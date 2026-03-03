H-1B Vizesi Proje Güvenlik Duvarı (Project Firewall)

H-1B Vizesi Proje Güvenlik Duvarı kapsamında Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen en az 175 soruşturmada, toplamda 15 milyon dolar tutarında geriye dönük...

Giriş

H-1B Vizesi Proje Güvenlik Duvarı kapsamında Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen en az 175 soruşturmada, toplamda 15 milyon dolar tutarında geriye dönük ücret (back wages) hesaplaması yapılmıştır. Proje Güvenlik Duvarı (Project Firewall), ABD Çalışma Bakanlığı'nın (Department of Labor – DOL) bugüne kadarki en agresif denetim girişimini temsil etmektedir ve 19 Eylül 2025'te başlatılmıştır. DOL, Project Firewall'u H-1B vizesi suistimallerini ve uyum (compliance) ihlallerini hedef alan kapsamlı bir denetim programı olarak devreye sokmuştur. H-1B çalışanlarına dayanan teknoloji şirketleri artık benzeri görülmemiş bir incelemeyle karşı karşıyadır. Bu nedenle işverenlerin yükümlülükleri ve olası yaptırımları iyi anlaması gerekmektedir.

Birçok işveren bu süreçten etkilenmektedir; çünkü USCIS (ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri), EEOC (Eşit İstihdam Fırsatları Komisyonu) ve DOJ (ABD Adalet Bakanlığı) dâhil olmak üzere birden fazla kurum artık H-1B denetimlerine katılmakta, bu da uyum risklerini ve gözetimi artırmaktadır. DOL, 2023 yılında farklı sektörlerde 163.000'den fazla çalışan için toplam 274 milyon doların üzerinde geriye dönük ücret (back wages) tahsil etmiştir. Bu durum, denetim faaliyetlerinin ölçeğini açıkça göstermektedir.

Proje Güvenlik Duvarı (Project Firewall), H-1B programı ihlallerine yönelik daha yoğun soruşturmalar getirmekte ve vize suistimallerini önleyerek Amerikan işlerini korumayı ve ABD'li çalışanlara istihdamda öncelik vermeyi amaçlamaktadır. İşverenler; idari para cezaları, geriye dönük ücret ödemeleri ve geçici H-1B sponsorluk yasaklarıyla karşılaşabilir. Proje Güvenlik Duvarı , H-1B programı üzerindeki federal denetimi genişletmekte ve dışarıdan bir şikâyet olmasa bile soruşturma başlatılmasına olanak tanımaktadır.

Bu yazı, Proje Güvenlik Duvarı'nın teknoloji işverenleri için ne anlama geldiğini ve uyumun nasıl sağlanabileceğini açıklamaktadır. Proje Güvenlik Duvarı aynı zamanda Trump yönetiminin, H-1B programlarının ücretleri ve iş fırsatlarını zayıflattığı yönündeki kamuoyu endişelerine yanıt vererek yerli çalışanlar için “Amerikan Rüyası”nı yeniden tesis etme çabasının bir parçası olarak da değerlendirilmektedir.

Proje Güvenlik Duvarı (Project Firewall) Nedir ve Teknoloji Şirketleri İçin Neden Önemlidir?

Proje Güvenlik Duvarı, Çalışma Bakanlığı'nın H-1B programını denetleme biçiminde köklü bir değişimi temsil etmektedir. H-1B şartlarının ihlal edildiğine dair makul gerekçeler bulunması hâlinde, Çalışma Bakanı soruşturma başlatılmasını uygun görecektir. Bakan tarafından onaylanan bu yetki, DOL tarihinde soruşturmaların ilk kez bu düzeyde doğrudan onaya tabi tutulması anlamına gelmektedir. Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer, Amerikan çalışanlarını korumanın ve yüksek nitelikli işlerin ABD vatandaşlarına fayda sağlamasını temin etmenin önemini vurgulamıştır.

Girişim, teknoloji işverenlerini doğrudan etkileyen belirli ihlalleri hedef almaktadır. Müfettişler özellikle ücretlerin eksik ödenmesi ve ABD'li çalışanların yerinden edilmesi (displacement) konularına odaklanmaktadır. DOL'un Proje Güvenlik Duvarı kapsamında teknik pozisyonlara yönelik incelemeleri artırmasının amacı, ABD'li çalışanların işlerinden edilmesini önlemektir. Ayrıca sahte veya yanıltıcı Çalışma Koşulları Başvuruları (Labor Condition Application – LCA), iş tanımlarının veya çalışma yeri bilgilerinin yanlış beyan edilmesi de incelenmektedir

DOL, uygulamaları Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Birimi ve ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) ile koordineli yürütmektedir . Ayrıca Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) ve Adalet Bakanlığı gibi diğer kurumlarla da H-1B programına ilişkin uyum ve yaptırım soruşturmalarında iş birliği yapılmaktadır.

Çalışma Bakanlığı, Güvenlik Duvarı Projesi kapsamında çok sayıda soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmalar, işverenlerin ücret yükümlülüklerine ve işe alım gerekliliklerine uyup uymadığını incelemektedir. Ücret ve Saatler Dairesi (Wage and Hour Division), H-1B programı kapsamındaki ücret ve çalışma saatleri yasalarının uygulanmasında ve ihlallerin tespitinde kritik bir rol oynamaktadır.

Teknoloji sektörü H-1B vizelerinin büyük kısmını kullandığı için şirketler daha yoğun bir incelemeye tabidir. İşverenler ve mevcut vize sahipleri artık daha sık denetimler ve soruşturmalarla karşı karşıya kalmaktadır. Artan gözetim nedeniyle mevcut vize sahipleri de ek zorluklar veya kısıtlamalar yaşayabilir.

İhlal tespit edilmesi hâlinde işverenler ciddi sonuçlarla karşılaşır. DOL, çalışanlara ödenmeyen ücretleri geri alabilir ve idari para cezaları uygulayabilir. Ayrıca genellikle en az bir yıl olmak üzere belirli bir süre için H-1B programından men (debarment) kararı verilebilir. Bu girişim, hem Amerikan çalışanlarını hem de H-1B çalışanlarını ücret hırsızlığı ve sömürüye karşı korumayı amaçlamaktadır.

Yeni H-1B başvuruları için getirilen 100.000 dolarlık başvuru ücreti, şirketlerin yerli iş gücünü devre dışı bırakmasını caydırmayı hedeflemektedir. Yeni başvurular, uzatmalar ve yenilemeler dâhil olmak üzere H-1B dilekçeleri yeni ücretlere ve düzenleyici güncellemelere tabidir. İşverenler, pozisyon için geçerli ücretin (prevailing wage) en az %95'ini ödemek zorundadır. İşveren, ücret uyumunu taahhüt ederek DOL'a bir LCA (Çalışma Koşulları Başvurusu) sunar. H-1B vizesi için ilk onay süresi üç yıla kadar olabilir ve toplamda altı yıla kadar uzatma mümkündür. Bu girişim, H-1B sistemini yeniden şekillendirebilir ve ABD'deki yüksek maaşlı işlere kimin erişebileceğini yeniden tanımlayabilir.

Proje Güvenlik Duvarı kapsamında bir “firewall” pozisyonu için H-1B vizesi almak, standart “uzmanlık gerektiren meslek” (specialty occupation) şartlarının yanı sıra yeni ve yoğun denetim protokollerini de karşılamayı gerektirir. Pozisyon, bilgisayar bilimi veya mühendislik gibi belirli bir alanda en az lisans derecesi gerektirmelidir. DOL'un Proje Güvenlik Duvarı'ı kapsamında H-1B vizesi alabilmek için pozisyonun uzmanlık gerektiren bir meslek olduğunun ve piyasa ücretlerinin ödendiğinin kanıtlanması gerekir. Uzmanın, firewall projesinin teknik ihtiyaçlarıyla doğrudan ilişkili bir diplomaya sahip olması beklenir. Rol; ağ güvenliği mimarisi veya ileri seviye siber güvenlik protokolleri gibi son derece uzmanlaşmış teorik ve pratik bilginin uygulanmasını içermelidir.

Teknoloji işverenleri, Proje Güvenlik Duvarı nedeniyle artık uyum uygulamalarına çok daha fazla dikkat etmek zorundadır. İhlaller, yalnızca mali cezalarla sınırlı kalmayıp operasyonları aksatabilir ve şirket itibarına ciddi zarar verebilir.

Proje Güvenlik Duvarı'nı Şekillendiren Düzenleyici Ortam

Proje Güvenlik Duvarı'nı yönlendiren düzenleyici ortam, federal hükümetin H-1B vize programını uygulama ve denetleme biçiminde önemli bir değişimi yansıtmaktadır. Amerikan çalışanlarını korumayı amaçlayan kapsamlı bir denetim girişimi olarak başlatılan Proje Güvenlik Duvarı, Çalışma Bakanlığı'nın (DOL) uyum ve gözetim yaklaşımında bir dönüm noktasıdır. Trump yönetimi döneminde, Çalışma Bakanlığı ve Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) dâhil olmak üzere federal kurumlar, Amerikalı çalışanlar yerine yabancı çalışanları tercih ediyor olabilecek işverenleri hedef almak üzere güçlerini birleştirmiştir. Bu durum, ulusal köken ayrımcılığı ve geçerli ücret (prevailing wage) standartlarının ihlali konularında endişeleri artırmıştır.

Bu koordineli çaba, işverenlerin artık soruşturmaları bizzat onaylamasını ve H-1B programı gerekliliklerine sıkı şekilde uyduklarını göstermesini zorunlu kılmaktadır. Odak noktası yalnızca ücret ve çalışma saati uyumu değil; aynı zamanda istihdam uygulamalarının ABD'li çalışanları dezavantajlı duruma düşürmemesi ve ayrımcılık karşıtı yasaları ihlal etmemesidir. Bu daha geniş dönüşümün bir parçası olarak, Çalışma Bakanlığı program gerekliliklerini netleştirmek ve denetimi güçlendirmek amacıyla yeni kurallar ve rehberler yayımlamaktadır.

Federal kurumlar, H-1B vize programı kapsamında hem Amerikan hem de yabancı çalışanları korumaya yönelik stratejilerini geliştirmeye devam ettikçe, işverenler sürekli güncellemeler ve değişen uyum yükümlülükleriyle karşılaşmalıdır. Bu düzenleyici ortamda önde kalabilmek için işverenlerin Çalışma Bakanlığı ve diğer federal paydaşlardan gelen rehberleri yakından takip etmesi, güçlü uyum programları uygulaması ve daha sıkı soruşturmalara hazırlıklı olması gerekmektedir. Riskler her zamankinden daha yüksektir; uyumsuzluk, ciddi para cezalarına, itibar kaybına ve H-1B programına erişimin kaybedilmesine yol açabilir.

Teknoloji İşverenlerinin Uyması Gereken Uyum Gereklilikleri

Teknoloji işverenleri, H-1B çalışanlarının görev yaptığı her coğrafi bölge için onaylı bir Çalışma Koşulları Başvurusu (Labor Condition Application – LCA) almak zorundadır. LCA, geçerli ücret gerekliliklerini belirler ve her çalışma sahasında ilan (bildirim) yükümlülüğünü tetikler.

İşverenler, H-1B çalışanlarına benzer pozisyonlardaki ABD'li çalışanlara ödenen fiilî ücret ile geçerli ücretin hangisi daha yüksekse onu ödemek zorundadır. Bu gereklilik, istihdamın ilk gününden itibaren geçerlidir.

İşverenler, LCA'nın sunulmasından itibaren bir iş günü içinde bir Kamuya Açık Dosya (Public Access File) oluşturmalıdır . Bu dosya; onaylı LCA'yı, ücret oranı belgelerini, geçerli ücret tespitini ve yan hak özetlerini içermelidir. Bu kayıtlar, ilgili LCA kapsamındaki H-1B istihdamının sona erdiği tarihten itibaren en az bir yıl süreyle erişilebilir durumda tutulmalıdır.

Bildirim gereklilikleri, LCA'nın sunulmasından önceki 10 iş günü boyunca veya sunumdan itibaren 30 gün içinde, görünür iki noktada ilan yapılmasını zorunlu kılar.

H-1B'ye bağımlı (H-1B dependent) işverenler ek yükümlülüklere tabidir. Bu işverenler, başvurunun yapılmasından önceki ve sonraki 90 günlük süre içinde ABD'li çalışanların yerinden edilmediğine dair taahhütte bulunmalıdır. Ayrıca, H-1B çalışanı istihdam etmeden önce iyi niyetli işe alım çabalarını (good faith recruitment) kanıtlamaları gerekmektedir.

Teknoloji İşverenleri İçin Kırmızı Bayraklar ve Risk Azaltma (Mitigation)

Çalışma Bakanlığı'nın Proje Güvenlik Duvarı kapsamındaki ilk denetim dalgası, ciddi ihlalleri ortaya çıkarmıştır. Kasım 2025 itibarıyla devam eden en az 175 soruşturmada müfettişler toplam 15 milyon dolar tutarında geriye dönük ücret (back wages) hesaplamıştır. Yaygın ihlaller arasında, H-1B çalışanlarına vaat edilenden çok daha düşük ücret ödenmesi ve çalışanların işten ayrılmalarının yetkili makamlara bildirilmemesi yer almaktadır. Diğer ihlaller ise başvurularda gerçekte var olmayan çalışma sahalarının belirtilmesi ve çalışanların ücret ödenmeden “bench” durumunda tutulmasıdır.

İhlal tespit edilmesi hâlinde, etkilenen çalışanlar geriye dönük ücretler ve diğer hukuki giderimlere (remedies) hak kazanabilir. Bu durum, çalışan haklarının korunması açısından uyumun ne kadar kritik olduğunu göstermektedir.

Belirli “kırmızı bayraklar” Proje Güvenlik Duvarı denetimlerini tetikler. Müfettişler; ABD'li çalışanları işlerinden eden, Amerikalıları iyi niyetle işe alma çabası göstermeyen işverenlere öncelik verir. Ayrıca, nitelikli ABD'li adaylar yerine H-1B adaylarını tercih eden ve ihlalleri bildiren çalışanlara karşı misilleme yapan işverenler de hedef alınır. İş tanımlarının veya çalışma koşullarının yanlış beyan edilmesi de dikkat çeken unsurlar arasındadır. Amerikalı çalışanların ani işten çıkarmalarının ardından H-1B çalışanlarının işe alınması ise derhal şüphe uyandırır.

Teknoloji sektöründeki işverenler, riskleri önceden azaltmaya yönelik proaktif stratejiler geliştirmelidir. H-1B başvurularına ilişkin iç denetimler periyodik olarak gerçekleştirilmelidir. Her maaş döneminde, bordro kayıtlarının geçerli ücret (prevailing wage) şartlarına uygunluğu düzenli biçimde kontrol edilmelidir. Şirket bünyesinde denetim süreçlerine yanıt verecek ekipler, H-1B belge yükümlülükleri ve denetim prosedürleri konusunda eğitilmelidir. Sürekli mevzuat uyumunun sağlanması amacıyla bir H-1B uyum sorumlusu görevlendirilmelidir.

İdari para cezaları çok yüksek miktarlara ulaşabilmektedir.H-1B programından men (debarment) süresi en az bir yıldır ve kasıtlı ihlallerde beş yıla kadar uzayabilir.

Proje Güvenlik Duvarı Döneminde Küresel Yetenek Stratejisi

Proje Güvenlik Duvarı 'un H-1B denetim ortamını yeniden şekillendirmesiyle birlikte, işverenlerin rekabetçi ve uyumlu kalabilmek için küresel yetenek stratejilerini yeniden düşünmesi gerekmektedir. H-1B vize programı, yüksek nitelikli pozisyonlar için yabancı yetenekleri çekmede hâlâ hayati bir araçtır; ancak artan denetim, şirketlerin program gerekliliklerini eksiksiz karşılamasını ve ihlallerden kaçınmasını her zamankinden daha önemli hâle getirmektedir.

İşverenler; iş ilanlarını, işe alım uygulamalarını ve ücret yapılarını gözden geçirerek nitelikli Amerikalı adaylar aleyhine istemeden bir tercih oluşturmadıklarından emin olmalıdır. Bu kapsamda, işe alım süreçleri ve ücretlendirme uygulamaları düzenli olarak denetlenmeli; adalet ve geçerli ücret standartlarına uyum sağlanmalıdır. Şirketler ayrıca, EB-1A green card gibi alternatif göçmenlik yollarını değerlendirerek yetenek kazanım stratejilerini çeşitlendirebilir ve H-1B vizelerine olan bağımlılığı azaltabilir.

Proje Güvenlik Duvarı çağında başarılı bir küresel yetenek stratejisi; uyuma proaktif bir yaklaşım, istihdam uygulamalarında şeffaflık ve tüm çalışanlar için eşitlik ilkesine bağlılık gerektirir. Bu ilkeleri önceliklendiren işverenler, denetim risklerini azaltabilir, itibarlarını koruyabilir ve dünyanın dört bir yanından en iyi yetenekleri çekmeye devam edebilir. Düzenleyici ortam gelişmeye devam ederken, bilgili ve uyum sağlayabilen olmak güçlü ve uyumlu bir iş gücünü sürdürmenin anahtarı olacaktır.

Sonuç

Proje Güvenlik Duvarı, teknoloji işverenlerinden hızlı ve kararlı adımlar atılmasını gerektirmektedir. Şirketler, H-1B programlarını korumak için sıkı uyum uygulamaları hayata geçirmelidir. Düzenli iç denetimler, doğru ücret ödemeleri ve eksiksiz dokümantasyon, maliyeti yüksek ihlallerin önüne geçer. Bu girişim, yalnızca finansal değil, operasyonel ve itibari sonuçlar da doğuran yaptırımlar öngörmektedir. İşverenler, uyum rehberleri atamalı ve personeli belge yükümlülükleri konusunda eğitmelidir. Proaktif önlemler, faaliyetlerin aksamadan sürmesini sağlarken hem Amerikan çalışanlarını hem de H-1B çalışanlarını sömürüye karşı korur.

