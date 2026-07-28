Kampüsten Kurumsal Hayata: F-1 OPT’den H-1B’ye Geçiş Rehberi

F-1 öğrenci vizesi kapsamındaki OPT'den H-1B çalışma vizesine geçiş sürecini anlamak, ABD'de kariyer yapmak isteyen uluslararası mezunlar için kritik öneme sahiptir. Bu rehber, başvuru süreçlerini, Cap-Gap korumasını, STEM OPT uzatmasını ve geçiş sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaları detaylı şekilde açıklamaktadır.

Article Insights

Yasin B. Akalan’s articles from Akalan Law Firm are most popular: in United States

with readers working within the Pharmaceuticals & BioTech, Retail & Leisure and Securities & Investment industries

F-1 OPT'den H-1B'ye geçiş süreci hakkında detaylı bir rehber. Öğrenciler ve işverenler için önemli bilgiler ve ipuçları.

Yönetici Özeti

Bu makale, F-1 OPT'den H-1B'ye geçiş sürecini detaylandırmaktadır. Öğrenciler ve işverenler için önemli bilgiler sunulmakta ve sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanmaktadır.

Giriş

Sofia'nın F-1 Vizesi OPT kapsamındaki çalışma izni süresi, H-1B başvurusu onaylanmadan önce dolacağı için paniğe kapılmıştı; ta ki "Cap-Gap" korumasını öğrenene kadar. Bu koruma, geçiş sürecinde yasal olarak çalışmaya devam etmesini sağladı. Ancak bu durum, yalnızca kendisinin ve işvereninin tüm tarihleri ​​doğru bir şekilde takip etmiş olması sayesinde mümkün oldu.

F-1 vizesi kapsamındaki OPT (Optional Practical Training – İsteğe Bağlı Uygulamalı Eğitim), mezuniyet sonrasında genellikle 12 aya kadar geçici çalışma hakkı tanır. STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarından mezun olan bazı öğrenciler ise bu süreyi uzatma hakkına sahiptir. Ancak OPT geçici bir çalışma izni olduğundan, öğrenciler ve işverenler çalışma izninde kesinti yaşanmaması için istihdam ilişkisinin devamını erkenden planlamalıdır.

Özel sektörde faaliyet gösteren işverenler açısından, OPT sonrasında uluslararası yetenekleri bünyelerinde tutmanın en yaygın yolu H-1B vizesidir. F-1 OPT'den H-1B'ye geçiş yalnızca gerekli belgelerin sunulmasından ibaret değildir. İşverenlerin, pozisyonun H-1B sponsorluğuna uygun olup olmadığını değerlendirmesi gerekir. Ayrıca, Çalışma Bakanlığı'nın (Department of Labor) gerekliliklerine uyulmalı ve çalışan yıllık H-1B çekilişinde seçilmelidir. Bu durumda Form I-129 başvurusu yapılır.

Öğrenciler ise geçerli F-1 statülerini korumalıdır. Yine, çalışma izinlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini dikkatle takip etmelidir. STEM OPT, Cap-Gap, Statü Değişikliği (Change of Status) ile konsolosluk işlemleri (consular processing) gibi önemli kuralları iyi anlamalıdır.

Bu kuralların doğru anlaşılması, çalışma hayatında kesintilerin önlenmesi, göçmenlik mevzuatına uyumun sağlanması ve ABD'li işverenlerin nitelikli çalışanlarını bünyelerinde tutabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

F-1 OPT Nedir?

Optional Practical Training (OPT), uygun F-1 öğrencilerine tanınan geçici bir çalışma iznidir. Bu program, öğrencilerin F-1 statülerini koruyarak, eğitim aldıkları ana uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili pozisyonlarda mesleki deneyim kazanmalarına olanak tanır.

Öğrencilerin büyük çoğunluğu, mezuniyet sonrasında başlayan Post-Completion OPT programına başvurur. Uygun mezunlar, 12 aya kadar çalışma izni alabilirler. Yaptıkları iş öğrenim gördükleri bölümle ilgili olduğu sürece, bir veya birden fazla işveren için çalışabilirler.

Çalışmaya başlamadan önce öğrencilerin, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından düzenlenen Çalışma İzin Belgesi (Employment Authorization Document – EAD) almaları gerekir. EAD kartında izin verilen çalışma süresi belirtilir. Öğrenciler kartta yer alan başlangıç tarihinden önce çalışmaya başlayamazlar.

OPT, öğrencilere önemli bir mesleki deneyim kazandırsa da uzun vadeli bir çalışma izni olarak tasarlanmamıştır. Yetkilendirilmiş OPT süresi sona erdiğinde, mezunların ABD'de çalışmaya devam edebilmeleri için genellikle başka bir yasal statüye ihtiyaç duyulur. Birçok kişi için bu sonraki adım, işveren sponsorluğundaki H-1B statüsüne geçiştir.

H-1B süreci her yıl belirli bir takvime bağlı olarak yürütülür. İşverenler, çalışanın OPT süresi sona ermeden çok önce sponsorluk konusunu değerlendirmelidir. OPT'nin son aylarına kadar beklemek, gerekli belgelerin hazırlanması veya bir sonraki H-1B kayıt dönemine katılım için yeterli zaman bırakmayabilir.

Uluslararası öğrenciler ayrıca, OPT süresince geçerli F-1 statüsünü korumanın çeşitli uyum yükümlülükleri içerdiğini unutmamalıdır. Duruma göre öğrencilerin istihdam bilgilerini, adres değişikliklerini veya diğer önemli gelişmeleri Designated School Official (DSO)'ya bildirmeleri gerekebilir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, ileride yapılacak H-1B Statü Değişikliği (Change of Status) başvuruları da dâhil olmak üzere çeşitli göçmenlik haklarını olumsuz etkileyebilir.

İşverenler açısından da OPT'nin sınırlarının anlaşılması büyük önem taşır. OPT kapsamında çalışan bir kişinin işe alınması başlangıçta vize sponsorluğu gerektirmez. Ancak, işveren çalışanın OPT süresi sonrasında da şirkette kalmasını istiyorsa H-1B uygunluğunu aylar öncesinden değerlendirmeye başlamalıdır. Erken planlama sayesinde pozisyonun uygunluğu incelenebilir. Çalışanın gerekli nitelikleri doğrulanabilir ve yıllık H-1B kayıt sürecine zamanında hazırlanılabilir.

STEM OPT Uzatması Nedir?

Bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik (STEM) alanında uygun bir diploma alan öğrenciler, 24 aylık STEM OPT Uzatması almaya hak kazanabilirler. Bu süre, ilk 12 aylık Post-Completion OPT sürelerini tamamladıktan sonra başlar. Böylece toplam çalışma izinleri 36 aya kadar uzayabilir. Uygun öğrenciler, mevcut OPT süreleri sona ermeden 90 gün öncesine kadar STEM OPT uzatmasına başvurabilirler.

STEM OPT Uzatması özellikle önemlidir. Çünkü H-1B vizeleri yıllık kota ile sınırlandırılmıştır. H-1B çekilişinde seçilmek hiçbir zaman garanti değildir. STEM OPT sayesinde sağlanan ek çalışma izni birçok mezunun sonraki kayıt dönemlerinde tekrar başvuru yaparken yasal olarak çalışmaya devam etmesini mümkün kılar.

STEM OPT Uzatmasına hak kazanabilmek için öğrencilerin genel olarak şu şartları karşılaması gerekir:

ABD'de akredite bir eğitim kurumundan alınmış uygun bir STEM diplomasına sahip olmak.

Geçerli bir Post-Completion OPT programına katılıyor olmak.

STEM diplomasıyla doğrudan ilgili bir pozisyonda çalışıyor olmak.

E-Verify sistemine kayıtlı bir işveren tarafından istihdam edilmek.

İşverenleriyle birlikte Form I-983 (STEM OPT Öğrencileri İçin Eğitim Planı) belgesini doldurmak.

Form I-983, STEM OPT programının en önemli gerekliliklerinden biridir. Standart OPT'den farklı olarak STEM OPT kapsamında işverenlerin öğrencinin eğitimi ve mesleki gelişimine aktif şekilde katkı sağlaması beklenir. Formda öğrencinin uygulamalı eğitim sağlayacağına ilişkin taahhüdü ayrıntılı olarak belirtilir. Aynı zamanda bu belge, uzatma süresi boyunca işverenin eğitim yükümlülüklerini de ortaya koyar.

STEM OPT döneminde işverenler ek uyum sorumlulukları da üstlenir. İşverenlerin doğru istihdam kayıtları tutması, gerekli durumlarda öğrencinin okulunu belirli istihdam değişiklikleri hakkında bilgilendirmesi gerekir. Ayrıca, Form I-983'te belirtilen eğitim planının eksiksiz uygulanması sağlanmalıdır. STEM OPT katılımcılarının işverenleriyle gerçek ve fiili bir işveren-çalışan ilişkisi içinde olmaları zorunludur. Ayrıca Form I-983'ü imzalayan işveren ile öğrenciyi istihdam eden tüzel kişinin aynı olması gerekir. Uygulamalı eğitim, işverenin merkez ofisi dışında başka bir çalışma yerinde gerçekleştirilebilir. Ancak bu durumda da işveren gözetim ve mevzuata uyumdan sorumlu olmaya devam eder. Bu nedenle işletmeler, STEM OPT kapsamında öğrenci istihdam etmek için programın gerekliliklerini dikkatle incelemelidir.

Uluslararası mezunlar açısından STEM OPT Uzatması ek çalışma izni sağlar. Aynı zamanda mesleki deneyim kazanmalarını sağlar. Ayrıca, H-1B sponsorluğu elde etme olasılığını artırır. STEM alanındaki uygun mezunlar ABD'de yasal olarak çalışmaya devam ederken birden fazla H-1B başvuru dönemine katılma fırsatı elde edebilirler.

F-1 OPT'den H-1B'ye Nasıl Geçilir?

Çoğu zaman, F-1 OPT'den H-1B'ye geçiş süreci, yıllık H-1B kayıt döneminden çok önce başlar. Başarılı bir geçiş; çalışan ile işveren arasında koordinasyon, dikkatli planlama ve gerekli belgelerin zamanında hazırlanmasını gerektirir. Öğrencilerin ayrıca OPT başvuru sürecini de okulları aracılığıyla erkenden başlatmaları önemlidir. Çünkü OPT başvuru süreci çoğu zaman daha sonra yürütülecek H-1B planlamasıyla eş zamanlı ilerler.

İlk adım, sunulan pozisyonun H-1B düzenlemeleri kapsamında "uzmanlık gerektiren meslek" (specialty occupation) niteliğini taşıyıp taşımadığının belirlenmesidir. Çoğu durumda pozisyon, belirli bir uzmanlık alanında en az lisans derecesi veya buna eşdeğer bir eğitim gerektirmelidir. Yalnızca çalışanın uygun bir diplomaya sahip olması yeterli değildir. Pozisyonun kendisinin de yasal kriterleri karşılaması zorunludur.

İşveren çalışana sponsor olmaya karar verirse, hazırlıklara H-1B kayıt döneminden birkaç ay önce başlanmalıdır. Bu hazırlıklar genellikle iş tanımının gözden geçirilmesini, çalışanın eğitim belgelerinin doğrulanmasını, uygulanacak hakim ücretin (prevailing wage) belirlenmesini ve ABD Çalışma Bakanlığı'na sunulacak Labor Condition Application (LCA) başvurusunun hazırlanmasını içerir. Çalışma iznine başvuran öğrenciler açısından ise başvuru süreci, USCIS'e başvuru yapılmadan önce Designated School Official (DSO) tarafından verilen OPT tavsiye onayını da gerektirir.

Çalışanın H-1B çekilişinde seçilmesi halinde, işveren USCIS'e Form I-129 (Göçmen Olmayan Çalışan Dilekçesi) sunabilir. Form I-129, H-1B statüsü talep etmek için kullanılan temel başvuru formudur. Hem işverenin hem de çalışanın programın tüm şartlarını karşıladığını gösteren destekleyici belgeleri içerir.

Öğrenciler açısından bu süreç boyunca geçerli F-1 statüsünün korunması büyük önem taşır. Öğrenciler, mezuniyet sonrası OPT döneminde OPT veya STEM OPT çalışma izinlerinin sona ereceği tarihi yakından takip etmelidir. Raporlama yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmeli ve sponsorluk planları hakkında işverenleriyle düzenli iletişim kurmalıdır. Geçiş sürecinde yasal statünün korunması; son başvuru tarihleri, bildirim yükümlülükleri ve geçerli çalışma izni konularına dikkat edilmesini gerektirir.

H-1B sürecine erken başlanması her iki taraf için de avantaj sağlar. İşverenler eksiksiz ve güçlü bir başvuru hazırlamak için yeterli zamana sahip olurlar. Uluslararası mezunlar da kaçırılan son tarihler veya eksik belgeler nedeniyle çalışma hayatlarında kesinti yaşama riskini azaltırlar.

H-1B Çekilişi, H-1B Kotası ve Cap-Gap

OPT'den farklı olarak, H-1B vizeleri genel olarak her yıl uygulanan sayısal bir kota (H-1B cap) kapsamındadır. H-1B vizelerine olan talep her yıl mevcut vize sayısını aştığından, USCIS, H-1B çekilişi (H-1B Lottery) olarak bilinen süreci gerçekleştirir.

Her yıl işverenler, belirlenen kayıt döneminde uygun adaylar adına elektronik kayıt başvurularını yaparlar. Başvuru sayısı mevcut H-1B vize sayısını aşarsa, USCIS yıllık kotayı dolduracak sayıda başvuruyu rastgele seçer. İşverenler, yalnızca çekilişte seçilenler için H-1B dilekçesini sunma hakkı kazanır.

Çekilişte seçilmiş olmak, çalışanın H-1B statüsünün onaylandığı anlamına gelmez. Seçim yalnızca işverene Form I-129 ve gerekli destekleyici belgeleri sunma hakkı verir. USCIS daha sonra, tüm yasal şartların yerine getirilip getirilmediğini değerlendirir. Bu arada, pozisyonun gerçekten uzmanlık gerektiren bir meslek olup olmadığını inceleler.

H-1B süreci her yıl belirli bir takvime bağlı olduğundan zamanlama kritik öneme sahiptir. İşverenler, kayıt döneminden önce sponsorluk sürecini değerlendirmelidir. Çalışanın OPT süresinin bitmesini beklememeleri tavsiye edilir.

Cap-Gap Uygulamasının Anlaşılması

Uluslararası mezunların en büyük endişelerinden biri, OPT süresinin tamamlanması ile çalışma izninin sona erecek olmasıdır. Zira mevcut izinleri, H-1B kapsamındaki çalışma izninin başlamasından önce sona erebilecektir.

Cap-Gap düzenlemesi, F-1 statüsündeki belirli uluslararası öğrencilerin OPT çalışma izinleri sona erdikten sonra H-1B statülerinin başlayacağı tarihe kadar oluşabilecek çalışma ve statü boşluğunu önlemek amacıyla uygulanır.

Cap-Gap'ten kimler yararlanabilir? Bunun için öğrencinin;

geçerli F-1 statüsünde olması,

geçerli bir OPT veya STEM OPT çalışma iznine sahip olması,

işvereninin öğrenci adına yıllık H-1B kotasına (cap-subject) tabi bir H-1B başvurusu yapması,

bu başvurunun Statü Değişikliği (Change of Status) talebini içermesi

Statü Değişikliği talebinin OPT/STEM OPT süresi sona ermeden önce USCIS'e sunulmuş olması gerekir.

Statü Değişikliği (Change of Status), kişinin ABD'den ayrılmadan göçmen olmayan statüsünün F-1 öğrencilik statüsünden H-1B çalışan statüsüne çevrilmesini ifade eder.

Bu şartlar sağlandığında öğrencinin F-1 statüsü ve çalışma izni, H-1B statüsünün yürürlüğe girdiği tarih olan genellikle 1 Ekim'e kadar otomatik olarak uzatılır.

Bununla birlikte, OPT süresi H-1B başvurusu yapılmadan önce sona ermişse Cap-Gap uygulamasından yararlanmak mümkün değildir.

Çalışanın H-1B çekilişinde seçilmemesi halinde izlenebilecek yollar kişisel koşullara göre değişir. STEM OPT Uzatması almaya hak kazanan öğrenciler, sonraki H-1B kayıt dönemlerine katılırken çalışmaya devam edebilirler. Diğer kişiler ise, şartları karşılamaları halinde kota muafiyetine sahip (cap-exempt) kuruluşlarda çalışma veya farklı çalışma izni sağlayan göçmenlik statülerine başvurma gibi alternatif seçenekleri değerlendirebilirler.

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

F-1 OPT'den H-1B'ye geçiş dikkatli bir planlama gerektirir. Buna rağmen birçok öğrenci ve işveren, süreci geciktirebilecek veya karmaşıklaştırabilecek önlenebilir hatalar yapmaktadır.

En yaygın hatalardan biri, H-1B sponsorluğu konusunu çok geç gündeme getirmektir. H-1B kayıt dönemi yılda yalnızca bir kez gerçekleştiği için işverenlerin sponsorluk değerlendirmesine, çalışanın OPT süresinin bitmesini beklemeden birkaç ay önceden başlaması gerekir.

Bir diğer yaygın hata ise her profesyonel pozisyonun otomatik olarak H-1B'ye uygun olduğunu varsaymaktır. USCIS, yalnızca iş unvanını değil; pozisyonun gerçek görevlerini ve gerekli eğitim şartlarını inceleyerek söz konusu pozisyonun uzmanlık gerektiren meslek (specialty occupation) kriterini karşılayıp karşılamadığına karar verir.

Uluslararası öğrenciler ayrıca OPT ve STEM OPT kapsamındaki uyum yükümlülüklerini göz ardı etmemelidir. Geçerli F-1 statüsünü korumalı, gerekli durumlarda istihdam değişikliklerini bildirmelidir. Çalışma İzin Belgesi (Employment Authorization Document – EAD) ile OPT süresinin sona ereceği tarihi yakından takip etmelidirler. İstihdam bilgilerinin bildirilmemesi veya izin verilen işsizlik süresinin aşılması, öğrencinin SEVIS kaydının otomatik olarak sonlandırılmasına neden olabilir.

Son olarak işverenler, tüm evrakların doğru, eksiksiz ve birbirleriyle tutarlı olduğundan emin olmalıdır. Titizlikle hazırlanmış bir başvuru, USCIS tarafından gönderilebilecek Ek Kanıt Talebi (Request for Evidence – RFE) riskini azaltır. F-1 OPT'den H-1B'ye geçiş sürecini daha sorunsuz hâle getirir.

Sıklıkla Sorulan Sorular

Bir işveren F-1 statüsündeki bir öğrenciye H-1B sponsorluğu sağlayabilir mi?

Evet. Sunulan pozisyon uzmanlık gerektiren bir meslek niteliğindeyse ve hem işveren hem de çalışan ilgili yasal şartları karşılıyorsa, işveren USCIS'e H-1B başvurusu yaparak çalışana sponsor olabilir.

İşveren H-1B sponsorluğu hazırlıklarına ne zaman başlamalıdır?

İdeal olarak işverenler, H-1B kayıt dönemi başlamadan birkaç ay önce hazırlıklara başlamalıdır. Erken planlama; uygunluğun değerlendirilmesi, gerekli belgelerin toplanması ve zorunlu başvuruların zamanında tamamlanması için yeterli süre sağlar.

F-1 OPT Nedir?

Optional Practical Training (OPT), uygun F-1 öğrencilerine tanınan geçici bir çalışma iznidir. Öğrencilerin F-1 statülerini koruyarak, eğitim aldıkları ana uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili pozisyonlarda mesleki deneyim kazanmalarını sağlar.

STEM Nedir?

STEM, Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) alanlarını ifade eder. Bu alanlarda uygun bir diploma alan öğrenciler, 24 aylık STEM OPT Uzatması gibi ek göçmenlik avantajlarından yararlanabilirler.

STEM OPT Uzatması Nedir?

STEM OPT Uzatması, uygun STEM diplomalarına sahip F-1 öğrencilerine tanınan 24 aylık ek çalışma iznidir. Bu uzatma sayesinde öğrenciler, ilk 12 aylık Post-Completion OPT süresinin ardından ABD'de toplam 36 aya kadar çalışma iznine sahip olabilirler.

Cap-Gap Uygulaması Nedir?

Cap-Gap, belirli şartları sağlayan F-1 öğrencilerinin, zamanında yapılmış H-1B Statü Değişikliği (Change of Status) başvuruları sonuçlanıp H-1B statüleri yürürlüğe girene kadar F-1 statülerinin ve gerektiğinde çalışma izinlerinin otomatik olarak uzatılmasını sağlayan düzenlemedir. Bu uygulama, çalışma izni ve yasal statüde boşluk oluşmasını önlemeye yardımcı olur.

H-1B çekilişinde seçilmezsem ne olur?

Çekilişte seçilmemeniz durumunda yine de çeşitli seçenekleriniz olabilir. Uygun şartları sağlayan mezunlar, STEM diplomasına sahip olmaları hâlinde 24 aylık STEM OPT Uzatmasına başvurabilir. Sonraki H-1B kayıt dönemlerine katılabilir veya niteliklerine ve kişisel durumlarına bağlı olarak diğer çalışma temelli göçmenlik seçeneklerini değerlendirebilirler. Öğrenciler ayrıca, diplomaları ve zamanlamaları doğrultusunda mevcut OPT haklarından yararlanarak çalışmaya devam etme imkânlarını da incelemelidir.

Küçük işletmeler H-1B sponsorluğu yapabilir mi?

Evet. H-1B sponsorluğu için şirketin belirli bir büyüklüğe sahip olması şart değildir. Küçük işletmeler, girişimler (startup'lar) ve büyüme aşamasındaki şirketler, H-1B programının tüm şartlarını yerine getirdikleri sürece uygun çalışanlara sponsor olabilirler.

Sonuç

F-1 OPT'den H-1B statüsüne geçiş, ABD'de uzun vadeli kariyer hedefleyen uluslararası mezunlar için önemli bir dönüm noktasıdır. Süreç; birden fazla devlet kurumunu, kesin başvuru tarihlerini ve ayrıntılı belge hazırlığını içerir. Bu yüzden, dikkatli bir planlama geçişi önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Özellikle OPT başvurusu, USCIS yazışmaları ve tüm başvuru takviminin düzenli şekilde takip edilmesi sürecin sağlıklı ilerlemesine katkı sağlar.

Öğrenciler açısından OPT kurallarını iyi anlamak, geçerli F-1 statüsünü korumak ve işverenle sponsorluk konusunu erken aşamada görüşmek, gereksiz iş kayıplarını önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca başvuru süreci devam ederken başvuru alındı belgesinin (Receipt Notice) ve OPT EAD kartının takip edilmesi, çalışma yetkisinin doğrulanması açısından önem taşır.

İşverenler açısından ise sürece erken başlanması faydalı olacaktır. Eksiksiz belgelerle hazırlanmış güçlü bir H-1B başvurusu sunmak, önlenebilir gecikmeleri azaltır.

İster kariyerini ABD'de sürdürmeyi planlayan uluslararası bir mezun, ister nitelikli yabancı çalışanlarını bünyesinde tutmak isteyen bir işveren olun; F-1 OPT'den H-1B'ye geçiş sürecinin her aşamasını doğru anlamak, başarılı bir geçişin temelini oluşturur. Özellikle öğrenci statüsünden işveren sponsorluğundaki çalışma statüsüne geçiş yapan uluslararası öğrenciler için bu sürecin bilinçli şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.