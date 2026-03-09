EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı Kararı

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı'nın yapısı, emsal niteliğindeki bir mahkeme kararının ardından köklü bir değişim geçirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal kalıcı oturum...

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı'nın yapısı, emsal niteliğindeki bir mahkeme kararının ardından köklü bir değişim geçirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal kalıcı oturum (Green Card) elde etmek isteyen yabancı yatırımcılar ve girişimciler için bu değişiklikleri anlamak artık bir seçenek değil, başarı için bir zorunluluktur.

EB-5 vize programı, başlangıçta Kongre tarafından ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur. Program, en az 10 tam zamanlı istihdam yaratacak nitelikli bir yatırım yapılması karşılığında yabancı uyruklu kişilere Green Card alma imkânı tanımaktadır. ( U.S. Citizenship and Immigration Services, n.d.)

2026 yılının başı itibarıyla yatırım eşikleri şu şekilde kalmaktadır:

Standart projeler için: 1.050.000 ABD Doları

Hedeflenen İstihdam Alanı (TEA) veya yüksek işsizlik bölgesi için: 800.000 ABD Doları ( Congressional Research Service, 2023)

Ancak yakın zamanda verilen ihtiyati tedbir kararı (preliminary injunction) ve sonrasında yapılan nihai düzenlemeler (final rule adjustments), EB-5 vizesi gerekliliklerini ve kalıcı oturum zaman çizelgesini temelden değiştirmiştir.

Yeni EB-5 Vize Kararı Hemen Neleri Değiştiriyor?

12 Kasım 2025 tarihinde Colorado Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi, Moody v. Noem davasında önemli bir karar vermiştir. Mahkeme, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) ve USCIS'in (ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri) İdari Usul Yasası'nı (Administrative Procedure Act) ve 2022 tarihli EB-5 Reform ve Dürüstlük Yasası'nı (RIA) ihlal ettiğine hükmetmiştir.

Bu mahkeme kararı, yasal dayanağı olan bir ücret çalışmasına (statutorily authorized fee study) dayanmayan hukuka aykırı harç artışlarını durdurmuştur.

Yatırım Eşikleri ve Harçların Eski Haline Getirilmesi

Kararın ardından USCIS, bir önceki mali yılda yürürlüğe giren harç artışlarını geri almak zorunda kalmıştır:

Form I-526E (Göçmen Yatırımcı Başvurusu) ücreti 11.160 dolardan 3.675 dolara düşürülmüştür. (Ayrıca, RIA yasası gereği her yatırımcıdan 1.000 $ EB-5 Dürüstlük Fonu Ücreti alınmaktadır.)

(Göçmen Yatırımcı Başvurusu) ücreti 11.160 dolardan 3.675 dolara düşürülmüştür. (Ayrıca, RIA yasası gereği her yatırımcıdan 1.000 $ EB-5 Dürüstlük Fonu Ücreti alınmaktadır.) Form I-829 (Şartlı Oturumun Kaldırılması) ücreti yeniden 3.750 dolar olarak belirlenmiştir; bu da şartlı kalıcı oturum statüsünün kaldırılmasını isteyenler için süreci kolaylaştırmaktadır.(Ancak resmi USCIS listesinde şu anki (Şubat 2026 itibariyle) geçerli tutar 9.525 $ olarak görünmektedir.)

(Şartlı Oturumun Kaldırılması) ücreti yeniden 3.750 dolar olarak belirlenmiştir; bu da şartlı kalıcı oturum statüsünün kaldırılmasını isteyenler için süreci kolaylaştırmaktadır.(Ancak resmi USCIS listesinde şu anki (Şubat 2026 itibariyle) geçerli tutar 9.525 $ olarak görünmektedir.) Standart asgari yatırım ve TEA seviyeleri sabit kalmış olsa da, idari başvuru maliyetleri mevcut mali yıl için önemli ölçüde azalmıştır.

Artan Uyum (Compliance) Standartları

Göçmenlik hukuku artık “başvuru anında onaylanabilir” (approvable when filed) ilkesine daha sıkı uyum gerektirmektedir. Göçmen girişimciler, göçmen dilekçesi sunulduğu anda sermaye yatırımlarının tamamen taahhüt edilmiş veya “risk altında” (at risk) olduğunu kanıtlamalıdır. [8 CFR § 204.6(j)(2)]

Örneğin Matter of Ho (1998) kararında mahkeme; yatırımın sadece bir banka hesabında bekletilmesinin yeterli olmadığını, paranın işin operasyonel süreçlerine dahil edilerek gerçek bir kayıp riski ve kazanç şansı taşıması gerektiğini hükme bağlamıştır.

Ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle USCIS, fonların kaynağına yönelik incelemeleri artırmıştır. Her yabancı yatırımcı için fonların kaynağını açık ve belgelenebilir bir şekilde gösteren net bir iz (clear trail) sunulması gerekmektedir.

EB-5 Vize Gereklilikleri Üzerindeki Stratejik Etki

EB-5 Reform ve Dürüstlük Yasası (RIA), yeni ticari işletmelerin (New Commercial Enterprise – NCE) nasıl faaliyet göstermesi gerektiğini yeniden tanımlamıştır. [INA § 203(b)(5)] Kalıcı oturum statüsünü koruyabilmek için yatırımcıların artık USCIS Politika El Kitabı'ndaki güncellemeler doğrultusunda daha karmaşık bir süreci yönetmeleri gerekmektedir.

Sermaye Yapılandırması ve Bölgesel Merkezler

Başvuru sahiplerinin çoğu, sermaye yatırımlarını birleştirmek için bir bölgesel merkez (regional center) seçmektedir. Yeni Dürüstlük Yasası yönergeleri uyarınca, bireysel EB-5 göçmen dilekçeleri ilerlemeden önce bölgesel merkezin Form I-956F onayını almış olması gerekmektedir.

Doğrudan Yatırım: Doğrudan istihdam yaratılmasını gerektirir (W-2 çalışanlar). [ W-2, ABD'de bir işverenin çalışanına ödediği maaşı ve kesilen vergileri bildirdiği resmi vergi formudur.]

Doğrudan istihdam yaratılmasını gerektirir (W-2 çalışanlar). [ W-2, ABD'de bir işverenin çalışanına ödediği maaşı ve kesilen vergileri bildirdiği resmi vergi formudur.] Bölgesel Merkez Yatırımı: RIMS II veya IMPLAN gibi onaylı ekonomik modeller aracılığıyla dolaylı istihdam yaratılmasına izin verir.

İstihdam Yaratma Gereklilikleri

EB-5 programının temelini istihdam yaratma şartı oluşturur. Her yabancı girişimci, en az 10 tam zamanlı iş yaratıldığını kanıtlamak zorundadır. [INA § 203(b)(5)(A)(ii)]

RIA, bölgesel merkez projelerinde dolaylı istihdama izin vermekle birlikte, yaratılan istihdamın en az %10'unun doğrudan yatırım faaliyetlerinden kaynaklanmasını şart koşmaktadır.

Bu tam zamanlı istihdam kotalarının karşılanamaması, kalıcı oturum kartının (Green Card) reddedilmesine yol açabilir.

EB-5 Green Card İşlem Sürecine Etkileri

Program şu anda ciddi bir birikmiş başvuru (backlog) riski ile karşı karşıyadır. Yıllık yalnızca 10.000 göçmen vize kotası bulunmaktadır. [INA § 203(b)(5)] Oysa, sistemde yaklaşık 60.000 kişi beklemektedir. Bu nedenle zamanlama kritik öneme sahiptir.

Öncelik Tarihi (Priority Date): Ülke bazlı kotalar karşısında avantajlı bir öncelik tarihi elde etmenin tek yolu erken başvuru yapmaktır.

Ülke bazlı kotalar karşısında avantajlı bir öncelik tarihi elde etmenin tek yolu erken başvuru yapmaktır. Şartlı Oturum: Göçmen dilekçesi onaylandıktan sonra yatırımcılar iki yıllık şartlı kalıcı oturum statüsü elde eder.

Göçmen dilekçesi onaylandıktan sonra yatırımcılar iki yıllık şartlı kalıcı oturum statüsü elde eder. Reşit Olmayan Çocuklar: Program, eşlerin ve 21 yaş altındaki bekar çocukların başvuruya dahil edilmesine izin vermeye devam etmektedir.

Not: Federal Register'a göre, USCIS Mart 2026'dan itibaren kırsal alan başvurularını “ilk gelen ilk işleme alınır” (first-in, first-out) esasına göre önceliklendirecektir.

Ciddi Yatırımcılar İçin Acil Eylem Adımları

Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın karmaşık yapısını başarıyla yönetebilmek için yatırımcıların:

Hukuki İnceleme (Due Diligence): Projenin Yüksek Mahkeme'nin idari usule ilişkin yaklaşımıyla uyumlu olduğundan emin olmak için hukuki danışmanla çalışması gerekir.

Projenin Yüksek Mahkeme'nin idari usule ilişkin yaklaşımıyla uyumlu olduğundan emin olmak için hukuki danışmanla çalışması gerekir. Fon Kaynağı Hazırlığı: Yedi yıllık vergi beyannameleri ve Göçmenlik Yasası'na uygunluk belgeleri hazırlanmalıdır.

Yedi yıllık vergi beyannameleri ve Göçmenlik Yasası'na uygunluk belgeleri hazırlanmalıdır. Son Tarihleri Takip Etmek: “Grandfathering” (kazanılmış hak) hükmü 30 Eylül 2026'da sona ermektedir. [INA § 203(b)(5)(S)] Bu tarihten önce yapılan işlemler, gelecekteki Kongre onay gecikmeleri veya Başkan tarafından imzalanabilecek yasal değişikliklerden korunacaktır.

Sonuç: 2026'da Geleceğinizi Güvence Altına Alın

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı'na ilişkin son mahkeme kararı, benzersiz bir fırsat penceresi sunmaktadır. Daha düşük başvuru ücretleri ve daha net (ancak daha sıkı) uyum standartları ile şimdi harekete geçme zamanıdır.

İster yabancı yatırımcı ister işletme sahibi olun, stratejinizi EB-5 Reform ve Dürüstlük Yasası'nı (RIA) ve son mahkeme kararıyla uyumlu hale getirmek, Green Card yolunda güvenli ilerlemenin tek yoludur.

