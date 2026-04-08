H-1B Vize Çekilişini Kazandınız: Süreç Bitti Mi? (Video)

Article Insights

self

Giriş

H-1B vize programı kurasında seçildiniz ve muhtemelen kendinizi oldukça heyecanlı hissediyorsunuz. Ama işin aslı şu: seçilmiş olmanız, H-1B vizesini garanti altına aldığınız anlamına gelmez. Bu sadece sürecin bir sonraki aşamasına geçebileceğiniz anlamına gelir. Tabi ki, Amerika’da iş bulmak isteyen birçok yabancı profesyonel için büyük bir kolaylıktır.

H-1B kurası artık ağırlıklı bir sisteme geçti; bu da daha yüksek maaş alan ve daha yüksek eğitim seviyesine sahip başvuru sahiplerinin seçilme şansının daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu, tamamen şansa dayanan eski kura sistemine göre büyük bir değişiklik. Önceden süreç rastgele bir kura şeklindeydi ve uygun olan tüm kayıtlar eşit seçilme şansına sahipti. Yeni sistem, DHS (İç Güvenlik Bakanlığı ) /USCIS (Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri) tarafından yayımlanan ve ücret seviyesine dayalı ağırlıklı seçim sürecini belirleyen nihai bir kurala dayanıyor. Bu yeni sistem, ülkeye daha fazla doğru kişinin gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Sonuç olarak, yeni H-1B kura kuralları vize tahsisini daha yüksek maaş alan ve daha yüksek eğitimli yabancı doğumlu çalışanlara kaydırmıştır.

H-1B kurasında seçildiğinizde bunun anlamı, bir işverenin sizin adınıza bir dilekçe sunması için davet almanızdır. Ve bu dilekçenin oldukça kısa bir süre içinde sunulması gerekir. H-1B vizesine uygun olabilmek için en az lisans derecesine sahip olmanız gerekir. USCIS, yıllık 85.000 vize kotasına ulaşıldığında, uygun kayıt havuzundan seçim yapar; bu havuz, usulüne uygun şekilde gönderilmiş tüm elektronik kayıtları içerir. Bu seçim, Amerika’da çalışmanızın otomatik olarak onaylandığı anlamına gelmez. Sadece işverene tüm evrakları sunma ve işin uzmanlık gerektiren bir meslek olduğunu kanıtlama fırsatı verir.

Bu rehberde, H-1B kurasında seçildikten sonra tam olarak neler olduğunu size adım adım anlatacağız.

H-1B Kurasında Seçilmek Aslında Ne Anlama Gelir?

Öncelikle, bir şeyi netleştirelim – seçilmek aslında ne anlama geliyor? Seçildiğinizde, adınız uygun kayıtlar havuzundan seçilmiş demektir. Sadece usulüne uygun şekilde gönderilmiş ve tüm gereklilikleri karşılayan kayıtlar uygun sayılır ve her kayıt tek bir lehtar içindir. Bu büyük uygun kayıt havuzu, ne kadar maaş aldığınızdan ve hangi ücret seviyesinden maaş aldığınızdan etkilenir, bu, mevcut sistemde önemli bir faktördür. Eğer seçilirseniz, bir sonraki aşamaya geçebilecek ve kota kapsamındaki bir H-1B dilekçesi sunabilecek seçilmiş lehtarlardan biri olursunuz. Ama seçilmek, otomatik olarak onaylandığınız anlamına gelmez. Vizenizi almadan önce yine de oldukça kapsamlı bir inceleme sürecinden geçmeniz gerekecek.

Adım 1: Elektronik Kayıt Sürecinde Seçilip Seçilmediğinizi Kontrol Edin

İşverenler ve onlarla çalışan kişiler, seçilip seçilmediklerini kontrol etmek için USCIS hesaplarına giriş yapmalıdır. Sistem, her bir başvurunun kayıt durumunu gösterecektir, örneğin “Selected” (Seçildi), “Submitted” (Gönderildi) veya “Not Selected” (Seçilmedi). “Selected” durumu, seçildiğiniz ve H-1B sürecinin bir sonraki aşamasına geçebileceğiniz anlamına gelir. Eğer kayıt durumunuz “Not Selected” ise, gelecek yıl tekrar deneyebilirsiniz.

USCIS, seçildiğinizi bildiren e-postalar gönderir, ancak her zaman değil. Emin olmanın en iyi yolu çevrimiçi portalı kontrol etmektir. Dilekçenizi sunmak için gereken bilgileri içeren seçim bildirimini PDF olarak nasıl alacağınıza dair talimatları içeren bir e-posta almanız gerekir.

Adım 2: İşveren H-1B Dilekçesini Sunar

Dilekçeyi sunan işveren, yani potansiyel işveren, H-1B vize kurasında seçildikten sonra 90 gün içinde dilekçeyi sunmak zorundadır. Bu süre 1 Nisan ile 30 Haziran arasındadır. Eğer işveren bu son tarihi kaçırırsa, şansınızı kaybedersiniz. Süre uzatımı alınamaz.

Başvuru yapılmadan önce, işverenin ABD Çalışma Bakanlığı’ndan onaylı bir Labor Condition Application (Çalışma Koşulları Başvurusu) alması gerekir. Bu süreç, işiniz için uygun ücret verilerine göre belirlenmesini gerektirir. İşveren, teklif edilen ücretin ilgili meslek ve coğrafi konum için geçerli olan ücret seviyesine eşit veya daha yüksek olduğunu, iş gücü piyasası standartlarına uygun şekilde sağlamak zorundadır. Bu doğrulandıktan sonra işveren, dilekçenizi ve destekleyici tüm belgeleri sunabilir.

Adım 3: Gerekli Tüm Belgeleri Hazırlayın

Tüm belgelerinizi düzenlemeniz gerekecek,özellikle diplomanızı. H-1B uygunluğu için en az lisans derecesi gereklidir. Ancak yüksek lisans veya daha ileri bir eğitim seviyesine sahip olmak seçim sürecinde ek avantaj sağlayabilir. Diplomanızın ABD standartlarına uygunluğunu karşılaştırabilmeleri için güvenilir bir değerlendirme hizmeti tarafından onaylanması gerekir. Eğer ABD’den alınmış bir yüksek lisans veya daha üst bir dereceniz varsa, ABD kurumlarından ileri derecelere sahip kişiler için ayrılmış özel H-1B kotası olan “master’s cap” kapsamında değerlendirilme hakkınız olabilir.

Ayrıca şu anda ülkede yasal olarak bulunduğunuzu kanıtlayan belgeleri ve ilgili olabilecek diğer tüm evrakları da hazırlamanız gerekir. Dilekçe, yararlanıcının teklif edilen ücretinin, kayıt sırasında bildirilen ücret seviyesiyle uyumlu olduğunu gösteren kanıtları da içermelidi. ş teklifinin gerçek olduğunu ve başvuruda belirtilen iş olduğunu doğrulayan belgeler sunulmalıdır. Sunulan iş tanımı, kayıt sırasında belirtilen görevlerle uyumlu olmalıdır. USCIS tarafından seçildikten sonra iş unvanı, görevler veya ücret seviyesinde yapılacak herhangi bir değişiklik ciddi incelemelere yol açar ve büyük ihtimalle dilekçenin reddedilmesiyle sonuçlanır.

Adım 4: İşlem Türünü Seçin

Artık dilekçeniz için standart işlem ile premium işlem arasında seçim yapma seçeneğiniz var. Standart işlem genellikle beş ila sekiz ay sürer,bazen daha uzun da olabilir. Ancak premium işlem seçeneğini tercih ederseniz, USCIS başvurunuzu aldığı andan itibaren 15 iş günü içinde bir yanıt alacağınızdan emin olabilirsiniz,ancak bunun için ek olarak 2965 $ ödemeniz gerekir. Premium işlem, USCIS’in başvurunuzu inceleme süresini hızlandırır, ancak onay alacağınızı garanti etmez. I-129 formu için temel başvuru ücreti tüm H-1B dilekçeleri için 460 $’dır. Eğer bir kuruluş yeni bir çalışanı sponsor ediyorsa veya bir kişi başka bir statüden H-1B’ye geçiyorsa, buna ek olarak 500 $ daha ödenir. Başvurudan sonra makbuz bildiriminizin iki ila dört hafta içinde gelmesini bekleyebilirsiniz.

Belirli H-1B dilekçeleri için, özellikle konsolosluk bildirimi gerektirenler için yeni bir 100.000 $ ücret getirilmiştir. Bu ücret, özellikle küçük işletmeler olmak üzere bazı işverenler için sorun yaratabilir ve maliyet nedeniyle H-1B vize kurası süreci aracılığıyla yabancı çalışanlara sponsor olmaktan vazgeçmelerine neden olabilir.

Not: Bu ücretler makalenin yazıldığı tarihte geçerli olan USCIS başvuru ücretleridir. USCIS zaman zaman ücretleri güncelleyebileceği için başvuru yapmadan önce en güncel ücretleri resmi internet sitesinden kontrol etmeniz önerilir.

Adım 5: USCIS Kararını Bekleyin

Artık USCIS dilekçenizi aldı ve her şeyin uygun ve geçerli olduğundan emin olmak için inceleyecek. Eğer ek belgeye veya bir açıklamaya ihtiyaç duyarlarsa, size bir Request for Evidence (Ek Kanıt Talebi) göndereceklerdir. Endişelenmeyin, bu talep dilekçenizin reddedileceği anlamına gelmez,sadece sizden istenen eksiklikleri tamamlamanız gerektiği anlamına gelir.

Eğer dilekçeniz onaylanırsa, size Form I-797 onay bildirimi gönderilir. H-1B statüsü genellikle ilgili mali yıl için 1 Ekim’de yürürlüğe girer. Eğer ABD’de geçerli bir statü ile bulunuyorsanız, H-1B başlangıç tarihine kadar çalışmaya devam etmenizi sağlayan “cap-gap” uzatmasından yararlanabilirsiniz.

Önemli Tarihler ve Zaman Çizelgesi

H-1B vize sürecinde tüm önemli tarihleri ve son başvuru tarihlerini takip etmek son derece önemlidir. FY 2027 H-1B kotası için ilk kayıt dönemi 4 Mart 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu süre zarfında işverenler ve temsilcileri, USCIS çevrimiçi sistemine girerek sponsor oldukları her kişi için elektronik kayıt sundular ve her başvuru için 215 $ kayıt ücreti ödediler. Sadece doğru şekilde gönderilen başvurular seçim sürecine dahil edilir. Yeni ağırlıklı seçim sistemi, FY 2027 H-1B kayıt dönemi için 27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kayıt dönemi sona erdikten sonra, USCIS elektronik kayıt havuzundan benzersiz yararlanıcıları seçerek H-1B seçim sürecini yürütür ve seçilen başvuru sahiplerine USCIS hesapları üzerinden bildirim gönderir. Ağırlıklı seçim sistemine göre, başvuru sahiplerine teklif edilen maaşa karşılık gelen ücret seviyesine bağlı olarak seçim havuzunda bir ila dört arasında giriş hakkı verilir. Ücret seviyesi IV (en yüksek OEWS seviyesi) olan başvurular dört kez, seviye III üç kez, seviye II iki kez ve seviye I bir kez havuza dahil edilir; bu da daha yüksek maaş tekliflerine daha yüksek öncelik tanır. Eğer seçilirseniz, tam bir H-1B dilekçesi sunma hakkına sahip olursunuz. Bu dilekçeler için başvuru süresi 1 Nisan 2026’da başlar ve 30 Haziran 2026’da sona erer,bu nedenle zamanında başvuru yapmanız çok önemlidir, çünkü geç başvurular kabul edilmez.

Tüm süreç tamamlanıp başvurunuz onaylandıktan sonra, FY 2027 H-1B vizesi kapsamında 1 Ekim 2026 itibarıyla çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu önemli tarihleri takip etmek, H-1B kota sürecinin kritik aşamalarını kaçırmamanıza yardımcı olur ve hem sizin hem de sizi sponsor eden tarafın, Amerika Birleşik Devletleri’nde planlanan işe sorunsuz bir geçiş yapabilmesi için her şeyi düzgün bir şekilde planlamasını sağlar.

Onaydan Sonra Ne Olur?

Onay aldığınızda bu büyük bir dönüm noktasıdır, ancak çalışmaya başlamadan önce hâlâ yapılması gereken birkaç şey vardır. Kişinin o sırada dünyanın neresinde olduğu sürecin nasıl ilerleyeceğini etkileyebilir. Eğer ABD dışında bulunuyorsa, bir ABD büyükelçiliği veya konsolosluğunda konsolosluk işlemlerini tamamlaması gerekir. Ancak kişi zaten ülkedeyse ve dilekçe süreci boyunca yasal statüsünü koruduysa, statü değişikliği alabilir.

Eğer yurtdışındaysanız, yapmanız gereken ilk şey ABD büyükelçiliği veya konsolosluğunda bir vize görüşmesi randevusu almaktır. Konsolosluk görevlisi onaylanan dilekçenizi inceleyecek ve ardından mülakatı gerçekleştirecektir. Görüşmeye giderken pasaportunuzu, onay belgenizi, DS-160 onay sayfanızı ve tüm destekleyici belgeleri yanınızda götürmeniz gerekir. Sürecin ne kadar süreceği bulunduğunuz ülkeye ve aynı anda işlem gören başvuru sayısına bağlıdır. Tüm süreç tamamlandığında ve H-1B vize damganızı aldığınızda ABD’ye giriş yapabilirsiniz.

Ancak zaten ABD’de geçerli bir statüyle bulunuyorsanız, süreç biraz farklıdır. Onay belgenizde yeni statünün ne zaman geçerli olduğunu gösteren I-94 numarası yer alacaktır. H-1B çalışma başlangıç tarihine kadar ülkeden ayrılmazsanız, vize damgasına ihtiyacınız olmaz.

Çalışma izni, dilekçede belirtilen başlangıç tarihinde başlar, bu tarih çoğunlukla 1 Ekim’dir. Bu tarihten önce çalışmaya başlamak yasaktır ve göçmenlik hukuku açısından sorunlara ve gelecekteki vize başvurularınızın olumsuz etkilenmesine yol açabilir. İşverenlerin, Form I-9 prosedürleri kapsamında çalışma yetkisini doğrulaması gerekir ve onaylı dilekçe ile I-94 kaydı çalışma izninin kanıtı olarak kullanılır.

Geçiş sürecinde seyahat etmek dikkatli planlama gerektirir. Eğer H-1B statü değişikliğiniz onaylandıysa ancak ABD’ye dönmeden önce vize damgası almanız gerekiyorsa, bu damga zorunludur. Damga olmadan ülkeden ayrılırsanız, statü değişikliğiniz geçersiz hale gelir. Bu nedenle birçok kişi, konsolosluk işlemleriyle vize damgasını alana kadar ülkede kalmayı tercih eder.

Statünüzü korumak son derece önemlidir. Yararlanıcının, onaylanan pozisyonda sponsor işveren için çalışmaya devam etmesi gerekir. İşveren değiştirmek isterseniz, yeni bir H-1B dilekçesi sunmanız gerekir. Pozisyon değişiklikleri veya farklı bir lokasyona transfer, mevcut dilekçede değişiklik yapılmasını gerektirebilir. H-1B vizesinin bitiş tarihini takip etmek kritik öneme sahiptir,yetkinizin süresinin dolmasına izin vermek, yasal olmayan kalış durumuna yol açabilir.

H-1B Statüsünü Korumak – Temel Rehber

Hem çalışan olarak sizin hem de işvereniniz için geçerli H-1B statüsünü korumak çok önemlidir. Uyumlu kalmak için, orijinal dilekçede belirtilen aynı işveren, aynı rol ve aynı lokasyonda çalışmaya devam etmeniz gerekir. İş görevleriniz önemli ölçüde değişirse, bu değişiklikler yürürlüğe girmeden önce işvereninizin USCIS’e değiştirilmiş bir dilekçe sunması gerekir. Ayrıca H-1B vizenizin sona erme tarihini yakından takip etmek de çok önemlidir, onaylı bir uzatma veya transfer olmadan bu tarihten sonra çalışmaya devam etmek, ABD’deki yasal statünüzü ciddi şekilde riske atabilir. Bunun yanı sıra, H-1B vizesinin işverene bağlı olduğunu unutmamalısınız. İş değiştirirseniz, yeni işvereninizin sizin adınıza yeni bir H-1B dilekçesi sunması gerekir. Proaktif olmak ve işvereninizle ve avukatınızla iletişimde kalmak, yasal uyumluluğunuzu korumanıza ve çalışma izninizin devamlılığını sağlamanıza yardımcı olur.

H-1B Vize Uzatmaları ve Transferleri

H-1B vizenizi uzatma veya transfer etme noktasına geldiğinizde, dikkatli planlama yapmanız gerekir. Uzatma işlemleri için mevcut işvereninizin, mevcut H-1B statünüz sona ermeden önce USCIS’e bir dilekçe sunması gerekir. Bu dilekçede, orijinal başvurunuzda belirtilen aynı pozisyonda ve aynı işveren için çalışmaya devam ettiğinizin gösterilmesi gerekir. Başvurunun zamanında yapılması, iş veya yasal statüde herhangi bir kesinti yaşamamak açısından kritik öneme sahiptir.

H-1B vizenizi yeni bir işverene transfer etmek istiyorsanız, süreç biraz daha karmaşık olabilir. Yeni işvereninizin sizin adınıza yeni bir H-1B dilekçesi sunması gerekir,bu da Çalışma Bakanlığı’ndan onaylı bir Labor Condition Application alınmasını ve bunun yeni dilekçeyle birlikte sunulmasını içerir. Bu süreç zaman alıcıdır, bu yüzden eski ve yeni işvereninizle koordinasyon sağlamak ve tüm belgelerinizin eksiksiz olduğundan emin olmak çok önemlidir. Önceden planlama yaparak, sorunsuz bir transfer süreci geçirebilir ve H-1B statünüzü istihdam süreciniz boyunca koruyabilirsiniz.

Yaygın Hatalardan Kaçınmak İçin Önemli İpuçları

Her ayrıntıyı doğru yapmak son derece kritiktir. En küçük bir hata bile maliyetli gecikmelere ve retlere yol açabilir. Yararlanıcı bilgilerini sunarken, kayıt ve dilekçedeki bilgilerin birebir aynı olduğundan emin olun. Pasaport numarası, isim veya doğum tarihi gibi bilgilerdeki tutarsızlıklar, destekleyici belgelerle birlikte detaylı açıklamalar gerektirir. En küçük bir yazım hatası bile USCIS’in başvuruları ayrı kayıtlar olarak değerlendirmesine ve reddetmesine neden olabilir. Aynı yararlanıcı için birden fazla kayıt göndermek kesinlikle yasaktır ve diskalifiye ile sonuçlanabilir. Bu durum, başvuruları koordine etmek için kurumsal hesaplar kullanılarak önlenebilir.

Labor Condition Application (LCA) da büyük dikkat gerektirir. İş unvanı, çalışma yeri veya ücret seviyesindeki hatalar, dilekçe reddinin en yaygın nedenleri arasındadır. LCA, Form I-129’da yer alan tüm detaylarla birebir örtüşmelidir ve başvuru yapılmadan önce onaylanmış olması gerekir. İşverenler, ücretlerin geçerli ücret seviyelerini karşıladığını ve pozisyonun karmaşıklığını doğru şekilde yansıttığını mutlaka kontrol etmelidir. Geçerli ücret seviyeleri belirlenirken Occupational Employment and Wage Statistics gibi ücret istatistikleri ve mesleki veriler kullanılır ve coğrafi farklılıklar ücret seviyesini önemli ölçüde etkileyebilir. Çalışma yerinde normal işe gidiş mesafesinin ötesinde bir değişiklik yapılırsa, yeni bir LCA sunulması ve dilekçenin güncellenmesi gerekir.

H-1B vize kurası için ağırlıklı seçim sisteminin, daha yüksek maaşlı yabancı çalışanlara daha fazla seçilme şansı vererek öncelik tanıdığı, ancak giriş seviyesindeki çalışanların da başvuru yapmasına izin verdiği unutulmamalıdır. Ancak yeni sistemde giriş seviyesindeki çalışanların seçilme olasılığı daha düşük olabilir,yine de başvuru yapma hakları devam eder. Bu durum özellikle küçük işletmeler ve daha az deneyimli başvuru sahipleri için önemlidir. İş tanımları yüzeysel maddelerden çok daha fazlasını içermelidir. USCIS detaylı ve somut bilgiler görmek ister. Pozisyonun uzmanlık gerektiren bir meslek olup olmadığını anlamak için derinlemesine inceleme yaparlar, bu nedenle iş tanımı proje hakkında net bilgiler, pozisyonun kısa bir özeti, görevlerin detaylı açıklaması ve her bir göreve ne kadar zaman ayrıldığını içermelidir. Ayrıca, bu rol için neden en az lisans derecesinin gerekli olduğunu kanıtlayan güçlü belgeler sunulmalıdır. Tanım çok genel veya belirsiz olursa, büyük ihtimalle bir Request for Evidence alırsınız ve bu da reddedilme riskinizi artırır.

H-1B başvuru sahipleri arasında en yaygın mesleklerden biri yazılım geliştiricilerdir. bu da ABD iş gücü piyasasında teknoloji profesyonellerine olan yüksek talebi yansıtır. Üçüncü taraf yerleştirmelerde, USCIS işveren-çalışan ilişkisini açıkça gösteren somut kanıtlar görmek ister,sponsor işverenin iş atamaları ve performans değerlendirmeleri gibi konularda kontrol sahibi olduğunu bilmek isterler. Bu nedenle imzalanmış sözleşmeler, müşteri iletişim bilgilerini içeren detaylı iş planları ve dilekçe sunulmadan önce hazırlanmış iş tanımları gibi belgeleri eklemek önemlidir.

Yabancı diplomaların denklik değerlendirmelerini geciktirmeyin. ABD eşdeğerliğinin başvuru sürecine başlamadan önce belirlenmiş olması gerekir. Eğer eğitiminiz üniversite düzeyinde yeterli değilse, üç yıllık profesyonel deneyim bunu telafi edebilir. Ancak bunu desteklemek için önceki işverenlerden alınmış detaylı deneyim mektupları gereklidir. 90 günlük başvuru süresinin erken döneminde başvuru yapmak büyük avantaj sağlar. Bu sadece olası eksiklikleri düzeltmek için zaman kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda USCIS’in 30 Haziran son tarihine kesinlikle esneklik göstermediğini unutmamanız gerekir. Bu tarihi kaçırırsanız, şansınızı kaybedersiniz.

Sonuç

H-1B kurasında seçilmek savaşın sadece yarısıdır; işin geri kalanı, zamanı geldiğinde tamamen hazır olmak için gerekli çabayı göstermektir. Bu da tüm belgelerin eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak ve her bir gerekliliği gerçekten anlamak anlamına gelir. Aylar süren emek, küçük hatalar veya eksiklikler yüzünden boşa gidebilir,her şeyi doğru yaparsanız, 1 Ekim geldiğinde ve o önemli çalışma izni tarihi başladığında güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz.

Sıklıkla Sorulan Sorular (SSS)

H-1B kurasını kazanırsam ne olur?

Seçilirseniz, işvereniniz sizin adınıza resmi bir H-1B dilekçesi sunabilir,bu, tam başvuru sürecine geçmeniz için bir davettir ancak otomatik olarak çalışma vizesi alacağınız anlamına gelmez,sadece değerlendirme sürecine dahil olduğunuz anlamına gelir.

H-1B kura sonucumu nasıl kontrol ederim?

USCIS çevrimiçi hesabınıza giriş yaparak seçilip seçilmediğinizi kontrol edebilirsiniz. Sistem size dört durumdan birini gösterecektir,seçildi, gönderildi, seçilmedi veya reddedildi. Ayrıca bilgilendirme e-postası da gönderilir ancak en güvenilir yöntem web sitesini kontrol etmektir.

Kurayı kazandıktan sonra H-1B dilekçesi için son başvuru tarihi nedir?

Seçildikten sonra 90 gününüz vardır,bu genellikle 1 Nisan ile 30 Haziran arasındadır. Bu süreyi kaçırırsanız, hakkınızı kaybedersiniz ve ikinci bir şansınız olmaz.

H-1B dilekçesi için hangi belgeler gereklidir?

Form I-129, ABD Çalışma Bakanlığı’ndan onaylı Labor Condition Application, en yüksek diplomanızın kanıtı, gerekiyorsa yabancı diploma denklik belgeleri, mevcut göçmenlik statünüzü gösteren belgeler (I-94 ve vize belgeleri gibi), pasaport kopyası, H-1B kura seçimi bildirimi ve kayıt sırasında sunduğunuz bilgilerle uyumlu bir iş tanımı gereklidir.

Dilekçe sunulduktan sonra H-1B onayı ne kadar sürer?

Standart işlem süresi genellikle 5 ila 8 ay arasındadır ancak ek ücret ödeyerek premium işlem seçeneğini tercih edebilirsiniz; bu durumda 15 iş günü içinde karar verilir,ancak bu sadece süreci hızlandırır, onayı garanti etmez.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.