Decisión sobre el Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5

El panorama del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 ha experimentado un cambio trascendental tras una...

Introducción

El panorama del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 ha experimentado un cambio trascendental tras una decisión judicial histórica. Para inversionistas extranjeros y empresarios que buscan la residencia permanente legal en Estados Unidos, comprender estos cambios ya no es opcional: es un requisito indispensable para el éxito.

El programa de visa EB-5 fue creado originalmente por el Congreso para estimular el crecimiento económico. Permite a un extranjero obtener la residencia permanente (green card) mediante una inversión calificada que genere al menos 10 empleos de tiempo completo. ( Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos)

A principios de 2026, los umbrales de inversión se mantienen en:

$1,050,000 dólares para proyectos estándar

para proyectos estándar $800,000 dólares para proyectos ubicados en un Área de Empleo Objetivo (TEA) o zona de alto desempleo ( Servicio de Investigación del Congreso, 2023)

Sin embargo, la reciente orden judicial preliminar y los ajustes posteriores en la regla final han modificado de manera significativa los requisitos de la visa EB-5 y los plazos para obtener la residencia permanente.

Cambios Inmediatos Tras la Nueva Decisión EB-5

El 12 de noviembre de 2025, el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Colorado emitió una decisión clave en el caso Moody v. Noem. El tribunal determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) violaron la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act) y la Ley de Reforma e Integridad del EB-5 de 2022 (RIA).

La decisión judicial suspendió aumentos de tarifas que no contaban con un estudio de tarifas autorizado por ley.

Restablecimiento de Umbrales y Tarifas

Tras el fallo, USCIS tuvo que revertir los incrementos implementados en el año fiscal anterior:

La tarifa del Formulario I-526E se redujo de $11,160 a $3,675. (Además, de conformidad con la ley RIA, se cobra una tarifa de $1,000 por el Fondo de Integridad EB-5 a cada inversionista.)

se redujo de $11,160 a $3,675. (Además, de conformidad con la ley RIA, se cobra una tarifa de $1,000 por el Fondo de Integridad EB-5 a cada inversionista.) La tarifa del Formulario I-829 volvió a $3,750, facilitando el proceso para eliminar las condiciones de la residencia permanente condicional.

volvió a $3,750, facilitando el proceso para eliminar las condiciones de la residencia permanente condicional. Los montos mínimos de inversión estándar y TEA permanecen estables, pero los costos administrativos de presentación han disminuido significativamente en el año fiscal actual.

Estándares de Cumplimiento Más Estrictos

La ley de inmigración ahora exige un cumplimiento más riguroso del principio de “aprobable al momento de la presentación” (approvable when filed). Los empresarios inmigrantes deben demostrar que su inversión de capital está completamente comprometida o “en riesgo” al momento de presentar la petición. [8 CFR § 204.6(j)(2)]

Por ejemplo, en la decisión Matter of Ho (1998), el tribunal determinó que no es suficiente mantener los fondos de inversión únicamente en una cuenta bancaria; el capital debe ponerse en riesgo al incorporarse en las operaciones del negocio, implicando un riesgo real de pérdida y una oportunidad de ganancia.

Debido a preocupaciones de seguridad nacional, USCIS ha incrementado el escrutinio sobre el origen de los fondos. Cada inversionista extranjero debe presentar una trazabilidad clara y documentada del origen de su capital.

Impacto Estratégico en los Requisitos de la Visa EB-5

La Ley de Reforma e Integridad del EB-5 (RIA) ha redefinido la forma en que debe operar una nueva empresa comercial (New Commercial Enterprise – NCE). [INA § 203(b)(5)] Para mantener el estatus de residente permanente, los inversionistas ahora deben adaptarse a una actualización más compleja del Manual de Políticas de USCIS.

Reestructuración de Capital y Centros Regionales

La mayoría de los solicitantes optan por un centro regional para agrupar su inversión de capital. Bajo las nuevas directrices de la Ley de Integridad, el programa de centro regional debe obtener la aprobación del Formulario I-956F antes de que las peticiones inpiduales EB-5 puedan avanzar.

Inversión Directa: Requiere la creación de empleos directos (empleados W-2). [ El formulario W-2 es un documento fiscal oficial en Estados Unidos que el empleador utiliza para reportar los salarios pagados a un empleado y los impuestos retenidos.]

Requiere la creación de empleos directos (empleados W-2). [ El formulario W-2 es un documento fiscal oficial en Estados Unidos que el empleador utiliza para reportar los salarios pagados a un empleado y los impuestos retenidos.] Inversión a través de Centro Regional: Permite la creación de empleos indirectos mediante modelos económicos aprobados como RIMS II o IMPLAN.

Requisitos de Creación de Empleo

El eje central del programa EB-5 es la creación de empleo. Cada empresario extranjero debe demostrar la creación de 10 empleos de tiempo completo. [INA § 203(b)(5)(A)(ii)]

Aunque la RIA permite empleos indirectos en proyectos de centros regionales, al menos el 10% de la creación de empleo debe provenir de actividades de inversión directa.

No cumplir con estas cuotas puede resultar en la denegación de la residencia permanente.

Implicaciones para el Procesamiento de la Green Card EB-5

El programa enfrenta actualmente un importante retraso (backlog). Solo hay 10,000 visas disponibles anualmente, mientras que aproximadamente 60,000 personas están en proceso. [INA § 203(b)(5)] El tiempo es crucial.

Fecha de Prioridad: Presentar la solicitud lo antes posible es clave para asegurar una fecha favorable frente a los límites por país.

Presentar la solicitud lo antes posible es clave para asegurar una fecha favorable frente a los límites por país. Residencia Condicional: Tras la aprobación de la petición, el inversionista recibe residencia permanente condicional por dos años.

Tras la aprobación de la petición, el inversionista recibe residencia permanente condicional por dos años. Hijos Menores: El programa permite incluir al cónyuge y a hijos solteros menores de 21 años.

Nota: El Registro Federal anunció que a partir de marzo de 2026 USCIS priorizará las peticiones de áreas rurales bajo el sistema “primero en entrar, primero en salir”.

Pasos Inmediatos para Inversionistas Serios

Para navegar con éxito el complejo marco de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, los inversionistas deben:

Debida Diligencia Legal: Trabajar con asesoría legal para revisar precedentes del Behring Regional Center y asegurar que el proyecto cumpla con la postura de la Corte Suprema sobre procedimientos administrativos.

Trabajar con asesoría legal para revisar precedentes del Behring Regional Center y asegurar que el proyecto cumpla con la postura de la Corte Suprema sobre procedimientos administrativos. Origen de Fondos: Preparar siete años de declaraciones fiscales y documentación de cumplimiento migratorio.

Preparar siete años de declaraciones fiscales y documentación de cumplimiento migratorio. Monitorear Fechas Límite: La disposición de protección (“grandfathering”) vence el 30 de septiembre de 2026. Las acciones tomadas antes de esa fecha estarán protegidas frente a futuros retrasos legislativos o cambios firmados por el presidente.

Conclusión: Asegure su Futuro en 2026

La reciente decisión judicial del programa EB-5 abre una ventana única de oportunidad. Con tarifas más bajas y estándares de cumplimiento más claros (aunque más estrictos), ahora es el momento de actuar.

Ya sea inversionista extranjero o propietario de negocio, alinear su estrategia con la Ley de Integridad y la última decisión judicial es la única manera de asegurar su camino hacia la residencia permanente en Estados Unidos.

Referencias

(Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos)

https://www.uscis.gov/es/trabajar-en-estados-unidos/trabajadores-permanentes/eb-5-programa-de-inversionistas-inmigrantes

(Servicio de Investigación del Congreso, 2023)

https://www.congress.gov/crs_external_products/IF/PDF/IF13040/IF13040.1.pdf

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.