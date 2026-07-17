USCIS, Uygun Olsanız Bile Statü Ayarlamasını (Adjustment of Status) Reddedebilir mi?

USCIS'in 2026 politika güncellemesi, statü ayarlaması başvurularını değerlendirme şeklini köklü bir biçimde değiştirdi. Artık tüm teknik gereksinimleri karşılasanız bile...

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Yönetici Özeti

USCIS, 2026'dan itibaren statü ayarlaması başvurularını değerlendirme şeklini değiştirmiştir. Artık başvurular, basit bir süreç yerine "olağanüstü bir yardım ve idari lütuf" olarak ele alınmaktadır. Bu değişiklik, başvuruların daha güçlü ve iyi hazırlanmış olmasını gerektirmektedir. Başvuru sahipleri, olumlu göçmenlik geçmişlerini, iş kayıtlarını ve ABD'ye katkılarını vurgulayan destekleyici kanıtları daha iyi hazırlamalıdır.

Giriş

USCIS, tüm teknik gereklilikleri karşılasanız bile statü ayarlamasını reddedebilir. Bu, USCIS'in 2026'dan itibaren başvuruları ele alış biçiminde büyük bir değişikliktir.

Yıllardır, şartları sağlamışsanız, statü ayarlama süreciyle yeşil kart almanız neredeyse kesin olduğu varsayılıyordu. Bu şartlar; onaylanmış bir göçmenlik dilekçeniz olması, geçmişinizde bir sorun olmaması vs. idi.. Çoğu durumda, bu varsayım aşağı yukarı doğruydu. Ama artık şartlar değişti.

Yeni USCIS Politika Belgesinde - PM-602-0199 - bu senaryo tersine çevrildi. Şimdi, USCIS statü ayarlamasını basit bir süreç yerine özel bir lütuf olarak ele almaya başladı. Hatta "olağanüstü bir yardım ve idari lütuf" olarak adlandırılmaya başlandı.

Göçmenlik uzmanları olarak, bu politika değişikliğinin dikkatle takip edilmesi gereken bir şey olduğuna inanıyoruz. Gerçek yasa değişmemiş olsa da, USCIS memurlarının takdir yetkisini kullanma şekli değişmiştir. Bu yüzden, statü ayarlaması başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, uyaralım: Başvurunuzun her zamankinden daha güçlü olması gerekiyor.

Aşağıda, bu politika değişikliğinin sizin için ne anlama geldiğini açıklayacağız. En çok kimleri etkileyeceğini ve neler yapabileceğinizi anlatacağız.

Adjustment of Status yani Statü Ayarlaması Nedir?

Statü ayarlaması nedir? Basitçe söylemek gerekirse, statü ayarlaması, uygun bireylerin ABD'de iken kalıcı bir yeşil kart başvurusu yapılabilmesidir. Statü ayarlaması ile, kendi ülkenizdeki ABD konsolosluğunda göçmen vizesi görüşmesine gitmenize gerek kalmaz. Bunun yerine her şeyi ABD'de yapabilirsiniz.

Statü ayarlama başvurusu, ilgili formların doldurulmasıyla başlar. Ana form, I-485 nolu formdur. Birkaç yolla uygun olabilirsiniz:

İşvereniniz aracılığıyla,

Aile üyeniz aracılığıyla,

Sığınmacı veya mülteci olarak,

Belirli insani programlar kapsamında,

Veya şu anda açık olan diğer göçmenlik yolları ile.

Buradaki ana nokta, statü ayarlaması söz konusu olduğunda, USCIS memurlarının başvurunuzu onaylayıp onaylamama konusunda daha fazla esnekliğe sahip olmasıdır. Yani, kağıt üzerinde uygunluk şartlarını karşılasanız bile, olumlu bir sonuç almayı neden hak ettiğinizi göstermeniz gerekecektir.

Müracaatçıların, olumlu göçmenlik geçmişlerini, iş kayıtlarını, aile bağlarını ve ABD'ye katkılarını vurgulayan destekleyici kanıtları daha iyi hazırlamalarına gerekmektedir.

USCIS 2026'da Politikasını Neden Değiştirdi?

2026 Politika belgesinde yansıtılan yeni politika, önemli bir değişikliktir. Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ancak, USCIS'in takdir yetkisine yaklaşımı değişmiştir. Şimdi, memurlar, bir statü ayarlama başvurusunu onaylamadan önce, hem olumlu hem de olumsuz faktörleri değerlendireceklerdir.

Örneğin, şunlara bakılabilir:

Göçmenlik geçmişiniz - geçmişte hatalarınız olup olmadığına,

Önceki vizelerde kurallara ne kadar uyduğunuza,

ABD'deki aile ve arkadaşlarla bağlarınıza,

İş geçmişinize,

Ülkeye getirdiğiniz ekonomik faydalara,

Başvurunuzun dürüstlük ve bütünlük gösterip göstermediğine,

Sadece temiz bir geçmişe sahip olmak tek başına yeterli olmayacaktır. Memurların, başvurunuzu onaylamak için iyi nedenlere ihtiyaçları vardır. Bu da başvurunuzun daha etkileyici olması gerektiği anlamına gelmektedir.

Bu değişiklik, USCIS’in müracaatları ABD konsolosluklarına gönderme olasılığını artırıyor. Geçici bir vize ile ABD'ye giren kişiler, daha sıkı bir incelemeye tabi tutulacaklardır.

Statü Ayarlama Başvurusu Yapmak

Bir statü ayarlama başvurusu hazırlamak artık çok daha karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Başvurunuz, göçmenlik geçmişinizin tam ve tutarlı bir resmini çizmesi gerekir. Kısacası, süreci kolaylaştırmak için, mantıklı bir hikaye anlatmanız gerekmektedir.

Öncelikle, ne kadar küçük olursa olsun, müracaatınızdaki utarsızlıkları giderin.

İkinci olarak, destekleyici belgeler her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. İş kayıtları, vergi beyannameleri, topluluk katılımı, aile ilişkileri gibi şeyler. Ne kadar destekleyici belgeniz olursa, başvurunuz o kadar güçlü olacaktır.

Üçüncü olarak, USCIS'in herhangi bir sorusu olması durumunda hikayenizi hazır bulundurun.

İş temelli başvuru sahipleri için, geçerli bir H-1B veya L-1 vizesine sahip olmak hala bir avantajdır. Ancak geçerli bir vizeye sahip olmak artık onay garantisi sağlamıyor.

ABD'ye F-1, B-1/B-2 veya J-1 vizesi ile girdiyseniz, ekstra incelemeye tabi tutulabilirsiniz. USCIS, ilk girişinizde göç etmeyi amaçlayıp amaçlamadığınızı kontrol edecektir.

Düzeltme talebinden sonra hataları veya tutarsızlıkları düzeltmeye çalışmak yerine, başvuru yapmadan önce güçlü bir müracaat oluşturmak daha akıllıca olacaktır.

Sorunsuz bir başvuru süreci için zaman ayırmak, gereksiz gecikmeleri ve red ihtimalini azaltacaktır.

Statü Ayarlama İşlem Süresi

Statü ayarlaması işlemleri ne kadar sürer? Bir I-485 statü ayarlama başvurusunun ne kadar sürebileceğini etkileyebilecek bir dizi faktör vardır: Vize kategorisi türü, USCIS’in iş yükü, müracaatçı geçmişi ve güvenlik kontrolleri, görüşme gereklilikleri, kanıt talepleri ve benzeri.

Yeni politika değişikliği sebebiyle, başvuruların sonuçlanması öncekinden daha uzun sürebilir. Daha hızlı işlem her zaman mümkün değildir. Başvuru formlarınızı dikkatlice doldurmalısınız.. Tüm belgeleri aynı anda gönderdiğinizden emin olmalısınız. USCIS'ten gelen taleplere mümkün olan en kısa sürede yanıt vermelisiniz. Bütün bunlar, gereksiz gecikmelerden kaçınmaya yardımcı olabilir.

Ancak unutulmaması gereken en önemli şey, her başvurunun farklı olduğudur. Bu yüzden başvurunuzu başka birinin zaman çizelgesiyle karşılaştırmayın. Ne kadar süreceğini düşünmek yerine, müracaatın başından itibaren her şeyi düzenli hale getirmeye odaklanın.

Kimler En Yüksek Riski Taşıyor?

Herkes diğerleri kadar sıkı bir inceleme altında değildir. Yeni kılavuza göre, tek niyetli vizelerle gelen kişiler diğerlerinden daha fazla sıkıntı yaşayabilirler.

Bu vize kategorileri şunları içerir:

F-1 öğrencileri,

B-1/B-2 ziyaretçileri,

J-1 değişim ziyaretçileri,

biraz daha sıkı bir sorgulama ile karşılaşabilirler. Ayrıca ABD’ye girdikten kısa bir süre sonra yapılan başvurular daha dikkatli incelenebilirler.

Öte yandan, H-1B ve L-1 vize sahiplerinin konumu bu açıdan biraz daha gülüdür. Çünkü bu kategoriler çift niyetli vizeler olarak bilinir. Yine de, takdir yetkisinin artık karar verme sürecinde eskisinden çok daha büyük bir rol oynadığını hatırlamakta fayda var.

Kusursuz bir geçmişe sahip olsanız bile, kalıcı olarak kalabilmenizin ABD yararına olduğunu göstermek durumunda kalabilirsiniz.

Sıklıkla Sorulan Sorular

USCIS, gereklilikleri karşılamama rağmen statü ayarlamasını reddedebilir mi?

Evet. Yeni 2026 politika kılavuzuna göre, USCIS tüm kutuları işaretleseniz bile başvurunuzu reddedebilir. Memurlar artık çok daha fazla esnekliğe sahiptir.

Bu politika iş temelli yeşil kartları etkiliyor mu?

Evet. İş temelli başvuru sahipleri etkiliyor mu? uygun olsalar da, USCIS memurları onay vermeden önce çok daha kapsamlı bir inceleme yapacaktır.

USCIS, beni görüşmeye çağırmadan statü ayarlama başvurumu reddedebilir mi?

Evet. USCIS, bazı durumlarda yokluğunuzda bir statü ayarlama başvurusunu onaylayabilir veya reddedebilir. Ancak bu göçmenlik kategorinize ve bireysel durumunuza bağlı olacaktır.

Statü ayarlama başvurumla birlikte hangi belgeleri göndermem gerekiyor?

Hangi belgeleri göndermeniz gerektiği göçmenlik kategorinize bağlıdır. Ancak genellikle, I-485 Formu, kimlik belgesi, uygunluk belgesi, sağlık sonuçlarınız, mali belgeleriniz hazır bulundurulmalıdır.

Statü ayarlama başvurum işlenirken çalışabilir miyim?

USCIS size bir Çalışma İzni Belgesi vermiş ise çalışabilirsiniz.

Statü ayarlama başvurum devam ederken yurtdışına seyahat edebilir miyim?

Genellikle, gitmeden önce Advance Parole almak iyi bir fikirdir. Eğer almazsanız, USCIS ülkenin terk edilmesi olarak değerlendirebilir. Başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir.

Bu politika aile temelli yeşil kart başvurularını etkiliyor mu?

Evet. Yeni USCIS kılavuzu, hem iş temelli hem de aile temelli başvuruları etkileyecektir.

Onaylanmış bir I-140 veya I-130, statü ayarlama onayını garanti eder mi?

Kesinlikle hayır. Onaylanmış bir dilekçe, USCIS'e temel göçmenlik kategorisi için gereklilikleri karşıladığınızı gösterir. Memurların, I-485 Formunuzu onaylayıp onaylamayacaklarına karar vermeleri gerekir.

Statü ayarlama onayı alma şansımı nasıl artırabilirim?

Başvuru sahipleri, en baştan sağlam bir başvuru sunmayı, kurallara mümkün olduğunca uymayı ve güçlü kanıtları sunmayı hedeflemelidir. İyi bir avukatla çalışmak da size daha iyi bir şans verebilir.

Statü ayarlaması mı yoksa konsolosluk işlemi mi yapmalıyım?

En iyi seçim, göçmenlik kategorinize, mevcut durumunuza, seyahat planlarınıza ve diğer birçok faktöre bağlı olacaktır. Bir göçmenlik avukatı, davanızı inceleyip hangi yolun en iyi seçenek olacağını söyleyebilir.

USCIS, statü ayarlama başvurumu reddederse ne olur?

Bu reddedilme nedenine ve mevcut göçmenlik durumunuza bağlıdır. Bazı kişiler temyiz başvurusunda bulunabilir ya da yeni bir başvuru yapabilir. Diğer bir ihtimal konsolosluk işlemi yoluna gidilmesi olabilir.

Sonuç

USCIS, Uygun Olsanız Bile Statü Ayarlamasını Reddedebilir mi? Sorunun cevabı açıktır. USCIS, uygun olsanız bile sizi reddedebilir. Ancak bu, her şeyin kaybedildiği anlamına gelmez. Sadece hazırlığın her zamankinden daha önemli hale geldiği anlamına gelir.

Güçlü bir statü ayarlama başvurusu göndermeniz, gereksinimleri karşıladığınızı ve USCIS'in takdir yetkisini lehinize kullanması gerektiği sonucuna ulaştırabilir.

I-485 Formunu doldurmayı planlıyorsanız, bir Kanıt Talebi ile uğraşıyorsanız veya statü ayarlaması ile konsolosluk işlemi arasında karar vermeye çalışıyorsanız, göçmenlik avukatlarımız size yardımcı olmaya hazırdır.

Her başvuru farklıdır, bu yüzden ihtiyaçlarınıza özel bir strateji geliştireceğiz. Seçeneklerinizi tartışmak ve başarılı bir başvuru şansınızı artırmak için bugün ofisimizle iletişime geçiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.