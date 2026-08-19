Visa E-2: Guía Completa sobre los Requisitos de la Visa E-2 y Cómo Solicitarla

La visa E-2 permite a inversionistas de países con tratados establecer y operar negocios en Estados Unidos mediante una inversión sustancial.

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Descubra todo lo que necesita saber sobre la Visa E-2, incluyendo sus requisitos, diferencias con la EB-5, y cómo solicitarla paso a paso.

Resumen Ejecutivo

La visa E-2 es una opción flexible para inversionistas de países con tratados con EE.UU. que desean establecer un negocio en el país. Esta guía detalla los requisitos clave, compara la E-2 con la EB-5, y proporciona un proceso paso a paso para la solicitud. Además, se abordan las áreas de escrutinio de las autoridades y se ofrecen consejos para estructurar la inversión de manera exitosa a largo plazo.

Los ciudadanos extranjeros de países que mantienen un tratado con Estados Unidos y que desean establecer, adquirir o administrar activamente un negocio en el país suelen comenzar con la misma pregunta fundamental: ¿qué es una visa E-2 y qué se necesita realmente para calificar? La visa E-2, denominada informalmente en ocasiones como “USA visa E2” o “E2 investor visa”, es una de las opciones de visa de no inmigrante más flexibles disponibles para emprendedores e inversionistas. Sin embargo, una solicitud exitosa depende de mucho más que simplemente cumplir, sobre el papel, con los requisitos de elegibilidad.

Esta guía explica qué es una visa E-2, analiza los principales requisitos de la visa E-2, compara esta categoría con otras alternativas basadas en inversión, como la EB-5, y explica cómo solicitar una visa E-2 desde la planificación inicial hasta la emisión de la visa.

¿Qué es una Visa E-2?

La visa E-2 es una visa para Inversionistas por Tratado (Treaty Investors) dentro de la categoría más amplia de visas de no inmigrante. Permite que un ciudadano de un país con tratado ingrese y trabaje en Estados Unidos sobre la base de una inversión sustancial en un negocio estadounidense que el inversionista dirige y desarrolla activamente.

A diferencia de las categorías de visas de inmigrante, las visas E-2 no conducen directamente a una Green Card. Más de 80 países mantienen tratados E-2 con Estados Unidos, y el estatus E-2 generalmente se concede por períodos de hasta dos años cada vez. Sin embargo, la visa puede renovarse periódicamente mientras el negocio que reúne los requisitos continúe operando y los titulares de la visa sigan cumpliendo con los requisitos aplicables.

Las visas E-2 están disponibles únicamente para ciudadanos de países que mantienen con Estados Unidos un tratado de comercio e inversión que reúna los requisitos correspondientes. Por esta razón, la nacionalidad es uno de los primeros aspectos que nuestros abogados evalúan cuando un posible inversionista consulta sobre una solicitud de “USA visa E2”.

Requisitos Fundamentales de la Visa E-2

Aunque cada caso se evalúa de acuerdo con sus circunstancias particulares, los principales requisitos de la visa E-2 se dividen en varias categorías constantes que tanto USCIS como los funcionarios consulares estadounidenses examinan cuidadosamente.

Nacionalidad de un país con tratado: El solicitante debe ser ciudadano de un país que mantenga con Estados Unidos un tratado de inversión que reúna los requisitos correspondientes.

Inversión sustancial: No existe una cantidad mínima fija de inversión. Sin embargo, el capital comprometido debe ser sustancial en relación con el costo total de establecer o adquirir el negocio específico. Esta evaluación se realiza mediante una prueba de proporcionalidad (proportionality test) y no mediante un monto fijo en dólares.

Fondos en riesgo: La inversión debe estar comprometida de manera irrevocable y estar genuinamente sujeta al riesgo de pérdida en caso de que el negocio fracase. No es suficiente que los fondos simplemente estén disponibles o se mantengan como reserva.

Empresa activa y no marginal: La empresa debe ser una empresa de buena fe (bona fide) y un negocio estadounidense real y operativo; además, el tipo de negocio no puede ser pasivo. Tampoco puede tratarse de un negocio marginal y debe demostrar una capacidad actual o futura para generar ingresos superiores a los necesarios para proporcionar únicamente un nivel mínimo de subsistencia al inversionista y a sus dependientes.

Propiedad y control: Por regla general, el inversionista principal debe poseer al menos el 50 % de la empresa o, de otro modo, ejercer control operativo mediante una posición gerencial que implique una administración activa y no simplemente una participación pasiva.

Intención de salir de Estados Unidos: El inversionista debe tener la intención de salir de Estados Unidos cuando finalice su estatus E-2, de conformidad con la naturaleza de no inmigrante de esta visa.

La elegibilidad para la visa se determina conforme a las normas del derecho estadounidense y del derecho migratorio de Estados Unidos.

Cómo Solicitar una Visa E-2: Paso a Paso

Step 1

1. Confirme la elegibilidad conforme al tratado

Step 2

2. Identifique o estructure el negocio

Step 3

3. Comprometa y documente la inversión

Step 4

4. Prepare el plan de negocios y la documentación financiera de respaldo

Step 5

5. Reúna el expediente probatorio

Step 6

6. Presente la solicitud

Step 7

7. Asista a la entrevista o responda a solicitudes adicionales

Step 8

8. Reciba la visa o la aprobación y mantenga el cumplimiento de los requisitos

Visa E-2 vs. EB-5: Cómo Elegir la Vía de Inversión Adecuada

Los inversionistas que comparan sus opciones preguntan con frecuencia en qué se diferencian las visas E-2 del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 (EB-5 Immigrant Investor Program), ya que ambas categorías se basan en una inversión. Sin embargo, las dos categorías tienen objetivos diferentes y se adaptan a distintos perfiles de inversionistas.

Estatus migratorio: La E-2 es una visa de no inmigrante (temporal) vinculada al negocio que reúne los requisitos, mientras que la EB-5 ofrece una vía directa hacia la Green Card y la residencia permanente.

Monto de inversión: La visa E-2 para inversionistas no establece un monto mínimo fijo y, en su lugar, aplica una prueba de proporcionalidad basada en el costo del negocio. La EB-5 exige una inversión mínima establecida por ley, que generalmente es considerablemente superior a la inversión de un caso típico de E-2.

Requisito de país con tratado: La elegibilidad para la E-2 depende de la nacionalidad del inversionista y de la existencia de un tratado que reúna los requisitos entre Estados Unidos y el país correspondiente. La EB-5 no establece restricciones relacionadas con tratados ni con la nacionalidad.

Participación en el negocio: El estatus E-2 generalmente requiere que el inversionista dirija y desarrolle activamente la empresa. Los inversionistas EB-5 pueden asumir un papel más pasivo, particularmente cuando realizan inversiones a través de centros regionales (regional centers).

Tiempo de procesamiento: Las solicitudes de visa E-2 suelen procesarse con mayor rapidez, especialmente cuando se presentan directamente ante un consulado. En cambio, los plazos de la EB-5 pueden extenderse durante varios años dependiendo del país de nacimiento del solicitante.

A diferencia de la categoría E-1 para Comerciantes por Tratado (Treaty Traders), que se basa en un volumen sustancial de comercio entre los países con tratado y Estados Unidos, la E-2 se centra en una inversión que reúne los requisitos en un negocio estadounidense.

Para los emprendedores que desean participar activamente en la operación del negocio y están dispuestos a renovar su estatus mientras la empresa continúe siendo viable, la vía E-2 suele ser una opción más práctica. Además, la visa E-2 no contempla el concepto de dual intent (doble intención), aunque algunos inversionistas posteriormente buscan obtener la residencia permanente a través de una vía migratoria independiente.

Para aquellos inversionistas cuya prioridad sea obtener una Green Card, que estén dispuestos a realizar una inversión de capital más elevada y que se sientan cómodos desempeñando un papel más pasivo, la EB-5 puede ser la alternativa más adecuada.

Lo que Realmente Examinan los Funcionarios

Los funcionarios de USCIS y los funcionarios consulares no evalúan las solicitudes de visa E-2 como una simple lista de requisitos que deben marcarse. Buscan una narrativa coherente y bien documentada que demuestre que la inversión es real, que los fondos provienen de fuentes legítimas y que el negocio tiene capacidad para sostener una actividad económica que vaya más allá de proporcionar únicamente el sustento del inversionista. Tres áreas reciben un nivel de escrutinio especialmente alto.

Fuente y Trayectoria de los Fondos

No es suficiente demostrar que el dinero existe en una cuenta bancaria en Estados Unidos. Los funcionarios también examinan la estructura de la inversión y la estructura empresarial para confirmar la propiedad, el control y la constitución legal de la empresa.

Los funcionarios quieren poder rastrear los fondos desde su origen —ya sea que provengan de ahorros personales, ganancias empresariales, venta de activos, una herencia o un préstamo— hasta el momento en que efectivamente se destinan a la inversión.

Los acuerdos de escrow (cuenta de depósito en garantía) también pueden ayudar a demostrar que los fondos están comprometidos y en riesgo, al mismo tiempo que protegen a las partes hasta que se obtenga la aprobación.

Las interrupciones en la trazabilidad de los fondos, las transferencias de grandes cantidades de dinero sin explicación o los fondos que no pueden vincularse con una fuente legítima se encuentran entre las causas más frecuentes de una Solicitud de Evidencia Adicional (Request for Evidence – RFE).

El Plan de Negocios y las Proyecciones Financieras

Un plan de negocios creíble suele constituir la columna vertebral de un caso E-2. Asimismo, debe respaldar la capacidad futura de la empresa mediante proyecciones realistas vinculadas al modelo de negocio real.

El plan debe reflejar las condiciones reales del mercado, presentar un modelo de ingresos que pueda justificarse y establecer un cronograma de contratación coherente con las características de la industria correspondiente.

Un organigrama también puede ser útil para demostrar la jerarquía administrativa y la autoridad en la toma de decisiones, especialmente cuando el inversionista o un empleado esencial desempeña una función operativa especializada.

Las proyecciones excesivamente optimistas, así como los planes que parecen haber sido preparados únicamente para satisfacer los requisitos de la visa E-2 en lugar de servir como base para operar un negocio real, tienden a generar escepticismo entre los funcionarios que evalúan la solicitud.

Marginalidad y Capacidad para Crear Empleo

Una empresa E-2 no puede existir simplemente para proporcionar el sustento económico del inversionista y de su familia inmediata; debe constituir una actividad empresarial activa.

Los funcionarios buscan evidencia de que el negocio genera actualmente ingresos superiores a las necesidades mínimas de subsistencia o de que posee una capacidad real, en el corto plazo, para hacerlo. Esto suele demostrarse mediante planes de contratación, crecimiento de los ingresos y reinversión de las ganancias, que indiquen un impacto económico significativo.

Razones Comunes por las que las Solicitudes de Visa E-2 son Denegadas

Comprender los aspectos en los que suelen fallar los casos permite a los inversionistas preparar solicitudes más sólidas desde el principio. Entre los problemas más frecuentes se encuentran:

Fondos de inversión que todavía no han sido comprometidos de manera irrevocable, como ocurre cuando el capital permanece en una cuenta bancaria en lugar de haber sido efectivamente destinado al negocio.

Documentación insuficiente para rastrear la fuente de los fondos de inversión hasta un origen legítimo.

Un plan de negocios genérico o que no corresponde con la escala, ubicación o industria de la empresa real.

Estructuras de propiedad o control que no demuestran claramente el porcentaje de propiedad exigido correspondiente al país con tratado.

Un modelo de negocio que parece especulativo, completamente pasivo o con pocas probabilidades de generar ingresos superiores al nivel marginal.

Declaraciones o documentación inconsistentes entre la solicitud de visa, el plan de negocios y los registros financieros de respaldo.

Documentación insuficiente de las “essential skills” (habilidades esenciales) de un empleado clave, incluida la falta de evidencia suficiente mediante currículums, certificaciones u organigramas que demuestren por qué esa función es fundamental para la empresa.

La mayoría de estos problemas pueden evitarse mediante una planificación legal temprana. Por esta razón, generalmente resulta más conveniente para los inversionistas estructurar adecuadamente la inversión y reunir toda la documentación necesaria antes de presentar la solicitud, en lugar de intentar solucionar los problemas después de recibir una denegación o un RFE.

Cómo Solicitar una Visa E-2: Paso a Paso

1. Confirme la elegibilidad conforme al tratado

Identifique al solicitante principal, verifique que la nacionalidad del inversionista corresponda a un país que mantenga con Estados Unidos un tratado de comercio e inversión que reúna los requisitos aplicables y confirme que el análisis de la nacionalidad del país de origen determina tanto la elegibilidad conforme al tratado como la vía de presentación disponible: procesamiento consular (consular processing) o un cambio de estatus (change of status) dentro de Estados Unidos.

2. Identifique o estructure el negocio

Determine el tipo de negocio, decida si se constituirá una nueva empresa en Estados Unidos o se adquirirá un negocio existente y confirme que la estructura de propiedad cumplirá con el requisito de propiedad correspondiente a ciudadanos del país con tratado.

3. Comprometa y documente la inversión

Transfiera y destine efectivamente al negocio el capital que reúne los requisitos, manteniendo registros completos y detallados de cada transacción y de la fuente de los fondos.

4. Prepare el plan de negocios y la documentación financiera de respaldo

Desarrolle un plan que incluya proyecciones realistas de ingresos, contratación de personal y crecimiento, adaptadas específicamente al negocio y a la industria correspondiente.

5. Reúna el expediente probatorio

Recopile la documentación relacionada con la nacionalidad, la propiedad, la fuente de los fondos, el monto de la inversión y el carácter activo y no marginal de la empresa. Asimismo, organice la estructura empresarial y el historial de la inversión de manera que sean coherentes con el proceso de solicitud.

6. Presente la solicitud

En los casos tramitados mediante procesamiento consular, los solicitantes de visa generalmente presentan el Formulario DS-160 y pagan la tarifa de procesamiento de 315 dólares. El Departamento de Estado de Estados Unidos (U.S. Department of State) se encarga de la adjudicación de las solicitudes en el extranjero, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) administra las presentaciones ante USCIS dentro de Estados Unidos relacionadas con solicitudes de cambio o extensión de estatus.

7. Asista a la entrevista o responda a solicitudes adicionales

La mayoría de los solicitantes consulares de 14 a 79 años deben asistir a una entrevista presencial en un consulado estadounidense en el extranjero. En las solicitudes presentadas ante USCIS puede emitirse una Solicitud de Evidencia Adicional (Request for Evidence – RFE) que requiera documentación complementaria.

8. Reciba la visa o la aprobación y mantenga el cumplimiento de los requisitos

Una vez aprobada la solicitud, el inversionista debe mantener registros empresariales precisos y controlar los plazos de renovación para respaldar futuras solicitudes de extensión.

¿Cuánto Tiempo Tarda el Proceso de la Visa E-2?

Los plazos varían según la vía utilizada para presentar la solicitud, el consulado o centro de servicio correspondiente y la complejidad del negocio en cuestión.

En algunos casos, las solicitudes consulares pueden avanzar más rápidamente que las presentadas ante USCIS. Sin embargo, el tiempo de procesamiento depende en gran medida de la disponibilidad de citas para entrevistas en la embajada o consulado estadounidense correspondiente.

Los inversionistas que planeen mudarse a Estados Unidos en una fecha específica —por ejemplo, coincidiendo con el inicio de un contrato de arrendamiento o el lanzamiento de un negocio— deben contemplar tiempo adicional para recopilar la documentación y responder a posibles solicitudes de evidencia adicional.

Para determinadas solicitudes presentadas ante USCIS, puede estar disponible el Premium Processing (Procesamiento Premium) para acelerar la adjudicación. Sin embargo, este servicio no controla ni acelera la programación de entrevistas consulares.

Cómo Estructurar la Inversión para el Éxito a Largo Plazo

Debido a que el estatus E-2 debe renovarse mientras el negocio continúe reuniendo los requisitos, la inversión debe estructurarse de manera que respalde no solamente la aprobación inicial, sino también las futuras renovaciones y extensiones.

El inversionista también debe preservar su estatus E manteniendo la propiedad, el control y las operaciones comerciales de manera coherente con el caso que fue aprobado.

Entre los aspectos que deben considerarse se encuentran:

Mantener registros financieros claros y consistentes año tras año.

Reinvertir adecuadamente las ganancias.

Documentar la creación de empleos a medida que crece el negocio.

Evitar cambios estructurales —como una modificación significativa del porcentaje de propiedad— que puedan afectar la elegibilidad en la siguiente renovación.

En otras palabras, una estrategia E-2 sólida no debe enfocarse únicamente en obtener la aprobación inicial de la visa, sino también en mantener a largo plazo una estructura empresarial y unas operaciones compatibles con los requisitos de la categoría E-2.

Trabaje con un Abogado con Experiencia en Visas E-2

Una solicitud sólida de visa E-2 comienza a construirse mucho antes de su presentación, mediante una cuidadosa estructuración del negocio, una documentación rigurosa de la inversión y un plan de negocios capaz de superar un análisis detallado.

Nuestros abogados de inmigración empresarial trabajan con emprendedores, inversionistas en franquicias y compradores de empresas provenientes de países con tratado para estructurar correctamente sus inversiones, anticipar los problemas que con mayor frecuencia generan denegaciones o Solicitudes de Evidencia Adicional (Request for Evidence – RFE) y presentar un caso sólido y convincente ante USCIS o un funcionario consular estadounidense.

Ya sea que esté considerando iniciar un nuevo negocio, adquirir una empresa existente o preparándose para una renovación de su E-2, nuestro equipo puede ayudar al solicitante principal a desarrollar una estrategia de inversión diseñada para mantener su solidez a lo largo del tiempo.

El inversionista también puede traer a su cónyuge y a sus hijos solteros, quienes pueden acompañarlo bajo un estatus E-2 derivado (E-2 derivative status).

Los cónyuges cuentan con autorización para trabajar en Estados Unidos y pueden solicitar un Documento de Autorización de Empleo (Employment Authorization Document – EAD) como evidencia de su autorización laboral.

Los hijos solteros menores de 21 años pueden estudiar en Estados Unidos.

Para obtener el estatus derivado, los dependientes no necesitan tener la misma nacionalidad que el inversionista. Aunque el requisito de nacionalidad de un país con tratado se aplica al solicitante principal, no se exige la misma nacionalidad a sus dependientes.

Contáctenos hoy para hablar con un abogado con experiencia en inmigración empresarial sobre sus opciones para obtener una visa E-2.

Preguntas Frecuentes

¿Puedo calificar para una visa E-2 invirtiendo en una franquicia?

Sí. Las inversiones en franquicias constituyen una vía común y, con frecuencia, bien documentada para obtener la elegibilidad para una visa E-2. Esto se debe a que los contratos de franquicia suelen incluir modelos financieros establecidos, costos estandarizados y estructuras operativas que pueden ayudar a demostrar que la inversión es sustancial y que el negocio no es marginal.

¿Necesito invertir el monto total antes de presentar la solicitud?

Por lo general, la inversión debe estar comprometida de manera irrevocable antes de presentar la solicitud, lo que significa que los fondos deben estar realmente en riesgo dentro del negocio. Los compromisos parciales o sujetos a determinadas condiciones son una causa frecuente de denegaciones. Por esta razón, tanto el momento como la estructura de la transferencia del capital deben planificarse cuidadosamente.

¿Puedo cambiar de otra categoría de visa al estatus E-2?

Los ciudadanos extranjeros que se encuentren legalmente en Estados Unidos bajo otro estatus de no inmigrante pueden, en las circunstancias apropiadas, solicitar ante USCIS un cambio al estatus E-2, siempre que cumplan con todos los requisitos de la visa E-2 al momento de presentar la solicitud. Una aprobación de USCIS concede el estatus E-2 dentro de Estados Unidos. Sin embargo, si posteriormente el solicitante viaja al extranjero, generalmente necesitará obtener una visa válida de un consulado estadounidense para poder volver a ingresar al país. El reingreso desde su país de origen o desde otro puesto consular normalmente requiere realizar el correspondiente procesamiento consular.

¿Qué sucede con mi estatus E-2 si el negocio fracasa?

El estatus E-2 está directamente vinculado a la continuidad de las operaciones de la empresa que reúne los requisitos. Si el negocio deja de operar o ya no cumple con los requisitos aplicables, el estatus E-2 del inversionista puede dejar de ser válido. Por esta razón, el monitoreo continuo del cumplimiento de los requisitos constituye una parte importante del mantenimiento del estatus.

¿La visa E-2 es una vía para obtener la Green Card?

La visa E-2 es, por sí misma, una categoría de visa de no inmigrante y no conduce directamente a la residencia permanente. Los inversionistas interesados en obtener una Green Card normalmente deben recurrir a una categoría de visa de inmigrante independiente, como la EB-5 o una petición de inmigración basada en el empleo, ya sea mientras mantienen su estatus E-2 o posteriormente.

Conclusión

La visa E-2 ofrece una opción viable para inversionistas de países con tratados que desean establecer un negocio en Estados Unidos. Aunque no conduce directamente a la residencia permanente, proporciona flexibilidad para emprendedores activos. Es crucial estructurar adecuadamente la inversión y preparar una solicitud sólida para evitar denegaciones. Consultar con un abogado especializado puede facilitar el proceso y aumentar las posibilidades de éxito.

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