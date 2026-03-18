E-2 Vizesi Minimum Yatırım

Giriş

E-2 vizesi için minimum yatırım gerekliliği birçok yatırımcı için gerçek bir bilmece olabilir. Çünkü ABD göçmenlik yasaları belirli bir dolar tutarı açıkça belirtmez. Diğer bir ifade ile, yasa tarafından belirlenmiş resmi bir sabit minimum yatırım veya minimum yatırım tutarı yoktur. Ancak yatırımınızın “kayda değer (substantial)” olması ve iş türünüz için gerekli kriterleri karşılaması gerekir.

Bu, küçük bir miktar yatırıp onay bekleyebileceğiniz anlamına gelmez. Uygun yatırımların çoğu yaklaşık 80.000 – 100.000 dolar civarında başlar; ancak onay alan birçok başvuru sahibi genellikle bundan çok daha fazla yatırım yapar.

Danışmanlık hizmetleri genellikle 80.000 – 120.000 dolar gerektirir.

genellikle gerektirir. Restoranlar ve franchise işletmeleri çoğu zaman 150.000 – 300.000 dolar veya daha fazla yatırım gerektirir.

Buradaki önemli nokta, göçmenlik memurlarının sizin belirli iş türünüz için neyi “kayda değer (substantial)” yatırım olarak değerlendirdiğini anlamaktır.

Bu arada, E-2 vizesi göçmen olmayan (non-immigrant) bir vizedir. Bu, size yalnızca geçici statü sağlar ve doğrudan kalıcı oturum (green card) elde etmenin bir yolu değildir.

Bu yazıda, E-2 vizesi yatırımı için genellikle işe yarayan yatırım miktarlarını inceleyecek ve başvurunuzun onay alabilmesi için göçmenlik memurlarının E-2 yatırımcı vizesi başvurularını nasıl değerlendirdiğini adım adım açıklayacağız.

E-2 vizesi yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret ve seyrüsefer anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına verilir. ABD’nin bu tür anlaşmaları yalnızca sınırlı sayıda ülkeyle vardır; bu nedenle yalnızca bu ülkelerin vatandaşları E-2 vize programına başvurabilir.

E-2 Vizesi Yatırım Gerekliliklerinin Temelleri

E-2 vizesi nedir?

E-2 vizesi, anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarının ABD’de bir işletmeye önemli bir yatırım yaptıkları için ABD’ye girip çalışmasına izin verir. Şu anda ABD ile ticari anlaşması bulunan yaklaşık 80 ülke vardır, ancak bu sayı zamanla değişebilir.

Uygunluk yaşadığınız yere değil, vatandaşlığınıza bağlıdır. Örneğin:

Peru’da yaşayan bir Fransız vatandaşı E-2 vizesine başvurabilir.

E-2 vizesine başvurabilir. Fransa’da yaşayan bir Peru vatandaşı ise başvuramaz.

E-2 vize statüsü, yeni bir işletme kurmanıza veya halihazırda faaliyet gösteren bir işletmeye yatırım yapmanıza izin verir. İşletmenin en az %50’sine sahip olmanız veya yönetici rolü aracılığıyla operasyonel kontrol sağlamanız gerekir. (22 C.F.R. § 41.51, 2024)

Ancak işletme gerçek, aktif ve kâr amacı güden bir işletme olmalıdır; halihazırda faaliyet gösteriyor olmalı veya açılmaya çok yakın olmalıdır.

Pasif yatırımlar, örneğin sadece gayrimenkul satın almak ve işletmede aktif rol almamak, E-2 vizesi için uygun değildir.

“Kayda Değer Yatırım (Substantial Investment)” Gerçekte Ne Anlama Gelir?

Kayda değer yatırım, ABD’deki bir işletmeye risk altında yatırdığınız sermayeyi ifade eder. Bu yatırım, işletmeyi kurma veya satın alma maliyetine kıyasla önemli kabul edilecek kadar büyük olmalıdır.

Buradaki temel nokta, yatırımınızın işletmenin toplam maliyetine kıyasla yeterince büyük olup olmadığıdır. Örneğin, bir işletmeyi kurmanın maliyeti 300.000 dolar ise ve siz yalnızca 75.000 dolar yatırım yaptıysanız, bu durum büyük olasılıkla göçmenlik yetkilileri tarafından yeterli görülmez.

Yatırım aynı zamanda gerçek, aktif ve faaliyette olan ticari bir işletmeye yapılmış olmalıdır. Ayrıca kullandığınız sermaye gerçek risk altında olmalıdır; yani işletme başarısız olursa bu para kaybedilebilir.

Yatırımınız işletmeye geri alma ihtimali olmadan bağlanmış olmalı ve işletme başarısız olursa kısmen ya da tamamen kaybedilme riski taşımalıdır.

Vize onayı beklerken emanet hesapta (escrow) tutulan para, risk altındaki yatırım olarak sayılmaz. Aynı şekilde bankada duran nakit para da sayılmaz çünkü vize onayını alır almaz parayı çekebilirsiniz. Yatırımın gerçekten işletmeye aktarılmış ve işletme faaliyetleri için kullanılıyor olması gerekir.

Ayrıca işletmeye olan gerçek bağlılığınızı göstermeniz, E-2 vizesi gerekliliklerini karşılamak açısından çok önemlidir.

Neden Sabit Bir Minimum Yatırım Tutarı Yok?

ABD göçmenlik yasaları E-2 vizesi için belirli bir minimum dolar miktarı belirlemez.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Foreign Affairs Manual rehberine göre, E-2 vizesi için “kayda değer yatırım” sayılabilecek sabit bir minimum yatırım miktarı yoktur.

Bir yatırımın “kayda değer” olup olmadığı, işletmeyi kurmanın veya satın almanın toplam maliyetiyle karşılaştırılarak değerlendirilir.

Göçmenlik Yetkilileri Yatırım Tutarlarını Nasıl Değerlendirir?

Göçmenlik memurları yatırımın yeterli olup olmadığını belirlemek için “orantılılık testi” (proportionality test) kullanır.

Bu test, yaptığınız yatırım miktarını işletmenin toplam değeriyle karşılaştırır. Bu sistem, ters bir kayar ölçek gibidir:

İşletmenin toplam maliyeti ne kadar düşükse , gereken yatırım oranı o kadar yüksek olur.

, gereken yatırım oranı olur. İşletmenin maliyeti yüksekse, daha düşük bir yüzde yatırım kabul edilebilir.

Yatırımınız işletmenin toplam maliyetine kıyasla yüksek bir oran oluşturduğunda, genellikle yeterli kabul edilir.

Yetkililer ayrıca şunları da inceler:

Yatırımın işletmeyi sürdürmeye ve büyütmeye yetecek kadar güçlü olup olmadığı

yetecek kadar güçlü olup olmadığı İşletmenin gelecekte kendi büyümesini finanse edebilecek gelir üretip üretemeyeceği

Özellikle henüz tam olarak faaliyet göstermeyen işletmeler için gelecekte nasıl gelir elde edeceğini göstermek çok önemlidir.

İş Türüne Göre Gerçekçi E-2 Vizesi Yatırım Tutarları

Hizmet Odaklı İşletmeler ve Danışmanlık

Danışmanlık sektöründeki işletmeler genellikle düşük operasyonel giderlere sahiptir. Bu nedenle sermaye ihtiyacı da görece daha düşüktür.

Genellikle 75.000 – 125.000 dolar arasında bir yatırım profesyonel hizmet işletmeleri için yeterli olabilir.

Örneğin 80.000 dolarlık bir danışmanlık girişimi, çoğu operasyonel ihtiyacı karşıladığı için “kayda değer yatırım” kriterlerini karşılayabilir.

Danışmanlık hizmetlerine yatırım yaparken önemli olan şey, sermayenizi akıllıca dağıtarak işletmeye bağlılığınızı göstermektir.

Örneğin:

Müşterileri ziyaret etmek için şirket aracı satın almak toplam yatırımınızı 40.000 – 75.000 dolar artırabilir.

satın almak toplam yatırımınızı artırabilir. 12 aylık ofis kirasını peşin ödemek ve depozito yatırmak yatırım tutarını yükseltir.

ve depozito yatırmak yatırım tutarını yükseltir. Ayrıca imzalanmış bir kira sözleşmesi, işletmeyi kurma konusunda ciddi olduğunuzu gösterir.

Buna ek olarak:

CRM, doküman yönetimi ve muhasebe sistemleri için yıllık yazılım abonelikleri

İşletme hesabından ödenen hukuki masraflar

İş seyahatleri

Web sitesi geliştirme giderleri

gibi harcamalar da yatırım tutarınıza dahil edilir.

Örnek olarak:

Evde sağlık hizmeti ajansları yaklaşık 90.000 dolar yatırım ile onay alabilmiştir.

yaklaşık yatırım ile onay alabilmiştir. Temizlik (janitorial) hizmetleri ise 50.000 – 60.000 dolar yatırım ile başarılı başvurular yapabilmiştir.

Perakende ve E-ticaret Girişimleri

E-ticaret ve perakende işletmeleri genellikle küçük ölçekli operasyonlar için 100.000 ile 150.000 dolar arasında yatırım gerektirir. Yaklaşık 120.000 dolarlık bir e-ticaret perakende işletmesi; envanter, depo kirası, sipariş karşılama (fulfillment) sistemleri ve diğer lojistik ihtiyaçları kapsıyorsa yeterli kabul edilebilir.

Örneğin online özel ders girişimleri, ölçeklenebilir olduklarını ve güçlü bir dijital altyapıya sahip olduklarını gösterdiklerinde 50.000 dolarlık yatırımlarla da başarılı olabilmiştir.

Buna karşılık perakende franchise işletmeleri, konsepte ve işletmenin kurulacağı lokasyona bağlı olarak genellikle 150.000 ile 400.000 dolar arasında yatırım gerektirir.

Özellikle şu sektörler mevcut tedarik zincirleri ve marka bilinirliğinden fayda sağlar:

Cep telefonu hizmetleri

Otomotiv hizmetleri

Özel perakende mağazaları

Restoranlar ve Franchise İşletmeleri

Restoran yatırımları, lokasyona ve konsepte bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Örneğin:

Küçük bir kasabada bulunan bir Amerikan tarzı hızlı servis restoranı, satın alma, yenileme ve ilk maaş giderlerini kapsayan 75.000 dolarlık bir yatırımla kurulabilir.

bir yatırımla kurulabilir. Ancak New York gibi büyük bir şehirde, orta büyüklükte bir kafe genellikle 150.000 dolar veya daha fazla yatırım gerektirir.

Tam servis restoranlar için ise yaklaşık 250.000 dolar, genellikle şu maliyetleri karşılar:

Mutfak inşası

Ekipman

Mobilya

Ruhsat ve izinler

İşletme sermayesi

Gıda hizmeti franchise işletmeleri halen oldukça popülerdir ve genellikle 200.000 ile 500.000 dolar arasında yatırım gerektirir.

Diğer hizmet franchise’ları ise genellikle 75.000 ile 250.000 dolar aralığındadır. Bunlar arasında:

Temizlik hizmetleri

Özel ders hizmetleri

Fitness stüdyoları

Özellikle fitness franchise’ları, franchise ücretleri, kiralanan alanın düzenlenmesi ve ekipman maliyetleri dahil edildiğinde 450.000 dolara kadar ulaşabilir.

Üretim ve Uzmanlaşmış Sektörler

Üretim faaliyetleri genellikle çok daha yüksek sermaye gerektirir.

Örneğin toplam maliyeti 2 milyon dolar olan hafif üretim tesislerinde, toplam değerin %30’undan daha düşük bir yatırım ile onay almak zor olabilir.

Benzer şekilde butik oteller, satın alma, renovasyon, mobilya ve operasyonel finansman için genellikle yaklaşık 1 milyon dolar yatırım gerektirir.

Banka Hesabı ve Finansman: E-2 Başarısı İçin Hazırlık

ABD’de işletme banka hesabı açmak

E-2 vizesine başvuran biri olarak yapmanız gereken ilk pratik adımlardan biri ABD’de bir işletme banka hesabı açmaktır.

Bu hesap:

Yatırım fonlarınızı düzenli şekilde yönetmenizi sağlar

Göçmenlik yetkililerine işletmeniz konusunda ciddi olduğunuzu gösterir

Hesabın şirketiniz adına açılması ve sizin üzerinde operasyonel kontrolünüzün bulunması önemlidir.

Banka seçerken uluslararası müşteriler ve E-2 vizesi sahipleriyle deneyimi olan bankaları tercih etmek faydalı olabilir. Bu tür bankalar genellikle daha fazla rehberlik ve özel hizmetler sunar.

Ayrıca güçlü bir iş planı (business plan) hazırlamak da çok önemlidir. İş planı şu konuları içermelidir:

Finansman stratejiniz

Finansal projeksiyonlarınız

Bu belge yalnızca banka hesabı açmanıza yardımcı olmaz, aynı zamanda E-2 vize başvurunuz için önemli bir destekleyici doküman olur.

İşletmeye özel bir banka hesabının bulunması ve içinde kullanılmaya hazır fonların olması, göçmenlik yetkililerine işletmenizin gerçekten kurulmaya hazır olduğunu ve başarı için gerekli altyapıya sahip olduğunu gösterir.

Yatırım Fonlarının Transferi ve Belgelenmesi

ABD’deki işletme banka hesabınızı açtıktan sonra yapmanız gereken bir sonraki adım yatırım fonlarınızı bu hesaba transfer etmektir. Bu adım, yatırımınızı göçmenlik yetkililerine kanıtlamak açısından çok önemlidir. Bu nedenle her işlemi dikkatlice belgelediğinizden emin olun, çünkü bu belgeler daha sonra başvurunuz için kritik kanıt olacaktır.

İşletmenizi finanse etmek için:

kişisel birikimlerinizi,

teminatlı bir krediyi,

veya bir bağışı (gift)

kullanabilirsiniz. Ancak bu fonların açık şekilde izlenebilir olması ve yasal yollardan elde edilmiş olması gerekir.

Ayrıca fonların risk altında olması gerekir. Yani işletme başarısız olursa bu paranın kaybedilme ihtimali bulunmalıdır. Bu durum, işletmenin başarısına gerçekten bağlı olduğunuzu gösterir.

Daha düşük maliyetli bir işletme kuruyorsanız veya daha küçük bir yatırım yapıyorsanız, yatırım tutarının iş modelinizle nasıl uyumlu olduğunu açıkça açıklamak özellikle önemlidir.

Deneyimli bir göçmenlik avukatı, başvurunuzun tüm E-2 vize gerekliliklerini karşılamasını ve detaylı incelemelere dayanabilecek şekilde hazırlanmasını sağlayarak süreci kolaylaştırabilir.

Belgelerinizi düzenli tutmak yalnızca başvurunuzu güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda tüm başvuru sürecini daha sorunsuz hale getirir ve gecikme veya reddedilme riskini azaltır.

Yatırım Zamanlaması: Bağlılığınızı Gösterme

Finansmanınızı doğru zamanda sağlamak, E-2 vize başvurunuzun güçlü görünmesi açısından oldukça önemlidir.

İş girişiminize gerçekten bağlı olduğunuzu göstermek için, yatırım fonlarınızı başvuruyu yapmadan önce ABD’deki işletme hesabınıza yatırmanız önerilir. Bu durum, işletmeyi kurma veya satın alma konusunda proaktif davrandığınızı gösterir.

Tüm işlemler için net bir belge ve işlem geçmişi (paper trail) oluşturmak ve bunu güçlü bir iş planı ile desteklemek, başvurunuzu daha da güçlendirecektir.

Bu durum, göçmenlik yetkililerine:

işletmeyi başlatmaya hazır olduğunuzu

işletmenin başarısı için ciddi şekilde bağlı olduğunuzu

gösterir. Bu da E-2 vizesi onayı için önemli bir faktördür.

Yatırım zamanlamasını doğru ayarlamak ve tüm belgeleri düzenli tutmak, başvurunuzun başarılı olma ihtimalini artırır ve ABD’de işletmenizin büyüyüp gelişmesi için sağlam bir temel oluşturur.

Göçmenlik Yetkilileri Yatırımınızın Yeterli Olup Olmadığına Nasıl Karar Verir?

Orantılılık Kuralı (Proportionality Rule)

Göçmenlik yetkilileri yatırım miktarını değerlendirirken ters kayar ölçek (inverted sliding scale) yöntemi kullanır.

Bu yönteme göre:

İşletmenin toplam maliyeti düşükse , gereken yatırım oranı daha yüksek olur.

, gereken yatırım oranı olur. İşletmenin maliyeti yüksekse, gereken yatırım oranı daha düşük olabilir.

Örneğin:

Kurulumu 60.000 dolar olan bir işletmede, dış kaynaklardan finansman kullanmıyorsanız neredeyse tüm 60.000 doları yatırım olarak koymanız gerekebilir.

olan bir işletmede, dış kaynaklardan finansman kullanmıyorsanız gerekebilir. Buna karşılık 500.000 dolarlık bir işletmeye 225.000 dolar yatırım yapmak yaklaşık %45 yatırım anlamına gelir ve genellikle yeterli kabul edilir.

Yatırım Oranı ve İşletmenin Toplam Maliyeti

Toplam maliyeti 100.000 doların altında olan işletmelerde, genellikle neredeyse tüm tutarı yatırım olarak koymanız gerekir.

Örneğin:

150.000 dolarlık bir markete (convenience store) 150.000 dolar yatırım yapmak %100 yatırım anlamına gelir ve bu kabul edilebilir.

150.000 dolar yatırım yapmak anlamına gelir ve bu kabul edilebilir. Ancak aynı 200.000 doları 4 milyon dolarlık bir restorana yatırırsanız bu yalnızca %5 yatırım olur ve büyük ihtimalle yeterli görülmez.

Fonlarınızın Risk Altında Olduğunu Kanıtlama

Sermayenizin, işletme başarısız olursa kaybedilme riski taşıması gerekir.

Uygun yatırım harcamalarına örnekler:

ekipman satın alımı

kira depozitoları

franchise ücretleri

envanter alımı

Ancak kişisel banka hesabınızda duran para geçerli yatırım olarak kabul edilmez.

Escrow (emanet) düzenlemeleri ise yalnızca fonların başka bir şart olmaksızın vize verildiğinde serbest bırakılması durumunda kabul edilebilir.

Fon Kaynağının Belgelenmesi

Göçmenlik yetkilileri, yatırım fonlarınızın yasal bir kaynaktan geldiğini açıkça gösteren belgeler görmek ister.

Bu nedenle genellikle şu belgeler sunulur:

Son 5 yıla ait vergi beyannameleri

Fonların nasıl biriktiğini gösteren banka hesap dökümleri

Eğer parayı:

hediye olarak aldıysanız ,

, miras olarak aldıysanız,

bunu da belgelemek gerekir.

Eğer bir kredi kullandıysanız, bu kredinin kişisel varlıklarınızla teminat altına alınmış olması gerekir; işletme varlıkları teminat olarak kabul edilmez.

Vize Reddiyle Sonuçlanabilecek Yaygın Hatalar

Başvurular genellikle şu durumlarda reddedilir:

Yatırım miktarının işletme için yetersiz görünmesi

Belgelerin tutarsız veya eksik olması

İşletmenin marjinal olması (yani sadece ailenin temel geçimini sağlayacak kadar küçük gelir üretmesi)

(yani sadece ailenin temel geçimini sağlayacak kadar küçük gelir üretmesi) Yatırım fonlarının kaynağını gösteren yeterli kanıt bulunmaması

Fon kaynağına dair belgeler eksikse, yatırım miktarı yeterli olsa bile başvuru reddedilebilir.

Yatırımınızı Başarıya Dönüştürmek

E-2 vize başvurusu için işletmenizi hazırlamak

Başvurunuzun onaylanmasını istiyorsanız, faaliyet göstermeye hazır bir işletmeye sahip olmanız gerekir. Bunun için önce ABD’de bir şirket kurmanız, ardından bir işletme banka hesabı açmanız ve yatırım fonlarınızı bu hesaba yatırmanız gerekir.

Daha sonra bu fonları şu gibi uygun harcamalar için kullanmalısınız:

ekipman satın alımı

kira sözleşmeleri

işletme giderleri

Bu, işletmenize ciddi şekilde bağlı olduğunuzu ve faaliyete başlamaya hazır olduğunuzu gösterir. Parayı sadece banka hesabında bekletmek yetkililerin görmek istediği bir durum değildir.

Yatırımcılar için belge kontrol listesi

Tüm belgelerinizi eksiksiz hazırlamanız gerekir. Buna şunlar dahildir:

Ayrıca işletmenin en az %50’sinin anlaşmalı ülke vatandaşlarına ait olduğunu gösteren sahiplik belgeleri sunmanız gerekir.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta da şudur:

Hem yatırımcı hem de kilit çalışanlar, anlaşma yapılan ülkenin vatandaşlarıyla aynı ülkenin vatandaşı olmak zorundadır.

Fon kaynağı belgeleri de önemlidir. Yatırımın ABD’deki işletmeye nasıl ulaştığını ve paranın kaynağını açıkça izlenebilir şekilde göstermeniz gerekir.

Ayrıca yatırımın nasıl harcandığını gösteren detaylı finansal tablolar ve harcama listeleri sunmanız gerekir.

Yeni İşletme mi Yoksa Mevcut Bir İşletme mi?

Mevcut bir işletmeyi satın almak ile sıfırdan bir işletme kurmak arasında seçim yaparken şunu bilmek önemlidir:

Mevcut işletmeler genellikle daha yüksek onay olasılığına sahiptir.

Bunun nedeni:

finansal kayıtların bulunması

mevcut çalışanların olması

işletmenin geçmiş performansının görülebilmesidir.

Ayrıca daha önce yabancı bir şirkette yönetici veya üst düzey pozisyonda çalışmış olmak, bazı vize kategorilerinde başvurunuzu güçlendirebilir.

Startup işletmeler ise genellikle:

güçlü bir iş planı

istihdam yaratma potansiyeli

göstermek zorundadır.

Düşük Yatırımlı İş Seçenekleri

Daha düşük maliyetli işletmeler de E-2 vizesi için uygun olabilir.

Örneğin:

60.000 – 80.000 dolar başlangıç maliyetine sahip bir danışmanlık firması

başlangıç maliyetine sahip bir danışmanlık firması 50.000 dolar yatırım ile bile uygun olabilir

Ancak bunun için yatırımın giderlerin büyük kısmını karşılaması gerekir.

Vize Yenileme Sürecinde Yasalara Uygun Kalmak

Vizenizi yenilerken işletmenizin hala aktif ve sürdürülebilir olduğunu göstermeniz gerekir.

Bunun için genellikle şu belgeler sunulur:

güncel vergi beyannameleri

bordro kayıtları

kâr-zarar tabloları

Ayrıca yatırımınızın tüm vize süresi boyunca kayda değer ve risk altında olmaya devam etmesi gerekir.

Sonuç

E-2 vizesi oldukça esnek bir vize türüdür çünkü sabit bir minimum yatırım tutarı yoktur.

Ancak genel bir kural olarak çoğu işletme için en az 80.000 – 100.000 dolar yatırım planlamak mantıklı olacaktır.

Önemli olan:

yatırımın kayda değer olması

işletme türüne uygun olmasıdır.

Göçmenlik memurları her başvuruyu orantılılık testi ile değerlendirir. Bu nedenle başvurunuzun başarılı olması için:

işletmeye gerçekten bağlanmış sermaye

doğru ve eksiksiz belgeler

sunmanız büyük fark yaratır.

Başvurunuzu güçlendirmek istiyorsanız, işletmenizi hazırlamaya ve fon kaynağı belgelerinizi toplamaya şimdiden başlamanız iyi bir adım olacaktır.

E-2 vizesi minimum yatırım hakkında daha fazla bilgi almak veya diğer göçmenlik seçenekleri hakkında sorularınız varsa, deneyimli bir göçmenlik avukatıyla görüşmeniz önerilir.

E-2 vizesi kapsamında eşler ve 21 yaşın altındaki bekar çocuklar bağımlı statüsünden yararlanabilir.

Ayrıca:

eşler genellikle ABD’de çalışma hakkına sahiptir

çalışma vizesi veya çalışma izni belgesi (EAD) ile çalışabilir

ile çalışabilir bazı durumlarda statü gereği doğrudan çalışabilir veya kendi işlerini kurabilirler.

Uluslararası seyahat etmeyi planlıyorsanız, ABD’ye tekrar giriş yapabilmek için pasaportunuzda geçerli bir vize damgası bulunması gerekir.

Kişisel durumunuza uygun tavsiye almak isterseniz, profesyonel danışmanlık almak en doğru yaklaşım olacaktır.