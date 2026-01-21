Göçmen Vizeleri 75 Ülke İçin Askiya Alindi

Amerika Birleşik Devletleri 2026'ya önemli bir göçmenlik politikası değişikliğiyle başladı. mlerine ilişkin kapsamlı bir güncelleme yayımladı. Güncelleme...

I. Giriş

Amerika Birleşik Devletleri 2026'ya önemli bir göçmenlik politikası değişikliğiyle başladı. mlerine ilişkin kapsamlı bir güncelleme yayımladı. Güncelleme, “kamu yardımlarından yararlanma riski yüksek” olarak değerlendirilen ülkelerin vatandaşlarını hedef almaktadır.

Başkan Trump, göçmenlerin mali açıdan kendi kendine yeterli olmasını bekliyor. Buna göre, göçmenler Amerikalı vergi mükellefleri üzerinde mali bir yük oluşturmamalıdır.

Her şeyden önemlisi, bu inceleme somut bir operasyonel sonuç doğurmuştur. Bakanlık, 75 ülkenin vatandaşlarına göçmen vizesi verilmesini askıya alacaktır. Askıya alma kararının 21 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

II. Askıya alma ne anlama geliyor?

Askıya alma, ABD'nin, listede yer alan ülkelerin vatandaşlarına göçmen vizesi düzenlemeyeceği anlamına gelmektedir. Ancak askıya alma, süreci tamamen durdurmaz. Konsolosluk birimleri başvuruları almaya devam edecektir. Ayrıca mülakatları planlayacaklardır. Başvuru sahipleri randevularına yine katılabilir.

Sonuç olarak süreç aktif görünebilir ancak vize alınamaz. Başvuru sahipleri belgelerini sunabilir ve mülakatlarını tamamlayabilir. Ancak dosya, vizenin düzenlenmesiyle sonuçlandırılamaz.

İstisnai olarak çifte vatandaşlar, askıya alınan ülke grubunda yer almayan bir ülke tarafından düzenlenmiş geçerli bir pasaportla başvurmaları halinde askıya alma kapsamı dışında kalmaya devam eder. Örneğin hem Azerbaycan, hem Türk Pasaportu olan kişiler, Türkiye pasaportu ile vize alabilirler.

III. Hangi vize türleri etkileniyor?

Bu direktif yalnızca göçmen vizeleri için geçerlidir. Göçmen vizeleri, ABD'de kalıcı oturum (permanent residence) için yapılan başvuruları kapsar. Başka bir ifadeyle, Green Card'a giden süreci temsil eder.

Buna göre, askıya alma kararı aşağıdaki kategorileri hedef almaz:

Bununla birlikte, işletmeler açısından kritik bir ayrım devam etmektedir. Bu politika ziyaretçi vizelerini kısıtlamasa bile, uzun vadeli planlamayı sekteye uğratabilir. Sonuç olarak, kalıcı oturuma geçiş hedefleyen profesyoneller daha fazla engelle karşılaşabilir. Aynı zamanda Green Card yolu zaman içinde daha zor uygulanabilir hâle gelebilir.

V-Göçmen vizesi başvuru sahipleri kimlerdir?

Göçmen vizesi başvuru sahipleri, ABD'de kalıcı oturum elde etmek isteyen kişilerdir. Genel olarak, iş dünyası için dört grup öne çıkar.

1) Aile temelli göç

Bir ABD vatandaşı veya Green Card sahibi, eşini veya çocuklarını sponsor edebilir. Bu nedenle bu yol, ABD'de faaliyet gösteren üst düzey yöneticiler ve kurucular için uzun vadeli istikrarı destekler. Ayrıca aile birimi açısından relokasyon sürekliliğini güçlendirir.

2) İşveren sponsorlu Green Card'lar (EB kategorileri)

Bir ABD işvereni, istihdama dayalı kalıcı göç başvurusuna sponsor olur. İşverenler çoğu zaman PERM dahil olmak üzere resmi uyum adımlarını izler. Ayrıca bu kategoriler iş gücü istikrarını ve elde tutma planlamasını destekler.

Yaygın EB kategorileri şunlardır:

EB-1: Çok uluslu yöneticiler / olağanüstü yetenek sahibi kişiler

Çok uluslu yöneticiler / olağanüstü yetenek sahibi kişiler EB-2: İleri derece profesyoneller / istisnai yetenek sahibi kişiler

İleri derece profesyoneller / istisnai yetenek sahibi kişiler EB-3: Profesyoneller ve nitelikli işçiler

Fiilen, bu seçenekler yetenek mobilitesini ve liderlik hattı stratejisini şekillendirir. Aynı zamanda ABD operasyonları için uzun vadeli kadro planlarını destekler.

3) Çeşitlilik Vizesi (Green Card Piyangosu)

Çeşitlilik Vizesi kazananları, konsolosluk işlemleri üzerinden göçmen vizesi alabilir. Bu nedenle askıya alma kapsamına girebilirler. Bu durum, işe alım başlangıcı (onboarding) ve relokasyon zaman çizelgelerini geciktirebilir.

4) EB-5 Yatırımcıları

EB-5 başvuru sahipleri, nitelikli bir ABD yatırımı yoluyla Green Card elde etmeyi hedefler. Her şeyden önemlisi bu grup, genişleme veya ikamet hedefleri bulunan yatırımcıları doğrudan içerir. Sonuç olarak askıya alma kararı, sermaye planlamasını ve pazara giriş takvimlerini etkileyebilir.

V-Askıya alma kapsamındaki ülkeler

Askıya alma listesi geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Balkanlar, Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika'ya yayılmaktadır. Örneğin liste şunları içermektedir:

Afganistan, İran, Irak, Suriye, Yemen

Rusya, Belarus

Pakistan, Bangladeş, Nepal

Nijerya, Somali, Sudan, Güney Sudan, Libya, Eritre, Etiyopya

Brezilya, Kolombiya, Küba, Guatemala, Haiti, Nikaragua

Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Moldova

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan

Toplamda direktif 75 ülkeyi kapsamaktadır. Buna göre şirketler, uyruk (vatandaşlık) kaynaklı maruziyeti planlamada bir değişken olarak ele almalıdır. Ayrıca mobilite stratejilerini ve relokasyon zaman çizelgelerini güncellemelidir.

VI-Mevcut vizeler iptal edildi mi?

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu direktifin hiçbir göçmen vizesini iptal etmediğini teyit etmektedir. Başka bir ifadeyle, hâlihazırda geçerli bir vizeye sahip olan kişiler bu politika nedeniyle otomatik olarak vizelerinin geçerliliğini kaybetmez.

Ancak vizenin geçerli olması giriş garantisi vermez. Dışişleri Bakanlığı, sınırdaki giriş kararlarını kontrol etmez. Bunun yerine, kabul ve giriş prosedürleri üzerinde birincil yetki ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na (Department of Homeland Security- DHS) aittir. Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı, girişle ilgili soruları DHS'ye yönlendirmektedir.

Bu durum, sık seyahat eden iş insanları için pratik bir sonuç doğurabilir. Buna göre bir kişi geçerli bir vizeye sahip olsa bile sınır kontrolünde ek incelemeyle karşılaşabilir. Nitekim süreç, sınırda daha yoğun denetim içerebilir. Bu nedenle iş amaçlı seyahat edenler; seyahat planlarına, toplantı takvimlerine sınır incelemesi riskini dâhil etmelidir.

VII-Gerekçe: “Public Charge” (Kamu Yükü) yaklaşımı yeniden gündemde

Bu karar, ABD göçmenlik hukukundaki “public charge” (kamu yükü) kavramını esasen yeniden ön plana çıkarmaktadır. Her şeyden önemlisi, açıklama mali öz-yeterliliği vurgulamaktadır. Göçmenlerin kendi geçimlerini sağlayabilmeleri beklenir. Bu doğrultuda amaç, göçmenlerin Amerikalılar için ekonomik bir yük hâline gelmesini önlemektir.

Bu gerekçe aynı zamanda daha geniş bir politika değişimini yansıtır. Göç artık yalnızca güvenlik veya sosyal kaygılar üzerinden çerçevelenmemektedir. Bunun yerine, yetkili makamlar giderek göçü finansal risk değerlendirmesi üzerinden ele almaktadır. Sonuç olarak, kamu maliyesi (public finance) değerlendirmeleri karar alma süreçlerinde daha güçlü bir rol üstlenmektedir. Fiilen, ekonomik uygunluk temel bir seçim filtresi hâline gelmektedir.

VIII-İş dünyası açısından neden önemli

Bu politika yalnızca bireysel başvuru sahiplerini etkilemez. Aynı zamanda ABD pazarıyla bağlantısı olan şirketleri de etkiler. Örneğin ABD'ye yatırım yapan işletmeleri etkiler. ABD'de genişleme planlayan firmaları da etkiler. Ayrıca küresel mobilite yöneten işverenleri de etkiler.

1) Aile birleşimi gecikmeleri yönetici mobilitesini bozabilir

Girişimciler ve yöneticiler çoğu zaman süreklilik için aile istikrarına dayanır. Bu nedenle gecikmeler liderlik mobilitesini sekteye uğratabilir. Relokasyon takvimleri kayabilir. Aynı zamanda operasyonel planlama zorlaşır. Askıya alma devam ederse bu aksama yapısal hâle gelir.

2) Yetenek çekimi ve küresel iş gücü planlaması zorlaşabilir

Kalıcı oturum yolları, çalışan elde tutma ve uzun vadeli kadro planlamasını destekler. Ancak kısıtlayıcı politikalar belirsizliği artırır. Üst düzey profesyoneller ABD planlarına bağlanma konusunda tereddüt edebilir. Sonuç olarak şirketler işe alımda rekabet avantajını kaybedebilir. Ayrıca yetenekler Kanada veya Avrupa gibi alternatif pazarlara yönelebilir. Bu kayma yönetici segmentlerinde hızlı şekilde ivmelenebilir.

3) Konsolosluklarda büyük bir yığılma oluşabilir.

Konsolosluklar başvuruları almaya ve mülakatları yapmaya devam edebilir. Bununla birlikte askıya alma süresince göçmen vizesi düzenlemeyeceklerdir. Bu nedenle dosyalar “beklemede” (pending) statüsünde kalacaktır. Sonrasında kısıtlamalar kalktığında, yüksek hacimli bir işlem yığılması oluşması olasıdır. Bu durum, askıya alma süresinin ötesinde zaman çizelgelerini uzatabilir.

IX-Sonuç: ABD göç politikası daha seçici ve mali filtreli hâle geliyor

Bu politika, ABD göç stratejisinde yeni bir evreye işaret etmektedir. Kalıcı oturum yolları artık ekonomik uygunluğa daha fazla bağlıdır. Başka bir ifadeyle mali yeterlilik, belirleyici bir eleme aracı hâline gelmektedir.

Bazı süreçler kâğıt üzerinde normal görünebilir. Buna rağmen birçok başvuru sahibi için sonuç değişmemektedir. Askıya alma süresince göçmen vizeleri verilmeyecektir. Bu nedenle iş insanları, göçmenliği bir planlama değişkeni olarak ele almak zorundadır. Artık bu durum yalnızca idari bir süreç değildir. Fiilen iş stratejisi ve risk yönetiminin bir parçası hâline gelmektedir.

Önümüzdeki aylarda işletmeler üç gelişmeyi takip etmelidir. Birincisi, askıya almanın süresini izlemelidir. İkincisi, ülke listesinin genişletilme ihtimalini takip etmelidir. Son olarak, “public charge” standartlarının uygulamada nasıl yorumlandığını yakından izlemelidir.

Bu koşullar altında en doğru yaklaşım tek senaryolu planlama değildir. Bunun yerine şirketler alternatif yollar inşa etmelidir. Süreçleri erken başlatmalıdır. Ayrıca riski azaltmak için mali uygunluk profillerini güçlendirmelidir.

