ABD Vatandaşlığı: Nasıl ABD Vatandaşı Olurum?

ABD vatandaşlığı, göçmenler için önemli bir dönüm noktasıdır ve yasal güvenlik, genişletilmiş haklar ve Amerikan sivil yaşamına tam katılım imkânı sunar. Vatandaşlık kazanmanın farklı yolları vardır: doğumda otomatik olarak, ebeveynler aracılığıyla veya vatandaşlığa geçiş süreci ile. Her göçmenlik dosyası

Article Insights

Yasin B. Akalan’s articles from Akalan Law Firm are most popular: within Immigration topic(s)

in United States

with readers working within the Pharmaceuticals & BioTech, Retail & Leisure and Securities & Investment industries

Giriş

ABD vatandaşlığı, Selena için iki kelimeden fazla anlam ifade ediyordu. Vatandaşlık yemini etmek için sağ elini kaldırdığı o an, cebinde sadece birkaç dolarla JFK Havalimanı’na indiği ilk gün gözlerinin önüne geldi. Henüz 23 yaşındaydı. Bir Green Card kurasıyla bilinmezliklerle dolu bir yolculuğa başlamıştı. Yeşil Kartını aldığında ağladığını hatırladı. Bir restoranda bulduğu küçük işlerle başlamıştı; şimdi kendi pastanesinin sahibiydi.

Tören memuru elini uzattığında Selena artık sadece bir göçmen değil, bir Amerikalıydı. O gün öğrendiği en büyük ders, sabrın bazen bir ülkeyi gerçekten kendi evine dönüştürmesiydi.

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak, göçmenlik yolculuğundaki en önemli dönüm noktalarından biridir. ABD vatandaşlığı yasal güvenlik sağlar. Aynı zamanda genişletilmiş haklar, daha fazla fırsat ve Amerikan sivil yaşamına tam katılım imkânı sunar.

Birçok insan, her göçmenin aynı süreçle vatandaş olduğunu zanneder. Gerçekte, ABD göçmenlik hukuku vatandaşlık kazanmanın farklı yollarını belirlemiştir. Bazıları doğumda otomatik olarak vatandaş olur. Diğerleri ebeveynleri aracılığıyla vatandaşlık kazanır. Ancak çoğu göçmen için vatandaşlığa giden yol, belirli yasal gerekliliklerin karşılanması ile gerçekleşir.

Her göçmenlik dosyası benzersizdir. Göçmenlik geçmişi, Amerika Birleşik Devletleri dışında geçirilen süre, sabıka kaydı, vergi uyumu ve medeni durum gibi faktörler, ABD vatandaşı olma yeteneğini etkileyebilir.

Bu rehber, ABD vatandaşlığı elde etmenin ana yollarını açıklamaktadır. Başvuru sahiplerinin karşılaşabileceği zorlukları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Deneyimli göçmenlik avukatlarımızdan bugün danışmanlık alın →

ABD Vatandaşlığı Nedir?

ABD vatandaşlığı, Amerika Birleşik Devletleri yasalarına göre en yüksek yasal göçmenlik statüsüdür. Vatandaşlar, ABD Anayasası ve federal yasa tarafından sağlanan bütün haklardan, ayrıcalıklardan ve korumalardan yararlanır. Yasal daimi ikametgâh sahiplerinden farklı olarak, ABD vatandaşları genellikle uzun süre yurt dışında kalabilirler. Kişisel durumlarındaki değişiklikler nedeniyle statülerini kaybetmezler.

Birçok göçmen için ABD vatandaşı olmak, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı bir yaşam kurmaktır. Bireyler ve aileler için istikrar sağlar ve vatandaş olmayanlara sunulmayan fırsatların kapısını açar.

Green Card Sahibi Olmak mı, ABD Vatandaşı Olmak mı?

Birçok kişi, Yeşil Kart (Green Card) sahibi olmak ile ABD vatandaşlığının aynı yasal statüyü sağladığını düşünür. Yasal daimi ikametgâh sahipleri birçok hakka sahip olsalar da önemli farklılıklar vardır.

Yasal bir daimi ikametgâh sahibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı olarak yaşama ve çalışma iznine sahiptir. Ancak daimi ikametgâh sahipleri, ülke dışında kanunların öngördüğünden daha uzun süre kalamazlar. Belirli suçlardan dolayı mahkûm olmaları ya da göçmenlik kanunlarını ihlal etmeleri hâlinde statülerini kaybedebilirler.

Buna karşılık, ABD vatandaşları uzun sürelerle yurt dışında kalabilirler. Vatandaşların oy kullanma hakları vardır. Belirli hükümet görevlerinde bulunabilirler. ABD pasaportu alabilirler.

Yasal daimi ikametgâh sahipleri (Green Card sahipleri) birçok önemli hakka sahiptir. Ancak vatandaşlık birkaç ek avantaj sağlar.

En önemli faydalardan bazıları şunlardır:

Oy kullanma hakkı.

ABD pasaportu sahipliği.

ABD vatandaşlığı gerektiren hükümet işlerine katılım.

Vatandaşlık gerektiren federal yardımlara erişim.

Federal bir jüriye hizmet etme fırsatı.

ABD vatandaşlarına sunulan korumalarla uluslararası seyahat etme yeteneği.

Vatandaşlık, yalnızca daimi ikametgâhın sağlayamayacağı uzun vadeli yasal istikrar sunar. Bu nedenlerle, birçok Yeşil Kart sahibi vatandaşlık elde etmek ister.

ABD Vatandaşı Olmanın Yolları

ABD göçmenlik hukukuna göre vatandaşlığa giden farklı yollar vardır. Her başvurunun izlenmesi gereken farklı yolları vardır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Doğum Yoluyla Vatandaşlık

ABD vatandaşı olmanın en yaygın yolu, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmaktır. ABD Anayasası'nın On Dördüncü Değişikliği uyarınca, ABD topraklarında doğan bireyler, doğum sebebiyle otomatik olarak ABD vatandaşı olurlar. Ebeveynlerinin milliyeti veya göçmenlik statüsüne bakılmaz. (Ancak federal hukuk tarafından belirlenmiş az sayıda istisnası vardır.) Bu ilke, doğumla vatandaşlık hakkı olarak bilinir. Doğumla vatandaşlık kazanan bireyler, doğdukları andan itibaren vatandaş olurlar. Bu yüzden ayrıca vatandaşlık başvurusunda bulunmaları gerekmez.

ABD Vatandaşı Ebeveynler Yoluyla Vatandaşlık

Bazı durumlarda, annesi, babası ya da her ikisi ABD vatandaşı olan çocuklar, ülke dışında doğmuş olsalar da ABD vatandaşı olabilir. Vatandaşlığın kazanılması, ebeveynlerin vatandaşlık durumu, çocuğun doğum tarihi gibi çeşitli yasal faktörlere bağlıdır. Green Card sahibi olan bazı çocuklar, ebeveynleri vatandaşlığa geçtiğinde, kanunla belirlenen gereklilikleri karşılıyorlarsa otomatik olarak ABD vatandaşı olabilirler. Bu kurallar oldukça tekniktir. Vatandaşlığın bu yolla kazanılması, genellikle bireyin göçmenlik geçmişi ve aile koşullarının dikkatlice incelenmesini gerektirir.

Vatandaşlığa Geçiş Yoluyla Vatandaşlık

Çoğu göçmen için ABD vatandaşlığına giden ana yol, vatandaşlığa geçiş yoluyla olur. Vatandaşlığa geçiş, uygun yasal daimi ikamet sahiplerinin kanuni gereklilikleri karşılaması hâlinde gerçekleşir. Başvuru sahipleri ABD'de sürekli ikamet ediyor olmalıdırlar. Ayrıca iyi ahlaki karakter sahibi olmalıdırlar. Gerekli İngilizce ve vatandaşlık sınavlarını geçme yeteneğini göstermelidirler. Vatandaşlığa geçiş, çoğu Yeşil Kart sahibinin Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi ikamet kurduktan sonra takip ettiği yoldur. Vatandaşlığa geçiş, birden fazla yasal gereklilik içerir. Başvuru yapmadan önce dikkatli bir hazırlık, gecikme veya ret riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Askerî Hizmet Yoluyla Vatandaşlık

Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri üyeleri, hızlandırılmış vatandaşlığa geçiş için uygun olabilirler. Belirli askerlik hizmetini yapanlar ve gaziler, sivil başvuru sahiplerine uygulanan bazı gerekliliklerden muaf tutulabilirler. Askerî hizmet yoluyla vatandaşlığa geçiş dosyaları, benzersiz yasal değerlendirmeler içerir ve bireysel olarak değerlendirilmelidir.

Vatandaşlık Süreci Nasıl İşler?

Vatandaşlık süreci, Green Card sahiplerinin kanuni gereklilikleri karşılamakla vatandaşlığı kazandıkları yasal prosedürdür.

Süreç basit görünebilir. Ancak her başvuru, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından bireysel olarak incelenir. Göçmenlik memurları, vatandaşlık vermeden önce bir başvuru sahibinin tüm yasal gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını dikkatlice değerlendirir. Küçük hatalar, eksik belgeler veya uygunluk sorunları işlemi geciktirebilir veya işlemin reddedilmesine neden olabilir.

Vatandaşlık sürecinin her aşamasını anlamak, başvuru sahiplerinin daha etkili bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olabilir.

Adım 1: Başvuru Öncesi Vatandaşlığa Uygunluğun Belirlenmesi

Başvuru yapmadan önce, vatandaşlık için uygun olup olmadığınızı belirlemek önemlidir. Erken veya yasal gereklilikleri karşılamadan başvuru yapmak, gereksiz gecikmelere, ek masraflara veya başvurunuzun reddedilmesine yol açabilir.

Uygunluk, aşağıdaki gibi çeşitli faktörlere dayanır:

Daimi ikamet süreniz

Yaşınız

Amerika Birleşik Devletleri'nde sürekli ikametiniz

Ülkede fiziksel varlığınız

İyi ahlaki karakter gösterebilme yeteneğiniz

İngilizce dil yeterliliğiniz

ABD tarihi ve hükümeti bilginiz

Federal vergi yükümlülüklerine uyumunuz

Uygun olduğunda Seçici Hizmet kaydı gerekliliklerine uyumunuz

ABD vatandaşlarının eşleri, ABD Silahlı Kuvvetleri üyeleri gibi bazı başvuru sahipleri, özel hükümlere tabi olabilirler.

Her göçmenlik dosyası geçmişi benzersizdir. Başvuru sahipleri, tüm yasal gereklilikleri karşıladıklarından emin olmalıdır. Uygunluğunuzdan emin değilseniz, başvuru yapmadan önce bir göçmenlik avukatı ile görüşmelisiniz.

Adım 2: Vatandaşlık Başvurusunun Yapılması

Uygunluğunuzu belirledikten sonra bir sonraki adım, USCIS'e Vatandaşlık Başvurusu göndermektir. ABD vatandaşlığı müracaatı için Form N-400 olarak ifade edilen resmî başvuru formu doldurulmalıdır.

Başvuru, aşağıdaki konularda ayrıntılı bilgi gerektirir:

Kişisel kimlik

Göçmenlik geçmişi

İş geçmişi

İkamet geçmişi

Evlilik geçmişi

Uluslararası seyahat

Suç geçmişi

Vergi uyumu

Aile bilgileri

Doğruluk son derece önemlidir. Tutarsız cevaplar, eksik bilgiler veya önceki göçmenlik başvuruları ile mevcut başvuru arasındaki tutarsızlıklar, ek inceleme veya kanıt taleplerini tetikleyebilir.

Başvuru sahipleri, başvurularını USCIS'e göndermeden önce her bölümü dikkatlice gözden geçirmelidir.

Adım 3: Biyometri Randevusu

USCIS başvuruyu aldıktan sonra genellikle yerel bir Başvuru Destek Merkezi'nde bir biyometri randevusu planlar.

Bu randevu sırasında USCIS, aşağıdakileri toplar:

Parmak izleri

Dijital fotoğraf

Elektronik imza

Bu kayıtlar, çeşitli federal ajanslar aracılığıyla arka plan ve güvenlik kontrolleri yapmak için kullanılır.

Biyometri randevusu genellikle kısa sürer. Ancak vatandaşlık sürecinin önemli bir aşamasını oluşturur. Planlanmış bir randevuyu, yeniden planlama talebi olmadan kaçırmamak gerekir. Aksi hâlde başvurunun gecikmesine veya bazı durumlarda dosyanın kapatılmasına sebep olabilir.

Başvuru sahipleri, randevu bildirimini dikkatlice incelemeli ve belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunmalıdır.

Adım 4: Vatandaşlık Mülakatı

Gerekli incelemeler olumlu bir şekilde sonuçlanmış ise USCIS, başvuru sahibi için vatandaşlık mülakatı planlar. Bu mülakat, vatandaşlık sürecinin en önemli aşamalarından biridir.

Bir USCIS memuru, başvuru sahibinin sağladığı bilgileri doğrular. Ayrıca tüm uygunluk gerekliliklerinin devam edip etmediğini belirler.

Mülakat sırasında memur, aşağıdaki konularla ilgili sorular sorabilir:

Göçmenlik geçmişiniz

Aile ilişkileriniz

İş geçmişiniz

Önceki adresler

Uluslararası seyahat

Suç veya medeni hukuki konular

Vergi beyannameleri

Seçici Hizmet kaydı (ABD'de 18-25 yaş arasındaki belirli erkeklerin, olası bir zorunlu askerlik (draft) durumunda hükümet tarafından çağrılabilmeleri için kayıt yaptırmaları gereken federal sistemdir.)

Sadakat Yemini etme isteğiniz

Başvuru sahipleri her soruya dürüst ve eksiksiz bir şekilde yanıt vermelidir. Yanlış bilgi vermek veya önemli bilgileri kasıtlı olarak saklamak, vatandaşlık başvurusunun ötesine geçen ciddi göçmenlik sonuçlarına yol açabilir.

Çoğu durumda, İngilizce ve vatandaşlık sınavları da mülakat sırasında yapılır. Ancak başvuru sahibi için yasal bir muafiyet söz konusu ise bu sınavlar yapılmayabilir.

Adım 5: USCIS'in Kararı

Mülakat tamamlandıktan sonra USCIS, kanıtları gözden geçirir ve başvuru hakkında bir karar verir.

Genellikle üç sonuçtan biri gerçekleşir.

Başvuru Onaylandı

Memur, tüm yasal gerekliliklerin karşılandığını belirlerse başvuru onaylanır. Başvuru sahibi, Sadakat Yemini'nin yapılacağı vatandaşlık töreni hakkında bilgilendirilir.

Devam Bildirimi

Bazen USCIS, bir başvuruyu hemen onaylayamaz veya reddedemez. Örneğin, memur ek belge talep edebilir, gerekirse ikinci bir sınav planlayabilir.

Bir devam bildirimi almak, mutlaka başvuruda bir sorun olduğunu göstermez. Çoğu durumda, USCIS nihai bir karar vermeden önce ek bilgiye ihtiyaç duyabilir.

Başvuru Reddedildi

USCIS, bir başvuru sahibinin vatandaşlık için yasal gereklilikleri karşılamadığını belirlerse başvuruyu reddedebilir.

Reddin yaygın nedenleri şunlardır:

Sürekli ikamet gerekliliklerini karşılayamama

Yetersiz fiziksel varlık

İyi ahlaki karakter eksikliği

Başvuru sürecinde yanlış beyanlar

İngilizce veya vatandaşlık sınavını geçememe

Belirli suç mahkûmiyetleri

Talep edilen kanıtı sağlayamama

Duruma bağlı olarak, bazı başvuru sahipleri yeni bir mülakat talep etme veya temel sorun incelemesi sonrası yeni bir başvuru yapma hakkına sahip olabilir.

Adım 6: Sadakat Yemini

Vatandaşlık sürecinin son adımı, vatandaşlık törenidir. Başvuru sahipleri, mülakat veya onay bildiriminden hemen sonra ABD vatandaşı olmazlar. Vatandaşlık, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti önünde Sadakat Yemini edildikten sonra verilir.

Tören sırasında başvuru sahipleri, resmen Amerika Birleşik Devletleri'ne sadakat yemini eder, Anayasa'yı desteklemeyi ve savunmayı kabul ederler. ABD vatandaşlığının hak ve sorumluluklarını kabul ederler.

Sadakat Yemini edildikten sonra yeni vatandaşlar bir Vatandaşlık Sertifikası alır. Bu da vatandaşlığın resmî kanıtıdır. Bu sertifika, ABD pasaportu başvurusu yapmak, Sosyal Güvenlik kayıtlarını güncellemek, oy kullanmak için kaydolmak ve yalnızca ABD vatandaşlarına sunulan diğer yasal işlemleri tamamlamak için kullanılabilir.

Vatandaşlık süreci, çoğu başvuru sahibi için aynı genel çerçeveyi izlese de her dosya benzersiz yasal hususlar içerir. Başvuru yapmadan önce dikkatli bir şekilde hazırlık yapmak gerekir. USCIS'ten gelen taleplere hızlı bir şekilde yanıt vermek, gecikmeleri en aza indirmeye ve başarılı bir sonucun olasılığını artırmaya yardımcı olur.

ABD Vatandaşlığı için uygun olup olmadığınızı uzman ekibimizle öğrenin →

ABD Vatandaşlık Başvurularının Gecikme veya Reddedilme Nedenleri

Birçok vatandaşlık başvurusu önemli bir sorun olmadan onaylanır. Ancak her vaka beklenildiği kadar sorunsuz ilerlemeyebilir. USCIS, her başvuruyu yasal gerekliliklerin karşılandığından emin olmak için dikkatlice inceler. Görünüşte önemsiz bir sorun bile süreci geciktirebilir veya ek inceleme gerektirebilir.

Başvuruların gecikme veya reddedilme nedenlerini anlamak, başvuru sahiplerinin önlenebilir hatalardan kaçınmasına ve başvurularını sunmadan önce daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olabilir.

Uygun Hâle Gelmeden Başvuruda Bulunmak

En yaygın hatalardan biri, erken başvuruda bulunmaktır. Bazı Green Card sahipleri, gerekli kalıcı ikamet süresini tamamlamadan vatandaşlık için uygun olduklarını düşünebilirler.

Başvuru sahipleri, uygunluk tarihlerini dikkatlice hesaplamalıdır. Ayrıca, Form N-400'ü sunmadan önce tüm yasal gerekliliklerin karşılandığından emin olmalıdır.

ABD Dışına Uzun Süreli Seyahat

Uzun süreli yurt dışı seyahatleri, hem sürekli ikameti hem de fiziksel varlık gerekliliklerini etkileyebilir. USCIS, bir başvuru sahibinin seyahat geçmişini dikkatlice inceler. Ajans, ABD dışında uzun süreli olarak kalmanın ABD'deki sürekli ikameti kesintiye uğratıp uğratmadığını belirler. Sık veya uzun süreli uluslararası seyahatler, başvuru sahibinin gerekli uygunluk süresini etkileyebilir.

Sabıka Geçmişi

Bir sabıka kaydı, bir kişinin ABD vatandaşı olmasını otomatik olarak engellemez. Ancak belirli suçlar, bir başvuru sahibinin iyi ahlaki karakteri göstermesini etkileyebilir. Hatta bazı durumlarda sınır dışı edilme işlemlerine yol açabilir.

Başvuru sahipleri, eski bir tutuklama veya mahkûmiyetin önemsiz olduğunu varsaymamalıdır. Hatta yıllar önce düşürülen veya çözülen davalar bile açıklama ve destekleyici belgeler gerektirebilir.

Bilgiyi Açıklamama

Dürüstlük, vatandaşlık sürecinin en önemli unsurlarından biridir.

Önceki tutuklamaları, göçmenlik ihlallerini, önceki evlilikleri, uzun süreli seyahatleri veya diğer önemli bilgileri açıklamamak, önemli yasal sorunlara yol açabilir. USCIS, birçok hükümet veri tabanına erişime sahiptir. Ajans, genellikle mevcut başvuruları önceki göçmenlik başvurularıyla karşılaştırır.

Tam ve doğru bilgi sağlamak her zaman en güvenli yaklaşımdır.

Vergi veya Mali Uyum Sorunları

Başvuru sahiplerinin genellikle federal vergi yükümlülüklerine uyum sağladıklarını göstermeleri beklenir.

Gerekli vergi beyannamelerinin verilmemesi, ödenmemiş vergi borçları veya yanlış vergi bilgileri, iyi ahlaki karakterle ilgili sorular doğurabilir. Vergiyle ilgili endişeleri olan başvuru sahipleri, vatandaşlık başvurusunda bulunmadan önce bu sorunları çözmelidir.

Eksik Belgeler

Gerekli belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda başvurular da gecikebilir.

Yaygın örnekler şunlardır:

Eksik mahkeme kayıtları

Eksik seyahat geçmişi

Eksik evlilik veya boşanma belgeleri

Uygunluğu destekleyen yetersiz kanıt

Kanıt Talebine (RFE) yanıt vermeme

Başlangıçta eksiksiz bir başvuru paketi sunmak, gereksiz gecikmeleri önemli ölçüde azaltabilir.

Sıklıkla Sorulan Sorular Vatandaşlık süreci ne kadar sürer? İşlem süreleri, başvuru sahibinin konumuna, yerel USCIS ofisinin iş yüküne, güvenlik kontrollerine ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişir. İşlem süreleri periyodik olarak değiştiğinden, başvuru sahipleri USCIS tarafından yayınlanan en güncel bilgileri incelemelidir. Üç yıl sonra ABD vatandaşlığı için başvurabilir miyim? Bir ABD vatandaşıyla evli olan ve birlikte yaşayan Green Card sahipleri, üç yıl sonra başvurma hakkına sahip olabilirler. Ancak gerekli tüm yasal zorunlulukları karşılamalıdırlar. Standart bekleme süresi ise beş yıldır. Form N-400 nedir? Form N-400, resmî adıyla Vatandaşlık Başvurusu formudur. Yasal kalıcı ikamet (Green Card) sahipleri tarafından, vatandaşlık süreci yoluyla ABD vatandaşlığı talep etmek için kullanılır. Vatandaşlık testini geçemezsem ne olur? İlk mülakat sırasında vatandaşlık testinin İngilizce veya vatandaşlık kısmını geçemeyen çoğu başvuru sahibine, geçemedikleri kısmı tekrar almak için ikinci bir fırsat verilir. Vatandaşlık başvurum beklemedeyken seyahat edebilir miyim? Çoğu durumda, evet. Ancak ABD dışında uzun süreli seyahat, duruma bağlı olarak uygunluğu etkileyebilir. Başvuru sahipleri, başvuruları beklemedeyken ülkeyi terk etmeden önce uluslararası seyahatin etkisini dikkatlice değerlendirmelidir. ABD vatandaşlığı için başvururken bir göçmenlik avukatına ihtiyacım var mı? Yasal temsil zorunlu değildir. Ancak karmaşık göçmenlik geçmişi, suç meseleleri, yurt dışı seyahatleri ve önceki göçmenlik ihlalleri başvurunuzu etkileyebilir. Yasal endişeleri olan başvuru sahiplerinin, başvuru yapmadan önce deneyimli bir göçmenlik avukatından danışmanlık almaları faydalı olacaktır.

Sonuç ABD vatandaşı olmak, uzun vadeli güvenlik, genişletilmiş yasal haklar ve Amerikan sivil yaşamına tam katılım fırsatı sağlayan önemli bir dönüm noktasıdır. Birçok kişi bu hedefe doğum yoluyla veya ebeveynlerinden vatandaşlık alarak ulaşır. Ancak bazı göçmenler bu hedefe vatandaşlık süreci yoluyla ulaşırlar. Uygunluğu belirlemekten ve Form N-400'ü tamamlamaktan vatandaşlık mülakatına katılmaya kadar her aşama dikkatli hazırlık gerektirir. Yasal gereklilikleri anlamak ve başvuru yapmadan önce potansiyel sorunları ele almak, gecikmeleri azaltmaya ve başarılı bir sonucun alınmasına yardımcı olur. Vatandaşlık süreci nasıl başlarsa başlasın, önceden plan yapmak göçmenlik yolculuğunuzda yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biridir. Vatandaşlık başvurunuzla ilgili rehberliğe ihtiyacınız varsa, profesyonel hukuki danışmanlık güvenle ilerlemenize yardımcı olabilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.