Visas De Inmigrante Suspendidas Para 75 Países

I. Introducción

Estados Unidos comenzó 2026 con un cambio importante en su política migratoria. El 14 de enero de 2026, el Departamento de Estado de EE. UU. publicó una actualización amplia sobre el procesamiento de visas de inmigrante. La actualización apunta a nacionales de países considerados de "alto riesgo de uso de beneficios públicos".

El presidente Trump espera que los inmigrantes sean financieramente autosuficientes. Como resultado, los inmigrantes no deberían representar una carga financiera para los contribuyentes estadounidenses.

Sobre todo, la revisión ha producido un resultado operativo concreto. El Departamento suspenderá la emisión de visas de inmigrante para nacionales de 75 países. La suspensión está programada para entrar en vigor el 21 de enero de 2026.

II. ¿Qué significa la suspensión?

La suspensión significa que Estados Unidos no emitirá visas de inmigrante a los nacionales de los países incluidos en la lista. Sin embargo, la suspensión no cierra el proceso por completo. Los consulados seguirán aceptando solicitudes. También programarán entrevistas. Los solicitantes aún podrán acudir a sus citas.

En consecuencia, el proceso puede parecer activo mientras no produce ningún resultado. Los solicitantes pueden presentar documentos y completar entrevistas. Sin embargo, el caso no podrá finalizar con la emisión de la visa.

De manera excepcional, las personas con doble nacionalidad siguen estando exentas de la suspensión si solicitan con un pasaporte válido emitido por un país que no figure en el grupo de países suspendidos. Por ejemplo, quienes tengan pasaportes de Azerbaiyán y de Turquía pueden obtener la visa presentando su pasaporte turco.

III. ¿Qué tipos de visa están afectados?

Esta directiva aplica únicamente a las visas de inmigrante. Las visas de inmigrante cubren solicitudes presentadas para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. En otras palabras, representan el proceso que conduce a una Green Card.

En consecuencia, la suspensión no se dirige a las siguientes categorías:

Sin embargo, se mantiene una distinción clave para las empresas. Aunque esta política no restringe las visas de visitante, puede alterar la planificación a largo plazo. Como resultado, los profesionales que buscan transicionar a la residencia permanente podrían enfrentar más obstáculos. Al mismo tiempo, la vía hacia la Green Card puede volverse más difícil de ejecutar con el tiempo.

IV-¿Quiénes son los solicitantes de visa de inmigrante?

Los solicitantes de visa de inmigrante son personas que buscan residencia permanente en EE. UU. En general, cuatro grupos son los más relevantes para la comunidad empresarial.

1) Inmigración basada en la familia

Un ciudadano estadounidense o titular de Green Card puede patrocinar a su cónyuge o a sus hijos. Por esa razón, esta vía respalda la estabilidad a largo plazo para ejecutivos y fundadores que operan en EE. UU. También fortalece la continuidad de la reubicación para la unidad familiar.

2) Green Cards patrocinadas por el empleador (categorías EB)

Un empleador en EE. UU. patrocina inmigración basada en empleo para residencia permanente. Los empleadores suelen seguir pasos formales de cumplimiento, incluido el proceso PERM. Además, estas categorías impulsan la estabilidad de la fuerza laboral y la planificación de retención.

Las categorías EB más comunes incluyen:

EB-1: Ejecutivos multinacionales / personas con habilidades extraordinarias

Ejecutivos multinacionales / personas con habilidades extraordinarias EB-2: Profesionales con grado avanzado / personas con habilidad excepcional

Profesionales con grado avanzado / personas con habilidad excepcional EB-3: Profesionales y trabajadores calificados

En efecto, estas opciones moldean la movilidad de talento y la estrategia del pipeline de liderazgo. También respaldan planes de dotación de personal a largo plazo para operaciones en EE. UU.

3) Visa de Diversidad (Lotería de Green Card)

Los ganadores de la Visa de Diversidad pueden obtener visas de inmigrante mediante trámite consular. En consecuencia, pueden quedar dentro del alcance de la suspensión. Esto puede retrasar los tiempos de incorporación y reubicación.

4) Inversionistas EB-5

Los solicitantes EB-5 buscan una Green Card mediante una inversión calificada en EE. UU. Sobre todo, este grupo involucra directamente a inversionistas con objetivos de expansión o residencia. Como resultado, la suspensión puede afectar la planificación de capital y los calendarios de entrada al mercado.

V-Países cubiertos por la suspensión

La lista de suspensión abarca una geografía amplia. Se extiende por los Balcanes, Asia Central, África y América Latina. Por ejemplo, la lista incluye:

Afganistán, Irán, Irak, Siria, Yemen

Rusia, Bielorrusia

Pakistán, Bangladesh, Nepal

Nigeria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Libia, Eritrea, Etiopía

Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua

Albania, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte, Moldavia

Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia

En total, la directiva incluye 75 países. En consecuencia, las empresas deben tratar la exposición por nacionalidad como una variable de planificación. También deben actualizar sus estrategias de movilidad y sus cronogramas de reubicación.

VI-¿Se cancelaron las visas existentes?

El Departamento de Estado confirma que esta directiva no revocó ninguna visa de inmigrante. En otras palabras, las personas que ya cuentan con una visa válida no pierden automáticamente su vigencia debido a esta política.

Sin embargo, la vigencia de la visa no garantiza la entrada. El Departamento de Estado no controla las decisiones de admisión en la frontera. En su lugar, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) tiene la autoridad principal sobre la admisión y los procedimientos de ingreso. En consecuencia, el Departamento de Estado dirige las preguntas relacionadas con la entrada al DHS.

Esto genera un efecto práctico para viajeros de negocios frecuentes. Al mismo tiempo, una persona puede tener una visa válida y aun así enfrentar una revisión adicional durante la inspección. De hecho, el proceso puede implicar un mayor escrutinio en la frontera. Por esa razón, los viajeros de negocios deben considerar el riesgo de revisión fronteriza en sus planes de viaje, agendas de reuniones y cronogramas de reubicación.

VII-Fundamento: el enfoque de "public charge" vuelve a estar en el centro

Esta decisión reactiva principalmente el concepto de "public charge" (carga pública) en la ley migratoria de EE. UU. Sobre todo, el comunicado enfatiza la autosuficiencia financiera. Espera que los inmigrantes puedan mantenerse por sí mismos. En consecuencia, busca evitar que los inmigrantes se conviertan en una carga económica para los estadounidenses.

Este fundamento también refleja un cambio de política más amplio. La inmigración ya no se analiza únicamente desde perspectivas de seguridad o preocupaciones sociales. En cambio, las autoridades cada vez más evalúan la inmigración a través de un análisis de riesgo financiero. Como resultado, las consideraciones de finanzas públicas ahora juegan un papel más fuerte en la toma de decisiones. En efecto, la elegibilidad económica se convierte en un filtro central de selección.

VIII-Por qué esto importa para la comunidad empresarial

Esta política afecta más que a solicitantes individuales. También impacta a las empresas vinculadas al mercado estadounidense. Por ejemplo, afecta a los negocios que invierten en EE. UU. También impacta a las firmas que planean expandirse en EE. UU. Además, afecta a empleadores que gestionan movilidad global.

1) Retrasos en reunificación familiar pueden afectar la movilidad ejecutiva

Emprendedores y ejecutivos suelen depender de la estabilidad familiar para mantener continuidad. En consecuencia, los retrasos pueden interrumpir la movilidad del liderazgo. Los cronogramas de reubicación pueden deslizarse. Al mismo tiempo, la planificación operativa se vuelve más difícil. Si la suspensión continúa, la disrupción se vuelve estructural.

2) La atracción de talento y la planificación global de fuerza laboral pueden volverse más complejas

Las vías de residencia permanente respaldan la retención y la dotación de personal a largo plazo. Sin embargo, las políticas restrictivas aumentan la incertidumbre. Profesionales senior pueden dudar en comprometerse con planes en EE. UU. Como resultado, las empresas pueden perder ventaja competitiva en reclutamiento. Además, el talento puede preferir mercados alternativos como Canadá o Europa. Este cambio puede acelerarse rápidamente en segmentos ejecutivos.

3) Es probable que se acumule un gran rezago (backlog) en consulados

Los consulados pueden seguir aceptando casos y realizando entrevistas. No obstante, no emitirán visas de inmigrante durante la suspensión. En consecuencia, los casos permanecerán en estado "pendiente". Después, una vez que se levanten las restricciones, es probable que exista un rezago significativo de procesamiento. Esto puede extender los plazos mucho más allá de la suspensión misma.

IX-Conclusión: la inmigración en EE. UU. se está volviendo más selectiva y filtrada financieramente

Esta política señala una nueva fase en la estrategia migratoria de EE. UU. Las vías hacia la residencia permanente ahora dependen más de la elegibilidad económica. En otras palabras, la suficiencia financiera se convierte en una herramienta decisiva de evaluación.

Algunos procesos aún pueden parecer normales en el papel. Aun así, el resultado no cambia para muchos solicitantes. No se emitirán visas de inmigrante durante la suspensión. Por esa razón, los empresarios deben tratar la inmigración como una variable de planificación. Ya no es solo administrativa. En efecto, se vuelve parte de la estrategia empresarial y de la gestión de riesgos.

En los próximos meses, las empresas deben monitorear tres desarrollos. Primero, deben seguir la duración de la suspensión. Segundo, deben observar si se amplía la lista de países. Por último, deben seguir cómo se aplican en la práctica los estándares de "public charge".

Bajo estas condiciones, el mejor enfoque no es planificar con un solo escenario. En cambio, las empresas deben construir vías alternativas. Deben iniciar procesos con anticipación. Además, deben fortalecer sus perfiles de elegibilidad financiera para reducir el riesgo.

