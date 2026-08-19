E-2 Vizesi: E-2 Vizesi Şartları ve Başvuru Süreci Hakkında Kapsamlı Rehber

E-2 vizesi, ABD'de işletme kurmak veya yönetmek isteyen anlaşmalı ülke vatandaşları için önemli bir yatırım vizesi seçeneğidir.

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E-2 vizesi, ABD'de bir işletme kurmak veya yönetmek isteyen yabancı yatırımcılar için önemli bir vize türüdür. Bu rehber, E-2 vizesi şartlarını ve başvuru sürecini detaylı bir şekilde ele almaktadır.

Yönetici Özeti

E-2 vizesi, ABD'de bir işletme kurmak veya yönetmek isteyen yabancı yatırımcılar için esnek bir göçmen olmayan vize seçeneğidir. Bu rehber, E-2 vizesinin ne olduğunu, temel şartlarını, EB-5 ile karşılaştırmasını ve başvuru sürecini detaylı bir şekilde ele almaktadır.

Anlaşmalı ülke vatandaşlığı gereklidir.

Önemli miktarda yatırım yapılmalıdır.

Aktif ve marjinal olmayan bir işletme olmalıdır.

ABD’den ayrılma niyeti gereklidir.

Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmalı ülkelerin vatandaşı olup ABD’de bir işletme kurmak, mevcut bir işletmeyi satın almak veya bir işletmeyi aktif olarak yönetmek isteyen yabancı uyruklu kişiler genellikle aynı temel soruyla yola çıkar: E-2 vizesi nedir ve bu vizeye hak kazanmak için gerçekte hangi şartların karşılanması gerekir? Bazen gayriresmî olarak “USA visa E2” veya “E2 investor visa” olarak da adlandırılan E-2 vizesi, girişimciler ve yatırımcılar için mevcut en esnek göçmen olmayan vize seçeneklerinden biridir. Ancak başarılı bir başvuru, yalnızca kâğıt üzerinde uygunluk şartlarının karşılanmasından çok daha fazlasına bağlıdır.

Bu rehber, E-2 vizesinin ne olduğunu açıklamakta, temel E-2 vizesi şartlarını ele almakta, bu kategoriyi EB-5 gibi diğer yatırım temelli seçeneklerle karşılaştırmakta ve ilk planlama aşamasından vizenin verilmesine kadar E-2 vizesine nasıl başvurulacağını adım adım ortaya koymaktadır.

E-2 Vizesi Nedir?

E-2 vizesi, göçmen olmayan vizelerin daha geniş kategorisi içerisinde yer alan bir Anlaşmalı Ülke Yatırımcısı (Treaty Investor) vizesidir. Bu vize, anlaşmalı bir ülkenin vatandaşının, aktif olarak yönettiği ve geliştirdiği bir ABD işletmesine yaptığı önemli miktardaki yatırıma dayanarak Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş yapmasına ve burada çalışmasına olanak tanır.

Göçmen vize kategorilerinin aksine, E-2 vizeleri doğrudan Green Card’a götürmez. Amerika Birleşik Devletleri’nin 80’den fazla ülkeyle E-2 anlaşması bulunmaktadır ve E-2 statüsü genellikle her defasında iki yıla kadar verilir. Bununla birlikte, uygun nitelikteki işletme faaliyet göstermeye devam ettiği ve vize sahipleri ilgili şartları karşılamayı sürdürdüğü sürece vize belirli sürelerle yenilenebilir.

E-2 vizeleri yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile uygun nitelikte ticaret ve yatırım anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına verilebilir. Bu nedenle, potansiyel bir yatırımcı “USA visa E2” başvurusu hakkında bilgi almak istediğinde, avukatlarımızın değerlendirdiği ilk konulardan biri başvuru sahibinin vatandaşlığıdır.

Temel E-2 Vizesi Şartları

Her başvuru kendi özel koşulları çerçevesinde değerlendirilmekle birlikte, temel E-2 vizesi şartları, hem USCIS’in hem de ABD konsolosluk görevlilerinin yakından incelediği birkaç ana kategori altında toplanmaktadır.

Anlaşmalı ülke vatandaşlığı: Başvuru sahibi, Amerika Birleşik Devletleri ile uygun nitelikte bir yatırım anlaşması bulunan bir ülkenin vatandaşı olmalıdır.

Önemli miktarda yatırım: Belirlenmiş sabit bir asgari yatırım tutarı bulunmamaktadır. Ancak taahhüt edilen sermayenin, ilgili işletmenin kurulması veya satın alınmasının toplam maliyetiyle karşılaştırıldığında önemli miktarda olması gerekir. Bu değerlendirme, sabit bir dolar tutarı yerine orantılılık testi (proportionality test) kapsamında yapılır.

Risk altındaki sermaye: Yatırımın geri dönülemez şekilde taahhüt edilmiş olması ve işletmenin başarısız olması durumunda gerçekten kaybedilme riskine tabi bulunması gerekir. Sermayenin yalnızca kullanılabilir durumda olması veya rezerv olarak tutulması yeterli değildir.

Aktif ve marjinal olmayan işletme: İşletmenin gerçek ve iyi niyetli (bona fide) bir teşebbüs ve ABD’de fiilen faaliyet gösteren gerçek bir işletme olması gerekir; işletme türü pasif olamaz. Ayrıca işletme marjinal nitelikte olmamalı ve yatırımcı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilere yalnızca asgari düzeyde geçim sağlamanın ötesinde gelir yaratma konusunda mevcut veya gelecekteki bir kapasiteye sahip olduğunu göstermelidir.

Mülkiyet ve kontrol: Ana yatırımcının genel olarak işletmenin en az yüzde 50’sine sahip olması veya başka bir şekilde yönetsel bir pozisyon aracılığıyla işletme üzerinde operasyonel kontrol kullanması gerekir. Burada aranan, pasif bir ortaklık payı değil, aktif yönetimdir.

ABD’den ayrılma niyeti: E-2 vizesinin göçmen olmayan niteliği gereği yatırımcının, E-2 statüsü sona erdiğinde Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılma niyetinde olması gerekir.

Vizeye uygunluk, ABD hukuku ve göçmenlik hukuku standartları çerçevesinde belirlenir.

E-2 Vizesine Nasıl Başvurulur? Adım Adım Başvuru Süreci

Step 1

1. Anlaşmalı ülke uygunluğunu doğrulayın

Step 2

2. İşletmeyi belirleyin veya uygun şekilde yapılandırın

Step 3

3. Yatırımı gerçekleştirin ve belgelendirin

Step 4

4. İş planını ve destekleyici finansal belgeleri hazırlayın

Step 5

5. Başvuruyu destekleyen kanıt ve belgeleri hazırlayın

Step 6

6. Başvuruyu yapın

Step 7

7. Mülakata katılın veya ek bilgi ve belge taleplerine yanıt verin

Step 8

8. Vizeyi veya onayı alın ve şartlara uygunluğu sürdürün

E-2 Vizesi ve EB-5 Karşılaştırması: Doğru Yatırım Yolunun Seçilmesi

Yatırım seçeneklerini karşılaştıran yatırımcılar, her iki kategori de yatırıma dayalı olduğu için sıklıkla E-2 vizesinin EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı’ndan (EB-5 Immigrant Investor Program) nasıl farklılaştığını sorar. Bu iki kategori farklı amaçlara hizmet eder ve farklı yatırımcı profillerine uygundur.

Göçmenlik statüsü: E-2, uygun nitelikteki işletmeye bağlı göçmen olmayan (geçici) bir vizedir. EB-5 ise doğrudan Green Card’a ve daimi oturum statüsüne giden bir yol sunar.

Yatırım miktarı: E-2 yatırımcı vizesinde sabit bir asgari yatırım tutarı bulunmaz; bunun yerine işletmenin maliyetine dayalı bir orantılılık testi uygulanır. EB-5 ise kanunla belirlenmiş bir asgari yatırım tutarı gerektirir ve bu miktar genellikle tipik bir E-2 başvurusundaki yatırım tutarından çok daha yüksektir.

Anlaşmalı ülke şartı: E-2’ye uygunluk, yatırımcının vatandaşlığına ve Amerika Birleşik Devletleri ile söz konusu ülke arasında uygun nitelikte bir anlaşmanın bulunmasına bağlıdır. EB-5 programında ise herhangi bir anlaşmalı ülke veya vatandaşlık sınırlaması bulunmamaktadır.

İşletmeye katılım: E-2 statüsü genel olarak yatırımcının işletmeyi aktif biçimde yönetmesini ve geliştirmesini gerektirir. EB-5 yatırımcıları ise özellikle bölgesel merkez (regional center) yatırımları aracılığıyla daha pasif bir rol üstlenebilirler.

İşlem süresi: E-2 vize başvuruları, özellikle doğrudan konsolosluk aracılığıyla yapılan başvurularda, çoğu zaman daha hızlı sonuçlandırılır. Buna karşılık EB-5 süreçleri, başvuru sahibinin doğduğu ülkeye bağlı olarak birkaç yıl sürebilir.

Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmalı ülkeler arasındaki önemli miktardaki ticarete dayanan E-1 Anlaşmalı Tüccar (Treaty Trader) kategorisinden farklı olarak E-2, ABD’deki bir işletmeye yapılan uygun nitelikteki yatırıma odaklanır.

İşletmenin yönetiminde aktif rol almak isteyen ve işletme faaliyetlerini sürdürülebilir biçimde devam ettirdiği sürece statüsünü yenilemeye hazır olan girişimciler açısından E-2 yolu çoğu zaman daha pratik bir seçenektir. Ayrıca E-2 vizesi dual intent (çifte niyet) özelliğine sahip değildir; bununla birlikte bazı yatırımcılar daha sonra ayrı bir göçmenlik yolu üzerinden daimi oturum statüsüne başvurabilirler.

Önceliği Green Card almak olan, daha yüksek miktarda sermaye yatırımı yapmaya hazır bulunan ve işletmede daha pasif bir rol üstlenmeyi tercih eden yatırımcılar açısından ise EB-5 daha uygun bir seçenek olabilir.

Başvuruyu İnceleyen Yetkililer Gerçekte Nelere Odaklanır?

USCIS görevlileri ve konsolosluk yetkilileri, E-2 vizesi başvurularını yalnızca basit bir kontrol listesine göre değerlendirmez. Yatırımın gerçek olduğunu, paranın meşru kaynaklardan elde edildiğini ve işletmenin yalnızca yatırımcının geçimini sağlamanın ötesinde sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet gösterebileceğini ortaya koyan, tutarlı ve güçlü belgelerle desteklenmiş bir dosya görmek isterler. Özellikle üç alan yakından incelenir.

Fonların Kaynağı ve İzlediği Yol

Paranın bir ABD banka hesabında bulunduğunu göstermek tek başına yeterli değildir. Başvuruyu değerlendiren yetkililer ayrıca mülkiyet, kontrol ve işletmenin hukuka uygun şekilde kurulduğunu doğrulamak amacıyla yatırımın ve işletmenin yapısını da inceler.

Yetkililer; fonların kişisel birikimlerden, işletme kârlarından, malvarlığı satışından, mirastan veya krediden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakmaksızın, paranın ilk kaynağından yatırıma aktarıldığı noktaya kadar izlenebilmesini isterler.

Escrow (emanet hesap) düzenlemeleri de fonların taahhüt edildiğini ve risk altında bulunduğunu göstermeye yardımcı olurken, onay alınana kadar tarafların korunmasını sağlayabilir.

Fonların izlediği yoldaki boşluklar, açıklanamayan yüksek tutarlı para transferleri veya meşru bir kaynağa bağlanamayan fonlar, Ek Kanıt Talebi (Request for Evidence – RFE) gönderilmesine en sık yol açan nedenler arasındadır.

İş Planı ve Finansal Projeksiyonlar

Güvenilir bir iş planı çoğu zaman E-2 dosyasının temelini oluşturur. İş planı aynı zamanda, gerçekçi ve işletmenin fiilî iş modeline dayanan projeksiyonlarla işletmenin gelecekteki kapasitesini de desteklemelidir.

İş planı, gerçek piyasa koşullarını yansıtmalı, savunulabilir bir gelir modeline dayanmalı ve sektörle uyumlu bir işe alım takvimi içermelidir.

Özellikle yatırımcının veya kilit bir çalışanın uzmanlaşmış operasyonel bir role sahip olduğu durumlarda, bir organizasyon şeması yönetim hiyerarşisini ve karar alma yetkisini göstermeye de yardımcı olabilir.

Aşırı iyimser finansal projeksiyonlar veya gerçek bir işletmeyi yürütmek yerine yalnızca E-2 vizesi şartlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış izlenimi veren iş planları, başvuruyu inceleyen yetkililerin dosyaya şüpheyle yaklaşmasına neden olabilir.

Marjinallik ve İstihdam Yaratma Kapasitesi

Bir E-2 işletmesi yalnızca yatırımcının ve yakın ailesinin geçimini sağlamak amacıyla var olamaz; aktif bir girişimcilik faaliyeti niteliğinde olmalıdır.

Başvuruyu inceleyen yetkililer, işletmenin hâlihazırda asgari geçim ihtiyaçlarının ötesinde gelir yarattığını veya yakın gelecekte bunu gerçekleştirebilecek gerçek bir kapasiteye sahip olduğunu gösteren kanıtlar ararlar. Bu kapasite genellikle önemli bir ekonomik etkiye işaret eden işe alım planları, gelir artışı ve kârların işletmeye yeniden yatırılması gibi unsurlarla ortaya konur.

E-2 Vizesine Nasıl Başvurulur? Adım Adım Başvuru Süreci

1. Anlaşmalı ülke uygunluğunu doğrulayın

Asıl başvuru sahibini belirleyin, yatırımcının vatandaşlığının Amerika Birleşik Devletleri ile uygun nitelikte ticaret ve yatırım anlaşması bulunan bir ülkeye ait olduğunu doğrulayın. Ayrıca, başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkeye ilişkin değerlendirmenin hem anlaşma kapsamında uygunluğu hem de hangi başvuru yolunun —konsolosluk işlemleri (consular processing) veya ABD içinden statü değişikliği (change of status)— kullanılabileceğini belirlediğini teyit edin.

2. İşletmeyi belirleyin veya uygun şekilde yapılandırın

İşletme türüne, ABD’de yeni bir işletme kurulup kurulmayacağına veya mevcut bir işletmenin satın alınıp alınmayacağına karar verin. Ayrıca mülkiyet yapısının, anlaşmalı ülke vatandaşlığına ilişkin mülkiyet şartını karşılayacağını doğrulayın.

3. Yatırımı gerçekleştirin ve belgelendirin

E-2 kapsamında uygun nitelikteki sermayeyi işletmeye aktarın ve fiilen işletmede kullanın. Her bir işlemin ve fonların kaynağının ayrıntılı kayıtlarını muhafaza edin.

4. İş planını ve destekleyici finansal belgeleri hazırlayın

Belirli işletmenin ve sektörün özelliklerine göre hazırlanmış, gerçekçi gelir, personel istihdamı ve büyüme projeksiyonlarını içeren bir iş planı oluşturun.

5. Başvuruyu destekleyen kanıt ve belgeleri hazırlayın

Vatandaşlık, mülkiyet, fonların kaynağı, yatırım tutarı ve işletmenin aktif ve marjinal olmayan niteliğini ortaya koyan belgeleri bir araya getirin. Ayrıca işletmenin yapısını ve yatırım geçmişini, başvuru süreciyle uyumlu ve tutarlı olacak şekilde düzenleyin.

6. Başvuruyu yapın

Konsolosluk üzerinden yürütülen başvurularda, vize başvuru sahipleri genellikle DS-160 Formunu sunar ve 315 ABD doları tutarındaki işlem ücretini öderler. ABD dışında yapılan başvuruların değerlendirilmesini Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State) yürütürken, ABD içerisinde yapılan statü değişikliği veya statü uzatma başvurularına ilişkin USCIS işlemleri İç Güvenlik Bakanlığı (Department of Homeland Security) bünyesinde yürütülür.

7. Mülakata katılın veya ek bilgi ve belge taleplerine yanıt verin

Konsolosluk üzerinden başvuru yapan 14–79 yaş arasındaki başvuru sahiplerinin çoğunun, ABD dışındaki bir konsoloslukta yüz yüze mülakata katılması gerekir. USCIS’e yapılan başvurularda ise ek belgelerin sunulmasını gerektiren bir Ek Kanıt Talebi (Request for Evidence – RFE) gönderilebilir.

8. Vizeyi veya onayı alın ve şartlara uygunluğu sürdürün

Başvuru onaylandıktan sonra yatırımcı, gelecekte yapılacak uzatma başvurularını desteklemek amacıyla işletmenin kayıtlarını doğru ve düzenli şekilde tutmalı ve yenileme sürelerini yakından takip etmelidir.

E-2 Vizesi Süreci Ne Kadar Sürer?

İşlem süreleri; kullanılan başvuru yöntemine, işlemi gerçekleştiren konsolosluk veya USCIS hizmet merkezine ve başvuruya konu işletmenin karmaşıklığına göre değişiklik gösterir.

Konsolosluk başvuruları bazı durumlarda USCIS başvurularından daha hızlı ilerleyebilir. Ancak süreç büyük ölçüde ilgili ABD büyükelçiliği veya konsolosluğundaki mülakat randevularının uygunluğuna bağlıdır.

ABD’ye taşınmayı kira sözleşmesinin başlangıcı veya işletmenin faaliyete geçeceği tarih gibi belirli bir tarihe göre planlayan yatırımcıların, belgelerin toplanması ve olası ek kanıt talepleri için planlarına ilave süre eklemeleri gerekir.

Bazı USCIS başvurularında, karar sürecini hızlandırmak amacıyla Premium Processing (Hızlandırılmış İşlem) seçeneği kullanılabilir. Ancak Premium Processing, konsolosluklardaki mülakat randevularının planlanmasını veya hızını kontrol etmez.

Yatırımın Uzun Vadeli Başarı İçin Yapılandırılması

İşletme gerekli şartları karşılamaya devam ettiği sürece E-2 statüsünün yenilenmesi gerektiğinden, yatırım yalnızca ilk başvurunun onaylanmasını değil, gelecekteki yenileme ve uzatma başvurularını da destekleyecek şekilde yapılandırılmalıdır.

Yatırımcı ayrıca mülkiyet, kontrol ve işletme faaliyetlerini onaylanan dosyayla uyumlu biçimde sürdürerek E statüsünü korumalıdır.

Bu kapsamda dikkate alınması gereken hususlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Yıllar itibarıyla açık, düzenli ve tutarlı finansal kayıtların tutulması,

İşletme kârlarının uygun şekilde yeniden işletmeye yatırılması,

İşletme büyüdükçe yaratılan istihdamın belgelenmesi,

Bir sonraki yenileme aşamasında E-2 uygunluğunu olumsuz etkileyebilecek, örneğin mülkiyet oranında önemli bir değişiklik gibi yapısal değişikliklerden kaçınılması.

Başka bir ifadeyle, başarılı bir E-2 stratejisi yalnızca ilk vize onayını almak üzerine değil, işletmenin yapısını ve faaliyetlerini uzun vadede E-2 şartlarıyla uyumlu şekilde sürdürmek üzerine kurulmalıdır.

Deneyimli Bir E-2 Vizesi Avukatıyla Çalışın

Güçlü bir E-2 vizesi başvurusu, dosyanın sunulmasından çok önce; işletmenin dikkatli şekilde yapılandırılması, yatırımın disiplinli ve eksiksiz biçimde belgelendirilmesi ve ayrıntılı incelemeye dayanabilecek nitelikte bir iş planının hazırlanmasıyla oluşturulur.

Ticari göçmenlik alanında çalışan avukatlarımız; anlaşmalı ülkelerden gelen girişimciler, franchise yatırımcıları ve işletme satın alan kişilerle birlikte çalışarak yatırımların doğru şekilde yapılandırılmasına, ret kararlarına veya Ek Kanıt Taleplerine (Request for Evidence – RFE) en sık yol açan sorunların önceden tespit edilmesine ve USCIS’e ya da bir ABD konsolosluk görevlisine güçlü ve ikna edici bir dosya sunulmasına yardımcı olmaktadır.

İster yeni bir iş girişimini değerlendiriyor, ister mevcut bir şirketi satın alıyor, ister E-2 yenileme başvurusuna hazırlanıyor olun, ekibimiz asıl başvuru sahibinin uzun vadede gerekli şartları karşılayabilecek bir yatırım stratejisi planlamasına yardımcı olabilir.

Yatırımcı ayrıca eşini ve evli olmayan çocuklarını beraberinde getirebilir ve bu aile üyeleri yatırımcıya E-2 türev statüsüyle (E-2 derivative status) eşlik edebilir.

Eşler Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışma yetkisine sahiptir ve çalışma uygunluklarının kanıtı olarak bir Çalışma İzni Belgesine (Employment Authorization Document – EAD) başvurabilirler.

21 yaşından küçük evli olmayan çocuklar Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim görebilirler.

Türev statüsüne uygunluk açısından aile üyelerinin yatırımcıyla aynı vatandaşlığa sahip olmaları gerekmez. Anlaşmalı ülke vatandaşlığı şartı asıl E-2 başvuru sahibi için geçerli olsa da bu şart bağımlı aile üyeleri için geçerli değildir.

E-2 vizesi seçenekleriniz hakkında deneyimli bir ticari göçmenlik avukatıyla görüşmek için bugün bizimle iletişime geçin.

Sıklıkla Sorulan Sorular

Bir franchise’a yatırım yaparak E-2 vizesine hak kazanabilir miyim?

Evet. Franchise yatırımları, E-2 vizesine uygunluk açısından yaygın ve çoğu zaman güçlü şekilde belgelendirilebilen bir yoldur. Bunun nedeni, franchise sözleşmelerinin genellikle yerleşik finansal modeller, standartlaştırılmış maliyetler ve operasyonel yapılar içermesidir. Bu unsurlar, yatırımın önemli miktarda olduğunu ve işletmenin marjinal nitelikte olmadığını göstermeye yardımcı olabilir.

Başvuruyu yapmadan önce yatırım tutarının tamamını yatırmam gerekir mi?

Genel olarak yatırımın, başvuru yapılmadan önce geri dönülemez biçimde taahhüt edilmiş olması gerekir. Başka bir ifadeyle, fonların işletmede gerçekten risk altında bulunması beklenir. Kısmi veya belirli koşullara bağlı yatırım taahhütleri, ret kararlarının sık karşılaşılan nedenlerinden biridir. Bu nedenle sermaye transferinin zamanlaması ve yapısı dikkatli bir şekilde planlanmalıdır.

Başka bir vize kategorisinden E-2 statüsüne geçebilir miyim?

Amerika Birleşik Devletleri’nde başka bir göçmen olmayan statüyle hukuka uygun şekilde bulunan yabancı uyruklu kişiler, uygun koşullarda ve başvuru tarihinde tüm E-2 vizesi şartlarını karşılamaları kaydıyla USCIS aracılığıyla E-2 statüsüne geçiş talebinde bulunabilirler. USCIS tarafından verilen onay, kişiye Amerika Birleşik Devletleri içerisinde E-2 statüsü sağlar. Ancak başvuru sahibi daha sonra ABD dışına seyahat ederse, ülkeye yeniden giriş yapabilmek için genellikle bir ABD konsolosluğundan alınmış geçerli bir E-2 vizesine ihtiyaç duyar. Kişinin kendi ülkesinden veya başka bir konsolosluk biriminden ABD’ye yeniden giriş yapması genellikle konsolosluk işlemlerinin tamamlanmasını gerektirir.

İşletmem başarısız olursa E-2 statüme ne olur?

E-2 statüsü, uygun nitelikteki işletmenin faaliyetlerini sürdürmesine doğrudan bağlıdır. İşletme faaliyetlerini sona erdirirse veya artık ilgili E-2 şartlarını karşılamazsa, yatırımcının E-2 statüsü de artık geçerliliğini koruyamayabilir. Bu nedenle, E-2 statüsünün korunması açısından işletmenin şartlara uygunluğunun sürekli olarak izlenmesi önemlidir.

E-2 vizesi Green Card’a giden bir yol mudur?

E-2 vizesi, kendi başına bir göçmen olmayan vize kategorisidir ve doğrudan daimi oturum statüsüne, yani Green Card’a götürmez. Green Card almak isteyen yatırımcıların genellikle E-2 statüleri devam ederken veya sonrasında EB-5 ya da istihdama dayalı bir göçmenlik başvurusu gibi ayrı bir göçmen vize kategorisi üzerinden ilerlemeleri gerekir.

Sonuç

E-2 vizesi, ABD'de bir işletme kurmak veya yönetmek isteyen yatırımcılar için esnek bir seçenek sunar. Başvuru süreci, dikkatli bir planlama ve belgelerin eksiksiz hazırlanmasını gerektirir. Yatırımcılar, E-2 vizesi ile ABD'de iş yaparken, uzun vadeli başarı için işletmelerini doğru şekilde yapılandırmalıdır. E-2 vizesi doğrudan Green Card sağlamasa da, yatırımcılar başka yollarla daimi oturum statüsüne geçebilirler.

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