciones...

▸ Resumen Ejecutivo

Este artículo analiza cómo las nuevas reglas del DHS afectan la ciudadanía por nacimiento para hijos de empleados de gobiernos extranjeros en EE.UU. Se discuten las implicaciones de la Decimocuarta Enmienda, las excepciones diplomáticas y las opciones de Green Card disponibles.

Cuando nace un hijo de una familia que vive o trabaja en Estados Unidos, una de las primeras preguntas es si el menor es ciudadano estadounidense. Como regla general, la ciudadanía por nacimiento significa que un niño nacido en Estados Unidos se convierte en ciudadano estadounidense en el momento de nacer. Sin embargo, los hijos de diplomáticos extranjeros y de ciertos empleados de gobiernos extranjeros no reciben el mismo tratamiento. Los hijos de personas que trabajan en nombre de gobiernos extranjeros, pero que no tienen estatus diplomático, aún pueden adquirir la ciudadanía estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha introducido una nueva regla destinada a impedir que ciertos hijos de personas que trabajan para gobiernos extranjeros en Estados Unidos adquieran la ciudadanía estadounidense. A partir de septiembre de 2026, la regla ofrece a estos menores la oportunidad de solicitar una Green Card, es decir, la residencia permanente legal.

El anuncio del DHS puede crear la impresión de que se ha establecido una nueva opción de Green Card. Sin embargo, ocurre lo contrario: la regla busca impedir que los hijos de empleados de gobiernos extranjeros que no tienen estatus diplomático adquieran la ciudadanía por nacimiento.

El Significado de la Ciudadanía por Nacimiento, la Decimocuarta Enmienda y la Regla General de Estados Unidos La ciudadanía por nacimiento generalmente significa que la ciudadanía se adquiere automáticamente al momento de nacer. El derecho a la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos proviene de la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Conforme a esta disposición, las personas nacidas en el país y sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. Por lo tanto, una persona nacida en Estados Unidos y sujeta a la jurisdicción estadounidense se convierte en ciudadana al nacer conforme a las reglas de ciudadanía de Estados Unidos. No es necesario que la madre o el padre del menor sea ciudadano estadounidense. Por ejemplo, si un ingeniero turco que trabaja para una empresa privada en Estados Unidos tiene un hijo nacido en Estados Unidos, ese hijo adquiere la ciudadanía estadounidense al nacer. El hecho de que el padre o la madre sea extranjero o tenga estatus de trabajo temporal no excluye, por sí solo, al menor de esta regla. Por esta razón, los niños nacidos en Estados Unidos generalmente han sido considerados ciudadanos incluso cuando sus padres son extranjeros. Los hijos de diplomáticos extranjeros se tratan de manera diferente. Ciertos funcionarios cuyo estatus diplomático es reconocido por Estados Unidos, así como sus familias, no se consideran sujetos a la jurisdicción estadounidense debido a la inmunidad diplomática. El hijo de un diplomático no adquiere la ciudadanía estadounidense únicamente por haber nacido en Estados Unidos, salvo que el otro padre sea ciudadano estadounidense. Sin embargo, estos niños pueden ser elegibles para obtener una Green Card. Esta excepción no es nueva. No obstante, no todas las personas que trabajan en una embajada o consulado son diplomáticos. Esta distinción es fundamental para comprender la nueva regla.

Cómo la Orden Ejecutiva del Presidente Trump Cambió el Enfoque sobre la Ciudadanía por Nacimiento Bajo el sistema anterior, existía un proceso especial de registro para obtener una Green Card para los hijos de funcionarios diplomáticos nacidos en Estados Unidos. Estos niños no se convertían en ciudadanos estadounidenses únicamente por haber nacido en el país. En cambio, los hijos de empleados de gobiernos extranjeros que no estaban incluidos en la excepción diplomática podían beneficiarse de la regla general de ciudadanía por nacimiento. La nueva regla del DHS define de manera más amplia el término “empleado de un gobierno extranjero”. Dentro del marco de la orden ejecutiva de 2025 del presidente Trump, la regla considera que los hijos de extranjeros incluidos en esta definición están fuera del alcance de la ciudadanía por nacimiento. A estos niños solo se les ofrece una opción de Green Card. La ciudadanía y una Green Card no son lo mismo. La ciudadanía por nacimiento convierte en ciudadano estadounidense desde el nacimiento a un niño que cumple los requisitos aplicables. Una Green Card permite a una persona vivir permanentemente en Estados Unidos, pero no le otorga la ciudadanía. La vía de solicitud establecida por la nueva regla no convierte, por sí sola, al menor en ciudadano estadounidense. El intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento mediante una acción ejecutiva no es compatible con la legislación actual. De hecho, en 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Trump y reafirmó la regla de la Decimocuarta Enmienda.

¿Qué Hijos de Empleados de Gobiernos Extranjeros Podrían Verse Afectados? Además de los diplomáticos, la nueva regla abarca a los hijos nacidos en Estados Unidos de ciertos otros empleados de gobiernos extranjeros. Estos empleados incluyen a personas que trabajan en las embajadas o consulados de sus países, así como a personas enviadas a Estados Unidos en misiones oficiales de gobierno. Por ejemplo, un ciudadano turco enviado por Türkiye a Estados Unidos para desempeñar funciones de seguridad en un consulado turco podría ser evaluado bajo esta regla, incluso si no cuenta con estatus diplomático. En cambio, la situación podría ser diferente para una persona que trabaja en el mismo consulado en nombre de una empresa privada de seguridad. Trabajar en un edificio consular, por sí solo, no significa que la persona esté incluida en esta categoría. Por este motivo, la determinación depende de quién emplea a la persona, la razón por la cual se encuentra en Estados Unidos y su estatus migratorio o diplomático.

¿Por Qué Es Importante el 4 de Septiembre de 2026 para la Ciudadanía por Nacimiento? Se prevé que las nuevas disposiciones del DHS se apliquen a los niños nacidos en Estados Unidos el 4 de septiembre de 2026 o después de esa fecha. Los niños nacidos antes de esa fecha serán evaluados conforme a las reglas vigentes en la fecha de su nacimiento. Además, si al menos uno de los padres es ciudadano estadounidense, no se aplica la excepción de ciudadanía explicada en la nueva regla. Esta evaluación depende del estatus de ciudadanía del padre o de la madre en el momento del nacimiento del menor. ¿Por Qué Se Está Creando una Vía de Residencia Permanente Legal y Green Card Mientras se Limita la Ciudadanía por Nacimiento? Esta regla está relacionada con la Orden Ejecutiva 14418, emitida por el presidente Trump. La Orden Ejecutiva instruye a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía estadounidense de ciertos niños. La regla del DHS explica cómo los niños que no serán reconocidos como ciudadanos estadounidenses conforme a esta política podrán solicitar la residencia permanente legal. Estas dos medidas avanzan en paralelo: una busca limitar el alcance de la ciudadanía por nacimiento, mientras que la otra proporciona una vía de residencia para los niños que no serán considerados ciudadanos estadounidenses. Veintidós estados han presentado demandas contra esta política, y el gobierno federal defendió la política ante los tribunales durante la administración Trump. El DHS también señala que la regla ayuda a los niños a obtener un estatus legal y evita problemas que podrían surgir en las relaciones con gobiernos extranjeros basadas en el principio de reciprocidad. Por lo tanto, la ampliación de la vía para solicitar una Green Card no significa, por sí sola, que la política migratoria de Estados Unidos se haya vuelto más flexible en términos generales. ¿Qué Niños Protege la Decisión Casa? Las controversias relacionadas con la orden ejecutiva del presidente Trump llegaron a la Corte Suprema a través del caso Casa. Sin embargo, mientras tanto, un tribunal federal de Maryland suspendió temporalmente, el 2 de septiembre de 2026, la aplicación de la nueva Orden Ejecutiva respecto de un grupo específico de niños. El grupo protegido incluye a los niños que nacieron o se espera que nazcan en Estados Unidos el 20 de febrero de 2025 o después de esa fecha, cuando sus padres cumplían las siguientes condiciones al momento del nacimiento: La madre se encuentra en Estados Unidos con un estatus legal pero temporal, o sin estatus legal.

El padre no es ciudadano estadounidense ni titular de una Green Card. El hecho de que un niño no pertenezca a este grupo no significa necesariamente que no pueda beneficiarse de la ciudadanía estadounidense. La decisión tampoco elimina la excepción histórica aplicable a los hijos de diplomáticos. La definición del grupo en la página 7 de la decisión Casa demuestra que la excepción diplomática sigue vigente. Los niños incluidos en esta excepción no adquieren la ciudadanía únicamente por haber nacido en Estados Unidos. Sin embargo, podrían ser elegibles para solicitar una Green Card. El tribunal no ordenó al DHS otorgar Green Cards. En cambio, impidió que el gobierno negara la ciudadanía a los niños del grupo protegido basándose en la nueva Orden Ejecutiva. En la regla que publicó, el DHS indica que no aplicará esta regla a los niños protegidos por la orden judicial. La publicación de una regla no le otorga al gobierno autoridad para realizar actos que un tribunal ha suspendido temporalmente. Este resultado es compatible con la decisión de la Corte Suprema, que reafirmó que, mientras la aplicación de la orden permanezca suspendida, no se puede negar la ciudadanía conforme a la Decimocuarta Enmienda a los niños del grupo protegido. ¿Por Qué se Trata de Manera Diferente al Hijo de un Agente de Seguridad y al Hijo de un Diplomático? Pensemos en un agente de seguridad que trabaja para un gobierno extranjero en un consulado, pero que no está incluido en la excepción diplomática. Supongamos también que el cónyuge del agente no es ciudadano estadounidense. Si el niño nació el 1 de septiembre de 2026, la nueva regla del DHS no se aplica debido a la fecha de nacimiento del menor. Conforme a las reglas anteriores, el niño adquiere la ciudadanía estadounidense al nacer. Si el niño nació el 15 de septiembre de 2026, el nacimiento ocurre dentro del período cubierto por la nueva regla. La regla de la administración establece una vía para solicitar una Green Card, en lugar de ciudadanía, para un niño que cumple sus condiciones. Sin embargo, si la madre se encuentra en Estados Unidos con estatus temporal y el padre no tiene una Green Card, el niño de este ejemplo también pertenece al grupo protegido en la decisión Casa. Mientras la protección judicial permanezca vigente, no se podrá negar la ciudadanía del niño basándose en la nueva política. El punto de partida es diferente para el hijo de un diplomático incluido en la excepción diplomática. Si el otro padre tampoco es ciudadano estadounidense, el niño no adquiere ciudadanía por nacimiento únicamente por haber nacido en Estados Unidos. En su lugar, podría tener derecho a presentar una solicitud a través de la vía de registro para obtener una Green Card. ¿Qué Deben Determinar las Familias Antes de Presentar una Solicitud? El primer paso es determinar la situación legal del niño. El estatus de ciudadanía puede depender del lugar de nacimiento, la jurisdicción y, en algunos sistemas jurídicos, del estatus migratorio de los padres. Por esta razón, la fecha y el lugar de nacimiento del niño deben revisarse junto con la ciudadanía de los padres, su estatus migratorio, sus funciones oficiales y su estatus diplomático al momento del nacimiento. Si el niño adquirió la ciudadanía al nacer, el siguiente paso es documentar esa ciudadanía. Si el niño puede reunir los requisitos para utilizar la vía de registro de Green Card, la familia debe revisar los requisitos de solicitud aplicables. El Formulario I-485 se utiliza en este proceso de registro; sin embargo, presentar la solicitud no garantiza su aprobación. El hecho de que más de cuatro millones de niños nacidos en Estados Unidos tengan padres con estatus migratorio no autorizado demuestra por qué las controversias sobre las reglas de ciudadanía pueden tener consecuencias prácticas amplias. Akalan Law puede revisar las circunstancias de su familia y ayudarle a evaluar las opciones de ciudadanía y residencia permanente legal de su hijo. Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos generales. Antes de presentar una solicitud, las familias deben revisar el alcance de las decisiones judiciales y los acontecimientos posteriores. Conclusión La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos está protegida por la Decimocuarta Enmienda, pero las nuevas reglas del DHS introducen cambios significativos para los hijos de empleados de gobiernos extranjeros. Aunque estas reglas limitan la ciudadanía por nacimiento para ciertos grupos, ofrecen una vía alternativa para obtener una Green Card. Las familias deben evaluar cuidadosamente el estatus legal y las opciones disponibles para sus hijos, considerando las implicaciones legales y las decisiones judiciales recientes.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.