Green Card Sahibi Olarak ABD Dışında Mı Yaşıyorsunuz? Neden Yeniden Giriş İznine (Reentry Permit) İhtiyaç Duyabilirsiniz?

Green Card sahipleri için yeniden giriş izni, uzun süreli yurt dışı kalışlarda daimi oturma statüsünü korumak için kritik bir belgedir. ABD dışında bir yıldan fazla kalmayı planlayan kişilerin bu izni nasıl alacağını, başvuru sürecinin gerekliliklerini ve dikkat edilmesi gereken vergi ve ikamet kurallarını keşfedin.

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Yeniden giriş izni, uzun süre ABD dışında kalmayı planlayan Green Card sahipleri için önemli bir seyahat belgesidir. Bu makalede, yeniden giriş izninin ne olduğunu, kimlerin başvurması gerektiğini ve başvuru sürecini ele alıyoruz.

▸ Yönetici Özeti

Bu makale, Green Card sahiplerinin Amerika Birleşik Devletleri dışında uzun süre kalmaları durumunda neden bir yeniden giriş iznine ihtiyaç duyabileceklerini açıklamaktadır. Yeniden giriş izni, daimi oturma statüsünü korumak için önemli bir belgedir ve başvuru süreci dikkatle planlanmalıdır. Makalede, yeniden giriş izninin ne olduğu, kimlerin başvurması gerektiği ve başvuru sürecinin nasıl işlediği detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

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Yeniden giriş izni (Reentry Permit), uzun bir süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri dışında kalmayı planlayan Green Card sahipleri için düzenlenen bir seyahat belgesidir. Green Card sahiplerinin ülkeye geri dönme niyetini korumaları gerekir. Bu belge, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından düzenlenir. Bu belgeyle, yurt dışında geçici olarak bulunulan süre boyunca daimi oturma izni (permanent resident status) statüsünün korunması sağlanır.

Green Card size Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi oturma hakkı tanır. Ancak yurt dışında yaşayanların bu statüsü otomatik olarak korunmaz. Pek çok Green Card sahibi, daimi oturma hakkını elde etmek için yıllarca emek verir. Daha sonra çeşitli nedenlerle yaşamını ağırlıklı olarak ABD dışında sürdürür. Bunlar arasında yurt dışında bir işletme sahibi olmak, aile bireylerine bakım sağlamak, eğitim görmek veya yurt dışında çalışmak gibi sebepler yer alır.

Er ya da geç, bu durumda bulunan hemen herkes aynı soruyu sorar:

"Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamıyorsam Green Card'ımı koruyabilir miyim?"

Bu sorunun cevabı somut olayın özelliklerine bağlıdır. Öncelikle uzun süreli yurt dışı kalışlarını düzenleyen Green Card seyahat kuralları anlaşılmalıdır.

Green Card, kalıcı ikametgâhı Amerika Birleşik Devletleri olan kişiler için öngörülmüş bir statüdür. Süresiz olarak yada uzun sürelerle yurt dışında yaşamanıza imkan vermez.

Bununla birlikte, yurt dışında bulunma süreniz geçici nitelikteyse, bir Reentry Permit (Yeniden Giriş İzni) edinebilirsiniz. Böylelikle, ülke dışında bulunduğunuz süre boyunca göçmenlik statünüz korunur.

Yeniden giriş izni, USCIS tarafından daimi oturma izni sahiplerine verilen bir seyahat belgesidir. Green Card sahipleri, Form I-131 doldurarak yeniden giriş izni başvurusunda bulunurlar. Bu belge, uzun bir süre Amerika Birleşik Devletleri dışında kalmayı planlayan ancak geri dönerek burada yaşamaya devam etme niyetini sürdüren kişiler için tasarlanmıştır.

Geçerli bir yeniden giriş izni, Green Card sahibinin daimi oturma statüsünü hiçbir zaman terk etme niyetinde olmadığını gösterir. Ayrıca bu belge, daimi oturma izni sahibinin bir yıldan fazla süreyle ABD dışında kaldıktan sonra, SB-1 Returning Resident Visa (Geri Dönen Daimi İkamet Sahibi Vizesi) almak zorunda kalmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönebilmesine de imkân sağlayabilir.

Yeniden giriş izni genellikle iki yıla kadar geçerlidir. Ancak başvuru sahibi daha önce Amerika Birleşik Devletleri dışında önemli ölçüde zaman geçirmişse, USCIS belgeyi daha kısa süreli olarak düzenleyebilir. Bu belge yurt dışındayken basitçe uzatılamaz veya yenilenemez. Yeniden başvuruda bulunabilmek için kişinin genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesi ve yeni bir Form I-131 sunması gerekir.

Kimler Başvurmayı Düşünmelidir?

Amerika Birleşik Devletleri dışında bir yıl veya daha uzun süre kalmayı planlıyorsanız, yeniden giriş izni başvurusunda bulunmayı ciddi şekilde değerlendirmelisiniz. Bunun yanı sıra, daha kısa süreli yurt dışı seyahatlerinde de, genel seyahat düzeniniz fiilen yurt dışında yaşadığınızı gösteriyorsa yeniden giriş izni almak uygun olabilir.

Geçici bir yurt dışı iş görevi kapsamında bulunmak,

Yurt dışında bir işletmeyi yönetmek,

Amerika Birleşik Devletleri dışında eğitim görmek,

Hasta bir aile üyesine bakım sağlamak,

Green Card aldıktan sonra mevcut iş veya ticari yükümlülükleri tamamlamak,

USCIS ve ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu (CBP), tek bir seyahati bağımsız olarak değerlendirmez. Yetkililer, kişinin tüm seyahat geçmişini inceleyebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten şahsın kalıcı ikamet yeri olmaya devam edip etmediğini değerlendirebilir.

Form I-131 Başvurusu Yapılırken Amerika Birleşik Devletleri'nde Bulunmanız Zorunludur

Bu, Green Card sahiplerinin bilmesi gereken en önemli seyahat kurallarından biridir. Yeniden giriş izni (Reentry Permit) için Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunurken başvuruda bulunamazsınız. Başvuru sahibinin, Form I-131'in USCIS'e sunulduğu anda fiziksel olarak Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde bulunması zorunludur.

Siz ülkeyi terk ettikten sonra bir aile üyenizin veya avukatınızın başvuru dosyasını postaya vermesi bu sorunu çözmez. Önemli olan paketi kimin gönderdiği değil, başvurunun yapıldığı anda başvuru sahibinin fiilen Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor olmasıdır. Bu nedenle, ülkeden ayrılış tarihinizi bu kurala uygun şekilde planlamanız büyük önem taşır. Ayrıca, Form I-131'i seyahatinizden en az 60 gün önce sunmanız tavsiye edilir.

Biyometrik İşlemler de Amerika Birleşik Devletleri'nde Tamamlanmalıdır

Form I-131'in sunulmasının ardından USCIS, parmak izi, fotoğraf ve imza alınması amacıyla bir biyometrik randevu planlayabilir. Bu biyometrik işlem Amerika Birleşik Devletleri içinde gerçekleştirildiğinden, randevunuzu tamamlayabilecek kadar ülkede kalmanız veya gerektiğinde bu işlem için yeniden ABD'ye dönmeye hazır olmanız gerekir.

Bugün başvuruyu yapıp ertesi gün ülkeden ayrılabileceğinizi ve yeniden giriş izni sürecinin tamamını yurt dışından tamamlayabileceğinizi varsaymayın. USCIS bazı durumlarda daha önceki bir başvurudan alınmış biyometrik verileri yeniden kullanabilir; ancak başvuru sahipleri buna kesin gözüyle bakmamalıdır. En güvenli yaklaşım, biyometrik randevunuz tamamlanıncaya kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmaktır.

USCIS, kural olarak yeniden giriş izniniz onaylanıncaya kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmanızı zorunlu tutmaz. Bu nedenle birçok durumda başvurunuzu yaptıktan sonra ülkeden ayrılabilirsiniz. Bununla birlikte, zorunlu biyometrik randevunuza katılmanız yine de gereklidir.

USCIS biyometrik randevunuzu siz yurt dışındayken planlarsa, bu işlem için Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmeniz gerekebilir. Randevuya katılmamanız, başvurunuzun reddedilmesine yol açabilir. Onaylanan bir yeniden giriş izni bazı durumlarda teslim alınmak üzere bir ABD Büyükelçiliği, ABD Konsolosluğu veya belirlenmiş bir yurt dışı ofisine gönderilebilir. Ancak bu uygulama, hem başvurunun yapılması hem de biyometrik işlemlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yeniden Giriş İzni Green Card'ınızı Koruyacağınızı Garanti Eder mi?

Hayır. Yeniden giriş izni önemli ölçüde fayda sağlayan bir belgedir; ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edileceğinizi veya ülkeye yeniden giriş yapabileceğinizi garanti etmez. Aynı şekilde, Green Card sahibine süresiz olarak yurt dışında yaşama hakkı da tanımaz.

Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğünüzde, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu (Customs and Border Protection – CBP) görevlisi, daimi oturma statünüzü fiilen terk edip etmediğinizi değerlendirebilir. Görevliler değerlendirme yaparken aşağıdaki hususları dikkate alabilir:

Yurt dışında ne kadar süre kaldığınız,

Amerika Birleşik Devletleri dışında kalma nedeniniz,

Seyahatinizin geçici nitelikte mi yoksa belirsiz süreli mi olduğu,

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir konutunuzu muhafaza edip etmediğiniz,

Ailenizin nerede yaşadığı,

Nerede çalıştığınız,

Vergi beyannamelerinizi nasıl verdiğiniz,

ABD'deki banka hesaplarınızı, sigortalarınızı, sürücü belgenizi, taşınmazlarınızı ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan diğer bağlarınızı koruyup korumadığınız.

Yeniden giriş izni, yurt dışında geçirilen sürenin geçici nitelikte olduğunu belgelemeye yardımcı olur; ancak yurt dışında kalıcı olarak yaşamayı, Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi ikamet olarak kabul edilen bir duruma dönüştürmez.

Her Altı Ayda Bir ABD'ye Dönmek Yeterli midir?

Her zaman değil. Amerika Birleşik Devletleri'ne her altı ayda bir giriş yapmanın, Green Card'ınızı veya genel göçmenlik statünüzü koruyacağını garanti eden herhangi bir kural bulunmamaktadır.

Örneğin, evi, eşi, çocukları ve işletmesi Türkiye'de bulunan; yaşamını ve işini Türkiye'de sürdüren bir kişiyi ele alalım. Bu kişi her beş ayda bir Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapmakta, ancak her seferinde yalnızca bir hafta kalmaktadır.

Her ne kadar tek bir yurt dışı kalışı altı ayı aşmasa da, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu (CBP) bu kişinin asıl ve kalıcı ikamet yerinin Amerika Birleşik Devletleri değil, Türkiye olduğu sonucuna varabilir. Devlet makamları yalnızca pasaporttaki giriş-çıkış damgalarına bakmaz; kişinin genel seyahat düzenini ve yaşam biçimini bir bütün olarak değerlendirir.

Amerika Birleşik Devletleri ile Güçlü Bağlarınızı Koruyun

Uzun süre yurt dışında kalan bir Green Card sahibinin, yurt dışındaki kalışının geçici nitelikte olduğunu gösteren delilleri muhafaza etmesi önemlidir. Yararlı olabilecek belgeler arasında şunlar yer alır:

Amerika Birleşik Devletleri'nde sahip olunan bir konut veya kira sözleşmesi,

ABD'deki banka hesapları ve kredi kartları,

Geçerli bir ABD sürücü belgesi,

Sigorta poliçeleri,

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yakın aile bireyleri,

ABD'deki bir iş veya geçici bir yurt dışı görevlendirmesi,

ABD'de mukim (resident) olarak verilmiş vergi beyannameleri,

Ticari faaliyetler veya işletme ortaklıkları,

Amerika Birleşik Devletleri'ne kalıcı olarak dönmeye yönelik açık ve belgelerle desteklenmiş bir plan.

Bu delillerden hiçbiri tek başına yeterli değildir. Önemli olan, tüm koşullar birlikte değerlendirildiğinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin hâlâ sizin kalıcı ikametgâhınız ve daimi oturma statünüzün merkezi olduğunu ortaya koyan genel tablonun oluşmasıdır.

Vergi Konusunda Dikkatli Olun

Vergi beyannameleri, göçmenlik değerlendirmelerinde özellikle önemli bir rol oynayabilir. Green Card sahipleri, yasal bir istisna uygulanmadıkça veya daimi oturma statülerinden resmen vazgeçmedikleri sürece, federal gelir vergisi bakımından genel olarak ABD'de mukim (resident) vergi mükellefi olarak kabul edilirler.

Vergi beyannamesini ABD'de yerleşik olmayan kişi (nonresident) olarak vermek veya bir vergi anlaşması kapsamında nonresident statüsü talep etmek, ciddi göçmenlik sorunlarına yol açabilir. Bunun nedeni, bu tür bir vergi beyanının, kişinin Amerika Birleşik Devletleri'ni kalıcı ikametgâhı olarak görmediğine dair bir delil olarak kullanılabilmesidir.

Bu nedenle, göçmenlik planlaması ile vergi planlamasının dikkatli ve koordineli bir şekilde birlikte yürütülmesi gerekir.

Yeniden Giriş İzni Almadan Bir Yıldan Fazla Süre Yurt Dışında Kalırsanız Ne Olur?

Amerika Birleşik Devletleri dışında bir yıldan fazla kaldıktan sonra ülkeye geri dönmek için yalnızca Green Card sahibi olmanız yeterli olmayabilir. Hatta bazı durumlarda havayolu şirketi, ek belgeler sunulmadığı takdirde sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüş uçuşuna kabul etmeyi dahi reddedebilir.

Bu durumda, Amerika Birleşik Devletleri'ne dönebilmek için bir ABD Büyükelçiliği veya ABD Konsolosluğu aracılığıyla SB-1 Returning Resident Visa (Geri Dönen Daimi İkamet Sahibi Vizesi) başvurusunda bulunmanız gerekebilir. SB-1 vizesine başvuran kişilerden genel olarak şu hususları kanıtlamaları beklenir:

Amerika Birleşik Devletleri'ne her zaman geri dönme niyetini korudukları,

Bir yıldan uzun süren yurt dışı kalışının kendi kontrolleri dışında gelişen nedenlerden kaynaklandığı.

Bu tür başvuruların olumlu sonuçlandırılması oldukça zor olabilir. İşte bu nedenle, önceden planlama yapmak ve çoğu durumda Reentry Permit (Yeniden Giriş İzni) almak, çok daha güvenli ve sağlıklı bir yol olarak değerlendirilmektedir.

Yeniden Giriş İzni, ABD Vatandaşlığına Başvuru Uygunluğunu Korur mu?

Her zaman değil. Yeniden giriş izni (Reentry Permit), Green Card'ınızı ve buna bağlı daimi oturma statünüzü korumaya yardımcı olabilir. Ancak ABD vatandaşlığına (naturalization) başvuru bakımından gerekli olan "kesintisiz ikamet" (continuous residence) şartını otomatik olarak korumaz.

Amerika Birleşik Devletleri dışında altı aydan uzun süre kalınması, kesintisiz ikamet şartını kesintiye uğratabilir. Bir yıl veya daha uzun süreli yurt dışı kalışları ise, sınırlı bazı istisnalar dışında, genel olarak bu şartı tamamen bozar.

Bunun sonucu olarak, bir kişi geçerli bir yeniden giriş izniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönebilir ve Green Card'ını koruyabilir; ancak buna rağmen ABD vatandaşlığına başvurabilmek için daha uzun süre beklemek zorunda kalabilir.

Uzun süreli bir yurt dışı kalışının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne girişte, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu (CBP) görevlisi size şu konularda sorular yöneltebilir:

Nerede yaşadığınız,

Nerede çalıştığınız,

Ailenizin nerede yaşadığı,

Neden yurt dışında bulunduğunuz,

Amerika Birleşik Devletleri'ne kalıcı olarak ne zaman dönmeyi planladığınız.

Ayrıca ikincil incelemeye (secondary inspection) yönlendirilebilirsiniz. Bu durum otomatik olarak Green Card'ınızı kaybedeceğiniz anlamına gelmez. Bununla birlikte, sorulara doğru ve eksiksiz şekilde cevap vermeli ve yurt dışında kalışınızın geçici nitelikte olduğunu gösteren belgeleri sunmaya hazır olmalısınız.

CBP görevlisi sizden, Form I-407'yi imzalamanızı da isteyebilir. Bu form, daimi oturma statünüzden gönüllü olarak feragat ettiğinizi gösteren resmi belgedir. Form I-407'yi, göçmenlik statünüz üzerindeki hukuki sonuçlarını tam olarak anlamadan kesinlikle imzalamayın. Çünkü bu form imzalandıktan sonra doğurduğu sonuçları geri almak son derece güçtür.

Sıklıkla Sorulan Sorular

Asıl önemli olan, Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar sıklıkla giriş yaptığınız değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten sizin kalıcı ikamet yeriniz olmaya devam edip etmediğidir. Yurt dışında uzun süre kalmanız gerekiyorsa, Reentry Permit (Yeniden Giriş İzni) Green Card'ınızı ve daimi oturma statünüzü korumanıza yardımcı olabilecek önemli bir araçtır.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır ve hukuki tavsiye niteliği taşımamaktadır. Göçmenlik hukuku karmaşık ve duruma özgüdür. Bireysel durumunuz hakkında lisanslı bir göçmenlik avukatına danışmanızı öneririz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.