Crezca en Estados Unidos con la Visa L-1

Supongamos que nuestra empresa de ejemplo desea transferir a su subdirector general en Alemania a Estados Unidos mediante una visa L-1.

1. Introducción: Navegando el Mercado Energético de Estados Unidos

Supongamos que nuestra empresa de ejemplo desea transferir a su subdirector general en Alemania a Estados Unidos mediante una visa L-1. Dado que el traslado se realiza con fines de trabajo temporal, se opta por la visa L-1. Sin embargo, si las declaraciones del solicitante generan sospechas sobre una posible intención de residencia permanente en Estados Unidos, las autoridades pueden solicitar una revisión adicional y la solicitud de visa podría ser rechazada. Con este ejemplo, buscamos demostrar que la visa L-1 no es solo un procedimiento migratorio, sino también un ámbito de planificación estratégica que debe gestionarse cuidadosamente.

La visa L-1 es una categoría de visa de no inmigrante en los Estados Unidos, diseñada para empleados transferidos dentro de la misma empresa y que facilita el traslado de trabajadores extranjeros desde oficinas internacionales a operaciones en EE. UU. Es particularmente popular entre empresas multinacionales, ya que permite la transferencia de personal clave sin estar sujeta a los límites numéricos que afectan a otros tipos de visas. La visa L-1 cuenta con dos subcategorías: L-1A, destinada a gerentes y ejecutivos, y L-1B, dirigida a empleados con conocimientos especializados. Si bien la aprobación de la petición es un requisito indispensable, esta no garantiza automáticamente la entrada a Estados Unidos; el solicitante también debe obtener la visa física en su pasaporte antes de viajar. La visa L-1 es una visa de no inmigrante, lo que significa que está destinada a un empleo temporal en el país.

En este artículo se analiza la visa L-1, una visa de transferencia intraempresarial, a través de un estudio de caso completamente hipotético centrado en un proceso de transformación clave de una empresa internacional de energías renovables con sede en Alemania. Este caso ficticio, desarrollado en torno a las operaciones supuestas de una empresa internacional con base en Berlín que busca establecer un centro operativo en Houston, Texas, tiene como objetivo examinar las dimensiones legales y estratégicas del proceso de transferencia intraempresarial. Al no basarse en personas ni entidades reales, este escenario pretende demostrar cómo, cuando se estructura adecuadamente, la visa L-1 puede funcionar como una herramienta estratégica fundamental para ingresar al mercado energético estadounidense.

Para las empresas multinacionales del sector energético, Estados Unidos representa una frontera clave para la inversión y el comercio. Sin embargo, sin una estrategia migratoria sólida, el ingreso a este mercado puede generar retrasos significativos.

2. Antecedentes: De Berlín al Corredor Energético de Estados Unidos

Fundada en 2015, la empresa objeto de este estudio es una destacada compañía extranjera especializada en comercio energético y proyectos de energía renovable en Europa y Asia. En 2024, el empleador extranjero decidió aprovechar los incentivos del “ Crédito para inversión en electricidad limpia” de Estados Unidos mediante la constitución de una entidad en EE. UU. respaldada por la empresa matriz. Para transferir a un empleado clave a Estados Unidos bajo la visa L-1, la empresa estadounidense debe presentar la petición de visa L-1 en nombre del empleado; no se permite la auto-petición.

Situación Actual

Estatus: Entidad estadounidense recientemente constituida, que opera como oficina sucursal de la empresa extranjera

Entidad estadounidense recientemente constituida, que opera como oficina sucursal de la empresa extranjera Objetivo: Transferir al Director Global de Operaciones para liderar la nueva oficina

Transferir al Director Global de Operaciones para liderar la nueva oficina Requisito: Establecer una relación calificante entre la sede central en Berlín, la oficina sucursal en Texas y las demás sucursales extranjeras de la empresa

La visa L-1 permite a las empresas multinacionales transferir temporalmente a determinados empleados desde sus oficinas en el extranjero para trabajar en Estados Unidos.

Para cumplir con los requisitos de la visa L-1, debe existir una relación calificante entre la entidad estadounidense y la empresa extranjera, como una relación de empresa matriz y subsidiaria, afiliadas, sucursal, o empresas hermanas bajo una misma empresa matriz. La empresa cumple con los requisitos de la visa L-1 al mantener dichas relaciones, incluidas sus sucursales extranjeras y la oficina sucursal en Texas.

3. Definición del Problema: El Obstáculo de la “Nueva Oficina”

El principal desafío consistía en obtener la aprobación de una petición blanket o una visa L-1A inpidual para una empresa que aún no había iniciado operaciones activas. Los oficiales de USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) aplican un nivel de escrutinio más estricto a las peticiones de “Nueva Oficina”, cuestionando con frecuencia si el solicitante de la visa realmente desempeñará funciones gerenciales o ejecutivas, o si simplemente realizará tareas operativas diarias.

Una vez que USCIS aprueba la petición, un oficial consular en una embajada o consulado de Estados Unidos revisa la solicitud de visa y toma la decisión final sobre su emisión.

El tiempo de procesamiento de las visas L-1 puede variar; sin embargo, a diferencia de la visa H-1B, la visa L-1 no está sujeta a un límite numérico anual. Esto permite a los empleadores presentar peticiones L-1 en cualquier momento, lo que la convierte en una opción más confiable y predecible para empleados calificados en comparación con la H-1B, que depende de un sistema de lotería.

Criterios de Elegibilidad para la Visa L-1

La visa L-1 es una categoría fundamental de visa de no inmigrante para las empresas multinacionales que buscan transferir personal clave desde sus oficinas en el extranjero a Estados Unidos. Para calificar, tanto el solicitante de la visa como el empleador patrocinador deben cumplir con requisitos específicos diseñados para garantizar la integridad del proceso de transferencia intraempresarial.

En el caso del empleado, la elegibilidad depende de haber trabajado para la empresa extranjera —ya sea como empresa matriz, subsidiaria, afiliada o empresa hermana— fuera de Estados Unidos durante al menos un año continuo dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud. Dicho empleo previo debe haber sido en un puesto gerencial o ejecutivo, o en una función que requiera conocimientos especializados esenciales para las operaciones de la empresa.

El empleador patrocinador también debe demostrar que es una organización calificante y que mantiene una relación corporativa legítima con el empleador extranjero. Esto implica que la entidad estadounidense y la empresa extranjera estén vinculadas como empresa matriz y subsidiaria, afiliadas, o a través de otra estructura corporativa reconocida. La organización debe estar realizando actividades comerciales de manera activa tanto en Estados Unidos como en al menos otro país durante todo el período de permanencia del empleado en EE. UU., ya sea de forma directa o a través de organizaciones calificantes.

Es importante señalar que, conforme a la nueva guía publicada por USCIS el 20 de octubre de 2023, un propietario único (sole proprietor) no puede auto-patrocinarse para una visa L-1. Esto se debe a que una empresa de propiedad inpidual no constituye una entidad legal separada y no existe una relación empleador-empleado entre el propietario y el negocio. Si bien una empresa unipersonal puede presentar una petición L-1 para un empleado que cumpla con los requisitos, el propietario no puede utilizar la visa L-1 para transferirse a sí mismo a Estados Unidos como beneficiario de una transferencia intraempresarial. En estos casos, los propietarios únicos deberán considerar opciones de visa alternativas basadas en su nivel de propiedad y control del negocio.

Al cumplir con estos criterios, las empresas multinacionales pueden utilizar la visa L-1 para transferir ejecutivos, gerentes o empleados con conocimientos especializados a sus operaciones en Estados Unidos, apoyando el crecimiento empresarial y la movilidad global del talento sin necesidad de un permiso de trabajo independiente ni de depender del sistema de lotería de otras categorías de visa. Esto convierte a la visa L-1 en una herramienta esencial para las empresas extranjeras que buscan establecer o ampliar su presencia en el mercado estadounidense.

La comparación entre la visa L1 y la H1B ya no es sólo una comparación: define la nueva realidad de miles de profesionales extranjeros que navegan por el cambiante panorama de la política de inmigración de Estados Unidos.

4. Metodología: La Estrategia L-1A para Nuevas Oficinas

Según el estudio de caso, para garantizar el éxito se implementó una estrategia integral centrada en los requisitos aplicables a los cargos ejecutivos y gerenciales.

Para las grandes empresas multinacionales ya establecidas, el programa de visas L-1 permite el uso de peticiones blanket (globales) con el fin de agilizar el proceso de transferencia de múltiples empleados de manera eficiente. Este enfoque permite a las organizaciones trasladar a varios trabajadores de la misma empresa bajo una sola petición, apoyando la expansión de la fuerza laboral y las necesidades operativas. Tanto trabajadores con conocimientos especializados como gerentes y ejecutivos pueden ser elegibles para transferencias bajo una petición blanket.

A partir del año fiscal 2025, los solicitantes de la visa L-1 deberán pagar una tarifa de “integridad de visa” en el momento de la emisión de la visa, además de las demás tarifas obligatorias.

Definición del Centro de Operaciones

De acuerdo con el estudio de caso, se aseguró un contrato de arrendamiento físico en Houston y se definieron claramente las actividades comerciales de la empresa multinacional, con un enfoque en el comercio de energía y el desarrollo de proyectos.

Reformulación de la Capacidad Ejecutiva

En lugar de centrarse en tareas técnicas relacionadas con la energía, la descripción del puesto se ajustó para destacar funciones propias de un cargo ejecutivo o gerencial:

Planificación Estratégica: Toma de decisiones de alto nivel para el mercado estadounidense

Toma de decisiones de alto nivel para el mercado estadounidense Formación de Equipos: Autoridad para contratar empleados calificados y personal clave

Autoridad para contratar empleados calificados y personal clave Control Presupuestario: Facultad discrecional sobre las finanzas de la entidad en EE. UU.

Documentación del Vínculo Corporativo

Se presentó evidencia exhaustiva de la estructura organizacional calificante, incluidos organigramas y el historial de empleo y autorización laboral del ejecutivo en Alemania durante los años inmediatamente anteriores a la transferencia.

Beneficios de la Petición Blanket: Agilización de Transferencias Múltiples

Para las empresas multinacionales con una necesidad continua de transferir múltiples empleados a Estados Unidos, la petición blanket de la visa L-1 ofrece una solución poderosa para simplificar el proceso migratorio. En lugar de presentar peticiones inpiduales para cada trabajador extranjero, la petición blanket permite que una organización calificante —como una empresa matriz con subsidiarias o afiliadas— obtenga una preaprobación para la transferencia de empleados elegibles. Este enfoque resulta especialmente ventajoso para industrias dinámicas como la energética, donde la rápida movilización de conocimientos especializados y personal clave es esencial para mantener una ventaja competitiva.

Con una petición blanket aprobada, las empresas multinacionales pueden transferir de forma eficiente a trabajadores extranjeros con conocimientos especializados o asignados a puestos gerenciales o ejecutivos. Esto no solo reduce la carga administrativa, sino que también acelera los plazos de transferencia, al minimizar la documentación repetitiva y los períodos prolongados de revisión. La petición blanket es particularmente beneficiosa para organizaciones que prevén la transferencia de múltiples empleados a lo largo del tiempo, ya que proporciona un marco flexible para la movilidad continua entre oficinas extranjeras y operaciones en Estados Unidos.

Para calificar para una petición blanket, la empresa debe demostrar una relación calificante con el empleador extranjero —como empresa matriz, subsidiaria o afiliada— y evidenciar una necesidad constante de transferir empleados con habilidades especializadas o en funciones ejecutivas o gerenciales. Una vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba la petición blanket, los empleados elegibles pueden ser transferidos inicialmente por un período de hasta tres años, con posibles extensiones de hasta siete años para quienes ocupen cargos ejecutivos o gerenciales.

El proceso comienza con la presentación ante USCIS de una petición integral que describa la estructura de la organización, la naturaleza de la relación calificante y los tipos de puestos a cubrir. Tras la aprobación, la empresa puede iniciar la transferencia de múltiples empleados bajo la misma autorización blanket, reduciendo de manera significativa los tiempos de procesamiento en comparación con las peticiones inpiduales.

Los familiares de los titulares de visas L-1 también se benefician de este proceso simplificado. Los cónyuges y los hijos solteros menores de 21 años pueden acompañar al titular principal de la visa a Estados Unidos. Los cónyuges pueden solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD), que les permite trabajar para cualquier empleador, mientras que los hijos pueden asistir a la escuela durante su estancia.

Cabe destacar que la categoría de visa L-1, incluidas las transferencias bajo petición blanket, ofrece una vía hacia la residencia permanente. Los titulares de visas L-1 pueden iniciar el proceso de obtención de la green card, a menudo a través de la categoría EB-1C para gerentes y ejecutivos multinacionales, sin necesidad de certificación laboral. Esta característica de doble intención convierte a la visa L-1 en una opción altamente atractiva tanto para empleadores como para trabajadores extranjeros que buscan oportunidades a largo plazo en Estados Unidos.

Al aprovechar la petición blanket, las empresas multinacionales pueden garantizar que su talento global —ya sea en funciones de conocimientos especializados o en cargos ejecutivos— se movilice de forma rápida y eficiente, respaldando el crecimiento empresarial y la continuidad operativa en el mercado estadounidense. Para organizaciones que gestionan transferencias complejas de personal, colaborar con proveedores de servicios migratorios con experiencia puede ayudar a asegurar el cumplimiento normativo y a maximizar los beneficios del programa de visas L-1.

5. Hallazgos y Resultados: Integración Exitosa en el Mercado

En el estudio de caso se asume que la petición L-1A presentada en relación con el establecimiento de la nueva oficina fue aprobada y que se concedió un período inicial de visa de un año para el ejecutivo y demás personal. Los titulares de la visa L-1A pueden solicitar extensiones hasta un máximo de siete años, mientras que los titulares de la visa L-1B pueden permanecer en Estados Unidos hasta cinco años. En general, las extensiones bajo la categoría L-1 pueden otorgar una permanencia máxima de siete años, según el tipo de visa. La visa L-1 es cada vez más preferida por las empresas multinacionales frente a la visa H-1B debido a su flexibilidad y a la menor cantidad de restricciones.

Resultados Medibles:

Contratación: Se conformó exitosamente un equipo local integrado por tres trabajadores extranjeros y especialistas locales.

Se conformó exitosamente un equipo local integrado por tres trabajadores extranjeros y especialistas locales. Éxito Comercial: Se ejecutaron dos acuerdos importantes de comercio energético.

Se ejecutaron dos acuerdos importantes de comercio energético. Proyección Futura: Se sentaron las bases para la residencia permanente a través de la categoría EB-1C (Green Card). Gracias al carácter de doble intención de la visa L-1, sus titulares pueden solicitar la residencia permanente, y los ejecutivos y gerentes bajo la categoría L-1A pueden calificar para la visa de inmigrante EB-1C, lo que permite una transición más rápida a la residencia permanente.

6. Evaluación: Por Qué Funcionó la Estrategia

Según el estudio de caso, la decisión de priorizar la visa L-1A sobre las visas H-1B o E-2 durante el proceso de solicitud desempeñó un papel fundamental. Se determinó que la visa H-1B podía descartarse debido a las limitaciones de cupo y a los riesgos asociados al sistema de lotería, mientras que la visa E-2 podría no ser compatible con la estructura de propiedad de la empresa.

El proceso de solicitud de la visa L-1 comienza con la presentación de una petición ante USCIS mediante el Formulario I-129. Asimismo, ciertos solicitantes pueden calificar para procesamiento premium, lo que permite plazos de decisión más rápidos. El tiempo de procesamiento de la visa L-1 suele ser más corto que el de la visa H-1B, que frecuentemente enfrenta retrasos debido a acumulación de casos y solicitudes de evidencia adicional. Tras la aprobación de USCIS, la emisión de la visa se completa en una embajada o consulado de Estados Unidos, conforme a la legislación de inmigración y ciudadanía estadounidense.

Fortalezas:

Distinción clara entre funciones “gerenciales” y tareas “operativas”

Alineación con las expectativas de USCIS respecto al crecimiento del sector de energías renovables

Debilidades:

El período inicial de la visa para nuevas oficinas está limitado a un año, lo que exige una curva de crecimiento acelerada para sustentar la extensión

7. Conclusión:

Este caso demuestra que, para las empresas multinacionales, la visa L-1 constituye una herramienta estratégica de negocio. El éxito no depende únicamente de la documentación, sino de un modelo de negocio claramente definido y coherente.

Conclusiones Clave:

Planificación Temprana: Alinee su petición L-1 con una estrategia de green card a largo plazo, ya que la residencia permanente permite vivir y trabajar indefinidamente en Estados Unidos. Definición del Puesto: Asegúrese de que el cargo sea estrictamente ejecutivo para evitar solicitudes de evidencia adicional (RFE). Uso del Procesamiento Premium: En el dinámico sector energético, invertir en procesamiento premium suele ser recomendable para evitar vacíos operativos. Beneficios para los Familiares: Los familiares, como cónyuges e hijos, pueden acompañar al titular de la visa L-1 a Estados Unidos. Los cónyuges bajo la visa L-2 pueden solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD), que les permite trabajar para cualquier empleador sin restricciones. Este beneficio es considerablemente superior al de los dependientes de la visa H-1B, cuyos cónyuges enfrentan limitaciones bajo la visa H-4.

