H-1b Başvurunuz Red Mi̇ Edi̇ldi̇? USCIS'in Hâlâ Kabul Etti̇ği̇ Vi̇ze Seçenekleri̇ni̇ Keşfedi̇n

I – Giriş

Göçmenlik yolculuğunuzun üzerine ağır bir gölge mi düştü? USCIS'ten gelen o mektubu açtığınız an, aslında sadece bir zarfı tutmuyordunuz; aylarca verdiğiniz emeği, planlarınızı ve hayallerinizi tutuyordunuz. O anda insanın içinde tarif edilemez bir sessizlik oluşur; umudun ve hayal kırıklığının birbirine karıştığı, zamanın durduğu bir an.

Ret kararı yalnızca idari bir sonuç değildir; profesyonel hayatınızın ritmini bozan ve geleceğinizi belirsizliğe iten derin bir sarsıntıdır. İş performansından motivasyona, işvereninizle iletişimden kişisel hayat planlarına kadar her şeyi altüst edebilir. Hatta bazen sonuç gelmeden bile içinize yerleşen korku, attığınız her adımı şekillendirir; statünüzü nasıl koruyacağınızı ve işveren sponsorluğunun bir sonraki hamlenizi hâlâ destekleyip destekleyemeyeceğini sorgulatır.

Ancak bu duygusal fırtınanın ortasında unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek vardır:

Bir H-1B reddi kariyerinizin sonu değildir. Doğru strateji, hukuki rehberlik, profesyonel destek ve gerçekten kişiselleştirilmiş bir yönlendirmeyle bu durum yeni fırsatlara ve yeniden güç kazanmış bir kariyer yolculuğuna açılan bir kapıya dönüşebilir.

II – H-1B Retleri Neden Olur?

En yaygın nedenleri bilmek yeniden başvuru için güçlü bir temel sağlar.

Birinci neden: Yetersiz belgeler.

USCIS özellikle H-1B dilekçelerinde iş tanımı ile diploma arasındaki ilişkiyi net biçimde görmek ister. Çünkü bir pozisyonun "uzmanlık gerektiren meslek" olarak nitelendirilip nitelendirilmediğini göstermek esastır. Rolün teknik derinliği veya eğitim gereksinimleri yeterince vurgulanmadığında, güçlü bir H-1B başvurusu bile zorluklarla karşılaşabilir.

Birçok durumda başvuru sahipleri USCIS'in bağlantıyı kendiliğinden kuracağını varsayar. Ancak detaylı kanıtlar olmadan kurum, gerekliliklerin H-1B vizeleri için düzenleyici standartları karşılamadığı sonucuna varabilir. İşte tam burada bir göçmenlik avukatı paha biçilmez bir rol oynar. Belgelerin mesleğin profesyonel karmaşıklığını tam olarak yansıtmasını sağlar. Reddin, evrakların sunuluş biçiminden kaynaklanmasını önler.

"Müdür, sunulan pozisyonun ilgili yasa ve yönetmeliklere göre uzmanlık mesleği sayıldığı ve yararlanıcının bu uzmanlık mesleğinde hizmet sunmaya yeterli olduğunu gösteremediği gerekçesiyle dilekçeyi reddetmiştir." (USCIS, 2014a)

İkinci neden: İşveren profili.

Küçük ölçekli şirketler, geçmiş sponsorluk programlarına dair net bir kayıt ya da bir H-1B çalışanını destekleme kapasitelerini gösteren detaylı belgeler sunamadıklarında, yeterli işveren sponsorluğunu kanıtlamakta zorlanabilir. Finansal tablolar, ekip yapısı veya işyeri doğrulaması USCIS'e zayıf görünebilir. Kurum, bu rolün uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığı konusunda şüpheye düşebilir. Bu tür durumlarda erken aşamada alınan hukuki danışmanlık ve profesyonel destek, genellikle deneyimli bir göçmenlik avukatı aracılığıyla, işverenin daha güçlü kanıtlar hazırlamasını ve daha güvenilir bir sponsorluk profili sunmasını sağlar.

"Form I-129 (Göçmen Olmayan Çalışan Dilekçesi) üzerinde, dilekçe sahibi kendisini 2007 yılında kurulmuş ve üç kişi çalıştıran bir perakende işletmesi olarak tanımlamaktadır. Dilekçe sahibi, yararlanıcıya 'muhasebeci' unvanı vermiştir. Bu pozisyonda çalıştırmak suretiyle, onu H-1B uzmanlık gerektiren meslek statüsünde sınıflandırmak istemektedir...Kurum müdürü, sunulan pozisyonun ilgili yasa ve yönetmeliklere göre uzmanlık mesleği olduğunun kanıtlanamadığı gerekçesiyle dilekçeyi reddetmiştir." (USCIS, 2014b).

Bu kararda, "küçük işveren" unsuru otomatik bir ret nedeni olarak değerlendirilmemiştir. Sunulan pozisyonun uzmanlık seviyesi gerektirdiği konusunda ve işin gerçek ihtiyaca uygunluğu konusunda şüphe duyulmuştur. Bu yaklaşım, hem hukuki gerçeklerle hem de USCIS bünyesinde bağımsız bir temyiz birimi olan AAO'nun (Administrative Appeals Office) yaklaşımıyla uyumludur.

Üçüncü neden: Ücret seviyesi.

Sunulan pozisyona ödenecek ücretin, piyasa ücretinin altında olması, USCIS tarafından reddedilmenin en hızlı yollarından biridir. Çünkü ücret seviyesi, pozisyonun gerektirdiği uzmanlık düzeyinin açık bir göstergesidir. Labor Condition Application (LCA) formunda belirtilen maaş ilgili ücret seviyesine uygun olmadığında, USCIS rolün gerçekten açıklanan karmaşıklık ve sorumluluk düzeyini yansıtmadığı sonucuna varabilir. Pek çok işveren bu adımın gerçekten kritik bir adım olduğunu dikkate almaz. Çoğu zaman geçerli ücret belirleme sürecindeki detayları gözden kaçırır veya "prevailing wage" kavramını yanlış yorumlar. LCA doğru şekilde sunulsa bile, iş talepleri ile ücret seviyesi arasındaki en küçük bir tutarsızlık bile ret kararına yol açabilir.

"Yararlanıcının saatlik ücretinin 19,46 dolar olacağı belirtilmiştir. Müdür, 10 Mayıs 2011 tarihinde dilekçeyi onaylamıştır... (USCIS, 2013a, p. 2) Ancak daha sonra, müdür dilekçe sahibinin yararlanıcıya Form I-129 ve LCA'da belirtilen ücreti ödemediğini tespit etmiştir. (USCIS, 2013a, p. 4)"

Dördüncü neden: Ek Kanıt Talebi'ne (RFE) eksik yanıt verilmesi.

Birçok dilekçe, Ek Kanıt Talebi'ne (RFE) güçlü destekleyici belgeler sunulmadığı için reddedilir. USCIS'in istediği kanıtlara tam veya doğru şekilde yanıt verilmediğinde, kurum genellikle dilekçe sahibinin gereklilikleri karşılayamadığı sonucuna varır. Belgelerdeki küçük bir eksiklik bile belirleyici olabilir. Bu nedenle deneyimli bir göçmenlik avukatından alınan rehberlik, kapsamlı ve zamanında bir yanıt hazırlanmasında kritik öneme sahiptir.

"Müdür, 'gecikmiş itiraz'ın AAO'ya gönderilmeyeceğini çünkü dilekçe sahibinin yeterli gerekçe veya herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmiştir..." (USCIS, 2013b).

Neden ne olursa olsun, sonuç aynı hissi yaratır: stres, belirsizlik ve ağır bir soru "ABD'deki kariyerim sona mı eriyor?" Ancak bu an, son bölüm değildir; yalnızca ilk aşamadır. Bundan sonra ne olacağı tamamen stratejinize ve nasıl ilerlemeyi seçtiğinize bağlıdır.

III – Ret Aldıktan Sonra Ne Yapmalısınız?

Birinci adım: Ret nedenini anlamak.

Ret bildirimini, net ve yapılandırılmış hukuki rehberlik sağlayabilecek deneyimli bir göçmenlik avukatına inceletin. USCIS'in hangi kriterinin karşılanmadığını tam olarak belirlemek kritik öneme sahiptir. Çünkü bu analiz, yeni veya revize edilmiş H-1B başvurunuzun temelini oluşturacaktır. Pek çok durumda sorun işin kendisinde değil, kanıtların nasıl sunulduğundadır. Doğru düzeltmelerle eksiklik başarıyla giderilebilir.

İkinci adım: Statünüzü korumak.

Göçmenlik yolculuğunuzun bu aşamasında önceliğiniz, statünüzü korumaktır. Böylece gelecekteki seçeneklerinizi riske atmamış olursunuz. OPT / STEM OPT statüsündeyseniz, sonraki adımlarınızı planlarken kalan sürenizi veya yararlanabileceğiniz bir bekleme dönemi olup olmadığını dikkatle değerlendirin.

Ayrıca kota dışı (cap-exempt) kurumlarda, üniversiteler, kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşları veya devlet araştırma merkezleri gibi, rol üstlenmeyi düşünebilirsiniz. Bu tür kurumlarda çalışmak, H-1B kotasını beklemeden işinize devam etmenizi sağlayabilir.

Bazı kişiler için O-1 vizesi veya L-1 vizesi gibi alternatif vizeler de güçlü bir ilerleme yolu sunabilir. Bu seçenekleri stratejik olarak değerlendirmek, kariyerinizin kesintisiz devam etmesini sağlayabilir.

Üçüncü adım: Yeniden başvuru stratejisi oluşturmak.

Yeniden başvuru yapmayı düşünüyorsanız, işe başvurunuzun temelini güçlendirerek başlayın. Aynı işverenle devam etmeyi planlıyorsanız, iş tanımını yeniden yapılandırmayı veya ücret seviyesini rolün gerçek karmaşıklığını daha iyi yansıtacak şekilde uyarlamayı düşünebilirsiniz. İş değiştirmeyi düşünüyorsanız, güçlü bir sponsorluk geçmişine ve yerleşik sponsorluk programlarına sahip bir şirket seçmek, başvurunuzun gücünü önemli ölçüde artırabilir. Bazı durumlarda, pozisyonu uzmanlık gerektiren meslek kriterlerine daha net bir şekilde oturtmak bile sonucu lehinize çevirmek için yeterlidir.

Burada kritik nokta şudur: Paniklemeyin.

60 günlük grace dönemi (F-1 öğrenci statüsündekilerin, ABD'de kalmasına yasal olarak izin verilen ek süre), düşünerek ve stratejik bir şekilde plan yapmalısınız. Doğru hukuki rehberlikle bu süre, yeniden değerlendirme, yeniden inşa ve kariyer yolunuzu netlik ve özgüvenle şekillendirme fırsatına dönüşür.

L1 VİZESİ İLE H1B VİZESİ KARŞILAŞTIRMASI:

TRUMP'IN 100.000 DOLAR KURALI UYARINCA

L1 vizesi ile H1B vizesi karşılaştırması, Başkan Trump'ın H1B Vizesi için 100.000 Dolar bir ücret öngörmesi açısından yapılacaktır. Bu yönden, "H-1B Öldü! L-1 Vizesi Nasıl Yardımcı Olabilir" ifadesi sadece bir manşet değil — binlerce yabancı profesyonel için büyüyen bir gerçeği yansıtıyor.

"Makaleyi Okuyun"

IV. Sonuç: Umudunuzu Kaybetmeyin — Stratejinizi Ayarlayın

Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan binlerce profesyonel, H-1B yolculuğuna bir veya birden fazla retle başlamıştır. Bu süreç bir eleme değil, stratejik bir rekabettir. Şirketler yetenekli profesyonellere kapılarını açmaya, H-1B ve Green Card başvurularını yapmaya devam ediyor.

Doğru işveren, doğru strateji ve güçlü bir hukuki rehberlik aynı kapıları sizin için de açabilir. H-1B reddi alan birçok profesyonelin ikinci başvurularında başarıya ulaşmasına yardımcı olduk. Sizin hikâyeniz burada bitmiyor; yeni bir stratejiyle devam ediyor.

Bir kapı kapandığında, doğru rehberlikle yeni pencereler açmayı öğrenirsiniz. Biz o pencereyi açmanız için buradayız.

KAYNAKÇA

U.S. Citizenship and Immigration Services. (2013a). AAO non-precedent decision: Temporary Worker in a Specialty Occupation (H-1B). https://www.uscis.gov/sites/default/files/err/D2%20-%20Temporary%20Worker%20in%20a%20Specialty%20Occupation%20or%20Fashion%20Model%20%28H-1B%29/Decisions_Issued_in_2013/FEB012013_02D2101.pdf

U.S. Citizenship and Immigration Services. (2013b). AAO non-precedent decision: Temporary Worker in a Specialty Occupation (H-1B). https://www.uscis.gov/sites/default/files/err/D2%20-%20Temporary%20Worker%20in%20a%20Specialty%20Occupation%20or%20Fashion%20Model%20%28H-1B%29/Decisions_Issued_in_2013/NOV052013_04D2101.pdf

U.S. Citizenship and Immigration Services. (2014a). AAO non-precedent decision: Temporary Worker in a Specialty Occupation (H-1B). https://www.uscis.gov/sites/default/files/err/D2%20-%20Temporary%20Worker%20in%20a%20Specialty%20Occupation%20or%20Fashion%20Model%20%28H-1B%29/Decisions_Issued_in_2014/AUG132014_01D2101.pdf

U.S. Citizenship and Immigration Services. (2014b). AAO non-precedent decision: Temporary Worker in a Specialty Occupation (H-1B). https://www.uscis.gov/sites/default/files/err/D2%20-%20Temporary%20Worker%20in%20a%20Specialty%20Occupation%20or%20Fashion%20Model%20%28H-1B%29/Decisions_Issued_in_2014/SEP302014_01D2101.pdf

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.