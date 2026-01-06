H-1b Vizesi İçin Ücret-Ağırlıklı Seçime Geçiş

Article Insights

Yasin B. Akalan’s articles from Akalan Law Firm are most popular: within Immigration topic(s)

in United States

with readers working within the Retail & Leisure and Telecomms industries Akalan Law Firm are most popular: within Immigration, Technology, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)

I. Giriş

H-1B Vizesi seçim sistemi, artık başvuruların seçilme olasılığını pozisyon için teklif edilen ücret düzeyine göre ağırlıklandırılmış şekilde belirleyecektir. 29 Aralık 2025 yılında Federal Register'da yayımlanan bu kural, H-1B vize seçim sürecini serbest piyasa ücret düzeylerine göre ağırlıklandırılmış bir sisteme dönüştürmektedir.

H-1B vize programı, ABD'de özel meslek sahibi yabancı çalışanların istihdamını düzenleyen ve göçmen olmayalar için önemli bir iş vizesidir. Her yıl 85.000 adet kota (65.000 genel + 20.000 yüksek lisans muafiyeti) ile sınırlı olan bu programda talepler genellikle arzı aşar. Uzun yıllar süren rastgele çekiliş (lottery) sistemi, başvuruların eşit şansla seçilmesini sağlamaktaydı. Bu bağlamda DHS, 2025'te yayımladığı final kural ile seçim sürecini ücret düzeyine göre ağırlıklandırılmış bir modele dönüştürmüştür.

II. Yasal ve Politik Arka Plan

ABD federal mevzuatına göre H-1B kotası yılda belirlenir ve USCIS, kota aşıldığında başvuruları seçmek için bir süreç kullanmak zorundadır. Geleneksel rastgele seçim, tüm kayıtlı başvuruların eşit olasılıkla seçilmesini sağlasa da, DHS buna alternatif oluşturmak üzere 2025'te “Weighted Selection Process” adlı nihai kuralı kabul etmiştir. Bu kural, kanunun amacına uygun olarak yüksek ücretli ve yüksek nitelikli çalışanların seçim ihtimalini artırmayı hedeflemektedir. (Federal Register Public Inspection)

H-1B Vizesi danışmanlığınızı hemen başlatın

III. Yöntemsel Değişim: Rastgeleden Ağırlıklıya

Yeni kuralda, USCIS başvuruları rastgele değil ücret düzeyine göre ağırlıklandırılmış şekilde havuza sokar. Başvuruların seçim için havuzda kaç kez yer alacağı, iş için önerilen ücretin Department of Labor (DOL) dört düzeyli wage level sistemine göre belirlenir:

Ücret Seviyesi (DOL) Seçim Girişi Sayısı Seviye IV 4 giriş Seviye III 3 giriş Seviye II 2 giriş Seviye I 1 giriş

Örneğin, ABD'de bir teknoloji şirketinden yıllık 120.000 ABD Doları ücret teklifi alan Mühendis Ahmet, seçim havuzunda üç ayrı ağırlıklı giriş (three weighted entries) ile temsil edilecektir. Buna karşılık, yıllık 50.000 ABD Doları ücret teklifi bir idari destek uzmanı (administrative support specialist) Mehmet, seçim havuzunda yalnızca bir giriş (single weighted entry) ile yer alacaktır. Her iki aday da yalnızca tek bir kayıt (registration) sunmasına rağmen, seçim sistemi bu kayıtları ücret düzeyine göre farklı sayıda ağırlıklı temsil ile değerlendirecektir.

Bu model, daha yüksek ücretli pozisyonlara daha yüksek seçilme olasılığı verirken, düşük ücretli pozisyonların şansını nispeten azaltır.

IV- Uygulama Takvimi

Kural, Federal Register'da yayımlandıktan sonra 60 gün içinde yürürlüğe girer ve FY 2027 H-1B seçme sezonundan itibaren geçerli olacaktır. Yani 2026 ilkbaharında başlayacak başvuru sezonunda uygulanması planlanmıştır. (Federal Register Public Inspection)

H-1B BAŞVURUNUZ RED Mİ EDİLDİ? USCIS'IN HÂLÂ KABUL ETTİĞİ VİZE SEÇENEKLERİNİ KEŞFEDİN

Ret kararı yalnızca idari bir sonuç değildir; profesyonel hayatınızın ritmini bozan ve geleceğinizi belirsizliğe iten derin bir sarsıntıdır. İş performansından motivasyona, işvereninizle iletişimden kişisel hayat planlarına kadar her şeyi altüst edebilir. communication with your employer to personal life plans.

“Makaleyi Okuyun”

Bugün göçmenlik avukatlarımızla iletişime geçin

V- Beklenen Etkiler

Avantajlar:

Yüksek ücret ve nitelik gerektiren pozisyonlarda yüksek seçilme olasılığı bu gruptaki yeteneklerin öncelikli yerleşimini teşvik edebilir.

İşgücü piyasası açısından istihdam edilen yabancı uzmanların yüksek beceri ve ücret potansiyeline göre seçilmesi hedeflenir.

Eleştiriler:

Lower-wage ve başlangıç seviyesindeki rollerin seçilme olasılığının düşmesi, yeni mezunlar, start-up firmalar ve araştırma merkezleri gibi alanlarda dezavantaj yaratabilir.

Bazı akademik çevreler bu modelin eşit fırsat ilkesi ile uyumlu olmadığını belirtmektedir.

VI-Sonuç

DHS'nin ağırlıklı seçim kuralı, H-1B seçim mekanizmasını ciddi şekilde dönüştürmüş ve programı ücret düzeyine dayalı önceliklendirme temelinde yeniden tasarlamıştır. Bu durum, hem işletmeler hem çalışan adaylar hem de politika yapıcılar için seçim stratejilerinde yeni bir paradigm yaratmaktadır. Gelecekte bu modelin işgücü piyasası, ekonomik büyüme ve göç politikalarındaki etkileri daha da somutlaşacaktır.

Çalışma vizeniz için hukuki destek alın

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.