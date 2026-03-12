Aile Birleşimi Ile Sevdiklerinizi Yanınıza Alın

Aile birleşimi, Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek için en yaygın yasal temeldir. Aslında, bu yol tarihsel olarak göçmen vizelerinin büyük bir kısmını oluşturmuştur.

Article Insights

Yasin B. Akalan’s articles from Akalan Law Firm are most popular: in United States Akalan Law Firm are most popular: within Energy and Natural Resources, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)

Giriş

Aile birleşimi, Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek için en yaygın yasal temeldir. Aslında, bu yol tarihsel olarak göçmen vizelerinin büyük bir kısmını oluşturmuştur. Pek çok aile sevdiklerini ABD'ye getirmek ister, ancak süreci karmaşık bulur. ABD'de aile birleşimi için kimlerin uygun olduğunu ve sistemin nasıl işlediğini anlamak oldukça önemlidir.

Bu yazı, aile temelli göçmenliği kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır. Okuyucular, uygunluk şartları ve izlenmesi gereken adımlar dâhil olmak üzere aile birleşimi göç sürecinin nasıl işlediğini öğreneceklerdir. Makale ayrıca ailelerin hangi belgeleri hazırlaması gerektiğini ve kaçınılması gereken yaygın hataları da ele almaktadır. Yazının sonunda okuyucular, göçmenlik sürecinde aile birleşimine güvenle başlamak için gerekli bilgiye sahip olacaklardır.

Aile Birleşimi Nedir ve Neden Önemlidir?

Göçmenlik Bağlamında Aile Birleşiminin Anlamı

Aile birleşimi kavramı, ABD vatandaşlarının ve yasal daimi ikamet sahiplerinin (Green Card sahipleri) akrabalarını göçmenlik için sponsor edebilmesine olanak tanır. Bu süreç, sınırlar nedeniyle ayrılmış ailelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde birlikte yaşayabilmesini mümkün kılar.

Aile birliği, 1800'lerin sonlarından bu yana Amerikan göçmenlik politikasının temel ilkelerinden biri olmuştur. 1 1965 tarihli Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası bu yaklaşımı büyük ölçüde değiştirmiştir. Kongre, ayrımcı ulusal köken kotalarını sona erdirmeyi hedeflemiş ve yasa koyucular ailelerin bir arada kalmasını öncelik haline getirmiştir.

Bu yasa, tüm daimi vize kategorilerinin %74'ünü aile birleşimi kategorilerine ayırmıştır. Bu yaklaşım bugün de devam etmekte ve aile temelli göçmenliği yasal daimi oturum elde etmenin başlıca yolu haline getirmektedir. 2

Amerika Birleşik Devletleri'nde Aile Temelli Göçmenlik Nasıl Çalışır?

ABD hükümeti aile temelli göçmenliği iki ayrı sisteme ayırır. Her biri vize uygunluğu ve işlem süreleri açısından farklı kurallara göre işler.

ABD vatandaşları şu kişiler için dilekçe verebilir:

Eş

Çocuklar

Anne ve baba

Kardeşler 3

Buna karşılık, yasal daimi ikamet sahiplerinin sponsor olabileceği kişiler daha sınırlıdır. Bu kişiler yalnızca aşağıdakiler için başvuruda bulunabilir:

Eş

Her yaştan evlenmemiş çocuklar

Sponsor olan akraba, aile bağını kanıtlamak için Form I-130 başvurusunu yapmalıdır.

Yabancı aile üyesi ise iki yoldan birini izler:

Yurt dışındaki bir ABD konsolosluğunda konsolosluk işlemi (consular processing)

ABD içinde statü ayarlaması (adjustment of status)

İzlenecek yol, kişinin mevcut konumuna ve vize uygunluğuna bağlıdır.

Yakın Akrabalar ve Aile Tercih Kategorileri

Göçmenlik sisteminde yakın akrabalar öncelikli işlem görür. Bu kategori şunları içerir:

ABD vatandaşlarının eşleri (IR1 / CR1)

21 yaş altı evlenmemiş çocukları (IR2 / CR2)

Anne ve babaları (IR5)

Bu ilişkiler için yıllık sayısal vize sınırı yoktur. Dilekçe onaylandığında vizeler genellikle hemen mevcut olur.

Buna karşılık aile tercih kategorileri yıllık kotalara tabidir ve çoğu zaman uzun bekleme süreleri içerir.

Bu kategoriler şunlardır:

Birinci Tercih (F1)

ABD vatandaşlarının evlenmemiş yetişkin çocukları

İkinci Tercih (F2)

F2A: Daimi ikamet sahiplerinin eşleri ve 21 yaş altı çocukları

Daimi ikamet sahiplerinin eşleri ve 21 yaş altı çocukları F2B: Daimi ikamet sahiplerinin evlenmemiş yetişkin çocukları

Üçüncü Tercih (F3)

ABD vatandaşlarının evli çocukları

Dördüncü Tercih (F4)

En az 21 yaşında olan ABD vatandaşlarının kardeşleri

ABD Dışişleri Bakanlığı, güncel bekleme sürelerini gösteren aylık vize bültenleri yayımlar. Başvuru sahiplerinin ilerleyebileceği tarihleri öncelik tarihleri (priority dates) belirler.

Tercih kategorilerindeki bekleme süreleri genellikle 2 ile 13 yıl arasında değişmektedir. Bazı Meksika vatandaşları için bu süre 22 yılı aşabilmektedir.

ABD'de Aile Birleşimi İçin Kimler Uygundur?

Aile birleşimi için uygunluk, sponsor olan kişinin göçmenlik statüsüne ve aile üyesiyle olan ilişkiye bağlıdır. Kurallar, ABD vatandaşları ile yasal daimi ikamet sahipleri (Green Card sahipleri) arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Bu farkları anlamak, ailelerin süreci başlatmadan önce hangi seçeneklere sahip olduklarını görmelerine yardımcı olur.

ABD Vatandaşları: Kimi Sponsor Edebilirsiniz?

ABD vatandaşları, Green Card sahiplerine kıyasla daha geniş sponsorluk haklarına sahiptir. Şu kişiler için başvuru yapabilirler:

Eş

21 yaşın altındaki evlenmemiş çocuklar

Anne ve baba

Bu ilişkiler “yakın akraba” (immediate relative) kategorisine girer ve bu vizeler için yıllık sayısal kota yoktur.

ABD vatandaşları ayrıca şu kişiler için de başvuruda bulunabilir:

Evlenmemiş yetişkin çocuklar (F1)

Evli çocuklar (F3)

Kardeşler (F4)

Ancak bu tercih kategorileri yıllık sınırlamalara tabidir ve bekleme süreleri daha uzundur. ABD vatandaşlarının anne ve babalarına sponsor olabilmeleri için en az 21 yaşında olmaları gerekir. 4

Yasal Daimi İkamet Sahipleri: Sponsorluğun Sınırları

Green Card sahiplerinin sponsor olabilecekleri kişiler daha sınırlıdır. Sadece şu kişiler için başvuruda bulunabilirler:

Eş

Her yaştan evlenmemiş çocuklar 3

Yasal daimi ikamet sahipleri şu kişiler için sponsor olamaz:

Anne ve baba

Evli çocuklar

Kardeşler

Bu nedenle birçok daimi ikamet sahibi sponsorluk imkanlarını genişletmek için ABD vatandaşlığına geçmeyi (naturalization) tercih eder.

Kategori ayrımı şu şekildedir:

F2A: Daimi ikamet sahiplerinin eşleri ve 21 yaş altı çocukları

Daimi ikamet sahiplerinin eşleri ve 21 yaş altı çocukları F2B: Daimi ikamet sahiplerinin evlenmemiş yetişkin çocukları 5

Sponsor İçin Gereklilikler

Sponsorların aile üyeleri için başvuru yapabilmeleri için belirli şartları karşılamaları gerekir.

Sponsor:

En az 18 yaşında olmalıdır

ABD'de yasal ikamet adresine (domicile) sahip olmalıdır

Mali gereklilikler açısından sponsorun hane gelirinin federal yoksulluk seviyesinin %125'i kadar olması gerekir.

Ancak:

Eş veya çocuk için sponsor olan aktif görevdeki askerler için bu oran %100 olarak uygulanır.

Gelir şartını karşılayamayan sponsorlar şu seçenekleri kullanabilir:

Ortak sponsor (joint sponsor)

Aynı evde yaşayan aile üyelerinin gelirini eklemek

Sponsor Edilen Aile Üyesi İçin Gereklilikler

Sponsor edilen yabancı aile üyesi de göçmenlik yasalarındaki kabul edilebilirlik (admissibility) şartlarını karşılamalıdır. 6

Bu kişi:

ABD'ye girişten önce tıbbi muayeneden geçmelidir

geçmelidir Aile ilişkisini kanıtlayan belgeleri sunmalıdır (doğum belgesi, evlilik belgesi gibi) 7

Ayrıca şu durumlar sorun oluşturabilir:

Sabıka kaydı

Göçmenlik ihlalleri

Diğer kabul edilemezlik nedenleri 6

Bazı durumlarda bu sorunlar için feragat (waiver) başvurusu yapılabilir. Başvuru sahibi ayrıca başvuru sırasında aile ilişkisinin hâlâ geçerli olduğunu göstermelidir.

Göçmenlikte Aile Birleşimi Süreci: Adım Adım

Form I-130 Başvurusu (Petition for Alien Relative)

Aile birleşimi süreci, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS)'e Form I-130 başvurusu yapılmasıyla başlar.

Başvuru yapan kişi şu belgeleri sunmalıdır:

ABD vatandaşlığı veya daimi ikamet statüsünü kanıtlayan belgeler 3

Ücretler:

Online başvuru: 625 dolar

625 dolar Kağıt başvuru: 675 dolar

Not: Bu ücretler makalenin yazıldığı tarihte geçerli olan USCIS başvuru ücretleridir. USCIS zaman zaman ücretleri güncelleyebileceği için başvuru yapmadan önce en güncel ücretleri USCIS'in resmi internet sitesinden kontrol etmeniz önerilir.

Her uygun aile üyesi için ayrı bir başvuru yapılmalıdır, ancak bazı durumlarda kişiler türev yararlanıcı (derivative beneficiary) olarak başvuruya dahil edilebilir.

Bu form:

Aile ilişkisini resmen kurar

Başvurunun yapıldığı tarihe göre bir öncelik tarihi (priority date) belirler

İşlem süreleri:

Akrabalık türüne

Başvuruyu işleyen USCIS servis merkezine

göre değişir.

Vize Numarasının Uygun Olmasını Beklemek

USCIS başvuruyu onayladıktan sonra, tercih kategorisindeki başvuru sahipleri vize numarasının uygun hale gelmesini beklemek zorundadır.

ABD Dışişleri Bakanlığı her ay Visa Bulletin yayımlar ve güncel öncelik tarihlerini gösterir. 8

Yakın akrabalar için sayısal sınır yoktur ve süreç hemen ilerleyebilir. 3

için sayısal sınır yoktur ve süreç hemen ilerleyebilir. Tercih kategorileri ise yıllık kotalara tabidir.

2025 mali yılında aile temelli tercih kategorileri için toplam 226.000 vize ayrılmıştır. 1

Bekleme süresi:

Başvuru kategorisine

Başvuru sahibinin vatandaşlığına

göre değişir.

National Visa Center (NVC) Süreci

Vize numarası uygun hale geldiğinde USCIS onaylı başvuruyu National Visa Center (NVC)'a gönderir. 8

NVC:

Bir dosya numarası oluşturur Başvuru sahibine karşılama mektubu (welcome letter) gönderir

Başvuru sahipleri daha sonra şu işlemleri yapar:

Immigrant Visa Application Fee: $325

$325 Affidavit of Support Fee: $120

Form DS-260 doldurmak

doldurmak Gerekli resmi belgeleri yüklemek

Not: Bu ücretler makalenin yazıldığı tarihte geçerli olan USCIS başvuru ücretleridir. USCIS zaman zaman ücretleri güncelleyebileceği için başvuru yapmadan önce en güncel ücretleri DOS'un resmi internet sitesinden kontrol etmeniz önerilir.

Bu belgeler şunları içerebilir:

Doğum belgeleri

Evlilik belgeleri

Polis kayıtları (sabıkasızlık belgeleri)

NVC tüm belgeleri inceleyerek göçmen vize mülakatı için randevu planlar.

Konsolosluk İşlemi veya Statü Ayarlaması

ABD dışında bulunan başvuru sahipleri konsolosluk işlemi (consular processing) yolunu izler ve ABD büyükelçiliklerinde işlem yapar.

ABD içinde bulunan ve yasal giriş yapmış kişiler, kendileri için bir göçmen vizesi mevcutsa ve diğer uygunluk şartlarını karşılıyorlarsa statülerini değiştirmek için Form I-485 başvurusu yapabilir. Statü ayarlaması (Adjustment of Status) sayesinde başvuru sahibi işlem süresi boyunca ABD'de kalabilir.

Konsolosluk sürecinde ise başvuru sahibi belirlenen konsolosluk veya büyükelçilikte mülakata katılır.

Güvenlik Soruşturmaları ve Tıbbi Muayene

Vize verilmeden önce tüm başvuru sahipleri güvenlik kontrollerinden ve tıbbi muayeneden geçer.

Tıbbi muayene:

Yetkili panel doktorları tarafından yapılır.

Muayene şunları içerir:

Tıbbi geçmiş incelemesi

Fiziksel muayene

Akciğer röntgeni

Sifiliz için kan testleri 9

Ayrıca:

Tüberküloz taraması yapılır

yapılır Aşı kayıtları kontrol edilir. 10

Güvenlik kontrolleri ise şunları içerir:

Parmak izi alınması

FBI isim kontrolü

Bu kontroller başvuru sahibinin göçmenlik açısından uygun olup olmadığını belirlemek için yapılır. 11

Başlamadan Önce Hazırlamanız Gerekenler

Gerekli Belgeler ve Kanıtlar

Doğum belgeleri hem başvuru sahibi hem de yararlanıcı için her iki ebeveynin adını göstermelidir.

Evlilik belgeleri eş ilişkisini kanıtlar. Önceki evliliklerin sona erdiğini göstermek için boşanma kararları veya ölüm belgeleri sunulmalıdır.

ABD vatandaşları vatandaşlıklarını kanıtlamak için şu belgelerden birini sunar:

ABD pasaportu

Vatandaşlığa kabul (naturalization) sertifikası

ABD doğum belgesi

Green Card sahipleri ise Permanent Resident Card (Green Card) kopyasını sunmalıdır.

Yabancı dildeki belgeler için onaylı İngilizce tercüme gereklidir. 3

Bazı durumlarda birincil belgeler mevcut olmayabilir. Bu durumlarda şu belgeler ikincil kanıt olarak kullanılabilir:

Okul kayıtları

Dini kurum belgeleri

Yeminli beyanlar (affidavit) 4

Mali Gereklilikler ve Destek Taahhütnamesi (Affidavit of Support)

Sponsorlar, hane gelirlerinin federal yoksulluk seviyesinin %125'i olduğunu göstermelidir. 5

2026 yılı itibarıyla bu miktar:

4 kişilik bir hane için yaklaşık 41.250 dolardır. 13 Ancak şu durum farklıdır:

Eş veya çocuk için sponsor olan aktif görevdeki askerler, yalnızca yoksulluk seviyesinin %100'ünü karşılamak zorundadır.

Ana sponsor gelir şartını karşılamıyorsa şu seçenekler kullanılabilir:

Ortak sponsor (joint sponsor)

Aynı evde yaşayan aile üyelerinin gelirini eklemek (Form I-864A) 5

Not: Bu gelir rakamları ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından her yıl güncellenen federal yoksulluk yönergelerine dayanmaktadır ve zaman içinde değişebilir. Başvuru yapmadan önce en güncel tutarların kontrol edilmesi önerilir

Beklenen Süre ve Bekleme Dönemleri

Yakın akraba başvuruları genellikle 6–24 ay içinde sonuçlanabilir.

Ancak aile tercih kategorilerinde yıllık vize sınırları nedeniyle gecikmeler yaşanabilir.

Örneğin:

ABD vatandaşlarının kardeşleri için başvurular 10 yıldan fazla sürebilir.

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Aile birleşimi başvurularında bazı hatalar süreci ciddi şekilde geciktirebilir veya reddedilmesine neden olabilir.

Yaygın hatalar şunlardır:

Eksik doldurulmuş formlar (ret ve yeniden başvuru gerektirir)

Gerekli belgelerin sunulmaması

USCIS'e adres değişikliğinin bildirilmemesi

Yanlış veya sahte bilgi verilmesi

Eksik belgeler genellikle Request for Evidence (RFE) yani ek belge talebine yol açar ve bu da işlemi geciktirir.

Yanlış bilgi vermek ise kalıcı göçmenlik yasağına neden olabilir.

Ne Zaman Bir Göçmenlik Avukatına Danışmalısınız?

Karmaşık vakalarda erken aşamada profesyonel yardım almak faydalıdır.

Göçmenlik avukatları:

Maliyetli hataların önlenmesine yardımcı olur

Tüm başvuru sürelerinin doğru şekilde takip edilmesini sağlar

Belgelerin doğru hazırlanmasını sağlar

Araştırmalar, hukuki temsilin başvuruların onaylanma oranını önemli ölçüde artırdığını göstermektedir.

Sonuç

Aile birleşimi, ABD'ye göç etmenin en yaygın yollarından biridir. Ancak süreç dikkatli hazırlık ve sabır gerektirir.

Uygunluk şartlarını anlamak ve gerekli belgeleri önceden hazırlamak, maliyetli gecikmeleri önlemeye yardımcı olur. Her aile ilişkisi türü farklı kurallar ve zaman çizelgelerine sahiptir. Bazı aileler hemen işlem görebilirken, diğerleri uzun bekleme süreleriyle karşılaşabilir.

Karmaşık durumlarda profesyonel destek almak, süreci daha kolay yönetmenize ve başvurunun onaylanma ihtimalini artırmanıza yardımcı olur.

Sevdiklerinizle yeniden bir araya gelmek için gerekli hazırlıkları yaparak ve gerektiğinde uzmanlardan destek alarak bu sürece güvenle başlayabilirsiniz. Bu çaba, ailenizle yeniden bir araya gelmek için kesinlikle değecektir.

Footnotes

1. https://www.cliniclegal.org/resources/how-does-state-department-operate-visa-bulletin

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Family_reunification

3. https://www.uscis.gov/i-130

4. https://www.uscis.gov/family/family-of-us-citizens/bringing-parents-to-live-in-the-united-states-as-permanent-residents

5. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/affidavit-of-support

6. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-eligibility/green-card-for-immediate-relatives-of-us-citizen

7. https://www.uscis.gov/family/family-of-green-card-holders-permanent-residents

8. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process/step-1-submit-a-petition/step-2-begin-nvc-processing.html

9. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process/step-10-prepare-for-the-interview/medical-examination-faqs.html

10. https://www.boundless.com/immigration-resources/preparing-for-the-medical-exam

11. https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-12-part-b-chapter-2

12. https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-4-part-c-chapter-4

13. https://www.uscis.gov/i-864p

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.