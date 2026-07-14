Ciudadanía de EE. UU.: ¿Cómo Me Convierto en Ciudadano Estadounidense?

Formas de convertirse en ciudadano estadounidense

Bajo la ley de inmigración de EE. UU., existen varios caminos diferentes hacia la ciudadanía. El camino apropiado depende de las circunstancias individuales de cada solicitante.

Ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos

La forma más común de convertirse en ciudadano estadounidense es naciendo en los Estados Unidos. Bajo la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU., una persona nacida en suelo estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía de los Estados Unidos al nacer, independientemente de la nacionalidad o el estatus migratorio de sus padres, con excepciones limitadas bajo la ley federal, incluidos los hijos de diplomáticos extranjeros. Este principio se conoce como ciudadanía por derecho de nacimiento. Las personas que adquieren la ciudadanía por nacimiento son ciudadanos estadounidenses desde el momento en que nacen y no necesitan solicitar la ciudadanía por separado.

Ciudadanía a través de padres ciudadanos estadounidenses

En ciertas situaciones, los hijos nacidos fuera de los Estados Unidos cuya madre, padre o ambos padres son ciudadanos estadounidenses también pueden convertirse en ciudadanos estadounidenses. Si se adquiere la ciudadanía depende de varios factores legales, incluido el estatus de ciudadanía de los padres, si la ciudadanía puede obtenerse por descendencia y la fecha de nacimiento del niño. Algunos niños que son titulares de la Tarjeta Verde pueden convertirse automáticamente en ciudadanos estadounidenses cuando sus padres se naturalizan, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos por la ley, y en algunos casos esto ocurre antes de que el niño cumpla 18 años. Estas reglas son altamente técnicas. Determinar la ciudadanía a través de este camino generalmente requiere una revisión cuidadosa del historial de inmigración del individuo y las circunstancias familiares.

Ciudadanía a través de la naturalización

Para la mayoría de los inmigrantes, el camino principal hacia la ciudadanía estadounidense es a través de la naturalización. La naturalización está disponible para los residentes permanentes legales elegibles que cumplan con todos los requisitos legales. Como parte de los requisitos de naturalización, los solicitantes generalmente deben tener 18 años o más y haber sido residentes permanentes durante cinco años antes de presentar la solicitud. Los solicitantes deben mantener una residencia continua en los Estados Unidos, aunque un cónyuge de un ciudadano estadounidense puede calificar después de tres años de residencia en lugar de cinco. También deben demostrar buen carácter moral. Además, deben poder hablar, leer y escribir inglés básico, incluyendo la capacidad de hablar inglés durante la entrevista, y aprobar el examen de civismo, sujeto a exenciones aplicables. La naturalización es el camino seguido por la mayoría de los titulares de la Tarjeta Verde después de establecer una residencia permanente legal en los Estados Unidos. El proceso de naturalización involucra múltiples requisitos legales. Una preparación cuidadosa antes de presentar una solicitud puede reducir significativamente el riesgo de retrasos o denegaciones.

Ciudadanía a través del servicio militar

Los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos pueden calificar para la naturalización acelerada bajo disposiciones legales en vigor durante tiempos de paz o hostilidades. Ciertos miembros en servicio activo y veteranos militares pueden estar exentos de algunos de los requisitos que se aplican a los solicitantes civiles, y reglas especiales también pueden afectar a ciertos familiares que residen en el extranjero con cónyuges militares cuando sea relevante para la elegibilidad. Los casos de naturalización militar involucran consideraciones legales únicas y deben evaluarse de manera individual, y ser aceptado en el ejército generalmente es difícil sin una Tarjeta Verde u otro estatus migratorio calificado.

¿Cómo funciona el proceso de ciudadanía de EE. UU.?

El proceso de naturalización es el procedimiento legal a través del cual los titulares de la Tarjeta Verde se convierten en ciudadanos estadounidenses al cumplir con los requisitos establecidos bajo la ley de inmigración de EE. UU.

El proceso puede parecer sencillo. Sin embargo, cada solicitud es revisada individualmente por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS). Antes de presentar el Formulario N-400, los solicitantes deben saber que la tarifa de solicitud era de $640 en 2023, aunque puede cambiar. Antes de otorgar la ciudadanía, los oficiales de USCIS evalúan cuidadosamente si un solicitante cumple con todos los requisitos legales. Incluso errores menores, documentos faltantes o problemas de elegibilidad pueden retrasar el proceso o resultar en una denegación.

Comprender cada etapa del proceso de naturalización puede ayudar a los solicitantes a prepararse de manera más efectiva y verificar el sitio web de USCIS para obtener las instrucciones del formulario y el monto de la tarifa actual.

Paso 1: Determine su elegibilidad antes de aplicar

Antes de presentar una solicitud, es importante determinar si es elegible para la ciudadanía estadounidense y establecer que cumple con todas las reglas de elegibilidad antes de presentar la solicitud. Aplicar demasiado pronto o antes de cumplir con los requisitos legales puede resultar en retrasos innecesarios, gastos adicionales o la denegación de su solicitud.

La elegibilidad se basa en varios factores, incluyendo:

Duración de la residencia permanente legal durante el período requerido por la ley

Edad

Residencia continua en los Estados Unidos

Presencia física en los Estados Unidos

Capacidad para demostrar buen carácter moral

Dominio del idioma inglés

Conocimiento de la historia y el gobierno de EE. UU. (civismo)

Cumplimiento de las obligaciones fiscales federales

Cumplimiento de los requisitos de registro del Servicio Selectivo, cuando sea aplicable

En ciertas circunstancias, la elegibilidad puede depender de excepciones legales especiales. Ciertos solicitantes, incluidos los cónyuges de ciudadanos estadounidenses y miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU., pueden calificar bajo disposiciones legales especiales.

Cada caso de inmigración es único. Los solicitantes deben asegurarse de que cumplen con todos los requisitos legales antes de presentar la solicitud. Si no está seguro sobre su elegibilidad, debe consultar a un abogado de inmigración antes de presentar su solicitud.

Paso 2: Presentar la solicitud de naturalización

Una vez que haya determinado que es elegible, el siguiente paso es presentar su Solicitud de Naturalización a USCIS. Los solicitantes que buscan la ciudadanía estadounidense a través de la naturalización deben completar el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, a menudo después de ingresar a los Estados Unidos con una visa de inmigrante y luego convertirse en residentes permanentes legales, si esa secuencia se aplica a su caso.

La solicitud requiere información detallada sobre:

Identificación personal

Historial de inmigración

Historial laboral

Historial residencial

Historial matrimonial

Viajes internacionales

Historial criminal

Cumplimiento fiscal

Información familiar

La precisión es extremadamente importante. Respuestas inconsistentes, información incompleta o discrepancias entre presentaciones de inmigración anteriores y la solicitud actual pueden desencadenar una revisión adicional o Solicitudes de Evidencia (RFE).

Los solicitantes deben revisar cuidadosamente cada sección antes de enviar la solicitud a USCIS.

Paso 3: Cita para biometría

Después de que USCIS recibe la solicitud, generalmente programará una cita para biometría en un Centro de Apoyo de Solicitudes local (ASC).

Durante la cita, USCIS recopila:

Huellas dactilares

Una fotografía digital

Una firma electrónica

Estos registros se utilizan para realizar verificaciones de antecedentes y seguridad a través de varias agencias federales.

Una cita para biometría generalmente es breve. Sin embargo, es una parte importante del proceso de naturalización. Los solicitantes no deben perder una cita programada sin solicitar que se reprograme. No presentarse puede retrasar la solicitud o, en algunos casos, resultar en el cierre del caso.

Los solicitantes deben revisar cuidadosamente su aviso de cita y presentarse en la fecha, hora y lugar especificados.

Paso 4: Entrevista de naturalización

Si la revisión preliminar se completa con éxito, USCIS programará al solicitante para una entrevista de naturalización. Esta entrevista es una de las etapas más importantes del proceso de ciudadanía.

Un oficial de USCIS verificará la información proporcionada en la solicitud y determinará si el solicitante continúa cumpliendo con todos los requisitos de elegibilidad.

Durante la entrevista, el oficial puede hacer preguntas sobre:

Historial de inmigración

Relaciones familiares

Historial laboral

Direcciones anteriores

Viajes internacionales

Asuntos criminales, problemas fiscales u otros problemas legales

Declaraciones de impuestos

Registro en el Servicio Selectivo (el sistema federal que requiere que ciertos hombres entre las edades de 18 y 25 años se registren en caso de que sean llamados para el servicio militar a través de un reclutamiento)

Voluntad de prestar el Juramento de Lealtad

Los solicitantes deben responder cada pregunta de manera honesta y completa. Proporcionar información falsa o retener intencionalmente hechos importantes puede resultar en serias consecuencias de inmigración que se extienden más allá de la solicitud de ciudadanía.

En la mayoría de los casos, las pruebas de inglés y civismo también se administran durante la entrevista. Sin embargo, los solicitantes que califiquen para una exención legal pueden no estar obligados a tomar estos exámenes, y el oficial evaluará si el solicitante puede hablar inglés y entender preguntas básicas a menos que se aplique una exención.

Paso 5: Decisión de USCIS

Después de la entrevista, USCIS revisa la evidencia y toma una decisión sobre la solicitud.

Generalmente, ocurrirá uno de tres resultados.

Solicitud aprobada

Si el oficial determina que se han cumplido todos los requisitos legales, la solicitud será aprobada. El solicitante recibirá un aviso de la ceremonia de naturalización donde se administrará el Juramento de Lealtad.

Continuación

En algunos casos, USCIS no puede aprobar o negar inmediatamente una solicitud. Por ejemplo, el oficial puede solicitar documentación adicional o programar un segundo examen si es necesario.

Recibir una continuación no significa necesariamente que haya un problema con la solicitud. En muchos casos, USCIS simplemente necesita información adicional antes de tomar una decisión final.

Solicitud denegada

USCIS puede denegar una solicitud si determina que el solicitante no cumple con los requisitos legales para la naturalización.

Las razones comunes para la denegación incluyen:

No cumplir con el requisito de residencia continua

Presencia física insuficiente en los Estados Unidos

No demostrar buen carácter moral

Declaraciones falsas realizadas durante el proceso de solicitud

No aprobar el examen de inglés o civismo

Ciertas condenas penales

No proporcionar la evidencia solicitada

Dependiendo de las circunstancias, algunos solicitantes pueden tener el derecho de solicitar otra audiencia o presentar una nueva solicitud después de resolver el problema subyacente.

Paso 6: Juramento de Lealtad

El paso final en el proceso de naturalización es la ceremonia de naturalización. Los solicitantes no se convierten en ciudadanos estadounidenses inmediatamente después de la entrevista o el aviso de aprobación. La ciudadanía se otorga oficialmente solo después de prestar el Juramento de Lealtad ante el gobierno de los Estados Unidos.

Durante la ceremonia, los solicitantes prometen formalmente lealtad a los Estados Unidos, acuerdan apoyar y defender la Constitución de EE. UU. y aceptan los derechos y responsabilidades de la ciudadanía estadounidense.

Después de prestar el Juramento de Lealtad, los nuevos ciudadanos reciben un Certificado de Naturalización, que sirve como prueba oficial de ciudadanía. Este certificado puede usarse para solicitar un pasaporte estadounidense, actualizar los registros del Seguro Social, registrarse para votar y completar otros procesos legales disponibles exclusivamente para ciudadanos estadounidenses.

Aunque el proceso de naturalización generalmente sigue el mismo marco para la mayoría de los solicitantes, cada caso involucra consideraciones legales únicas. Una preparación cuidadosa antes de presentar la solicitud y responder de manera oportuna a las solicitudes de USCIS puede ayudar a minimizar retrasos y mejorar la probabilidad de un resultado exitoso.