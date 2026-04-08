Qué Hacer Después de Ser Seleccionado en la Lotería de la Visa H-1B

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Introducción

Ser seleccionado en la lotería del programa de visas H-1B probablemente te tiene bastante emocionado. Pero aquí está el detalle: que te hayan elegido no significa que ya tengas asegurada una visa H-1B. Solo significa que puedes pasar a la siguiente etapa del proceso – y eso ya es un gran alivio para muchos profesionales extranjeros que quieren conseguir trabajo en Estados Unidos.

La lotería H-1B ahora ha cambiado a un sistema ponderado, lo que significa que los solicitantes con salarios más altos y mayor nivel educativo tienen más probabilidades de ser seleccionados. Eso representa un cambio importante con respecto al antiguo sistema de lotería, en el que todo dependía puramente de la suerte. Antes, el proceso era una lotería aleatoria, dando a todos los registros elegibles la misma probabilidad de selección. El nuevo sistema se basa en una regla final emitida por DHS (Departamento de Seguridad Nacional )/USCIS(Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos), que establece el proceso de selección ponderado basado en el nivel salarial. Este nuevo sistema está diseñado para permitir el ingreso al país de más personas adecuadas. Como resultado, las nuevas reglas de la lotería H-1B han desplazado la asignación de visas hacia trabajadores nacidos en el extranjero con salarios más altos y mayor nivel educativo.

Cuando te seleccionan en la lotería H-1B, lo que eso significa es que estás recibiendo una invitación para que un empleador presente una petición en tu nombre. Y esa petición debe presentarse dentro de un plazo bastante ajustado. Para ser elegible para una visa H-1B, necesitas al menos una licenciatura. USCIS selecciona de entre el grupo de registros elegibles, que incluye todos los registros electrónicos presentados correctamente, cuando se alcanza el límite anual de 85,000 visas. Esta selección no significa que estés automáticamente aprobado para trabajar en Estados Unidos. Solo significa que el empleador tiene la oportunidad de presentar toda la documentación y demostrar que el puesto es una ocupación especializada.

En esta guía, te explicaremos exactamente qué sucede después de que te seleccionan en la lotería H-1B – paso a paso.

¿Qué Significa Realmente Ser Seleccionado en la Lotería H-1B?

Primero, aclaremos algo – ¿qué significa realmente ser seleccionado?

Cuando te seleccionan, tu nombre ha sido elegido del grupo de registros elegibles, es decir, del grupo de personas que pueden participar en la lotería. Solo cuentan como elegibles los registros que se hayan presentado correctamente y que cumplan con todos los requisitos, y cada registro corresponde a un solo beneficiario. Este gran grupo de registros elegibles está influenciado por cuánto ganas y por el nivel salarial en el que te pagan—ese es un factor importante en el sistema actual.

Si eres seleccionado, pasas a ser uno de los beneficiarios seleccionados que pueden avanzar a la siguiente etapa y presentar una petición H-1B sujeta al cupo.

Pero ser seleccionado no significa que estés aprobado automáticamente. Aun así, tendrás que pasar por un proceso de revisión bastante exhaustivo antes de obtener tu visa.

Paso 1: Verifica si Fuiste Seleccionado en el Proceso de Registro Electrónico

Los empleadores y las personas que trabajan con ellos deben iniciar sesión en su cuenta de USCIS para verificar si fueron seleccionados. El sistema mostrará el estado de registro de cada solicitud—como “Selected” (Seleccionado), “Submitted” (Enviado) o “Not Selected” (No seleccionado). Un estado de “Selected” significa que has sido elegido y puedes pasar a la siguiente etapa del proceso H-1B. Si tu estado es “Not Selected”, puedes intentarlo nuevamente el próximo año.

USCIS envía correos electrónicos informando a las personas que fueron seleccionadas—pero no siempre. La mejor manera de asegurarte es revisar el portal en línea. Deberías recibir un correo con instrucciones sobre cómo obtener el aviso de selección en formato PDF, el cual contiene la información necesaria para presentar tu petición.

Paso 2: El Empleador Presenta la Petición H-1B

El empleador peticionario, también conocido como empleador prospectivo, debe presentar la petición dentro de los 90 días posteriores a la selección en la lotería de visas H-1B. Esto corresponde del 1 de abril al 30 de junio. Si el empleador no cumple con la fecha límite, pierdes la oportunidad. No se permiten extensiones.

Antes de presentar la solicitud, el empleador debe obtener una Labor Condition Application certificada del Departamento de Trabajo de EE.UU. Este proceso requiere determinar el nivel salarial adecuado para el puesto según los códigos de la Standard Occupational Classification (SOC) y las estadísticas de empleo y salarios (OEWS). El empleador debe asegurarse de que el salario ofrecido al beneficiario cumpla o supere el salario prevaleciente para la ocupación y la ubicación geográfica, en cumplimiento con las normas del mercado laboral. Una vez confirmado esto, el empleador puede presentar la petición junto con toda la documentación de respaldo.

Paso 3: Prepara Toda la Documentación Necesaria

Vas a necesitar organizar todos tus documentos—especialmente tu título universitario. Una licenciatura es el requisito mínimo para la elegibilidad H-1B, pero tener una maestría u otro grado superior puede ofrecer ventajas adicionales en el proceso de selección. Debes validar tu título a través de un servicio confiable para que pueda compararse con los estándares de EE.UU. Si tienes una maestría o grado superior obtenido en Estados Unidos, podrías calificar para el “master’s cap”, una porción especial de la lotería H-1B reservada para quienes tienen títulos avanzados de instituciones estadounidenses.

También necesitarás pruebas de que te encuentras legalmente en el país actualmente, además de cualquier otro documento relevante. La petición también debe incluir evidencia de que el salario ofrecido al beneficiario coincide con el nivel salarial reportado durante el registro, así como documentación que demuestre que la oferta de trabajo es real y corresponde a lo declarado. La descripción del puesto debe coincidir con lo indicado durante el registro. Cualquier cambio en el título del puesto, las funciones o el nivel salarial después de ser seleccionado por USCIS generará un alto nivel de escrutinio y probablemente resultará en la negación de la petición.

Paso 4: Elige el Tipo de Procesamiento

Ahora tienes la opción de elegir entre procesamiento estándar y procesamiento premium para tu petición. El procesamiento estándar puede tardar entre cinco y ocho meses—o incluso más. Pero si eliges el procesamiento premium, puedes estar seguro de recibir una respuesta de USCIS dentro de 15 días hábiles desde que reciben tu solicitud—y deberás pagar un costo adicional de $2965 por ello. Este procesamiento acelera la revisión de tu solicitud, pero no garantiza la aprobación.

La tarifa base de presentación del formulario I-129 es de $460 para todas las peticiones H-1B. Si una organización está patrocinando a un nuevo empleado o a alguien que cambia de otro estatus a H-1B, hay un cargo adicional de $500. Puedes esperar recibir el aviso de recibo entre dos y cuatro semanas después de presentar la solicitud.

Se ha introducido una nueva tarifa de $100,000 para ciertas peticiones H-1B, específicamente aquellas que requieren notificación consular. Esta tarifa puede representar un problema para algunos empleadores, especialmente pequeñas empresas, que podrían desanimarse por el costo y decidir no patrocinar trabajadores extranjeros a través del proceso de la lotería H-1B.

Nota: Estas tarifas corresponden a las tarifas de solicitud del USCIS vigentes al momento de redactar este artículo. Dado que el USCIS puede actualizar las tarifas periódicamente, se recomienda consultar las tarifas más recientes en su sitio web oficial antes de presentar la solicitud.

Paso 5: Espera la Decisión de USCIS

Ahora que USCIS ha recibido tu petición, la revisará para asegurarse de que todo esté correcto y sea elegible. Si necesitan documentación adicional o alguna aclaración, te enviarán una Request for Evidence (Solicitud de Evidencia). No te preocupes, esto no significa que tu petición será rechazada—solo indica que necesitas proporcionar la información que te están solicitando.

Si tu petición es aprobada, recibirás una notificación de aprobación Form I-797. El estatus H-1B generalmente entra en vigor el 1 de octubre del año fiscal correspondiente. Si te encuentras en Estados Unidos con un estatus válido, podrías beneficiarte de una extensión “cap-gap”, que te permite seguir trabajando hasta la fecha de inicio del H-1B.

Fechas Clave y Cronograma

Seguir todas las fechas importantes y los plazos es fundamental en el proceso de la visa H-1B. Para el cupo H-1B del FY 2027, el primer período de registro se llevó a cabo del 4 de marzo de 2026 al 19 de marzo de 2026. Durante este tiempo, los empleadores y sus representantes ingresaron al sistema en línea de USCIS y presentaron un registro electrónico por cada persona que patrocinaban, pagando una tarifa de $215 por cada registro. Solo los registros enviados correctamente se consideran en el proceso de selección. El nuevo sistema de selección ponderada entró en vigor el 27 de febrero de 2026 para la temporada de registro del H-1B FY 2027.

Después de que finaliza el período de registro, USCIS realiza el proceso de selección H-1B, eligiendo beneficiarios únicos del grupo de registros electrónicos y enviando notificaciones a los seleccionados a través de sus cuentas de USCIS. Bajo el sistema de selección ponderada, a los solicitantes se les asigna entre una y cuatro entradas en el grupo de selección según el nivel salarial OEWS correspondiente a su salario ofrecido. Las solicitudes en el nivel salarial IV (el más alto) se ingresan cuatro veces en el grupo, las de nivel III tres veces, nivel II dos veces y nivel I una vez, dando mayor prioridad a los salarios más altos. Si eres seleccionado, puedes presentar una petición completa H-1B. El período para presentar estas peticiones comienza el 1 de abril de 2026 y finaliza el 30 de junio de 2026—asegúrate de presentarla a tiempo, ya que no se aceptan solicitudes tardías.

Una vez que todo el proceso se completa y tu solicitud es aprobada, puedes comenzar a trabajar bajo la visa H-1B FY 2027 a partir del 1 de octubre de 2026. Mantener el control de estas fechas clave te ayudará a no perder ningún paso crítico del proceso del cupo H-1B y permitirá tanto a ti como a tu patrocinador planificar adecuadamente una transición fluida hacia el empleo previsto en Estados Unidos.

¿Qué Sucede Después de la Aprobación?

Cuando obtienes la aprobación, es un gran logro, pero aún hay algunas cosas que debes hacer antes de comenzar a trabajar. El lugar donde se encuentre la persona en ese momento puede afectar cómo se desarrolla el proceso. Si está fuera de Estados Unidos, tendrá que completar el procesamiento consular en una embajada o consulado estadounidense. Pero si ya está en el país y ha mantenido un estatus válido durante todo el proceso de la petición, podría obtener un cambio de estatus.

Si estás en el extranjero, lo primero que debes hacer es programar una entrevista de visa en la embajada o consulado de EE.UU. El oficial consular revisará tu petición aprobada y realizará la entrevista. Cuando llegue el momento, lleva tu pasaporte, tu notificación de aprobación, la confirmación del DS-160 y todos los documentos de respaldo. El tiempo que tome el proceso dependerá del país en el que te encuentres y del volumen de solicitudes en trámite. Una vez completado todo y con tu visa H-1B estampada, podrás ingresar a Estados Unidos.

Pero si ya estás en el país con un estatus válido, el proceso es un poco diferente. Tu notificación de aprobación incluirá el número I-94, que indica cuándo entra en vigor tu nuevo estatus. Si no sales del país hasta comenzar tu empleo bajo H-1B, no necesitarás una visa estampada.

La autorización de trabajo comienza en la fecha de inicio de la petición—que normalmente es el 1 de octubre. Comenzar a trabajar antes de esa fecha está prohibido y puede causarte problemas con la ley de inmigración y afectar futuras solicitudes de visa. Además, los empleadores deben verificar la autorización de empleo mediante el Formulario I-9, y la petición aprobada junto con el registro I-94 sirven como prueba de autorización laboral.

Viajar durante el período de transición requiere una planificación cuidadosa. Si tienes aprobado un cambio de estatus H-1B pero necesitas obtener el sello de visa antes de regresar a EE.UU., ese sello es esencial. Si sales del país sin él, tu cambio de estatus quedará invalidado. Por eso, muchas personas prefieren permanecer en el país hasta obtener su visa a través del proceso consular.

Mantener tu estatus es fundamental. El beneficiario debe continuar trabajando con el empleador patrocinador en el puesto aprobado. Si deseas cambiar de empleador, deberás presentar una nueva petición H-1B. Los cambios de puesto o traslados a otra ubicación pueden requerir enmiendas a la petición existente. Es crucial hacer seguimiento a la fecha de vencimiento de la visa H-1B—no querrás que expire tu autorización y correr el riesgo de incurrir en presencia ilegal.

Mantener el Estatus H-1B – Guía Esencial

Tanto para ti como empleado como para tu empleador, mantener un estatus H-1B válido es muy importante. Para cumplir con las regulaciones, debes seguir trabajando para el mismo empleador, en el mismo puesto y en la misma ubicación, tal como se establece en la petición original. Si tus funciones laborales cambian significativamente, tu empleador deberá presentar una petición enmendada ante USCIS antes de que esos cambios entren en vigor. También es muy importante estar atento a la fecha de vencimiento de tu visa H-1B—trabajar después de esa fecha sin una extensión o transferencia aprobada puede poner en riesgo tu estatus legal en Estados Unidos. Además, debes recordar que la visa H-1B está vinculada al empleador—si cambias de trabajo, tu nuevo empleador deberá presentar una nueva petición H-1B antes de que puedas comenzar a trabajar. Mantenerte proactivo y comunicarte con tu empleador y tu abogado puede ayudarte a cumplir con las normas y mantener tu autorización de empleo vigente.

Extensiones y Transferencias de la Visa H-1B

Cuando llega el momento de extender o transferir tu visa H-1B, es necesario planificar cuidadosamente. Para las extensiones, tu empleador actual debe presentar una petición ante USCIS antes de que expire tu estatus H-1B vigente. Esta petición debe demostrar que continúas trabajando en el mismo puesto y para el mismo empleador, tal como se estableció en tu petición original. Presentarla a tiempo es fundamental para evitar interrupciones en tu empleo o en tu estatus legal.

Si deseas transferir tu visa H-1B a un nuevo empleador, el proceso puede ser un poco más complejo. Tu nuevo empleador deberá presentar una nueva petición H-1B en tu nombre—lo cual incluye obtener una Labor Condition Application certificada del Departamento de Trabajo y presentarla junto con la nueva petición. Es un proceso que requiere tiempo, por lo que coordinar con tu empleador actual y el nuevo, y asegurarte de que toda tu documentación esté en orden, es esencial. Al planificar con anticipación, puedes asegurar una transición fluida y mantener tu estatus H-1B durante todo tu empleo.

Consejos Importantes para Evitar Errores Comunes

Asegurarte de que cada detalle sea correcto es fundamental—el más mínimo error puede provocar retrasos y rechazos costosos. Al presentar la información del beneficiario, asegúrate de que coincida exactamente en el registro y en la petición—las discrepancias en números de pasaporte, nombres o fechas de nacimiento requerirán explicaciones detalladas con documentación de respaldo. Incluso un pequeño error tipográfico puede hacer que USCIS trate las solicitudes como registros separados y las rechace. Presentar múltiples registros para el mismo beneficiario está estrictamente prohibido y puede resultar en descalificación—esto se puede evitar utilizando cuentas organizacionales para coordinar las presentaciones.

La Labor Condition Application (LCA) también requiere mucha atención. Los errores en el título del puesto, la ubicación de trabajo o el nivel salarial son algunas de las causas más comunes de rechazo. La LCA debe coincidir exactamente con todos los detalles del Formulario I-129 y debe estar certificada antes de presentar la petición. Los empleadores deben verificar que los salarios cumplan con los niveles salariales vigentes y reflejen con precisión la complejidad del puesto. Para determinar los niveles salariales prevalecientes, se utilizan estadísticas salariales y datos de empleo como los de Occupational Employment and Wage Statistics, y las diferencias geográficas pueden influir significativamente en estos niveles. Si hay un cambio en el lugar de trabajo que exceda la distancia normal de traslado, será necesario presentar una nueva LCA y enmendar la petición.

Es importante tener en cuenta que el sistema de selección ponderada de la lotería H-1B da prioridad a los trabajadores extranjeros con salarios más altos al otorgarles mayores probabilidades de selección, aunque los trabajadores de nivel inicial aún pueden participar. Sin embargo, estos pueden tener menores probabilidades bajo el nuevo sistema, aunque siguen siendo elegibles para aplicar. Esto puede ser especialmente relevante para pequeñas empresas y solicitantes con menos experiencia.

Las descripciones de trabajo deben ir mucho más allá de puntos vagos—USCIS quiere ver información detallada y concreta. Evaluarán a fondo si el puesto califica como ocupación especializada, por lo que las descripciones deben incluir detalles claros sobre el proyecto, un resumen del puesto, las funciones específicas y el tiempo dedicado a cada tarea. También es fundamental proporcionar evidencia sólida que justifique por qué se requiere al menos una licenciatura para el puesto. Si la descripción es demasiado vaga o general, es muy probable que recibas una Request for Evidence, lo que aumentará el riesgo de rechazo.

Entre los solicitantes más comunes de H-1B se encuentran los desarrolladores de software, lo que refleja la alta demanda de profesionales tecnológicos en el mercado laboral de Estados Unidos.

En colocaciones con terceros, USCIS exige pruebas muy específicas de la relación empleador-empleado—quieren asegurarse de que el empleador patrocinador tenga control sobre asignaciones laborales y evaluaciones de desempeño. Por eso es importante incluir contratos firmados, itinerarios detallados con información de clientes y declaraciones de trabajo preparadas antes de presentar la petición.

No retrases la evaluación de equivalencia de títulos extranjeros—debes tener clara la equivalencia en EE.UU. antes de iniciar el proceso. Si tu formación académica es limitada, tres años de experiencia profesional pueden compensarlo. Sin embargo, necesitarás cartas de experiencia de empleadores anteriores que respalden tus calificaciones.

Presentar la solicitud temprano dentro de la ventana de 90 días puede marcar una gran diferencia—no solo te da más tiempo para corregir posibles errores, sino que también debes recordar que USCIS no flexibiliza la fecha límite del 30 de junio. Si la pierdes, perderás tu oportunidad.

Conclusión

Ser seleccionado en la lotería H-1B es solo la mitad del camino; el resto depende de estar completamente preparado cuando llegue el momento. Esto implica asegurarse de que todos los documentos sean precisos y completos, y comprender claramente cada requisito. Meses de trabajo pueden perderse por pequeños errores u omisiones—si haces todo correctamente, podrás comenzar con el pie derecho cuando llegue el 1 de octubre y se haga realidad la tan importante fecha de autorización de trabajo.

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