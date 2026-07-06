Rhode Island Federal Mahkemesi USCIS’in Durdurma Kararlarını İptal Etti: Göçmenlik Süreciniz İçin Ne Anlama Geliyor?

Yönetici Özeti

Rhode Island Federal Mahkemesi, USCIS'in göçmenlik işlemlerini dondurma kararını iptal etti. Bu karar, sığınma, Green Card, çalışma izni ve vatandaşlık başvurusunda bulunanları etkileyebilir. Mahkeme, bu politikaların İdari Usul Kanunu (APA) ve Göçmenlik ve Vatandaşlık Kanunu'na (INA) aykırı olduğuna hükmetti.

İltica süreci durdurulanlar

Green Card, çalışma izni veya vatandaşlık için başvuruları durdurulanlar

Onaylanmış başvuruları yeniden incelemeye alınanlar

Belirli bir ülkenin vatandaşı olması peşinen "olumsuz takdir faktörü" kabul edilenler

Bu Makalede

Rhode Island Federal Mahkemesi; sığınma, Green Card, çalışma izni ve vatandaşlık başvurusunda bulunanları etkileyebilecek bir kararla, USCIS'in göçmenlik işlemlerini dondurma kararını iptal etti.

İltica süreci durdurulanlar,

Green Card, çalışma izni veya vatandaşlık için başvuruları durdurulanlar,

Onaylanmış başvuruları yeniden incelemeye alınanlar,

Belirli bir ülkenin vatandaşı olması peşinen "olumsuz takdir faktörü" kabul edilenler.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin (USCIS) tüm iltica başvurularını ve seyahat yasağı kapsamındaki 39 ülke vatandaşlarına yönelik göçmenlik başvurularını dondurmuştu. Rhode Island Federal Bölge Mahkemesi 5 Haziran 2026 tarihli kararı ile bu politikaları hukuka aykırı buldu. Karar, Dorcas International Institute of Rhode Island v. USCIS davasında verildi.

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İki Farklı Yasağın Anatomisi

ABD yönetimi göçmenliği kısıtlamak için iki farklı strateji uygulamıştır.

1-75 Ülke İçin Vizelerin Askıya Alınması:

ABD Dışişleri Bakanlığı, 75 ülkeden gelen kişilere yönelik göçmen vizesi başvurularını askıya almıştı. Bu karar, ABD dışında vize bekleyenleri ilgilendirmekteydi. Bu karar "kamu yükü" (public charge) ve ekonomik gerekçelerle alınmıştı.

2. 39 Ülke İçin İdari İşlemlerin Dondurulması:

Bu karar ABD içinde bulunan yabancılar ile ilgilidir. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), 39 ülkeden gelen kişilerin dosyalarını "idari işlem" (administrative processing) bahanesiyle süresiz olarak durdurmuştu. Bu karar, "seyahat yasağı" ve ulusal güvenlik gerekçeleri ile alınmıştı. ABD içinde bulunan ve çalışma izni (EAD) veya yeşil kart (Green Card) bekleyen kişileri etkilemekteydi.

Rhode Island Federal Bölge Mahkemesi Kararının Kapsamı

Federal Bölge Mahkemesi Kararı ikinci gruba ilişkindir. Diğer bir ifade ile 39 ülke için idari işlemlerin durdurulmasına dairdir. USCIS şu politikaları uygulamaktaydı:

İşlem Durdurma Politikası: (Benefits Hold):

39 ülkeden birinin vatandaşı, yeşil kart, çalışma izni veya vatandaşlık için başvurmuş ise, USCIS bu dosyalara süresiz olarak dokunmuyordu. Ne onay ne red verilememekteydi. Dosyalar bekletilmekteydi.

Bu karar ile 39 seyahat yasağı ülkesinden gelenlerin ABD içindeki statü değişikliği (I-485) ve çalışma izinlerinin (EAD) süresiz durdurulması uygulaması son buldu.

Küresel İltica Dondurma Politikası (Global Asylum Hold):

Tüm iltica başvuruları, ülke kökeni fark etmeksizin durdurulmuştu. İltica başvurularının tamamının değerlendirilmesi, USCIS tarafından dondurulmuştu.

Bu karar ile sığınma süreçlerinin toptancı bir yaklaşımla askıya alınamayacağı hükme bağlandı.

Kapsamlı Yeniden İnceleme Politikası (Comprehensive Re-Review):

20 Ocak 2021'den sonra onaylanmış başvurular (Biden döneminden itibaren), başvuru sahibi belirtilen ülkelerden ise yeniden incelemeye alınmaktaydı. Daha önce onaylanmış başvurular bile güvenceye alınmıyordu. 2021'den sonra yeşil kart, çalışma izni vs almış olsalar da, USCIS dosyaları tekrar açıp yeniden gözden geçirebiliyordu.

Bu karar ile geçmişe dönük dosyaları yeniden açma tehdidi ortadan kaldırıldı.

Ülkeye Özgü Faktörler Politikası (Country-Specific Factors):

Başvuru sahibi, 39 ülkeden birinden ise otomatik olarak "önemli olumsuz faktör" değerlendirmesine tabi tutulmaktaydı. Hatta kişinin dosyasında başka hiçbir sorun olmasa bile.

Bu karar ile sadece belirli bir ülkenin vatandaşı olmanın peşinen "olumsuz takdir faktörü" sayılması yasaklandı.

Mahkeme, bu politikaların İdari Usul Kanunu (APA) ve Göçmenlik ve Vatandaşlık Kanunu'na (INA) aykırı olduğuna hükmetti. Mahkemeye göre, göçmenlik kanunları USCIS'e başvuruları "karara bağlaması" yönünde zorunluluk getirmektedir. Dolayısıyla ajansın başvuruları süresiz şekilde değerlendirmeme yetkisi bulunmamaktadır.

Kısıtlama Uygulanan Ülkeler

Kapsamdaki 39 Ülke şunlardır:

Tam kısıtlama uygulanan ülkeler (19)

Afganistan

Burkina Faso

Myanmar (Burma)

Çad

Ekvator Ginesi

Eritre

Haiti

İran

Laos

Libya

Mali

Nijer

Kongo Cumhuriyeti (Republic of the Congo)

Sierra Leone

Somali

Güney Sudan

Sudan

Suriye

Yemen

Ayrıca Filistin Yönetimi (Palestinian Authority) tarafından düzenlenen veya onaylanan seyahat belgeleriyle seyahat eden kişiler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Kısmi kısıtlama uygulanan ülkeler (20)

Angola

Antigua ve Barbuda

Benin

Burundi

Fildişi Sahili (Côte d'Ivoire)

Küba

Dominika

Gabon

Gambiya

Malavi

Moritanya

Nijerya

Senegal

Tanzanya

Togo

Tonga

Türkmenistan (yalnızca göçmen vizeleri açısından)

Venezuela

Zambiya

Zimbabve

39 ülkenin tamamı 75 ülkelik listenin içinde yer almamaktadır. (75 Ülke İçin Vizelerin Askıya Alınması kapsamında) Bu iki liste kısmen örtüşmektedir.

23 ülke her iki listede de bulunmaktadır.

her iki listede de bulunmaktadır. 16 ülke sadece 39 ülkelik seyahat yasağı listesindedir.

sadece 39 ülkelik seyahat yasağı listesindedir. 52 ülke ise sadece 75 ülkelik göçmen vizesi askıya alma listesindedir.

Arka Plan

Politikalar, aralık 2025'te Washington D.C.'de iki Ulusal Muhafız askerinin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırının ardından uygulanmaya başlanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, mart 2025'te iltica statüsü kazanmıştı. İdare bu olayın ardından, haziran 2025'teki 19 ülkelik seyahat yasağı uygulamaya koymuştu. Sonra aralık 2025'te 39 ülkeye genişletilmişti. USCIS bu listeye dayalı durdurma politikalarını uygulamaya koymuştu.

Şu Anki Durum: Temyiz Süreci

Karar kesin değildir. USCIS, 12 Haziran 2026'da Birinci Daire Temyiz Mahkemesi'ne başvurmuştur. (Dava No: 26-1703). Hükümet, temyiz sürerken bölge mahkemesi kararının yürürlüğünün durdurulması talebinde bulunmuştur.

Şu an itibarıyla:

USCIS, mahkeme kararına uyduğunu ve dört politikayı yürürlükten kaldırdığını duyurmuştur.

Durdurulmuş başvuruların (I-130, I-485, N-400, I-589, I-765 formları dahil) işleme alınmasına devam edilmektedir.

Eğer temyiz mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verirse, dondurma politikaları yeniden devreye girebilecektir.

Sıklıkla Sorulan Sorular

USCIS göçmenlik başvurularındaki işlem durdurma (processing freeze) nedir?

USCIS göçmenlik işlem durdurması, Yeşil Kart (Green Card), çalışma izni (EAD), iltica ve vatandaşlığa kabul (naturalization) başvuruları da dahil olmak üzere belirli göçmenlik başvurularının işleme alınmasını durduran bir politikaydı.

Rhode Island Federal Mahkemesi kararından kimler etkilenmektedir?

Mahkemenin kararı, USCIS işlem durdurması nedeniyle göçmenlik başvuruları geciken kişileri etkileyebilir. Buna iltica başvurusu yapanlar, Statü Değişikliği (Adjustment of Status/Green Card) başvuru sahipleri, Çalışma İzin Belgesi (Employment Authorization Document – EAD) başvuru sahipleri ve ABD vatandaşlığı başvurusu yapan bazı kişiler dahildir. Ayrıca, daha önce onaylanmış göçmenlik hakları ek inceleme amacıyla yeniden açılan kişiler de bu karardan etkilenebilir.

USCIS Yeşil Kart başvurumu yeniden işlemeye başlayacak mı?

Statü Değişikliği (Form I-485) başvurunuz artık geçersiz sayılan USCIS politikaları nedeniyle beklemeye alındıysa, dosyanız yeniden ilerlemeye başlayabilir. USCIS, mahkeme kararına uyduğunu açıklamıştır. Ancak hükümet kararı temyiz ettiği için gelecekteki gelişmeler işlem sürecini etkileyebilir.

Bu karar iltica başvurularını etkiliyor mu?

Evet. Federal mahkeme, USCIS'in her dosyayı ayrı ayrı incelemeden tüm iltica başvurularını topluca beklemeye alamayacağına karar vermiştir. İltica başvurunuz kurumun genel askıya alma politikası nedeniyle geciktiyse, USCIS artık başvurunuzu işlemeye devam edebilir.

USCIS çalışma izni başvurumu yine de geciktirebilir mi?

USCIS, çalışma izni (Form I-765) başvurularını yürürlükteki yasalara uygun şekilde incelemeye devam etmek zorundadır. Mahkeme, yalnızca başvuru sahibinin belirlenen ülkelerden birinden geliyor olması nedeniyle başvuruların süresiz olarak bekletilemeyeceğine karar vermiştir. Ancak normal işlem süreleri ve ek kanıt talepleri yine de geçerli olabilir.

Bu mahkeme kararı tüm göçmenler için geçerli midir?

Hayır. Karar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri içinde yapılan göçmenlik haklarına ilişkin başvuruları geciktiren belirli USCIS politikalarını kapsamaktadır. Tüm göçmenlik dosyalarını otomatik olarak değiştirmez ve tüm başvuru sahipleri için geçerli değildir. Kararın sizin dosyanızı etkileyip etkilemediği kişisel durumunuza bağlıdır.

Bu karar seyahat yasağını sona erdiriyor mu?

Hayır. Rhode Island Federal Mahkemesi'nin kararı seyahat kısıtlamalarını veya Dışişleri Bakanlığı'nın belirli ülkeler için göçmen vizesi işlemlerini askıya alma uygulamasını sona erdirmemektedir. Karar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri içinde USCIS tarafından yürütülen göçmenlik başvurularına ilişkin politikaları kapsamaktadır.

Rhode Island Federal Mahkemesi kararı kesinleşti mi?

Henüz değil. Federal hükümet kararı temyiz etmiş olup dava şu anda ABD Temyiz Mahkemesi'nde görülmektedir. USCIS şimdilik bölge mahkemesinin kararına uyduğunu açıklamış olsa da temyiz sürecinin sonucuna bağlı olarak hukuki durum değişebilir.

Sonuç

Rhode Island Federal Mahkemesi'nin 5 Haziran 2026 tarihli kararı, yalnızca USCIS'in bu ülkelerin vatandaşlarına yönelik Green Card, çalışma izni, vatandaşlık ve benzeri göçmenlik başvurularını topluca bekletmesine imkan veren dört idari politikayı hukuka aykırı bularak yürürlükten kaldırmıştır.

Diğer bir ifade ile bu karar, sadece ABD içindeki başvuru sahiplerine yönelik işlemlerin durdurulması uygulamasını hukuka aykırı bulmuştur.

Karar, etkilenen yüz binlerce başvuru sahibi için önemli bir gelişmedir. Ancak, hukuki süreç devam etmektedir. Temyiz mahkemesinin nihai kararı belirleyici olacaktır.

Bu karar, Trump yönetiminin yurt dışından ABD'ye girişe ilişkin seyahat yasağını iptal etmemektedir. Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki konsolosluklarda 75 ülke vatandaşına yönelik göçmen vizesi askıya alma uygulaması bu kararın kapsamı dışında kalmaktadır. Seyahat yasağı ve konsolosluklarda uygulanan vize kısıtlamaları ayrı bir hukuki düzenleme olarak yürürlükte kalmaya devam etmektedir.

ABD göçmenlik sistemindeki bu son gelişmeler hakkında sorularınız varsa veya başvuru sürecinizin seyrini değiştirmek istiyorsanız, Akalan Hukuk Bürosu ile bugün iletişime geçin.

Önemli bir karar vermeden önce göçmenlik avukatlarımızla görüşün. →

Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır ve hukuki tavsiye niteliği taşımamaktadır. Göçmenlik hukuku karmaşık ve duruma özgüdür. Bireysel durumunuz hakkında lisanslı bir göçmenlik avukatına danışmanızı öneririz.