Reunificación Familiar por Matrimonio para Ciudadanos Estadounidenses y Titulares de Green Card

La reunificación familiar por matrimonio, en términos sencillos, permite que las parejas casadas que viven en distintos países puedan construir una vida juntas en Estados Unidos. El cónyuge que vive en Estados Unidos puede ser ciudadano estadounidense o titular de una Green Card. Ese cónyuge puede iniciar el proceso migratorio para que su esposo o esposa de nacionalidad extranjera pueda ingresar a Estados Unidos y obtener la residencia permanente legal. Para muchas parejas, el proceso comienza con el Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero, y continúa a través del Centro Nacional de Visas (NVC) y de una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero.

Un caso basado en el matrimonio puede parecer sencillo porque la relación que da origen a la solicitud es el matrimonio. Sin embargo, el gobierno no aprueba un caso únicamente porque exista un certificado de matrimonio. El peticionario debe demostrar que el matrimonio es legalmente válido, la pareja debe acreditar que el matrimonio es genuino y de buena fe, deben cumplirse los requisitos de patrocinio económico y el cónyuge extranjero debe ser admisible en Estados Unidos. Los errores en cualquiera de estas etapas pueden provocar demoras, solicitudes de evidencia adicional o la denegación del caso.

Esta guía se concentra en el proceso migratorio para cónyuges cuando el cónyuge extranjero se encuentra fuera de Estados Unidos. Explica la petición I-130 para cónyuges, las visas de inmigrante CR1 e IR1, la categoría F2A para cónyuges de residentes permanentes legales, el procesamiento ante el NVC, el patrocinio económico, la entrevista consular y lo que ocurre después de que el cónyuge inmigrante ingresa a Estados Unidos.

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1. ¿Quién Puede Presentar una Petición I-130 para un Cónyuge?

Un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal, es decir, un titular de Green Card, puede presentar el Formulario I-130 a favor de un cónyuge extranjero que cumpla con los requisitos. Sin embargo, la categoría jurídica y los tiempos del proceso varían según el estatus migratorio del peticionario.

El cónyuge de un ciudadano estadounidense se considera un “familiar inmediato”. Las visas de inmigrante para familiares inmediatos no están sujetas a un límite numérico anual. Una vez que USCIS aprueba la petición I-130 y se cumplen los demás requisitos, el caso puede continuar sin necesidad de esperar a que haya disponible un número de visa correspondiente a una categoría de preferencia familiar.

El cónyuge de un residente permanente legal generalmente pertenece a la categoría de preferencia familiar F2A. Los casos F2A están sujetos a límites anuales de visas y al Boletín de Visas que publica mensualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos. Debido a que las fechas del Boletín de Visas pueden avanzar, permanecer sin cambios o retroceder, los titulares de Green Card que patrocinan a sus cónyuges deben vigilar la disponibilidad de visas durante todo el proceso.

Si un residente permanente legal se convierte en ciudadano estadounidense mientras el caso de su cónyuge está pendiente, por lo general el caso puede elevarse de la categoría F2A a la categoría de familiar inmediato. Se debe informar a la agencia correspondiente sobre el cambio de estatus para que el caso pueda tramitarse conforme al nuevo estatus del peticionario.

2. ¿Qué Hace Realmente el Formulario I-130?

El Formulario I-130 es la petición mediante la cual se solicita al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que reconozca la relación familiar que reúne los requisitos entre el peticionario y el cónyuge extranjero. La aprobación del I-130 constituye una etapa importante, pero no equivale a la aprobación de una Green Card ni de una visa de inmigrante.

La aprobación de una petición I-130, por sí sola, no autoriza al cónyuge extranjero a ingresar a Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos ni residir permanentemente en el país. Su función es establecer la relación familiar que sirve de fundamento para el posterior proceso de visa de inmigrante.

Cuando el beneficiario es el cónyuge, también debe completarse y presentarse junto con el I-130 el Formulario I-130A, Información Complementaria para el Cónyuge Beneficiario. El I-130A sigue siendo obligatorio aunque el beneficiario viva en el extranjero. Sin embargo, de acuerdo con las instrucciones de USCIS, el cónyuge que reside fuera de Estados Unidos no necesita firmar este formulario.

3. ¿Qué Debe Demostrarse en un Caso I-130 Basado en el Matrimonio?

Una petición sólida para un cónyuge generalmente demuestra tres aspectos distintos: que el peticionario tiene el estatus migratorio requerido en Estados Unidos, que el matrimonio es legalmente válido y que el matrimonio se celebró de buena fe, y no principalmente con el propósito de obtener un beneficio migratorio.

Normalmente, el peticionario presenta pruebas de su ciudadanía estadounidense o de su residencia permanente legal, el certificado civil de matrimonio y documentos que demuestren que todos los matrimonios anteriores de cualquiera de los cónyuges terminaron legalmente antes de que se celebrara el matrimonio actual.

La pareja también debe presentar pruebas de que existe una relación matrimonial genuina y de buena fe. USCIS reconoce expresamente como evidencia la propiedad conjunta de bienes, un contrato de arrendamiento o residencia compartida, recursos financieros combinados, certificados de nacimiento de hijos nacidos de la pareja, declaraciones juradas de personas que conocen personalmente la relación y otras pruebas que demuestren la existencia continua de una unión matrimonial.

4. ¿Qué Pruebas Pueden Demostrar que un Matrimonio es Genuino y de Buena Fe?

Un “matrimonio genuino y de buena fe” significa que, al casarse, la pareja tenía la intención real de construir una vida en común. Los funcionarios de inmigración evalúan el conjunto de las pruebas en lugar de depender de un solo documento. Los casos más sólidos generalmente presentan una historia coherente de la relación a lo largo del tiempo.

Dependiendo de las circunstancias de la pareja, las pruebas útiles pueden incluir:

Estados de cuentas bancarias conjuntas o de tarjetas de crédito que demuestren una actividad financiera compartida real.

Un contrato de arrendamiento, documentos hipotecarios, escritura de propiedad u otras pruebas de una residencia compartida.

Documentos de seguro médico, de vida, de automóvil u otros seguros que indiquen a uno de los cónyuges como beneficiario o integrante del hogar del otro.

Registros fiscales que reflejen la relación matrimonial, cuando corresponda.

Registros de viajes, reservas de hoteles, boletos de avión, sellos de pasaporte y visitas que documenten el tiempo que la pareja ha pasado junta.

Fotografías tomadas en distintos períodos y contextos, incluidos eventos familiares y situaciones de la vida cotidiana.

Mensajes, registros de llamadas u otros antecedentes de comunicación, especialmente en el caso de parejas que han vivido separadas debido al trabajo, al procesamiento migratorio o a restricciones internacionales de viaje.

Pruebas relacionadas con hijos, responsabilidades compartidas, celebraciones familiares u otros compromisos a largo plazo.

Declaraciones juradas detalladas de familiares o amigos que conozcan a la pareja y puedan explicar de qué manera saben que la relación es genuina.

Las parejas no necesitan crear artificialmente documentos conjuntos que no correspondan a sus circunstancias reales. Es natural que una pareja internacional recién casada tenga menos historial financiero compartido que una pareja que ha vivido junta durante varios años. El objetivo es presentar pruebas creíbles que reflejen la relación real y explicar cualquier circunstancia inusual, en lugar de dejar sin respuesta aspectos importantes del caso.

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5. ¿Qué Sucede Después de que USCIS Aprueba la I-130?

Cuando el cónyuge vive fuera de Estados Unidos, una petición I-130 aprobada generalmente se envía al Centro Nacional de Visas (NVC) del Departamento de Estado de Estados Unidos. El NVC crea el caso de visa de inmigrante y proporciona acceso al Centro de Solicitud Electrónica Consular (CEAC).

La etapa ante el NVC es mucho más que una simple transferencia administrativa del expediente. El peticionario y el beneficiario deben completar varios pasos obligatorios antes de que el caso pueda considerarse listo para una entrevista consular.

El proceso generalmente incluye:

El pago de las tarifas aplicables de la visa de inmigrante y del trámite de la Declaración Jurada de Patrocinio Económico.

Completar el Formulario DS-260, Solicitud de Visa de Inmigrante y Registro de Extranjero.

Presentar el Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, junto con la documentación financiera requerida.

Cargar a través de CEAC los documentos civiles requeridos del beneficiario.

Responder a cualquier solicitud del NVC para corregir o presentar un documento faltante.

Esperar a que el caso sea considerado documentalmente completo y, cuando se requiera un número de visa, que exista disponibilidad para la decisión final.

Prepararse para el examen médico y la entrevista de visa de inmigrante en la embajada o consulado de Estados Unidos correspondiente.

Los requisitos documentales del NVC varían según el país. Los certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, sentencias de divorcio, certificados policiales y traducciones deben cumplir con las reglas del Departamento de Estado correspondientes al país donde se emitió cada documento. Los solicitantes no deben asumir que un documento que normalmente es aceptado para trámites locales cumplirá automáticamente con los requisitos de una visa de inmigrante.

6. La Declaración Jurada de Patrocinio Económico: ¿Por Qué es Importante el Formulario I-864?

La mayoría de los casos de visa de inmigrante basados en el matrimonio requieren la presentación del Formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico conforme a la Sección 213A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. No se trata simplemente de una carta en la que el peticionario declara su intención de ayudar económicamente a su cónyuge. Es un compromiso de patrocinio legalmente exigible.

Normalmente, el peticionario debe presentar su propio I-864 incluso cuando sea necesario utilizar un patrocinador conjunto. En términos generales, el patrocinador debe demostrar que cuenta con ingresos familiares suficientes o con bienes que reúnan los requisitos conforme a las pautas de pobreza aplicables. Si el peticionario no alcanza el nivel económico requerido, un patrocinador conjunto que cumpla con los requisitos puede presentar un I-864 por separado.

El peticionario también debe cumplir con el requisito de domicilio en Estados Unidos. Este aspecto es especialmente importante cuando el ciudadano estadounidense o titular de Green Card ha estado viviendo en el extranjero junto con su cónyuge extranjero. Un peticionario que se encuentre temporalmente fuera de Estados Unidos puede tener que demostrar que ha mantenido su domicilio estadounidense o que está tomando medidas concretas para restablecerlo en Estados Unidos, a más tardar para el momento en que el cónyuge inmigrante sea admitido al país.

Los errores relacionados con el patrocinio económico son una causa frecuente de demoras ante el NVC. Antes de presentar los documentos, deben revisarse cuidadosamente el tamaño del hogar, el historial de declaraciones de impuestos, los ingresos actuales, el uso de bienes, la elegibilidad del patrocinador conjunto y el requisito de domicilio en Estados Unidos.

7. CR1 vs. IR1: ¿Cuál es la Diferencia?

El cónyuge de un ciudadano estadounidense que completa el proceso consular puede recibir una visa de inmigrante clasificada como CR1 o IR1. La diferencia depende del tiempo que la pareja lleve casada cuando el cónyuge extranjero se convierte en residente permanente.

Si el matrimonio tiene menos de dos años de duración en el momento en que el cónyuge es admitido en Estados Unidos como residente permanente, generalmente recibe el estatus de residente permanente condicional. Este estatus suele estar asociado con la clasificación CR1. La residencia permanente condicional tiene una duración de dos años.

Si el matrimonio tiene al menos dos años de duración cuando el cónyuge adquiere la residencia permanente mediante su admisión a Estados Unidos, generalmente recibe la residencia permanente sin condiciones. Este estatus suele estar asociado con la clasificación IR1.

Normalmente, un residente permanente condicional debe presentar posteriormente el Formulario I-751, Petición para Eliminar las Condiciones sobre la Residencia. En una presentación conjunta típica, la petición se presenta durante el período de 90 días anterior al segundo aniversario de la obtención de la residencia permanente condicional. Las parejas deben continuar conservando pruebas de su vida matrimonial compartida después de que el cónyuge inmigrante ingrese a Estados Unidos, ya que USCIS puede volver a evaluar si el matrimonio se celebró de buena fe.

8. ¿En Qué se Diferencia el Proceso para el Cónyuge de un Titular de Green Card?

Cuando el peticionario es residente permanente legal y no ciudadano estadounidense, el cónyuge generalmente se clasifica en la categoría F2A. El proceso de presentación del I-130 es similar, pero la disponibilidad de visas se convierte en un aspecto adicional que debe considerarse.

La fecha de prioridad generalmente corresponde a la fecha en que USCIS recibe correctamente la petición I-130. El Departamento de Estado publica un Boletín de Visas cada mes. Un caso puede avanzar a determinadas etapas únicamente cuando el cuadro correspondiente del Boletín lo permite, y la emisión definitiva de la visa de inmigrante requiere que haya un número de visa disponible conforme a la Fecha de Acción Final aplicable.

Esta distinción puede ser importante incluso cuando la petición I-130 ya ha sido aprobada. La aprobación de la petición y la disponibilidad de una visa son conceptos distintos. Por lo tanto, un titular de Green Card no debe asumir que la aprobación de la I-130 significa que su cónyuge puede recibir inmediatamente una visa de inmigrante.

9. La Entrevista Consular: ¿Qué Debe Esperar la Pareja?

Antes de la entrevista para la visa de inmigrante, el cónyuge extranjero debe completar el examen médico requerido con un médico autorizado y seguir las instrucciones específicas de la embajada o consulado de Estados Unidos encargado del caso.

Durante la entrevista, un funcionario consular puede revisar la validez legal del matrimonio, la historia de la relación, los matrimonios anteriores, el historial migratorio, los antecedentes penales, el patrocinio económico, los documentos civiles y cualquier posible causal de inadmisibilidad. El funcionario también puede solicitar pruebas actualizadas de la relación, especialmente si ha transcurrido un período considerable desde que se presentó la petición I-130.

El beneficiario debe responder las preguntas de manera veraz y coherente. Si el caso incluye un historial migratorio complicado, una denegación previa de visa, presencia ilegal en Estados Unidos, una orden de expulsión, antecedentes o asuntos penales, una supuesta declaración falsa o cualquier otra posible causal de inadmisibilidad, las consecuencias legales deben evaluarse antes de la entrevista y no después de una denegación inesperada.

10. ¿Qué Sucede Después de que se Aprueba la Visa de Inmigrante?

Una vez emitida la visa, el cónyuge puede viajar a Estados Unidos durante el período de validez de la visa. Cuando corresponda, el inmigrante también debe pagar la Tarifa de Inmigrante de USCIS. USCIS utiliza esta tarifa para procesar la información relacionada con la admisión del inmigrante y producir la Tarjeta de Residente Permanente.

Cuando el cónyuge es admitido en Estados Unidos con la visa de inmigrante, se convierte en residente permanente legal. La Green Card física generalmente se produce y se envía por correo después de la admisión a Estados Unidos y del pago de la tarifa de inmigrante correspondiente.

La fecha de admisión también es importante para los residentes permanentes condicionales, ya que marca el inicio del período de residencia condicional de dos años y determina el período futuro durante el cual deberá presentarse el Formulario I-751.

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11. Errores Comunes en los Casos de Inmigración Basados en el Matrimonio

Muchos casos de cónyuges sufren demoras no porque el matrimonio sea inválido, sino porque el expediente está incompleto, contiene inconsistencias o no fue preparado adecuadamente. Entre los problemas más comunes se encuentran:

Presentar únicamente el certificado de matrimonio con pocas o ninguna prueba de que existe una relación matrimonial genuina y de buena fe.

No revelar un matrimonio anterior, divorcio, trámite migratorio, arresto, denegación de visa o nombre utilizado anteriormente.

Utilizar fechas y direcciones contradictorias entre el I-130, I-130A, DS-260, los documentos civiles y los registros migratorios anteriores.

Presentar un documento civil incorrecto o una versión no aceptable de un certificado de nacimiento, matrimonio, divorcio o certificado policial.

Presentar un I-864 incompleto o calcular incorrectamente el tamaño del hogar.

Suponer que contar con un patrocinador conjunto elimina la obligación del propio peticionario de presentar el I-864 o cumplir con el requisito de domicilio en Estados Unidos.

No informar a USCIS o al NVC cuando el peticionario obtiene la ciudadanía estadounidense, cambia de domicilio o se produce algún otro cambio importante.

Esperar hasta la entrevista consular para investigar una posible causal de inadmisibilidad.

En el caso de los residentes permanentes condicionales, olvidar la futura obligación de presentar el I-751 después de ingresar a Estados Unidos.

Preguntas Frecuentes

¿Puedo presentar una petición I-130 para mi cónyuge si vivimos en distintos países?

Sí. Vivir separados en diferentes países es una situación común en los casos de inmigración basados en el matrimonio. El peticionario, ya sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal, generalmente puede presentar la petición I-130 mientras el beneficiario continúa viviendo en el extranjero. La pareja debe documentar su relación y, cuando corresponda, explicar las razones prácticas por las que viven separados.

¿Presentar el Formulario I-130 le otorga a mi cónyuge estatus legal en Estados Unidos?

No. El Formulario I-130 establece la relación familiar que reúne los requisitos migratorios. La sola presentación o aprobación de la petición no otorga estatus migratorio legal, autorización de empleo ni permiso para ingresar a Estados Unidos.

¿Puede un titular de Green Card patrocinar a su cónyuge?

Sí. Un residente permanente legal puede presentar el Formulario I-130 a favor de su cónyuge. El caso generalmente se encuentra dentro de la categoría F2A y está sujeto a la disponibilidad de visas conforme al Boletín de Visas mensual.

¿Qué sucede si el titular de Green Card se convierte en ciudadano estadounidense mientras el caso está pendiente?

Por lo general, el caso puede elevarse a la categoría de familiar inmediato. El peticionario debe presentar prueba de su naturalización ante la agencia que esté tramitando el caso en ese momento para que se actualice la clasificación.

¿Cuántas pruebas de la relación debemos presentar?

No existe un número específico de documentos aplicable a todos los casos. El objetivo es crear un expediente coherente y completo que demuestre que el matrimonio es genuino. La calidad, variedad y coherencia de las pruebas, así como su capacidad para reflejar la historia de la relación, suelen ser más importantes que presentar una gran cantidad de documentos repetitivos.

¿Necesitamos tener una cuenta bancaria conjunta para demostrar que el matrimonio es real?

No. No existe un único tipo de prueba obligatorio en todos los casos. Las finanzas conjuntas pueden ser útiles, pero las parejas también pueden presentar pruebas de residencia compartida, seguros, viajes, comunicaciones, hijos, fotografías, declaraciones juradas y otras pruebas creíbles que reflejen su vida real en común.

¿Cuál es la diferencia entre CR1 e IR1?

Ambas son clasificaciones de visa de inmigrante para cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Un cónyuge que se convierte en residente permanente antes del segundo aniversario del matrimonio generalmente obtiene la residencia permanente condicional asociada con la clasificación CR1. Si el matrimonio tiene al menos dos años de duración en el momento correspondiente, el cónyuge generalmente obtiene la residencia permanente sin condiciones asociada con la clasificación IR1.

¿Puede mi cónyuge visitar Estados Unidos mientras la petición I-130 está pendiente?

Una petición I-130 pendiente no prohíbe automáticamente una visita temporal. Sin embargo, la admisión bajo un estatus temporal depende de la categoría de visa correspondiente y de las circunstancias existentes al momento del viaje. Debido a que una petición de inmigrante puede generar preguntas sobre la intención de inmigrar, el cónyuge debe comprender los requisitos legales antes de intentar realizar un viaje temporal.

¿Qué sucede si el funcionario consular solicita más pruebas?

El caso puede quedar sujeto a un procesamiento adicional o puede ser denegado temporalmente conforme a la autoridad legal aplicable mientras se obtiene la documentación solicitada. La respuesta debe atender directamente la solicitud del funcionario y ser coherente con el resto del expediente.

¿Cuándo se convierte el cónyuge inmigrante en titular de Green Card?

En el caso de un cónyuge que completa el proceso consular, el estatus de residente permanente legal generalmente comienza cuando es admitido en Estados Unidos utilizando la visa de inmigrante. La Green Card física se produce posteriormente.

Conclusión

Traer a un cónyuge a Estados Unidos mediante la reunificación familiar implica mucho más que presentar el Formulario I-130. Un caso exitoso requiere un matrimonio legalmente válido, pruebas convincentes de una relación genuina y de buena fe, registros migratorios y civiles correctos, patrocinio económico adecuado, cumplimiento de los requisitos del NVC y un proceso consular cuidadosamente preparado.

Para los ciudadanos estadounidenses, el cónyuge se considera familiar inmediato y no está sujeto a una cuota anual de visas de inmigrante. En el caso de los titulares de Green Card, el cónyuge generalmente tramita el caso a través de la categoría F2A y debe vigilarse la disponibilidad de visas. Después de la aprobación, las parejas también deben comprender si el cónyuge inmigrante recibirá residencia permanente condicional y si posteriormente será necesario presentar el Formulario I-751.

Debido a que la historia de cada familia es diferente, una estrategia de inmigración basada en el matrimonio debe basarse en las circunstancias reales de la pareja y no simplemente en una lista genérica de requisitos. Una revisión temprana de las pruebas de la relación, el patrocinio económico, el historial migratorio previo y las posibles causales de inadmisibilidad puede reducir demoras evitables y ayudar a la pareja a avanzar en el proceso con mayor claridad.