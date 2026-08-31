Propuesta De Tarifa Para La Visa H1B: ¿Quién Pagaría $103,265?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha propuesto uno de los cambios financieros más importantes de los últimos años para el programa de la visa H-1B: una tarifa de $103,265 para la visa H1B, que los empleadores pagarían únicamente si presentan ante USCIS una petición H-1B real sujeta al límite anual después de que el trabajador haya sido seleccionado en la lotería. De acuerdo con una propuesta de reglamento publicada en el Federal Register el 25 de agosto de 2026, los empleadores que presenten determinadas nuevas peticiones H-1B sujetas al límite anual podrían estar obligados a pagar esta cantidad adicional. No se trata de una tarifa para participar en la lotería H-1B y actualmente no está vigente. La propuesta ya ha generado considerable atención en las noticias sobre visas H1B, debido al monto de la tarifa y a su posible impacto sobre los empleadores estadounidenses que patrocinan a trabajadores extranjeros, los ciudadanos extranjeros, los graduados internacionales que buscan obtener estatus H-1B, los abogados de inmigración y, en términos más amplios, el mercado laboral de Estados Unidos.

Un empleador no pagaría $103,265 simplemente por registrar a un trabajador en el proceso anual de selección H-1B. La tarifa solo sería relevante después de que el trabajador sea seleccionado y el empleador decida presentar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) la petición H-1B correspondiente. Al 27 de agosto de 2026, la tarifa de $103,265 no está vigente. El DHS únicamente ha publicado una propuesta de reglamento. Actualmente, los empleadores no están obligados a pagar esta cantidad. El período de comentarios públicos está programado para cerrar el 24 de septiembre de 2026. Después de revisar los comentarios recibidos, el DHS podría modificar la propuesta, retirarla o publicar una regla final. Solo una regla final podrá establecer la fecha efectiva en la que la medida comenzaría a aplicarse.

A continuación, explicamos cómo funcionaría esta propuesta de tarifa para la visa H1B, quién tendría que pagarla, sus fundamentos legales, los posibles desafíos judiciales y qué deberían hacer ahora los empleadores y trabajadores si un costo de presentación de seis cifras pudiera afectar los planes de contratación, las opciones profesionales de los estudiantes internacionales y las decisiones relacionadas con el patrocinio H-1B.

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1. Cómo Entender las Dos Etapas del Proceso H-1B

Para comprender la propuesta de tarifa para la visa H1B, los empleadores primero deben entender las dos etapas básicas del proceso anual H-1B. La primera etapa es el registro. La tarifa de registro es de $215 por beneficiario y se paga durante la etapa de registro. El empleador registra al trabajador que desea patrocinar para participar en el proceso anual de selección H-1B. Debido a que el número de registros normalmente supera el límite anual establecido por ley de 85,000 visas H-1B disponibles, USCIS utiliza un sistema de lotería cuando el número de registros excede esa cantidad.

La segunda etapa comienza únicamente si el trabajador es seleccionado. En ese momento, el empleador puede presentar ante USCIS la petición H-1B correspondiente. La tarifa propuesta de $103,265 se aplicaría en esta segunda etapa.

En términos sencillos:

Si el trabajador no es seleccionado en la lotería H1B: el empleador no pagaría $103,265.

Si el trabajador es seleccionado, pero el empleador decide no presentar la petición H-1B: el empleador no pagaría $103,265.

Si el trabajador es seleccionado y el empleador presenta la petición H-1B: el empleador pagaría la tarifa propuesta de $103,265.

Si USCIS posteriormente niega la petición: la propuesta no establece un derecho especial al reembolso simplemente porque la petición haya sido denegada.

Por esta razón, sería incorrecto describir la propuesta como una “tarifa de $103,265 para participar en la lotería H-1B”. No se trata de un pago para entrar en la lotería. Se trata de una tarifa propuesta relacionada con la presentación de la petición H-1B real después de que el trabajador haya sido seleccionado. Por lo tanto, los empleadores que siguen los resultados de la lotería de visas H1B deben entender que la selección de un trabajador, por sí sola, no generaría automáticamente la obligación de pagar esta tarifa. La obligación surgiría únicamente si el empleador decide seguir adelante y presentar la petición H-1B correspondiente.

2. ¿El Empleador Pagaría $103,265 por Cada Trabajador?

Sí. La propuesta de reglamento no establece un único pago anual de $103,265 por cada empleador. La tarifa se aplicaría por separado a cada petición H-1B sujeta al límite anual.

Por ejemplo, supongamos que una empresa registra a tres trabajadores: Daniel, Adrian y Selena. Si Daniel no es seleccionado, el empleador no pagaría la tarifa de $103,265 por él. Si Adrian es seleccionado, pero posteriormente el empleador decide no presentar su petición H-1B, tampoco tendría que pagar la tarifa por él. Si Selena es seleccionada y el empleador presenta la petición H-1B correspondiente, el empleador pagaría la tarifa propuesta de $103,265 por el caso de Selena.

Si los tres trabajadores son seleccionados y la empresa presenta peticiones H-1B para los tres, únicamente la tarifa propuesta ascendería a: 3 × $103,265 = $309,795

El proceso H-1B ya incluye varias tarifas gubernamentales obligatorias que, en conjunto, suelen ascender aproximadamente a entre $2,225 y $3,595 antes de considerar cualquier cargo propuesto de $103,265. Estas tarifas incluyen la tarifa básica de presentación de USCIS de $780, la tarifa antifraude de $500, la tarifa adicional de capacitación ACWIA de $750 para empleadores pequeños o $1,500 para empleadores más grandes, y la tarifa del Programa de Asilo de entre $300 y $600, dependiendo del tamaño y tipo de empleador. Además, existe una tarifa separada de $4,000 para determinados empleadores con 50 o más empleados cuando la mayoría de ellos se encuentran en estatus H-1B o L-1. Por lo tanto, para los empleadores que presentan múltiples peticiones H-1B nuevas, el impacto financiero podría ser considerable.

3. ¿Quién Pagaría la Tarifa: el Trabajador o el Empleador?

De acuerdo con la propuesta del DHS, el empleador sería responsable de pagar la tarifa. Conforme a las regulaciones federales, el empleador patrocinador generalmente debe asumir la mayoría de las tarifas relacionadas con la visa H-1B como un gasto empresarial. En el sistema H-1B, es el empleador estadounidense quien presenta la petición. El trabajador extranjero no presenta de manera independiente una petición H-1B en su propio nombre. Por lo tanto, la tarifa propuesta está vinculada a la presentación realizada por el empleador. Los honorarios legales relacionados con la preparación de la petición también suelen ser responsabilidad del empleador conforme a las normas de inmigración.

El DHS también señala que los empleadores H-1B ya tienen obligaciones salariales y laborales respecto de los trabajadores que patrocinan. El Departamento parece partir de la idea de que los empleadores que utilizan el programa H-1B cuentan con los recursos necesarios para asumir costos adicionales de patrocinio. Este punto es importante porque la propuesta de tarifa para la visa H1B podría aumentar considerablemente el costo de contratar por primera vez a trabajadores extranjeros bajo el límite anual H-1B.

4. ¿Por Qué es Tan Alta la Tarifa Propuesta para la Visa H1B?

La cantidad propuesta de $103,265 no se basa únicamente en el costo directo de revisar una petición H-1B individual. El DHS busca generar aproximadamente $8.78 mil millones en ingresos anuales para financiar costos gubernamentales más amplios relacionados con inmigración. Como parte de este proceso regulatorio, se está considerando una tarifa de aproximadamente $100,000 para determinadas solicitudes H-1B. El Departamento supone que aproximadamente 85,000 peticiones H-1B por año estarían sujetas a la nueva tarifa. Posteriormente, el DHS dividió aproximadamente $8.777 mil millones en costos proyectados entre 85,000 peticiones. Ese cálculo produjo una cantidad aproximada de $103,264.57, que el DHS redondeó a $103,265.

Este cálculo es importante porque los fondos recaudados no serían utilizados únicamente por USCIS. Los ingresos propuestos podrían ayudar a cubrir costos relacionados con inmigración correspondientes a varias agencias federales, entre ellas: USCIS, Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), el sistema de tribunales de inmigración, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento de Trabajo. El DHS sostiene que este cargo ayudaría a respaldar los programas de inmigración legal y a recuperar costos incurridos en distintas partes del sistema migratorio de Estados Unidos relacionados con los programas de inmigración legal.

Si la regla llega a ser definitiva, este aspecto podría convertirse en una de las cuestiones legales más importantes. En el futuro, un tribunal podría tener que responder la siguiente pregunta: ¿Puede el gobierno cobrar a un empleador H-1B $103,265 por la petición de un solo trabajador con el fin de financiar costos que van mucho más allá del procesamiento de ese caso H-1B individual? Esta cuestión podría convertirse en un tema central en futuros litigios relacionados con la política H1B.

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5. ¿Quiénes Podrían Estar Obligados a Pagar la Tarifa de $103,265?

Si la regla se adopta de manera definitiva en términos sustancialmente similares a la propuesta actual, afectaría principalmente a los empleadores que patrocinan por primera vez a trabajadores para obtener estatus H-1B a través del límite anual. El límite anual establecido por ley es de 85,000 visas H-1B: 65,000 corresponden al límite general y 20,000 a la exención para personas con títulos académicos avanzados. También existe una categoría separada para hasta 20,000 trabajadores que hayan obtenido una maestría u otro título académico superior que cumpla con los requisitos en Estados Unidos. La propuesta también se aplicaría a este grupo de graduados con títulos avanzados.

Por lo tanto, un trabajador que haya obtenido una maestría en Estados Unidos no debería asumir que la propuesta de tarifa para la visa H1B no le sería aplicable. Si el trabajador debe participar en el proceso anual sujeto al límite H-1B y el empleador presenta la petición después de que sea seleccionado, la tarifa propuesta podría aplicarse. Las peticiones H-1B corresponden a empleos considerados ocupaciones especializadas (specialty occupations), que generalmente requieren como mínimo una licenciatura o experiencia equivalente, además de la aplicación teórica y práctica de conocimientos especializados.

6. ¿Por Qué Son Especialmente Importantes los Estudiantes F-1 y los Trabajadores con OPT?

Uno de los efectos más importantes de la propuesta podría recaer sobre los estudiantes extranjeros que se gradúan de universidades estadounidenses y trabajan mediante Optional Practical Training, conocido comúnmente como OPT. Muchas de estas personas se encuentran bajo el estatus de visa de estudiante F-1 antes de pasar a un empleo con estatus H-1B.

Por ejemplo, supongamos que un estudiante turco completa una maestría en Estados Unidos y comienza a trabajar para una empresa tecnológica bajo OPT. Posteriormente, la empresa registra al trabajador en la lotería H1B. Si el trabajador no es seleccionado, el empleador no pagaría la tarifa de $103,265. Si el trabajador es seleccionado y el empleador presenta su primera petición H-1B, el empleador podría estar obligado a pagar la tarifa propuesta de $103,265 si la regla llega a ser definitiva.

Esto significa que la propuesta no se limita a trabajadores que viven fuera de Estados Unidos. También podría afectar directamente a graduados internacionales que ya viven, estudian y trabajan en Estados Unidos. Esto podría ser particularmente importante en sectores como tecnología, ingeniería, atención médica, finanzas, ciencia e investigación. Para muchos empleadores, la nueva tarifa podría influir en la decisión de trasladar a un graduado extranjero del OPT al estatus H1B.

7. ¿Se Aplicaría la Tarifa Cuando un Trabajador H-1B Cambia de Empleador?

En general, no. Un trabajador que ya haya sido contabilizado dentro del límite anual H-1B normalmente no tiene que volver a participar en la lotería anual simplemente porque cambie de empleador. De manera similar, la extensión de un período de empleo H-1B existente normalmente no requiere que el trabajador vuelva a ser contabilizado dentro del límite anual.

Por lo tanto, la pregunta más importante no es simplemente: “¿Se está presentando una nueva petición H-1B?” La pregunta más adecuada es: “¿Este trabajador volverá a estar sujeto al límite anual H-1B?” Si la respuesta es no, en general la tarifa propuesta de $103,265 no se aplicaría.

Esta distinción es importante para los trabajadores H-1B que actualmente están considerando cambiar de empleador. En muchos casos, cuando un trabajador que ya fue contabilizado dentro del límite cambia de empresa, el proceso generalmente se considera un cambio de empleador o “transferencia” H-1B, en lugar de un nuevo caso sujeto al límite anual. Sin embargo, el mantenimiento del estatus sigue dependiendo de que la petición se presente oportunamente y de que se continúen cumpliendo los requisitos aplicables. Por lo tanto, la propuesta no debe interpretarse como si impusiera una tarifa de $103,265 a cada petición H-1B.

8. ¿Qué Ocurre con las Universidades y las Organizaciones de Investigación?

Algunos empleadores están exentos del límite anual normal de visas H-1B. Entre ellos se encuentran las universidades, ciertas organizaciones sin fines de lucro vinculadas con universidades, determinadas instituciones sin fines de lucro y organizaciones de investigación que cumplen con los requisitos, así como organizaciones gubernamentales de investigación. El DHS propone que la tarifa de $103,265 se aplique a las peticiones H-1B sujetas al límite anual. Por lo tanto, los empleadores que normalmente están exentos del límite anual H-1B, en general, no serían el principal objetivo de la tarifa propuesta. Esta distinción podría ser especialmente importante para universidades, instituciones médicas y organizaciones de investigación que patrocinan regularmente a trabajadores H-1B.

9. ¿Se Reembolsaría la Tarifa si USCIS Niega la Petición H-1B?

Los empleadores deben prestar especial atención a este punto. La propuesta de reglamento no establece que un empleador recibiría automáticamente de vuelta los $103,265 si USCIS posteriormente niega la petición H-1B.

Las tarifas de presentación de USCIS generalmente se pagan para que el gobierno acepte, revise, procese y tome una decisión sobre una petición. No son pagos a cambio de una aprobación garantizada. Por lo tanto, USCIS generalmente no reembolsa las tarifas de presentación simplemente porque una petición sea denegada. Esta es también una regla común para las tarifas relacionadas con peticiones H-1B. Pueden existir excepciones limitadas en situaciones que involucren un error de la agencia o un cobro indebido. En general, estas tarifas de presentación no son reembolsables, incluso cuando no se aprueba la visa.

Si la regla se adopta de manera definitiva en los términos propuestos, un empleador podría: pagar $103,265, presentar la petición H-1B, y posteriormente recibir una denegación.

En ese caso, el empleador podría perder tanto la oportunidad de emplear al trabajador bajo estatus H-1B como la importante cantidad pagada como tarifa de presentación. Pagar la tarifa propuesta para la visa H1B no garantizaría la aprobación de la petición H-1B.

10. ¿Qué Ocurrió con la Regla Anterior de $100,000 para la H-1B?

Para comprender la propuesta actual, resulta útil revisar la anterior tarifa H1B de $100,000 introducida en 2025. El 19 de septiembre de 2025, el presidente Donald Trump emitió la Proclamación Presidencial 10973. La proclamación condicionó la entrada a Estados Unidos de determinados nuevos trabajadores H-1B a que el empleador realizara un pago de $100,000 en relación con ciertas nuevas peticiones H-1B presentadas después del 21 de septiembre de 2025.

La política entró en vigor el 21 de septiembre de 2025. El pago no era exigido para las renovaciones H-1B. La medida fue diseñada para permanecer vigente durante aproximadamente 12 meses, salvo que fuera prorrogada. Al igual que la nueva propuesta, el pago anterior de $100,000 no era simplemente una tarifa para participar en la lotería H1B. En determinados casos H-1B, los empleadores debían realizar el pago antes de presentar la petición, y la tarifa se aplicaba cuando se incluía con la presentación la prueba de pago correspondiente al empleo previsto.

La política anterior estaba dirigida principalmente a determinados nuevos trabajadores H-1B que se encontraban fuera de Estados Unidos y buscaban ingresar al país bajo estatus H-1B. No invalidaba automáticamente visas emitidas anteriormente ni aprobaciones H-1B previas.

11. ¿La Nueva Tarifa de $103,265 es Igual a la Regla Anterior de $100,000?

No. Las cantidades son similares, pero la estructura legal es diferente. El requisito anterior de $100,000 fue establecido mediante una Proclamación Presidencial. El gobierno se basó principalmente en la autoridad del Presidente para restringir la entrada de ciudadanos extranjeros a Estados Unidos.

La nueva propuesta de $103,265 utiliza un enfoque diferente. El DHS intenta establecer esta cantidad como una tarifa oficial para la visa H1B mediante el procedimiento federal ordinario de elaboración de reglamentos. En esta ocasión, el DHS se basa expresamente en leyes federales que autorizan al gobierno a cobrar tarifas por servicios migratorios dentro de un marco más amplio de autoridad bajo la legislación migratoria. Una de las principales disposiciones citadas por el DHS es 8 U.S.C. § 1356(m). Esta ley autoriza al gobierno a establecer tarifas migratorias destinadas a recuperar los costos de proporcionar servicios de inmigración y naturalización. Este marco legal también forma parte de la Immigration and Nationality Act (Ley de Inmigración y Nacionalidad). Esta es una diferencia legal importante.

En el caso anterior, la pregunta esencial era: “¿Le otorgó el Congreso al Presidente autoridad para imponer este tipo de carga financiera?” En la nueva propuesta, el DHS sostiene: “El Congreso ya le otorgó al Departamento autoridad para establecer tarifas relacionadas con inmigración.” Esto podría proporcionar a la nueva propuesta una base legal más sólida que la de la anterior regla de $100,000. Sin embargo, eso no significa que la nueva regla necesariamente sobreviviría a una futura impugnación judicial.

12. ¿Podría Impugnarse Judicialmente la Nueva Tarifa para la Visa H1B?

Sí. Si el DHS adopta la regla de manera definitiva, es muy probable que se presenten impugnaciones legales. Los empleadores, asociaciones empresariales, universidades y otras organizaciones afectadas por la tarifa podrían cuestionarla ante los tribunales. Sin embargo, es probable que la cuestión legal sea diferente de la planteada en el caso relacionado con el pago de $100,000. El caso anterior se centró principalmente en determinar si el Presidente tenía autoridad para imponer ese cargo.

Una futura demanda relacionada con la tarifa de $103,265 podría plantear la siguiente pregunta: Aunque el DHS tenga autoridad para cobrar tarifas migratorias, ¿esa autoridad permite al Departamento cobrar a los empleadores H-1B más de $100,000 por trabajador con el fin de financiar costos mucho más amplios del sistema migratorio? Esta podría convertirse en una de las cuestiones más importantes en futuros litigios relacionados con la política H1B.

Un tribunal podría examinar cuestiones como:

si existe una relación razonable entre la tarifa y el servicio prestado;

si se puede exigir legalmente a los empleadores H-1B que financien costos relacionados con otros programas migratorios;

si el DHS utilizó un método razonable para calcular la cantidad de $103,265;

si el DHS consideró adecuadamente los comentarios del público;

si el DHS analizó correctamente la carga que la medida impondría a las pequeñas empresas.

El propio análisis económico del DHS reconoce que la propuesta podría tener un impacto considerable sobre los pequeños empleadores. El Departamento estima que aproximadamente 11,051 pequeñas empresas, equivalentes a alrededor del 76% de las pequeñas empresas analizadas, podrían experimentar un impacto económico significativo. Esta es una de las razones por las que la tarifa propuesta podría tener consecuencias más amplias sobre el impacto de la visa H-1B en los empleos de Estados Unidos. Si la tarifa hace que el patrocinio H-1B deje de ser económicamente viable para los empleadores más pequeños, las grandes empresas podrían encontrarse en una posición mucho más favorable que sus competidores pequeños para continuar patrocinando talento extranjero.

13. ¿Podrían Aplicarse al Mismo Tiempo la Tarifa Anterior de $100,000 y la Nueva Tarifa de $103,265?

Teóricamente, sí. El DHS señala en la nueva propuesta que, si un empleador estuviera sujeto tanto a un pago exigido por una Proclamación Presidencial como a la nueva tarifa de $103,265, tendría que realizar ambos pagos por separado. Sin embargo, esa no es la situación actual. El requisito anterior de pago de $100,000 no se está aplicando actualmente debido a la decisión del tribunal federal.

No obstante, supongamos que el gobierno finalmente gana la apelación, que la política anterior vuelve a ser aplicable o que se adopta nuevamente una política similar. Si la nueva tarifa de $103,265 también llega a ser definitiva, teóricamente sería posible que ambos cargos se aplicaran al mismo caso.

En ese supuesto, el costo federal adicional podría ascender a: $100,000 + $103,265 = $203,265

Las tarifas normales de la visa H1B seguirían siendo cargos separados. Sin embargo, esta es únicamente una posibilidad hipotética. Actualmente, los empleadores no están obligados a pagar ambas cantidades.

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14. ¿Cuándo Podría Entrar en Vigor la Nueva Tarifa para la Visa H1B?

Actualmente no existe una fecha definitiva de entrada en vigor. La publicación del 25 de agosto de 2026 es una propuesta de reglamento. No es una regla definitiva. El período de comentarios públicos está programado para finalizar el 24 de septiembre de 2026.

Después de esa fecha, el DHS revisará los comentarios recibidos. El Departamento podría modificar la propuesta, publicar una regla final, retrasar la medida o retirar completamente la propuesta. Si el DHS publica una regla final, esa regla establecerá cuándo entrará en vigor la nueva tarifa para la visa H1B.

El DHS ha calculado el impacto financiero de la propuesta a partir del Año Fiscal 2027. Esto no significa que la tarifa vaya a comenzar automáticamente el 1 de octubre de 2026. La fecha real de entrada en vigor no se conocerá hasta que el DHS publique una regla final.

Por lo tanto: Actualmente, los empleadores no tienen que pagar la tarifa de $103,265. Este punto es especialmente importante porque titulares como “nueva tarifa H1B” o “las tarifas de la visa H1B aumentan a $103,265” podrían dar a los lectores la impresión equivocada de que el pago ya es obligatorio. No lo es.

Conclusión

La tarifa propuesta de $103,265 para la visa H1B podría cambiar de manera drástica la estructura económica del patrocinio H-1B si el DHS adopta la regla de manera definitiva. Sin embargo, varios puntos deben quedar claros. La tarifa de $103,265 no está actualmente en vigor. Es una propuesta del DHS. No es una tarifa para participar en la lotería H1B.

Si el trabajador no es seleccionado, el empleador no pagaría la tarifa propuesta. Si el trabajador es seleccionado, pero el empleador decide no presentar la petición H-1B, tampoco pagaría la tarifa propuesta. Si el trabajador es seleccionado y el empleador presenta la petición H-1B correspondiente, la tarifa propuesta de $103,265 sería exigible si la regla se adopta de manera definitiva en términos sustancialmente similares a los actuales. Si USCIS posteriormente niega la petición, la denegación por sí sola no daría al empleador un derecho automático al reembolso.

La propuesta tampoco debe confundirse con la anterior tarifa H1B de $100,000 introducida en 2025. Ese pago fue impuesto mediante una Proclamación Presidencial y se basaba en la autoridad del Presidente para restringir la entrada a Estados Unidos. Un tribunal federal de Massachusetts concluyó que el Congreso no había autorizado claramente al Presidente a imponer una carga financiera de esa magnitud y anuló las actuaciones de las agencias federales que habían implementado la política. Posteriormente, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito se negó a suspender esa decisión mientras continúa la apelación del gobierno.

La nueva propuesta de $103,265 utiliza un enfoque legal diferente. El DHS se basa ahora en una autoridad legal que permite expresamente al gobierno federal establecer tarifas relacionadas con inmigración. Esto podría proporcionar una base legal más sólida.

Sin embargo, también plantea una nueva pregunta jurídica: ¿Puede el DHS utilizar su autoridad para establecer tarifas migratorias y cobrar a un empleador H-1B $103,265 por trabajador con el fin de financiar miles de millones de dólares en costos de todo el sistema federal de inmigración? Si la regla propuesta llega a ser definitiva, esta cuestión podría convertirse en el centro de la próxima gran batalla legal relacionada con la política H-1B.

Para los empleadores, profesionales extranjeros, graduados internacionales y cualquier persona que siga las noticias sobre visas H1B, el paso más importante en este momento es distinguir entre las propuestas y las reglas que ya están vigentes, y seguir cuidadosamente la decisión final del DHS.