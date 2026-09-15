DHS Propone Eliminar el Período de Gracia de 60 Días para Trabajadores Extranjeros cuyo Empleo Termina

Resumen Ejecutivo

El DHS ha propuesto eliminar el período de gracia de 60 días para ciertos trabajadores extranjeros cuyo empleo termina. Esta propuesta, si se implementa, afectará a trabajadores con estatus E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 y TN, así como a sus familiares dependientes. La norma actual sigue vigente hasta que se publique una norma final.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) inició el proceso formal de elaboración de normas el 11 de septiembre de 2026 al publicar una propuesta para eliminar el período de gracia de 60 días disponible para ciertos trabajadores extranjeros después de que termina su empleo.

La propuesta afecta a personas con estatus E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 y TN, así como a sus familiares dependientes. Podría afectar a trabajadores que sean despedidos, cesados, renuncien o pierdan su puesto debido al cierre de la empresa.

La propuesta no ha entrado en vigor. La norma actual continúa vigente a menos y hasta que DHS publique una norma final con una fecha de entrada en vigor.

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¿Qué es un Período de Gracia?

Un período de gracia es un tiempo adicional limitado que permite a una persona permanecer en Estados Unidos después de un cambio de circunstancias que, de otro modo, afectaría su estatus migratorio.

Para ciertos no inmigrantes basados en empleo, el período de gracia actual de 60 días puede aplicarse cuando el empleo termina antes de que venza el período de permanencia autorizado. Durante este período, no se considera que la persona haya incumplido el requisito de mantener su estatus únicamente porque su empleo terminó.

Este tiempo puede permitir al trabajador encontrar un nuevo empleador, preparar una solicitud para otro estatus migratorio o hacer los arreglos necesarios para salir de Estados Unidos.

El período de gracia no autoriza automáticamente a una persona a trabajar para un nuevo empleador. El trabajador aún debe cumplir los requisitos de la nueva categoría de visa y seguir el proceso de presentación correspondiente.

¿Cómo Funciona el Período de Gracia Actual de 60 Días?

Según la norma actual, un trabajador elegible puede recibir hasta 60 días consecutivos después de que termine su empleo, o hasta el final del período de validez autorizado, lo que ocurra primero.

Por ejemplo, un trabajador que tenga solo 25 días restantes de permanencia autorizada no recibiría los 60 días completos. Se aplicará el período más corto.

La norma también es discrecional. USCIS puede decidir, según las circunstancias de la persona, acortar o eliminar el período. Por ello, es recomendable actuar con rapidez en lugar de asumir que siempre estarán disponibles los 60 días completos.

¿También se Está Eliminando el Período de Gracia de 10 Días?

No. La propuesta de DHS se dirige al período de gracia independiente de 60 días que se aplica cuando el empleo termina antes de que venza el período de empleo aprobado.

Una norma diferente puede otorgar hasta 10 días adicionales al inicio o al final de un período de empleo aprobado para ciertas categorías. Por ejemplo, una persona que complete todo un período de empleo H-1B aprobado puede disponer de hasta 10 días para prepararse para salir del país después de que termine dicho período.

El período de 10 días no sustituye el período de gracia de 60 días después de una pérdida anticipada del empleo. Un trabajador que sea despedido durante el primer año de una aprobación de tres años no puede depender del período de 10 días al final de la validez simplemente porque a su aviso de aprobación todavía le quede tiempo.

Los trabajadores tampoco deben añadir 10 días automáticamente a la fecha indicada en su Formulario I-94 sin revisar sus documentos individuales de estatus. El Formulario I-94 es el registro de admisión que indica el período durante el cual una persona está autorizada a permanecer en Estados Unidos. Los 10 días adicionales tampoco autorizan, por sí solos, el empleo.

¿Qué Cambiaría si DHS Elimina el Período de Gracia de 60 Días?

Si la norma propuesta entra en vigor tal como está redactada, un trabajador cuyo empleo termine ya no tendría la protección actual de 60 días.

Una persona que no tenga otra base válida para permanecer en Estados Unidos sería considerada como alguien que no ha mantenido su estatus a partir del día siguiente a la terminación de su empleo. La posición de DHS es que la persona debe salir del país, salvo que esté autorizada de otra manera para permanecer en Estados Unidos.

Esto crearía una situación mucho más urgente tanto para los trabajadores como para los empleadores. Siempre que sea posible, será necesario abordar un nuevo empleador, otra opción migratoria o un plan de salida antes de que termine el empleo.

La propuesta no significa que una persona sea deportada automáticamente el día en que termina su empleo. Sin embargo, la ausencia de un proceso inmediato de expulsión no significa que la persona mantenga un estatus válido.

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¿La Pérdida de Estatus Significa Automáticamente Presencia Ilegal?

No. La pérdida del estatus migratorio y la acumulación de presencia ilegal son cuestiones relacionadas, pero no son lo mismo.

La pérdida del empleo no significa automáticamente que todas las personas comiencen de inmediato a acumular presencia ilegal. La respuesta depende del Formulario I-94 de la persona, su historial migratorio, las solicitudes presentadas y otros hechos específicos.

En términos generales, una prohibición de reingreso de tres años puede surgir cuando una persona acumula más de 180 días de presencia ilegal y posteriormente sale de Estados Unidos. Una prohibición de reingreso de diez años puede surgir después de acumular al menos un año de presencia ilegal y salir del país.

Estas consecuencias pueden ser graves, pero no ocurren automáticamente solo porque una persona pierde su empleo. Cada situación debe revisarse cuidadosamente.

¿Podría un Trabajador Tener Otras Opciones?

Un trabajador puede tener alternativas, dependiendo de los hechos de su caso. Estas pueden incluir una solicitud presentada por medio de un nuevo empleador, un cambio a otro estatus migratorio o la solicitud de una visa desde fuera de Estados Unidos.

Encontrar un nuevo empleo, por sí solo, no resuelve el problema migratorio. Cuando se requiere patrocinio, el empleador debe ser elegible para patrocinar al trabajador; la solicitud debe cumplir las normas aplicables y el momento de presentación es importante.

En circunstancias extraordinarias limitadas, USCIS puede ejercer discreción para aceptar una solicitud tardía de extensión de estadía o de cambio de estatus. Esto no sustituye el período de gracia ni está garantizado. Las razones del retraso y las pruebas de respaldo son importantes.

¿Puede DHS Cambiar el Período de Gracia sin una Nueva Ley?

El período de gracia de 60 días no está establecido directamente en una ley aprobada por el Congreso. DHS lo creó mediante una regulación federal.

Por esta razón, DHS puede proponer modificar o eliminar la regulación si actúa dentro de la autoridad que el Congreso le ha otorgado y sigue el proceso normativo requerido. El Congreso no necesita aprobar una nueva ley independiente antes de que DHS pueda modificar esta regulación.

DHS no puede realizar el cambio simplemente mediante un anuncio. Debe publicar la propuesta, permitir que el público responda, revisar los comentarios importantes y luego decidir si emite una norma final, modifica la propuesta o la retira.

¿Qué es el Período de Comentarios Públicos y Cuándo es la Fecha de Entrada en Vigor?

DHS abrió el período de comentarios públicos al publicar la propuesta el 11 de septiembre de 2026. Durante este período, trabajadores, empleadores, abogados, grupos de la industria y otros miembros del público pueden presentar comentarios sobre la propuesta.

La fecha límite para enviar comentarios es el 10 de noviembre de 2026. Los comentarios pueden presentarse a través de la página oficial de presentación.

Actualmente, la modificación propuesta no tiene una fecha de entrada en vigor. La propuesta puede finalizarse, modificarse, retirarse o ser impugnada ante un tribunal. A menos y hasta que una norma final entre en vigor, el período de gracia actual de 60 días continúa disponible conforme a la regulación vigente.

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¿Qué Deben Hacer Ahora los Trabajadores y los Empleadores?

Los trabajadores deben conocer la fecha de vencimiento de su Formulario I-94, el estado de su petición actual o aviso de aprobación, y las opciones que podrían estar disponibles si cambia su empleo.

Los empleadores deben incluir los plazos migratorios en la planificación de despidos, renuncias, transferencias y reducciones de personal. También deben considerar el efecto sobre los cónyuges e hijos que mantienen un estatus dependiente a través del trabajador.

Akalan Law puede ayudar a trabajadores y empleadores a evaluar sus opciones migratorias antes de un posible cambio de empleo y a preparar las solicitudes necesarias de manera oportuna.

Este artículo tiene únicamente fines informativos generales. Las opciones migratorias de cada persona dependen de su estatus, su registro de admisión, sus circunstancias laborales y su historial de solicitudes.

Conclusión

La propuesta del DHS para eliminar el período de gracia de 60 días podría tener un impacto significativo en los trabajadores extranjeros en EE.UU. Si se implementa, los trabajadores deberán actuar rápidamente para asegurar su estatus migratorio. Es crucial que tanto los trabajadores como los empleadores estén informados sobre los cambios potenciales y planifiquen en consecuencia.

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Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento legal. La ley de inmigración es compleja y específica según los hechos. Consulte a un abogado de inmigración autorizado sobre sus circunstancias individuales.