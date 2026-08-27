2026 F-1 ve J-1 Kural Değişikliği: İşverenler ve Yetenek Havuzu Üzerindeki Etki Raporu

2026 F-1 ve J-1 kural değişikliklerinin işverenler ve yetenek havuzu üzerindeki etkilerini inceleyen kapsamlı bir rapor.

Yönetici Özeti

2026 yılında yapılan F-1 ve J-1 kural değişiklikleri, uluslararası öğrencilerin ABD'de kalış sürelerini ve işverenlerin bu öğrencilerle olan ilişkilerini önemli ölçüde etkilemektedir. Yeni düzenlemeler, statü sürelerini belirli bir dönemle sınırlamakta ve işverenlerin bu değişikliklere uyum sağlaması gerekmektedir.

Statü Süresi Değişiklikleri

İşverenler için Yeni Yükümlülükler

Federal Dava Süreci

17 Temmuz 2026 tarihinde Department of Homeland Security (DHS – İç Güvenlik Bakanlığı), birçok F-1 öğrencisinin ve J-1 değişim programı katılımcısının Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edilme ve ülkede kalma şeklini temelden değiştiren nihai bir kural yayımladı. Yeni düzenleme, uzun süredir uygulanan Duration of Status (D/S) – Statü Süresi sisteminin yerine belirli süreli kabul dönemleri getiriyor ve mevcut takvime göre 15 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Bu değişiklik çoğu zaman bir öğrenci vizesi düzenlemesi olarak tanımlanmaktadır. Ancak olası sonuçları üniversitelerin ve uluslararası öğrencilerin çok ötesine uzanmaktadır. Uluslararası öğrenciler, ABD’nin yüksek nitelikli iş gücü yetenek havuzunun önemli bir parçasıdır. Birçoğu F-1 statüsünden Optional Practical Training (OPT), STEM OPT, H-1B sponsorluğuna veya diğer istihdama dayalı göçmenlik seçeneklerine geçmektedir.

Bu nedenle işverenler açısından temel soru yalnızca yeni kuralın F-1 statüsünü nasıl değiştirdiği değildir. Asıl soru şudur:

Yeni belirli süreli sistem, üniversiteden işverene uzanan yetenek havuzunu nasıl etkileyebilir?

Bu rapor; yeni kuralı, kurala karşı açılmış ve hâlen devam eden federal davayı, mevcut D/S sisteminden yeni sisteme geçiş sürecini ve işverenlerin takip etmesi gereken konuları açıklamaktadır.

Önceki Duration of Status Kuralı Neydi?

Mevcut sistem kapsamında F-1 öğrencileri genellikle Duration of Status, yani yaygın olarak Form I-94 üzerinde D/S olarak gösterilen statü süresi esasına göre Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edilmektedir. Bir F-1 öğrencisine sabit bir göçmenlik statüsü sona erme tarihi verilmesi yerine, öğrenci genel olarak yetkilendirilmiş bir eğitim programına devam ettiği, eğitiminde normal ilerleme kaydettiği ve uygun olduğu durumlarda izin verilen uygulamalı eğitim faaliyetlerine katıldığı sürece statüsünü koruyarak Amerika Birleşik Devletleri’nde kalabilir.

Mevcut düzenleme, -8 C.F.R. § 214.2(f)(5).- duration of status kavramını; bir F-1 öğrencisinin tam zamanlı bir eğitim programını sürdürdüğü veya eğitimini tamamladıktan sonra izin verilen uygulamalı eğitime katıldığı süreyi kapsayacak şekilde tanımlamaktadır. Bu sistem, öğrencinin göçmenlik statüsünü tek bir sabit kabul süresi sona erme tarihinden ziyade, büyük ölçüde F-1 programının şartlarına sürekli olarak uygunluk göstermesine bağlamaktadır.

Yeni 2026 Kuralı Neleri Değiştiriyor?

DHS’nin 17 Temmuz 2026 tarihinde 91 Fed. Reg. 44976’da yayımlanan nihai kuralı, F, J ve I statülerinde duration-of-status esasına dayalı kabul sistemini kaldırarak bunun yerine belirli bir süre için kabul sistemini getiriyor. F-1 ve J-1 statüsündeki göçmen olmayan kişiler açısından izin verilen kabul süresi genel olarak programın süresine karşılık gelecek, ancak bu süre dört yılı aşamayacaktır. Daha fazla zamana ihtiyaç duyan kişilerin USCIS aracılığıyla bir Extension of Stay (EOS) – Kalış Süresinin Uzatılması başvurusu yapmaları gerekebilir.

Nihai kural ayrıca F-1 öğrencilerini etkileyen çeşitli ek değişiklikler de içermektedir. Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:

F-1 ve J-1 statüsündeki kişilerin kabul süreleri genel olarak yetkilendirilmiş program süresiyle sınırlı olacak ve dört yılı aşamayacaktır.

Ek süreye ihtiyaç duyan öğrencilerin bir Extension of Stay başvurusu yapmaları gerekebilir.

Okul değiştirme, eğitim amaçlarını değiştirme ve akademik seviye değişiklikleri konusunda belirli sınırlamalar uygulanacaktır.

Lisansüstü düzeydeki F-1 öğrencileri, belirli istisnalara tabi olmak üzere, eğitim programı devam ederken başka bir okula geçme veya eğitim amaçlarını değiştirme konusunda ek kısıtlamalarla karşılaşacaktır.

Yeni kurala tabi öğrenciler için eğitim tamamlandıktan sonraki standart ülkeden ayrılmaya hazırlanma süresi 60 günden 30 güne indirilmektedir.

indirilmektedir. Bazı OPT ile ilgili süreler, daha kısa ülkeden ayrılma süresini dikkate alacak şekilde yeniden düzenlenmektedir.

Sabit göçmenlik statüsü sona erme tarihleri; öğrencilerin, üniversitelerin ve işverenlerin takip etmesi gerekebilecek ilave bir son tarih oluşturacaktır.

Önemli olarak DHS, nihai kuralda H-1B cap-gap hükümlerinin bu düzenleme kapsamında değiştirilmediğini belirtmekte ve bu nedenle H-1B döngüsünün doğrudan etkilenmemesi gerektiğini ifade etmektedir. İşverenler açısından asıl kaygı ise öğrencilerin OPT’den H-1B’ye geçiş aşamasına ulaşmalarından veya bu süreci tamamlamalarından önce karşılaşacakları ek statü yönetimi yükümlülüğüdür.

Öncesi ve Sonrası: D/S ve Sabit Süreli Kabul Sistemi

Grafik 1 — Önceki D/S sistemi ile 15 Eylül 2026 sonrası sabit süreli kabul sisteminin karşılaştırması.

Halihazırda D/S Statüsünde Bulunan Öğrencilere Ne Olacak?

Nihai kural, yürürlüğe girdiği tarihte Amerika Birleşik Devletleri’nde D/S kapsamında bulunan F ve J statüsündeki göçmen olmayan kişiler için geçiş hükümleri içermektedir. DHS, mevcut birçok F-1 öğrencisinin, kuralın ayrıntılı hükümlerine tabi olmak üzere, ilgili eğitim programı veya OPT dönemi boyunca geçiş korumalarından yararlanmaya devam edebileceğini belirtmektedir. Kural ayrıca, bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılması ve daha sonra yeni belirli süreli sistem kapsamında ülkeye yeniden kabul edilmeye çalışması durumunda özel sonuçlar da öngörmektedir.

Bu durum, geçiş sürecinde uluslararası seyahati özellikle önemli hale getirmektedir. İşverenler, her F-1 çalışanının 15 Eylül tarihinde aynı şekilde etkileneceğini varsaymamalıdır. Kişinin ülkeye kabul geçmişi, Form I-94’ü, Form I-20’si, OPT statüsü, seyahatleri, program bitiş tarihi ve gelecekte yapılacak göçmenlik başvurularının tümü önem taşıyabilir.

Kurala Karşı Açılan Federal Dava

18 Ağustos 2026 tarihinde, Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration, NAFSA: Association of International Educators, yükseköğretim kuruluşları ve işçi örgütlerinin de aralarında bulunduğu bir koalisyon, Massachusetts Bölgesi için ABD Federal Bölge Mahkemesi’nde dava açtı. Davacılar, kuralın planlanan 15 Eylül yürürlük tarihinden önce uygulanmasını durdurmayı talep etmektedir.

Davacılar, diğer iddiaların yanı sıra, DHS’nin düzenlemesinin Administrative Procedure Act kapsamında keyfi ve ölçüsüz olduğunu ve DHS’nin bu değişikliğin öğrenciler, akademisyenler, üniversiteler ve uluslararası eğitim sistemi üzerinde yaratabileceği yükleri yeterince ele almadığını ileri sürmektedir. Davacılar ayrıca bir preliminary injunction – ihtiyati tedbir verilmesini veya alternatif olarak summary judgment, yani özet hüküm kararı verilmesini talep eden bir başvuru da yapmıştır.

Bu raporun tarihi itibarıyla, bir mahkeme kararı, Kongre inceleme sürecindeki bir gelişme veya daha sonraki bir federal işlem bu takvimi değiştirmediği sürece, kuralın 15 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmaya devam etmektedir.

Nihai kural, Kongre incelemesine tabi önemli bir düzenleme (major rule) olarak sınıflandırıldığı için, DHS de yürürlük tarihinin değişebileceğini belirtmektedir. Böyle bir değişiklik olması halinde DHS, Federal Register’da ayrıca bir bildirim yayımlayacağını ifade etmektedir.

Grafik 2 — 2026 F-1/J-1 nihai kuralı, federal dava ve planlanan yürürlük tarihini gösteren zaman çizelgesi.

İşverenler Neden Bu Konuyu Önemsemeli?

Birçok ABD işvereni açısından F-1 statüsü, daha uzun vadeli bir iş gücü ve istihdam sürecinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır:

ABD Üniversitesi → F-1 → OPT → Uygun olması halinde STEM OPT → H-1B veya başka bir istihdama dayalı göçmenlik kategorisi → Uzun vadeli istihdam

OPT ve H-1B uygunluk kuralları yürürlükte kalmaya devam etse bile, göçmenlik statüsüne ilişkin ek bir sona erme tarihi bu süreci etkileyebilir.

Grafik 3 — Uluslararası yetenek havuzunda 2026 kuralının ek planlama riski yarattığı başlıca aşamalar.

İşe Alım Zamanlaması

Uluslararası öğrencileri işe alan işverenlerin, uzun vadeli iş gücü planları yapmadan önce göçmenlik zaman çizelgesine ilişkin daha kapsamlı bilgilere ihtiyaç duymaları gerekebilir. Tek başına EAD’nin sona erme tarihi, tüm tabloyu göstermeyebilir.

Çalışanı Elde Tutma Planlaması

OPT sonrasında bir F-1 çalışanını istihdam etmeye devam etmeyi planlayan şirketler; H-1B, O-1, istihdama dayalı kalıcı oturum veya diğer stratejileri daha erken değerlendirmekten fayda sağlayabilir.

Seyahat Riski

D/S sistemi ile sabit süreli kabul sistemi arasındaki geçiş döneminde uluslararası seyahat özellikle önemli hale gelebilir. Bir çalışanın ülkeye yeniden kabul edilmesi sırasında göçmenlik çerçevesi değişebilecekse, insan kaynakları ekipleri seyahati yalnızca kişisel bir mesele olarak değerlendirmemelidir.

Üniversite ile İşveren Arasındaki Koordinasyon

Göçmenlik statüsüne ilişkin son tarihler mezuniyet, OPT, STEM OPT veya işveren sponsorluğu ile çakıştığında; işe alım uzmanları, insan kaynakları ekipleri, çalışanlar, Designated School Officials (DSO’lar) ve göçmenlik hukuku danışmanlarının daha yakın koordinasyon içinde çalışması gerekebilir.

OPT ve H-1B Süreci Açısından Ne Değişiyor?

Yeni kural OPT’yi, STEM OPT’yi veya H-1B cap-gap hükümlerini ortadan kaldırmamaktadır. DHS, H-1B cap-gap hükümlerinin bu düzenleme kapsamında değiştirilmediğini açıkça belirtmektedir. Dolayısıyla mesele, geleneksel F-1 → OPT → H-1B yolunun ortadan kalkması değildir.

Asıl mesele, öğrencilerin ve işverenlerin bu süreci artık sabit bir göçmenlik kabul süresi ve olası Extension of Stay başvurusu gereklilikleriyle birlikte yönetmek zorunda kalabilecek olmalarıdır. Mevcut OPT, STEM OPT, H-1B kayıt sistemi ve cap-gap çerçevesine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için Akalan Law’ın şu rehberine bakınız:

Kampüsten Kurumsal Hayata: F-1 OPT’den H-1B’ye Geçiş Rehberi

Bu rehber, istihdama dayalı temel geçiş sürecini açıklamaktadır. Bu rapor ise özellikle 2026 kuralının ortaya çıkardığı ek planlama konularına odaklanmaktadır.

İşverenler Neleri Takip Etmeli?

F-1 mezunlarını işe alan veya istihdam etmeye devam eden işverenlerin özellikle altı alanı yakından takip etmeleri gerekir.

1. Federal Dava

Bir ihtiyati tedbir kararı veya başka bir mahkeme kararı, kuralın uygulanmasını geciktirebilir, engelleyebilir veya değiştirebilir.

2. 15 Eylül Yürürlük Tarihi

DHS veya bir mahkeme aksini belirtmedikçe, işverenler uygulama tarihinin erteleneceğini varsaymamalıdır.

3. Form I-94 Sona Erme Tarihleri

Yeni sistem kapsamında sabit kabul tarihleri, göçmenlik planlamasının daha önemli bir unsuru haline gelebilir.

4. OPT ve STEM OPT Süreleri

İşverenler, çalışanın daha geniş kapsamlı F-1 statüsünün yeni sabit süreli sistemle nasıl etkileşime girdiğini dikkate alırken EAD’nin geçerlilik süresini de takip etmeye devam etmelidir.

5. Uluslararası Seyahat

Uluslararası seyahat planlayan çalışanlar, Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılmanın ve daha sonra yeniden kabul edilmenin hangi geçiş hükümlerinin uygulanacağını etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirmelidir.

6. Sponsorluk Kararları

Uluslararası mezunlara iş gücü açısından güvenen işverenler, sponsorluk seçeneklerini OPT’nin sonuna kadar beklemek yerine daha erken değerlendirmekten fayda sağlayabilir.

İşverenler İçin Eylem Kontrol Listesi

İşverenlerin aşağıdaki adımları değerlendirmeleri faydalı olabilir:

halihazırda OPT veya STEM OPT kapsamında çalışan kişileri tespit etmek;

ilgili Form I-94, I-20 ve EAD sona erme tarihlerini gözden geçirmek;

gelecekte H-1B veya alternatif bir sponsorluk seçeneğine ihtiyaç duyabilecek çalışanları belirlemek;

çalışanlardan planlanan uluslararası seyahatleri önceden bildirmelerini istemek;

kabul süreleri ile çalışma izni zaman çizelgelerinin çakıştığı durumlarda göçmenlik hukuku danışmanlarıyla koordinasyon sağlamak;

devam eden federal davayı takip etmek; ve

göçmenlik konusunda karar verirken yalnızca haber kaynaklarına değil, DHS, USCIS, Federal Register ve mahkeme dosyalarına dayanmak.

Daha Geniş Yetenek Havuzu Sorunu

2026 kuralı, istihdama dayalı göçmenliğin neden giderek daha fazla, yalnızca çalışanın çalışma izninin sonunda gerçekleştirilen bir evrak işlemi olarak değil, iş gücü planlamasının bir parçası olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir. Geleneksel insan kaynakları sorusu şu olabilir:

Bu çalışanın OPT’si ne zaman sona eriyor?

Artık daha yararlı soru şu olabilir:

Bu çalışanın iş gücümüzün bir parçası olarak kalabilmesini etkileyebilecek statü, ülkeye kabul, çalışma izni, seyahat, süre uzatımı ve sponsorlukla ilgili tüm son tarihler nelerdir?

Yüksek eğitimli uluslararası mezunları işe alan şirketler açısından bu ayrım; işe alım takvimlerini, çalışanı elde tutma planlamasını, yasal uyumu ve uzmanlaşmış yeteneklere uzun vadeli erişimi etkileyebilir.

Akalan Law F-1/J-1 Kural Takip Sistemi

Bu rapor, aşağıdakiler de dahil olmak üzere önemli gelişmeler meydana geldikçe güncellenecektir:

ihtiyati tedbir talebine ilişkin bir mahkeme kararı;

15 Eylül yürürlük tarihinde herhangi bir değişiklik;

DHS, USCIS, ICE veya Department of State tarafından yayımlanacak yeni uygulama rehberleri;

Extension of Stay prosedürlerini etkileyen değişiklikler; veya

OPT, STEM OPT, seyahat ya da işveren sponsorluğundaki statü geçişlerini etkileyen önemli gelişmeler.

Sonuç

2026 F-1 ve J-1 kural değişiklikleri, uluslararası öğrencilerin ABD'deki statülerini ve işverenlerin bu öğrencilerle olan ilişkilerini önemli ölçüde etkilemektedir. İşverenlerin bu değişikliklere uyum sağlaması ve yeni düzenlemelere göre planlama yapması gerekmektedir. Bu süreçte, göçmenlik hukuku danışmanlarıyla yakın işbirliği içinde olmak, işverenlerin karşılaşabileceği zorlukları aşmalarına yardımcı olabilir.