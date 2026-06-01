Green Card’ım Risk Altında mı? ?

USCIS'in yeni takdir politikası, yeşil kart başvurularını nasıl etkiliyor? Bu makalede, yeni politikanın detaylarını ve başvurunuzu nasıl etkileyebileceğini keşfedin.

▸ Yönetici Özeti

USCIS'in yeni politikası, yeşil kart başvurularını "takdir ve idari lütuf" olarak ele alıyor. Bu değişiklik, başvuru sahiplerinin olumlu faktörlerini aktif olarak göstermelerini gerektiriyor. Özellikle turist vizesiyle gelenler için riskler artmış durumda. Başvuru sahipleri, yasal statülerini korumalı ve uzman bir avukattan tavsiye almalıdır.

Bekleyen bir I-485 başvurunuz varsa, bir ABD vatandaşıyla evliyseniz veya Amerika Birleşik Devletleri'nden yeşil kart başvurusu yapmayı planlıyorsanız, 21 Mayıs 2026'da yayımlanan bir politika notu geleceğinizi doğrudan etkiliyor. İşte bu notun söyledikleri, sizin özel durumunuz için anlamı ve şu anda yapmanız gerekenler.

Bekleyen bir statü ayarlama başvurunuz varsa veya bir başvuru yapmayı düşünüyorsanız: davanızı geri çekmeyin, uluslararası seyahat etmeyin ve bir göçmenlik avukatıyla konuşmadan büyük kararlar almayın.

Bu hafta korkutucu manşetler görmüş olabilirsiniz. "Yeşil kartlar artık bir hak değil, bir ayrıcalık." "USCIS yalnızca olağanüstü davaları onaylayacak." Yeşil kart sürecinin ortasındaysanız — veya başlamayı bekliyorsanız — bu manşetler sizi neredeyse kesinlikle sarstı. İşte gerçekler, açıkça açıklanmış haliyle.

Ne Oldu?

21 Mayıs 2026'da, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) bir iç politika notu — PM-602-0199 — yayımladı ve memurlarına statü ayarlamayı "takdir ve idari lütuf" meselesi olarak ele almalarını, otomatik bir hak olarak değil, talimat verdi.

Statü ayarlama (AOS), Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten yaşayan birinin ülkeyi terk etmeden yeşil kart başvurusu yapmasına olanak tanıyan bir süreçtir. Daha geniş yeşil kart başvuru süreci oldukça yapılandırılmıştır ve uygunluk kategorisine ve yeşil kart başvurusunun Amerika Birleşik Devletleri'nden mi yoksa yurt dışından mı yapıldığına göre değişir. ABD vatandaşlarının eşleri, iş temelli başvuru sahipleri ve burada hayatlarını kuran diğerleri tarafından en yaygın kullanılan yoldur.

Not yeni bir yasa yaratmıyor. Kongre hiçbir şeyi değiştirmedi. Ancak USCIS memurlarının davanızı düşünme ve değerlendirme şeklini değiştirdi — ve bu değişim gerçektir.

"Olumsuz faktörlerin yokluğu, tek başına böyle olağanüstü veya dikkat çekici eşitlikleri göstermez." — PM-602-0199

Bunu dikkatlice okuyun. Bu, temiz bir kayda sahip olmanın — sabıka kaydı olmaması, göçmenlik ihlalleri olmaması, bir ABD vatandaşı eş, istikrarlı bir iş, burada kurulu bir hayat — artık tek başına yeterli olmayabileceği anlamına gelir. Artık davanızın onaylanmayı hak ettiğini aktif olarak göstermeniz gerekiyor.

Bu Sizi Etkiliyor mu? Durumunuza Bağlı.

Herkes aynı risk seviyesini yaşamaz. İnsanlar yeşil kartı birkaç yolla alır, en sık aile temelli yeşil kartlar, iş temelli yeşil kartlar, insani davalar veya çeşitlilik vizesi programı aracılığıyla. Bu iki ana kategori kendi uygunluk kriterlerine ve başvuru adımlarına sahiptir. İşte dürüst bir analiz:

Turist vizesiyle (B-1/B-2) girdiyseniz:

Bu not kısmen sizi hedef alıyor. USCIS artık başlangıçtan itibaren göç etmeyi amaçlayıp amaçlamadığınızı daha fazla inceleyecek — memurların aleyhinize tartacağı bir faktör. Vizenizi başvurmadan önce aşmışsanız, bu risk önemli ölçüde artar.

Geçici çalışma vizesiyle (H-1B, L-1) girdiyseniz:

Göreceli olarak daha güçlü bir konumdasınız. Not, "çifte niyet" vize kategorilerini açıkça tanır — yani geçici bir vizeye sahipken aynı zamanda kalıcı ikamet izni peşinde koşabileceğiniz yasal olarak tanınır. Başvuru süreciniz boyunca geçerli statüyü korumak önemlidir.

Bir ABD vatandaşı veya yeşil kart sahibi eş, ebeveyn veya çocuğuysanız:

Tarihsel olarak, USCIS takdir yetkisini ABD vatandaşlarının yakın akrabalarına en olumlu şekilde kullanmıştır. Temiz kayıtlara ve önceki ihlallere sahip olmayan başvuru sahipleri için bu dinamiğin devam etmesi bekleniyor. Aile temelli kategorilerde, Form I-130 süreci başlatır ve akraba kategorileri, genellikle onaydan sonra vize beklemeyen ABD vatandaşı yakın aile üyeleri ve F2A gibi tercih kategorileri arasında bölünür. Yasal daimi ikamet sahibi de belirli aile üyeleri için dilekçe verebilir ve bu davalar genellikle mevcut öncelik tarihlerine bağlıdır, bu nedenle aile sponsorluğu kuralları birçok yeşil kart sahibi için önemlidir. Aile bağlarınız davanızda önemli bir olumlu faktör olmaya devam eder.

Herhangi bir statü ihlali, vize aşımı veya yetkisiz çalışma yaptıysanız:

Bunlar artık memurların aleyhinize tartması gereken olumsuz faktörler olarak açıkça listelenmiştir. Geçmişinize bunlardan herhangi biri uygulanıyorsa, onay eşiği anlamlı bir şekilde yükselmiştir. Deneyimli bir avukat, özel durumunuzu değerlendirmenize ve mümkün olan en güçlü kaydı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Yurt dışında konsolosluk işlemi veya statü ayarlama yoluyla başvuruyorsanız:

Bu not sizi etkilemez. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan statü ayarlama başvurularına uygulanır. Yurt dışında yaşayan bir yabancı uyrukluysanız, genellikle bir ABD Dışişleri Bakanlığı büyükelçiliği veya konsolosluğu aracılığıyla yeşil kart peşinde koşarsınız, statü ayarlama yoluyla değil. Bu konsolosluk süreci genellikle Ulusal Vize Merkezi aracılığıyla ilerler ve bir tıbbi muayene ve göçmen vizesi verilmeden önce bir konsolosluk mülakatını içerir, bu vize daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne altı ay içinde giriş yapmak için kullanılmalıdır.

USCIS Memurlarının Kalıcı İkamet İçin Şimdi Değerlendireceği Şeyler

Not, memurlara her davayı tüm koşulların toplamı temelinde değerlendirmelerini talimat verir. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeyseniz, genellikle bir sponsorun uygunluğu belirlemek için altta yatan dilekçeyi verdikten sonra Form I-485'i doldurarak kalıcı ikamet statüsü ararsınız, bu nedenle memurlar başvuru süreci boyunca göçmenlik statünüzü yakından inceler. Aşağıdaki faktörler şimdi açıkça, belgelenmiş bir şekilde dikkat çekecektir:

Aleyhinize: göçmenlik yasası veya vizenizin koşullarının herhangi bir ihlali; yetkisiz istihdam; yetkilendirilmiş sürenizi aşma; geçerli yasaya uygun olmayan giriş; vizenizin veya parolanızın amacına uygun olmayan davranış.

Aleyhinize: USCIS veya başka bir devlet kurumu ile olan işlemlerinizdeki herhangi bir önceki sahtekarlık veya yanlış beyan — önceki vize başvuruları dahil.

Lehine: ABD vatandaşları veya yasal daimi ikamet sahipleri ile aile bağları; Amerika Birleşik Devletleri'nde kalış süresi; iş geçmişi; topluluk katılımı; iyi ahlaki karakter; vergi uyumu.

Anahtar eşik: aynı göçmen kategorisi için konsolosluk işlemi size açık mı? Eğer öyleyse, memurlar şimdi neden ülke içinden ayarlama yapmaya çalıştığınızı aktif olarak değerlendirmelidir, hedef kalıcı ikamet olsa bile.

Notta dikkat edilmesi gereken bir cümle: memurlar, bir başvuru sahibinin girişinin "o zamanki yasa, yönetmelik ve politikaları ihlal edip etmediğini" değerlendirmelidir. Bu, geriye dönük bir inceleme önerir — sadece mevcut statünüz değil, aynı zamanda başlangıçta nasıl geldiğiniz ve bu tarihin yasal statünüzü koruma veya elde etme yeteneğinizi etkileyip etkilemediği.

Bu Notun Yapmadığı Şeyler

Bu notla birlikte yayımlanan basın bülteni, USCIS'in "statü ayarlamasını yalnızca olağanüstü durumlarda vereceğini" ilan etti. Bu ifade, gerçek politika rehberliğinde hiçbir yerde yer almıyor. Bu, notla birlikte yapılan siyasi bir açıklamaydı — memurların davanızı nasıl değerlendireceğini yönetecek olan operasyonel dil değil.

Not ayrıca altta yatan yasayı değiştiremez. Kendi başına mevcut kalıcı ikamet iznini veya kalıcı ikamet kartını iptal etmez. Kongre, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 245. Bölümü uyarınca statü ayarlamasını yetkilendirdi. USCIS, memurlarına takdir yetkisini daha titiz bir şekilde kullanmalarını talimat verebilir — ancak Kongre'nin açtığı kapıyı kapatamaz. Yasal itirazlar zaten bekleniyor ve mahkemeler bu politikanın ne kadar ileri gideceği konusunda nihai sözü söyleyecek.

Notun gerektirdiği şey — ve bu sizin için önemlidir — takdire dayalı bir ret, memurun dikkate aldığı belirli olumlu ve olumsuz faktörleri ve neden olumsuzların olumlu faktörlerden daha ağır bastığını ayrıntılı bir yazılı açıklama içermelidir. Bu, incelenebilir bir kayıt oluşturur. Davanız yanlış bir şekilde reddedilirse, bu kayıt itiraz edilebilir. Ayrı yasal kurallar, Form I-407'yi bir ABD büyükelçiliğinde doldurarak kalıcı ikamet statüsünün kaybedilmesine, bir kişiyi sınır dışı edilebilir kılan belirli suç davranışlarına, dünya çapındaki gelir üzerinden gelir vergisi beyannamesi vermeme ve kalıcı ikamet kaybedildiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nden derhal sınır dışı edilebilirliğe neden olabilir.

Önümüzdeki Aylar Ne Beklemeli

Bu notun pratik etkileri zamanla ortaya çıkacaktır. Analizimize dayanarak, aşağıdakilere hazırlıklı olmalısınız:

Daha Fazla Kanıt Talebi (RFE): Memurlar, takdir yetkilerini daha dikkatli bir şekilde belgelemek zorunda kalacaklar, bu da davaları onaylamadan önce daha fazla soru soracakları anlamına gelir.

Reddetme Niyeti Bildirimleri (NOID): Memurlar, olumsuz faktörleri tespit ettiklerinde, nihai bir karar vermeden önce bunları resmi olarak işaretleme olasılıkları daha yüksektir. Yanıt verme fırsatınız olacak.

Daha Uzun İşlem Süreleri: Daha yoğun inceleme, genel olarak daha yavaş karar verme anlamına gelir.

Ek kategoriye özgü rehberlik: Not, USCIS'in belirli başvuru gruplarını hedef alan daha fazla talimat vereceğini açıkça belirtir. Daha fazla değişiklik muhtemelen gelecek.

Dava: Agresif retlere karşı yasal itirazlar bekleniyor. Mahkemeler, bu politikanın nihai olarak nasıl uygulanacağını şekillendirecek.

Yeşil Kart Başvurunuz İçin Şu Anda Yapmanız Gereken Altı Şey

Bekleyen başvurunuzu geri çekmeyin. Bu not tek başına geri çekme için bir neden değildir. Geri çekme kalıcıdır ve davanız hala onaylanabilir. Herhangi bir işlem yapmadan önce bir avukatla konuşun. Yasal statünüzü istisnasız koruyun. I-485 başvurunuz beklerken geçerli bir göçmen olmayan statüsündeyseniz, tüm koşullarına tam olarak uyun. Yasal daimi ikamet sahipleri, yeşil kart sahipleri dahil, dünya çapındaki gelir üzerinden ABD vergilerini beyan etme gibi sürekli yükümlülüklere sahiptir. Bu noktadan itibaren herhangi bir ihlal, kaydınızda olumsuz bir faktör haline gelir. Yasal tavsiye almadan Amerika Birleşik Devletleri dışına seyahat etmeyin. AOS beklerken uluslararası seyahat her zaman risk taşır. Mevcut politika ortamında, bu risk artmıştır ve bir seyahat belgesi, önceden izin almadan çok uzun süre yurt dışında kalmanız durumunda sizi korumaz. Bir RFE veya NOID alırsanız, tam ve hızlı bir şekilde yanıt verin. Bunlar ret değildir — olumlu eşitliklerinizin kanıt kaydını oluşturma fırsatınızdır. Deneyimli bir avukatın yardımıyla yanıt verin. Henüz başvurmadıysanız, başvurmadan önce bir avukatla görüşün. Başvurunuzu şimdi nasıl sunduğunuz, öncekinden daha fazla önem taşır. Notun vurguladığı takdir faktörlerini proaktif olarak ele alan bir başvuru, ele almayan bir başvurudan daha iyi konumlanacaktır. Şimdi olumlu eşitliklerinizin belgelerini toplamaya başlayın. Vergi beyannameleri, iş kayıtları, aile bağlarının kanıtı, topluluk katılımı, kalış süresi — bu materyali ihtiyacınız olmadan önce toplayın ve iş geçmişine, vergi uyumuna ve aile üyelerine bağlı kanıtlar sunun.

Değerlendirmemiz

Bu notu dikkatlice okuduk. Sonucumuz, basın bülteninin yarattığı alarmın, operasyonel rehberliğin aslında yönlendirdiğinden daha fazla olduğunu gösteriyor. "Yalnızca olağanüstü durumlarda" ifadesi notun kendisinde yer almıyor. Memurlara başvuruları toptan reddetmeleri söylenmiyor. Daha fazla düşünmeleri, daha fazla belgelemeleri ve takdiri daha ciddi bir şekilde değerlendirmeleri söyleniyor.

Temiz kayıtlara, istikrarlı statüye ve güçlü aile bağlarına sahip başvuru sahipleri için — özellikle ABD vatandaşlarının yakın akrabaları — kısa vadeli pratik etki, manşetlerin önerdiğinden daha sınırlı olabilir. Kalıcı ikamet, ayrıca beş yıllık ikamet sonrasında vatandaşlığa geçişin de olağan yoludur. Karmaşık geçmişlere sahip başvuru sahipleri için, riskler anlamlı bir şekilde artmıştır.

Açık olan şu ki, bu bir sürecin başlangıcıdır, sonu değil. Ek rehberlik geliyor. Dava takip edecek. Yakından izliyoruz ve resim geliştikçe müşterilerimizi güncelleyeceğiz.

Özel durumunuz hakkında sorularınız varsa, ofisimizle iletişime geçin. Yeşil kart sahipleri, yerleşik öğrenim ücretleri ve federal mali yardım gibi uzun vadeli önemli faydalar ve yükümlülükler kazanır ve sekiz yılın ardından statüyü terk edenler, 600.000 doların üzerindeki gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden vergiyle karşı karşıya kalabilir. Göçmenlik geleceğiniz hakkında kararlar almak için haber başlıklarına veya sosyal medyaya güvenmeyin.

Sonuç

USCIS'in yeni politikası, başvuru sahiplerinin olumlu faktörlerini daha fazla belgelemelerini gerektiriyor. Temiz kayıtlara sahip olanlar için etkiler sınırlı olabilir, ancak karmaşık geçmişlere sahip olanlar için riskler artmıştır. Yasal danışmanlık almak ve başvurularınızı dikkatlice hazırlamak önemlidir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.