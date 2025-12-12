B-1 Vi̇ze İhlalleri̇: Yetki̇si̇z Çalişmanin Şi̇rketler İçi̇n Oluşturduğu Ri̇sk Yöneti̇mi̇ Zorluklari

Giriş

B-1 vizesi, "iş yapmak" amacıyla verilen bir iş ziyaretçi vizesi olup kişilerin "çalışmasına" izin vermez. Bu ince ayrım, ABD göçmenlik hukuku açısından kritik öneme sahiptir. Bunun yanlış anlaşılması şirketler için maliyetli hatalara yol açabilir. Bu açıklamalar, bu makalenin konusu olan B-1 vizesine ilişkindir. Güçlü kurumsal uyum programları sürdürmeyi amaçlayan kuruluşlar için merkezi bir odak noktasıdır.

Bir örnekte, ABD hükümeti bir şirket için B-1 vizesiyle ülkeye giriş yapan kişileri tespit etmiştir. Bu şahısların aslında H-1B veya başka çalışma izni gerektiren kategoriler kapsamında yürütülmesi gereken işleri yaptıkları iddia edilmiştir. Bu tür vize ihlalleri, USCIS ve CBP gibi kurumların denetlenir. Şirket, iddiaların dava yoluyla çözülmesi yerine, 34 milyon dolarlık bir sivil uzlaşma ödemesini kabul etmiştir (ABD Adalet Bakanlığı, 2013). (Bu uzlaşma herhangi bir suç kabulü anlamına gelmemektedir. Yalnızca iddiaların sivil bir anlaşmayla çözümlendiğini göstermektedir.)

Dolayısıyla başlangıçta hızlı ve ucuz bir çözüm gibi görünen bir strateji, bir şirketi büyük bir göçmenlik soruşturmasına, itibar kaybına ve potansiyel yasal yaptırımlara maruz bırakabilir.

ABD'ye geçici olarak iş amacıyla seyahat eden yabancı uyruklular için B-1 vizesi uluslararası iş geliştirmede yaygın olarak kullanılan bir giriş belgesidir. Ancak bu vizenin kapsamı USCIS ve ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından dikkatle tanımlanmış ve sınırlandırılmıştır. B-1 vizesi bireylerin "iş yapmasına" izin verir, ancak yetkisiz istihdama izin vermez. B-1 vizesinin yanlış kullanımı, şirketler için proje kesintilerinden kurumsal itibarın zedelenmesine ve hatta cezai soruşturmalara kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabilir.

Bu nedenle, ABD'de faaliyet gösteren veya ABD kuruluşlarıyla iş yapan çok uluslu şirketler için güçlü bir B-1 uyum programı, hem sürdürülebilirlik hem de etkili göçmenlik uyumu ve risk yönetimi açısından vazgeçilmez hale gelmiştir.

B-1 Vizesi: İş Ziyaretçisi Statüsünün Sınırlarının Belirlenmesi

B-1 vizesi, genellikle iş ziyaretçisi vizesi olarak bilinir ve ABD göçmenlik hukukunda, özellikle Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası (INA) kapsamında tanımlanmıştır. Bu vize, "geçici ziyaretçi" kategorisine girer; yani ziyaretçinin ABD'ye girişi kısa süreli ve yalnızca iş amaçlı olmalıdır. Bu iş hukuku çerçevesi içinde, izin verilen faaliyetlerin kapsamı hem USCIS hem de CBP tarafından açıkça belirlenmiştir.

B-1 vizesi kapsamında izin verilen faaliyetler şunlardır:

Sözleşme müzakereleri yürütmek

Toplantılara katılmak

Alım veya satış anlaşmaları müzakere etmek

Uzman görüşü sağlamak (ABD'den herhangi bir ödeme almadan)

Şirketler arası eğitim sağlamak (ABD'den herhangi bir ödeme almadan)

Bu faaliyetler, aktif iş yürütme ve karar alma süreçlerini kapsar. Ancak bu kapsam, ABD topraklarında üretken hizmetler sunmak, ABD'de ücret veya ödeme karşılığında hizmet vermek veya bir ABD işvereninden çalışma izni gerektiren faaliyetlerde bulunmak gibi "çalışma" faaliyetlerini içermez.

USCIS kılavuzları, bir B-1 vizesi sahibinin ABD'de hiçbir yerel işverene hizmet veremeyeceğini, ABD'de herhangi bir istihdama katılamayacağını ve bir ABD kaynağından ödeme alamayacağını açıkça belirtir. Yasak faaliyetlere katılım, vize ihlali veya yetkisiz çalışma olarak değerlendirilir ve hem bireysel hem de kurumsal düzeyde ciddi yasal yaptırımları tetikleyebilir.

B-1 Vizesi ile Yetkisiz Çalışmanın Vize İhlallerine ve Yasal Yaptırımlara Yol Açması

Son yıllarda, ABD makamları özellikle teknoloji, inşaat ve danışmanlık sektörlerinde, B-1 vizesinin "gizli iş gücü" olarak kötüye kullanılmasına ilişkin denetimlerini artırmıştır. Bu tür yanlış kullanım sıklıkla vize ihlali tespitlerine ve yetkisiz çalışma iddialarına yol açmakta ve şirketler için çok yönlü riskler yaratmaktadır.

Pek çok şirket, uluslararası projeleri hızlandırmak veya maliyetleri düşürmek amacıyla, B-1 vizesiyle seyahat eden personelin ABD'de teknik destek, yazılım geliştirme, müşteri eğitimi veya saha hizmetleri gibi faaliyetlerde bulunmasına izin vermiştir. Ancak bu faaliyetler B-1 kategorisi kapsamında izin verilen faaliyetler arasında değildir. USCIS ile CBP tarafından uygulanan göçmenlik uyumluluk gerekliliklerinden önemli ölçüde sapma teşkil eder.

Bu uygulamalar bireyler ve şirketler için ciddi yasal ve operasyonel riskler doğurur:

1.Bireysel Düzey:

Vize sahipleri için, vizenin iptali, sınır dışı edilme, gelecekteki başvurular için giriş yasağı ve hatta gözaltı. Bu sonuçlar uzun vadeli hareketliliği ciddi şekilde kısıtlar ve kişisel düzeyde ağır sonuçlar doğurur.

2.Kurumsal Düzey:

Bu vize için müracaat eden kurumlar için, göçmenlik denetimleri, sözleşme fesihleri, devlet projelerinden men edilme, hukuki yaptırımlar, mali uzlaşma yükümlülükleri ve itibar kaybı. Bu tür sorunlar daha geniş kurumsal risk değerlendirmelerini gerekli kılar.

3.Proje Düzeyi:

Operasyonel kesintiler, müşteri kaybı, kurumsal itibarın zarar görmesi. Tüm bunlar operasyonel sürekliliği zayıflatır ve proje risk yönetimi gerekliliklerini artırır.

Örneğin, bir danışmanlık şirketinin ABD'de yalnızca "ziyaret" amacıyla bulunacaklarını beyan eden, ancak gerçekte çalışma faaliyetlerinde bulunan B-1 (turist/iş ziyareti) vizeli kişileri istihdam ettiği iddia edilmiştir. Şirket, bu iddialarla ilgili olarak nihayetinde 2,5 milyon dolarlık bir sivil uzlaşma ödemeyi kabul etmiştir (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu, 2025). Bu vaka, B-1 uyumuna ilişkin risk yönetimi eksikliklerinin nasıl önemli finansal ve hukuki sonuçlara dönüşebileceğini göstermektedir.

B-1 Vizesinin Yanlış Sınıflandırılmasının Yetkisiz Çalışma Risklerine Yol Açması

B-1 vizesi, iş ziyaretçisi vizesi olarak da bilinir ve "iş amaçları" için düzenlenmiştir. Ancak yaygın bir yanılgı, bu vizenin çalışma izni gerektiren faaliyetlere de izin verdiğidir. Birçok çok uluslu şirkette, İK ekipleri veya seyahat koordinatörleri ABD'deki kısa süreli görevleri "toplantı" veya "müşteri ziyareti" olarak sınıflandırabilir ve B-1 başvurusuna devam edebilir. Ancak ABD göçmenlik hukuku, bireyin ABD'de gerçekte ne yaptığını değerlendirir; faaliyetlerin şirket içi İK politikalarında veya kurumsal seyahat kurallarında nasıl adlandırıldığını değil.

Örneğin, bir mühendis "ürün sunumu yapmak" için değil de "onarım yapmak" veya "kod geliştirmek" için seyahat ediyorsa, bu faaliyetler B-1 vizesinin izin verdiği kapsamın dışına çıkar ve yetkisiz çalışma anlamına gelebilir. Bu tür eylemler hem bireyi hem de işvereni vize ihlali tespitlerine maruz bırakabilir. Devam eden operasyonları ve uluslararası iş geliştirme süreçleriyle bağlantılı hareketlilik planlarını riske atabilir.

Bu nedenle önemli olan, yalnızca "başvuru formunda yazanlar" değil, "ABD'de gerçekte ne yapıldığıdır."

Sonuç: İş Ziyaretçisi Vizesinin Küresel Risk Yönetimi Stratejilerindeki Rolü

Küresel iş birlikleri genişlemeye devam ettikçe, ABD ile kurulan ticari ortaklıklar da artmıştır. Bu ortamda güçlü göçmenlik uyumu, yalnızca ABD göçmenlik hukukunun bir gerekliliği değil, aynı zamanda kurumsal itibarın korunması, operasyonel sürekliliğin sağlanması ve genel kurumsal risk yönetiminin güçlendirilmesi açısından stratejik bir zorunluluktur. Doğru kullanıldığında iş ziyaretçisi vizesi olarak da bilinen B-1 vizesi, uluslararası iş geliştirme için esnek ve değerli bir araçtır. Ancak yanlış kullanımı, şirketleri kurumsal istikrarı zayıflatabilecek önemli düzenleyici ve operasyonel risklere maruz bırakabilir.

Bu nedenle, ABD pazarında faaliyet gösteren veya ABD'li iş ortaklarıyla çalışan şirketlerin B-1 gerekliliklerine ilişkin farkındalığını artırması, iç kurumsal uyum politikalarını güncellemesi ve çalışanlarını doğru prosedürler konusunda eğitmesi gerekmektedir. Güçlü bir B-1 uyum programı, yalnızca denetim veya yaptırım risklerini azaltmakla kalmaz; aynı zamanda şirketin etik davranışa, şeffaflığa ve küresel iş ortamında etkili risk yönetimine olan bağlılığını da güçlendirir.

