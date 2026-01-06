Norma Final Sobre La Selección Ponderada De H-1B

Transición de un sorteo aleatorio a una selección ponderada por nivel salarial

I. Introducción

Bajo el marco revisado de selección H-1B, la probabilidad de que una petición sea seleccionada ahora se ponderará de acuerdo con el nivel salarial ofrecido para el puesto. Publicada en el Federal Register el 29 de diciembre de 2025, esta norma transforma el proceso de selección de visas H-1B en un sistema calibrado conforme a los niveles salariales predominantes en el mercado.

El programa de visas H-1B es una categoría clave de empleo para no inmigrantes que regula la contratación de trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas en los Estados Unidos. El programa está sujeto a un tope numérico anual de 85,000 visas (que consiste en 65,000 bajo el tope general y 20,000 adicionales reservadas para titulares de grados avanzados en EE. UU.). La demanda de visas H-1B supera de manera rutinaria los límites establecidos por ley. Durante muchos años, un sistema de sorteo aleatorio garantizaba igualdad de probabilidad de selección entre todos los solicitantes. En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de la norma final emitida en 2025, ha cambiado el mecanismo de selección a un modelo ponderado por salario.

II. Antecedentes legales y de política pública

Según la ley federal de los Estados Unidos, el tope anual H-1B está fijado por estatuto, y USCIS está obligado a implementar un mecanismo de selección cuando el número de registros excede el límite numérico. Mientras que el sorteo aleatorio tradicional garantizaba la misma probabilidad de selección para todos los solicitantes, el DHS adoptó en 2025 un marco alternativo mediante la norma final titulada "Proceso de Selección Ponderado". Esta norma tiene como objetivo promover la finalidad legal de priorizar a los trabajadores altamente calificados y mejor remunerados, aumentando la probabilidad de selección para las peticiones asociadas con niveles salariales más altos.(Federal Register Public Inspection).

III. Cambio metodológico: de la selección aleatoria a la selección ponderada

Bajo el nuevo marco, USCIS ya no depende de un sorteo puramente aleatorio. En su lugar, los registros se incluyen en el grupo de selección con ponderaciones correspondientes al nivel salarial ofrecido para el puesto. El número de entradas asignadas a un registro se determina conforme al sistema de cuatro niveles salariales del Departamento de Trabajo (DOL):

Nivel salarial (DOL) Número de entradas en la selección Nivel IV 4 entradas Nivel III 3 entradas Nivel II 2 entradas Nivel I 1 entrada

Por ejemplo, un ingeniero llamado Ahmet que reciba una oferta salarial anual de USD 120,000 por parte de una empresa tecnológica estadounidense estaría representado en el grupo de selección con tres entradas ponderadas. En cambio, Mehmet, un especialista en apoyo administrativo con una oferta salarial anual de USD 50,000, estaría representado únicamente con una entrada ponderada. Aunque cada solicitante presenta solo un registro, el sistema diferencia sus probabilidades de selección asignando múltiples entradas ponderadas según el nivel salarial.

De esta manera, el modelo incrementa la probabilidad de selección para los puestos mejor remunerados, mientras reduce de forma relativa la probabilidad para los roles con menores salarios.

IV- Calendario de implementación

La norma entra en vigor sesenta días después de su publicación en el Federal Register y se aplicará a partir del ciclo de selección H-1B correspondiente al año fiscal 2027. En consecuencia, se espera que el modelo de selección ponderada se implemente durante el período de registro que comenzará en la primavera de 2026 (Federal Register Public Inspection).

V- Impactos previstos

Ventajas:

El incremento en la probabilidad de selección para puestos que requieren salarios más altos y calificaciones avanzadas puede facilitar la priorización de talento altamente calificado.

" Desde la perspectiva del mercado laboral, la norma está diseñada para asegurar que los profesionales extranjeros admitidos en el programa sean seleccionados de acuerdo con su nivel de habilidades y su potencial salarial correspondiente.

Críticas:

La reducción en la probabilidad de selección para puestos con salarios más bajos y roles de nivel inicial puede perjudicar a recién graduados, empresas emergentes (start-ups) y ciertas instituciones de investigación.

Algunos académicos han señalado que el modelo podría apartarse de los principios de igualdad de oportunidades al favorecer estructuralmente a los puestos mejor remunerados.

VI-Conclusión

La Norma de Selección Ponderada del DHS representa una profunda reestructuración del mecanismo de selección H-1B, rediseñando el programa en torno a la priorización basada en los salarios. Este cambio introduce un nuevo paradigma estratégico tanto para los empleadores como para los posibles beneficiarios y los responsables de política pública. Con el tiempo, es probable que las implicaciones más amplias de este modelo para el mercado laboral, el crecimiento económico y la política migratoria de los Estados Unidos se vuelvan cada vez más evidentes.

