¿Vive fuera de Estados Unidos siendo titular de una Green Card? Por qué podría necesitar un permiso de reingreso (Reentry Permit)

Los titulares de una Green Card que planean residir fuera de Estados Unidos durante períodos prolongados enfrentan el riesgo de perder su estatus de residente permanente.

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▸ Resumen Ejecutivo

Este artículo explora la importancia del permiso de reingreso para los titulares de una Green Card que residen fuera de Estados Unidos. Se detalla cómo este documento puede ayudar a preservar el estatus de residente permanente y se explican las condiciones bajo las cuales debe solicitarse. Además, se abordan las implicaciones fiscales y de ciudadanía relacionadas con la residencia prolongada en el extranjero.

El permiso de reingreso, conocido en inglés como Reentry Permit, es un documento de viaje emitido para los titulares de una Green Card que planean permanecer fuera de Estados Unidos durante un período prolongado. Los residentes permanentes deben demostrar que mantienen la intención de regresar al país. Este documento es expedido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y ayuda a conservar el estatus de residente permanente durante una estadía temporal en el extranjero.

La Green Card le otorga el derecho de residir permanentemente en Estados Unidos. Sin embargo, este estatus no se conserva automáticamente cuando la persona vive fuera del país. Muchos titulares de una Green Card dedican años de esfuerzo a obtener la residencia permanente y, posteriormente, por distintos motivos, pasan la mayor parte de su tiempo fuera de Estados Unidos. Entre estas razones se encuentran tener un negocio en el extranjero, cuidar a familiares, estudiar o trabajar fuera del país.

Tarde o temprano, casi todas las personas que se encuentran en esta situación se hacen la misma pregunta: “¿Puedo conservar mi Green Card si actualmente no vivo en Estados Unidos?” La respuesta depende de las circunstancias específicas de cada caso. En primer lugar, es necesario comprender las normas de viaje aplicables a los titulares de una Green Card que permanecen fuera de Estados Unidos durante períodos prolongados.

La Green Card es un estatus previsto para las personas cuyo lugar de residencia permanente se encuentra en Estados Unidos. No permite vivir en el extranjero de manera indefinida ni durante períodos prolongados sin posibles consecuencias migratorias. No obstante, si su permanencia fuera del país es de carácter temporal, puede solicitar un Reentry Permit o permiso de reingreso. De esta manera, podrá ayudar a proteger su estatus migratorio mientras se encuentra fuera de Estados Unidos.

Por qué podría necesitar un permiso de reingreso (Reentry Permit)

El permiso de reingreso, conocido en inglés como Reentry Permit, es un documento de viaje emitido para los titulares de una Green Card que planean permanecer fuera de Estados Unidos durante un período prolongado. Los residentes permanentes deben demostrar que mantienen la intención de regresar al país. Este documento es expedido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y ayuda a conservar el estatus de residente permanente durante una estadía temporal en el extranjero.

La Green Card le otorga el derecho de residir permanentemente en Estados Unidos. Sin embargo, este estatus no se conserva automáticamente cuando la persona vive fuera del país. Muchos titulares de una Green Card dedican años de esfuerzo a obtener la residencia permanente y, posteriormente, por distintos motivos, pasan la mayor parte de su tiempo fuera de Estados Unidos. Entre estas razones se encuentran tener un negocio en el extranjero, cuidar a familiares, estudiar o trabajar fuera del país.

Tarde o temprano, casi todas las personas que se encuentran en esta situación se hacen la misma pregunta: “¿Puedo conservar mi Green Card si actualmente no vivo en Estados Unidos?” La respuesta depende de las circunstancias específicas de cada caso. En primer lugar, es necesario comprender las normas de viaje aplicables a los titulares de una Green Card que permanecen fuera de Estados Unidos durante períodos prolongados.

La Green Card es un estatus previsto para las personas cuyo lugar de residencia permanente se encuentra en Estados Unidos. No permite vivir en el extranjero de manera indefinida ni durante períodos prolongados sin posibles consecuencias migratorias. No obstante, si su permanencia fuera del país es de carácter temporal, puede solicitar un Reentry Permit o permiso de reingreso. De esta manera, podrá ayudar a proteger su estatus migratorio mientras se encuentra fuera de Estados Unidos.

¿Qué es un permiso de reingreso (Reentry Permit)?

El permiso de reingreso es un documento de viaje que USCIS expide a los residentes permanentes legales. Los titulares de una Green Card solicitan este permiso mediante la presentación del Formulario I-131. El documento está diseñado para las personas que planean permanecer fuera de Estados Unidos durante un período prolongado, pero que mantienen la intención de regresar y continuar residiendo en el país.

Un permiso de reingreso válido sirve como evidencia de que el titular de la Green Card no tenía la intención de abandonar su estatus de residente permanente. Asimismo, este documento puede permitir que un residente permanente regrese a Estados Unidos después de haber permanecido fuera del país durante más de un año, sin necesidad de obtener una visa SB-1 para residentes que regresan (Returning Resident Visa).

Por lo general, el permiso de reingreso tiene una vigencia máxima de dos años. Sin embargo, si el solicitante ha pasado anteriormente una cantidad considerable de tiempo fuera de Estados Unidos, USCIS puede expedirlo por un período más corto. Este documento no puede prorrogarse ni renovarse de manera sencilla mientras la persona se encuentra en el extranjero. Para presentar una nueva solicitud, generalmente es necesario regresar a Estados Unidos y presentar un nuevo Formulario I-131.

¿Quiénes deberían considerar solicitarlo?

Si planea permanecer fuera de Estados Unidos durante un año o más, debería considerar seriamente solicitar un permiso de reingreso. Asimismo, incluso en el caso de viajes internacionales de menor duración, puede ser conveniente obtenerlo si su patrón general de viajes indica que, en la práctica, vive fuera de Estados Unidos.

Cumplir temporalmente una asignación laboral en el extranjero.

Administrar un negocio fuera de Estados Unidos.

Estudiar en otro país.

Cuidar a un familiar enfermo.

Completar obligaciones laborales o comerciales existentes después de obtener la Green Card.

Realizar los preparativos necesarios para que la familia se traslade a Estados Unidos en el futuro.

USCIS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) no necesariamente evalúan cada viaje de manera aislada. Las autoridades pueden revisar el historial completo de viajes de la persona y determinar si Estados Unidos continúa siendo realmente su lugar de residencia permanente.

Debe encontrarse físicamente en Estados Unidos al presentar el Formulario I-131

Esta es una de las reglas más importantes que deben conocer los titulares de una Green Card. No es posible solicitar un permiso de reingreso (Reentry Permit) mientras se encuentra fuera de Estados Unidos. El solicitante debe estar físicamente presente en territorio estadounidense en el momento en que el Formulario I-131 sea presentado ante USCIS.

El hecho de que un familiar o su abogado envíe la solicitud por correo después de que usted haya salido del país no soluciona este requisito. Lo importante no es quién envía el paquete, sino que el solicitante se encuentre físicamente en Estados Unidos en el momento de presentar la solicitud.

Por esta razón, es fundamental planificar la fecha de salida del país teniendo en cuenta este requisito. Además, se recomienda presentar el Formulario I-131 al menos 60 días antes de la fecha prevista de su viaje.

El trámite biométrico también debe realizarse en Estados Unidos

Después de presentar el Formulario I-131, USCIS puede programar una cita biométrica para la toma de huellas dactilares, fotografía y firma. Dado que este procedimiento se realiza dentro de Estados Unidos, deberá permanecer en el país hasta completar su cita o, si fuera necesario, estar preparado para regresar a Estados Unidos para cumplir con este requisito.

No asuma que puede presentar la solicitud un día, salir del país al día siguiente y completar todo el proceso del permiso de reingreso desde el extranjero. Aunque en algunos casos USCIS puede reutilizar los datos biométricos obtenidos en una solicitud anterior, los solicitantes no deben dar por hecho que esto ocurrirá.

La opción más segura es permanecer en Estados Unidos hasta haber completado la cita biométrica.

¿Puede salir de Estados Unidos después de presentar la solicitud?

Como regla general, USCIS no exige que permanezca en Estados Unidos hasta que su permiso de reingreso sea aprobado. Por ello, en muchos casos podrá salir del país una vez presentada la solicitud. No obstante, seguirá siendo obligatorio asistir a la cita biométrica si USCIS la programa.

Si USCIS fija su cita biométrica mientras usted se encuentra en el extranjero, es posible que deba regresar a Estados Unidos para asistir. No presentarse a la cita puede dar lugar a la denegación de su solicitud.

Una vez aprobado, el permiso de reingreso puede, en determinadas circunstancias, enviarse para su entrega a una Embajada de Estados Unidos, un Consulado de Estados Unidos o a otra oficina designada en el extranjero. Sin embargo, esta posibilidad no elimina el requisito de que tanto la presentación de la solicitud como la realización del trámite biométrico se lleven a cabo dentro de Estados Unidos.

¿Un permiso de reingreso garantiza que conservará su Green Card?

No. El permiso de reingreso es un documento de gran utilidad, pero no garantiza que será admitido nuevamente en Estados Unidos ni que podrá reingresar al país. Del mismo modo, tampoco otorga el derecho a vivir en el extranjero de manera indefinida.

Cuando regrese a Estados Unidos, un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (Customs and Border Protection – CBP) podrá evaluar si usted ha abandonado, en la práctica, su condición de residente permanente.

Al realizar esta evaluación, las autoridades pueden considerar, entre otros, los siguientes factores:

El tiempo que permaneció fuera de Estados Unidos.

El motivo de su permanencia en el extranjero.

Si su ausencia tenía un carácter temporal o era por un período indefinido.

Si ha mantenido una vivienda en Estados Unidos.

Dónde reside su familia.

Dónde trabaja.

Cómo presenta sus declaraciones de impuestos.

Si ha conservado sus cuentas bancarias, pólizas de seguro, licencia de conducir, bienes inmuebles y otros vínculos con Estados Unidos.

El permiso de reingreso ayuda a demostrar que la permanencia en el extranjero tiene un carácter temporal; sin embargo, no convierte una residencia permanente en el extranjero en una situación compatible con el estatus de residente permanente en Estados Unidos.

¿Es suficiente regresar a Estados Unidos cada seis meses?

No siempre. No existe ninguna norma que garantice que ingresar a Estados Unidos cada seis meses sea suficiente para conservar su Green Card o su estatus migratorio.

Por ejemplo, imagine el caso de una persona cuya vivienda, cónyuge, hijos y empresa se encuentran en Turquía, y que desarrolla allí tanto su vida personal como sus actividades comerciales. Esa persona viaja a Estados Unidos cada cinco meses, pero permanece en el país únicamente durante una semana en cada visita.

Aunque ninguna de sus ausencias individuales supera los seis meses, CBP podría concluir que su residencia principal y permanente no se encuentra en Estados Unidos, sino en Turquía.

Las autoridades migratorias no se limitan a revisar los sellos de entrada y salida del pasaporte. También analizan el historial completo de viajes y el conjunto de circunstancias que reflejan dónde se desarrolla realmente la vida de la persona.

Mantenga vínculos sólidos con Estados Unidos

Si permanece fuera de Estados Unidos durante un período prolongado, es importante conservar pruebas que demuestren que su estancia en el extranjero es únicamente temporal.

Escrituras o contrato de arrendamiento de una vivienda en Estados Unidos.

Cuentas bancarias y tarjetas de crédito estadounidenses.

Una licencia de conducir estadounidense vigente.

Pólizas de seguro.

Familiares directos que residan en Estados Unidos.

Un empleo en Estados Unidos o una asignación temporal de trabajo en el extranjero.

Declaraciones de impuestos presentadas como residente de Estados Unidos.

Actividades comerciales o participaciones en empresas establecidas en Estados Unidos.

Un plan claro y debidamente documentado para regresar a vivir permanentemente en Estados Unidos.

Ninguna de estas pruebas, por sí sola, es suficiente. Lo verdaderamente importante es que, al evaluar todas las circunstancias en conjunto, quede demostrado que Estados Unidos sigue siendo su lugar de residencia permanente y el centro de su estatus como residente permanente legal.

Tenga especial cuidado con sus obligaciones fiscales

Las declaraciones de impuestos pueden desempeñar un papel especialmente importante en las evaluaciones migratorias. Salvo que exista una excepción prevista por la ley o que el titular de la Green Card haya renunciado formalmente a su condición de residente permanente, los residentes permanentes legales generalmente son considerados residentes para efectos del impuesto federal sobre la renta en Estados Unidos.

Presentar una declaración de impuestos como no residente (nonresident) o solicitar el tratamiento de no residente con base en un tratado tributario puede generar serias consecuencias migratorias. Esto se debe a que dicha declaración puede utilizarse como prueba de que la persona no considera a Estados Unidos como su residencia permanente.

Por esta razón, la planificación migratoria y la planificación fiscal deben realizarse de manera coordinada y cuidadosamente estructurada.

¿Qué sucede si permanece fuera de Estados Unidos durante más de un año sin un permiso de reingreso?

Si permanece fuera de Estados Unidos durante más de un año, es posible que la Green Card, por sí sola, ya no sea suficiente para regresar al país. En algunos casos, incluso la aerolínea puede negarse a permitirle abordar un vuelo con destino a Estados Unidos si no presenta la documentación adicional requerida.

En esa situación, es posible que deba solicitar una visa SB-1 para residentes que regresan (SB-1 Returning Resident Visa) ante una Embajada o un Consulado de Estados Unidos para poder regresar al país.

Por lo general, quienes solicitan una visa SB-1 deben demostrar que:

Siempre mantuvieron la intención de regresar a Estados Unidos.

Su permanencia en el extranjero por más de un año se debió a circunstancias ajenas a su voluntad.

Este tipo de solicitudes puede resultar difícil de aprobar. Por ello, planificar con anticipación y, en la mayoría de los casos, obtener un permiso de reingreso (Reentry Permit) suele ser una alternativa mucho más segura y recomendable.

¿El permiso de reingreso preserva la elegibilidad para solicitar la ciudadanía estadounidense?

No siempre. El permiso de reingreso (Reentry Permit) puede ayudar a conservar su Green Card y su condición de residente permanente legal. Sin embargo, no preserva automáticamente el requisito de residencia continua (continuous residence) exigido para solicitar la ciudadanía estadounidense mediante el proceso de naturalización.

Permanecer fuera de Estados Unidos durante más de seis meses puede interrumpir el requisito de residencia continua. Las ausencias de un año o más, salvo en determinadas excepciones limitadas previstas por la ley, generalmente rompen dicho requisito por completo.

Como consecuencia, una persona puede regresar a Estados Unidos con un permiso de reingreso válido y conservar su Green Card; sin embargo, aun así podría verse obligada a esperar más tiempo antes de reunir los requisitos necesarios para solicitar la ciudadanía estadounidense.

¿Qué puede esperar al ingresar a Estados Unidos por el aeropuerto?

Al regresar a Estados Unidos después de una estancia prolongada en el extranjero, un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (Customs and Border Protection – CBP) puede hacerle preguntas sobre aspectos como:

Dónde vive.

Dónde trabaja.

Dónde reside su familia.

El motivo de su permanencia en el extranjero.

Cuándo tiene previsto regresar a vivir permanentemente en Estados Unidos.

Asimismo, es posible que sea remitido a una inspección secundaria (secondary inspection). Esto no significa automáticamente que perderá su Green Card. Sin embargo, deberá responder las preguntas de manera completa y veraz, y estar preparado para presentar documentación que demuestre que su permanencia en el extranjero ha sido de carácter temporal.

El oficial de CBP también podría solicitarle que firme el Formulario I-407, el documento oficial mediante el cual una persona renuncia voluntariamente a su condición de residente permanente legal. No firme el Formulario I-407 sin comprender plenamente las consecuencias legales que puede tener para su estatus migratorio. Una vez firmado, revertir sus efectos puede resultar extremadamente difícil.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre la Green Card y el permiso de reingreso (Reentry Permit)?

La Green Card es el documento que acredita su condición de residente permanente legal en Estados Unidos. El permiso de reingreso (Reentry Permit), por su parte, es un documento de viaje independiente emitido por USCIS. Su finalidad es ayudar a preservar su condición de residente permanente cuando necesita permanecer fuera de Estados Unidos durante un período prolongado.

¿Cuánto tarda USCIS en aprobar una solicitud del Formulario I-131 para obtener un permiso de reingreso?

El tiempo de procesamiento varía según las circunstancias de cada caso y la emisión del permiso de reingreso puede tardar hasta 17.5 meses. Dado que deberá encontrarse en Estados Unidos para completar el proceso biométrico, es recomendable planificar su viaje con suficiente anticipación antes de la fecha en la que tenga previsto salir del país. Como los tiempos de procesamiento, los procedimientos de solicitud y las tarifas del Formulario I-131 pueden modificarse periódicamente, es importante consultar la información más reciente en el sitio web oficial de USCIS.

¿Puedo solicitar un permiso de reingreso mientras me encuentro fuera de Estados Unidos?

No. Es obligatorio que usted se encuentre físicamente en Estados Unidos en el momento en que el Formulario I-131 sea presentado ante USCIS. Este requisito no puede cumplirse presentando la solicitud de forma remota ni haciendo que un familiar envíe el expediente en su nombre. Además, la solicitud del permiso de reingreso no puede presentarse en línea. Antes de enviar la solicitud, debe verificarse la dirección postal correspondiente de USCIS y remitir toda la documentación por correo.

Si solo voy a estar fuera de Estados Unidos durante seis meses, ¿necesito un permiso de reingreso?

No necesariamente. En términos generales, el permiso de reingreso se recomienda para personas que planean permanecer fuera de Estados Unidos durante un año o más. Sin embargo, los viajes frecuentes al extranjero, aunque sean de menor duración, también pueden generar dudas sobre el mantenimiento de su estatus migratorio.

¿Qué ocurre si mi permiso de reingreso vence mientras todavía estoy fuera de Estados Unidos?

Un permiso de reingreso vigente no puede prorrogarse ni renovarse mientras usted se encuentra en el extranjero. Asimismo, el permiso de reingreso no extiende ni modifica la vigencia de su Green Card. Por lo general, deberá regresar a Estados Unidos para presentar una nueva solicitud de permiso de reingreso. No obstante, si ha permanecido fuera del país durante un período muy prolongado, es posible que, en su lugar, deba solicitar una visa SB-1 para residentes que regresan (SB-1 Returning Resident Visa).

¿El permiso de reingreso garantiza que no perderé mi Green Card?

No. El permiso de reingreso ayuda a demostrar que su permanencia fuera de Estados Unidos tiene un carácter temporal. Sin embargo, un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) podrá evaluar sus vínculos con Estados Unidos y hacerle preguntas para determinar si ha abandonado o no su condición de residente permanente.

¿Puedo completar mi cita biométrica después de salir de Estados Unidos?

En términos generales, no. USCIS programa las citas biométricas dentro de Estados Unidos y, por lo general, envía la notificación correspondiente por correo después de presentada la solicitud. Por esta razón, deberá permanecer en Estados Unidos hasta completar el trámite biométrico o, si fuera necesario, estar preparado para regresar al país con el fin de asistir a la cita. Asimismo, es importante hacer seguimiento a la notificación de la cita biométrica para confirmar que haya sido recibida. Si no recibe el aviso o surge algún problema con la programación de la cita, deberá comunicarse con USCIS.

¿Qué es el Formulario I-407 y debo firmarlo en el aeropuerto?

El Formulario I-407 es el documento oficial mediante el cual una persona declara su renuncia voluntaria a la condición de residente permanente legal. Aunque un oficial de CBP le solicite firmarlo, no debe hacerlo sin comprender plenamente las consecuencias legales que dicha decisión puede tener sobre su estatus migratorio.

¿Tener un permiso de reingreso afecta el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense?

Sí, puede afectarlo. El permiso de reingreso puede ayudarle a conservar su Green Card. Sin embargo, las ausencias de seis meses o más pueden interrumpir el requisito de residencia continua (continuous residence) exigido para la naturalización.

¿Qué documentos debo conservar para demostrar que mi permanencia fuera de Estados Unidos es temporal?

Entre los documentos que pueden resultar útiles se encuentran: • Escrituras o contrato de arrendamiento de una vivienda en Estados Unidos. • Cuentas bancarias en Estados Unidos. • Una licencia de conducir estadounidense vigente. • Declaraciones de impuestos presentadas como residente de Estados Unidos. • Pruebas de los vínculos con familiares que residen en Estados Unidos. • Un plan debidamente documentado que demuestre su intención de regresar a vivir permanentemente en Estados Unidos.

Conclusión

Lo verdaderamente importante no es la frecuencia con la que ingresa a Estados Unidos, sino si Estados Unidos continúa siendo realmente su lugar de residencia permanente. Si necesita permanecer fuera del país durante un período prolongado, el permiso de reingreso (Reentry Permit) puede ser una herramienta fundamental para ayudarle a conservar su Green Card y su condición de residente permanente legal.

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