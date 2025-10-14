ABD'DE Çalişma Vi̇zesi̇ Nasil Alabi̇li̇ri̇m?

1.Giriş

Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl çalışma vizesi alabilirim? Dünyanın dört bir yanındaki birçok nitelikli profesyonel bu soruyu soruyor. ABD iş piyasası, güçlü ekonomisi, çeşitli sektörleri ve yenilik odaklı fırsatlarıyla küresel yetenekleri kendine çekiyor. Her yıl binlerce yetenekli kişi kariyerlerini ABD'de sürdürmek için çalışma vizesine başvuruyor.

Bir ABD çalışma vizesi, belirli bir süre boyunca ülkede yasal olarak yaşama ve çalışma izni verir. Mevcut vize türü, başvuran kişinin becerilerine, iş teklifine ve uzun vadeli hedeflerine bağlıdır. Genel olarak, çalışma vizeleri iki ana kategoriye ayrılır: geçici göçmen olmayan çalışma vizeleri ve istihdama dayalı göçmen vizeleri

Geçici çalışma vizeleri, yabancı uyrukluların ABD'de belirli bir süreyle, genellikle tek bir işveren ve belirli bir pozisyonla sınırlı olarak çalışmalarına olanak tanır. En yaygın türleri H-1B, L-1, O-1 ve TN vizeleridir. Her birinin kendi uygunluk şartları vardır. Örneğin, H-1B vizesi bir geçici çalışma vizesidir ve özel meslekler için ayrılmıştır. Yıllık kota sınırlamaları nedeniyle oldukça rekabetçidir.

Buna karşılık, istihdama dayalı göçmen vizeleri kalıcı oturma iznine (yeşil kart) yol açar. Bu vizeler, ABD'de uzun vadeli kariyer planlayan kişiler için idealdir. Bu tür vizelere başvurmak genellikle işveren sponsorluğu, iş gücü sertifikasyonu ve ayrıntılı göçmenlik prosedürlerine uygunluk gerektirir. Birçok başvuru sahibi bu karmaşık süreci yönetmek için deneyimli göçmenlik avukatlarıyla çalışmayı tercih eder. Bu rehber, en yaygın ABD çalışma vizesi seçeneklerinin genel bir görünümünü, uygunluk şartlarını ve sponsor sürecini sunar.

İster bir yazılım mühendisi, araştırmacı, ister sağlık profesyoneli olun, bu yolları anlamak sürecin ne kadar sürebileceğini ve hangi seçeneğin kariyer hedeflerinize en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

2. Çalışma Vizesinin Temelleri: Temel Kavramlar ve Terminoloji

Başvuru sürecine başlamadan önce, ABD çalışma vizelerinin temel ilkelerini anlamak çok önemlidir. Bir çalışma vizesi, yabancı uyruklu kişilere belirli koşullar altında Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak çalışma hakkı tanır.

Birçok farklı vize türü bulunduğundan ve her biri farklı bir amaca hizmet ettiğinden, niteliklerinize ve kariyer hedeflerinize uygun vize kategorisini belirlemek kritik öneme sahiptir.

Genel olarak, ABD çalışma vizeleri iki ana kategoriye ayrılır:

Geçici göçmen olmayan çalışma vizeleri İstihdama dayalı göçmen vizeleri

Geçici çalışma vizeleri, belirli bir süre için, genellikle tek bir işveren ve belirli bir pozisyonla sınırlı olarak çalışma yetkisi verir.Buna karşılık, istihdama dayalı göçmen vizeleri kalıcı oturma iznine (yeşil kart) giden bir yol sunar. Çoğu durumda, her iki kategori de bir ABD işvereninden sponsorluk gerektirir.

Süreç genellikle bir ABD şirketinden iş teklifi ile başlar. İşveren daha sonra ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS)'ne bir dilekçe sunar. Dilekçe onaylandıktan sonra, başvuru sahibi yurt dışındaki bir ABD konsolosluğunda vize başvurusuna devam edebilir.

Yaygın bir endişe konusu işlem süresidir. Süre, vize türüne, başvuru sahibinin geldiği ülkeye ve "hızlı işlem" (premium processing) seçeneğinin mevcut olup olmadığına göre önemli ölçüde değişir. Bazı vizeler birkaç hafta içinde verilebilirken, diğerleri birkaç ay sürebilir.

Ayrıca, çalışma vizesi ile çalışma izni (work permit) arasındaki farkı ayırt etmek de önemlidir. Bir çalışma vizesi (örneğin H-1B veya O-1) resmi sponsorluk ve USCIS onayı gerektirir. Buna karşılık, bir çalışma izni genellikle İstihdam Yetki Belgesi (EAD) olarak adlandırılır ve sığınmacılar, "İsteğe Bağlı Uygulamalı Eğitim" (OPT) kapsamında olan öğrenciler veya vize sahiplerinin eşleri gibi belirli kişilerin ABD'de yasal olarak çalışmasına olanak tanır.

Özetle, bir ABD çalışma vizesi almak, mevcut kategorileri anlamakla, geçmişinize en uygun yolu seçmekle ve iyi belgelenmiş bir başvuru hazırlamakla başlar. Bir sonraki bölümde, en yaygın geçici çalışma vizesi türleri ele alınacaktır.

3.Geçici (Göçmen Olmayan) Çalışma Vizeleri

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geçici çalışma vizesi programları, nitelikli profesyonellerin belirli bir süre boyunca yasal olarak çalışmasına olanak tanır. Bu vizeler, ABD'li işverenlerin belirli uzmanlık gerektiren pozisyonları doldurmasına yardımcı olur. Yabancı uyruklu bir kişi iş teklifi aldığında, geçici bir çalışma vizesi, değerli ABD iş deneyimi kazanmak için bir başlangıç noktası olabilir.

Göçmen vizelerinin aksine, geçici çalışma vizeleri kendi başına kalıcı oturma izni (yeşil kart) sağlamaz. Bununla birlikte, birçok profesyonelin daha sonra işveren sponsorluğu veya diğer yollar aracılığıyla geçici statüden kalıcı oturma iznine geçiş yapması nedeniyle, bu vizeler önemli fırsatlar sunar. Kalma süresi genellikle belirli vize kategorisine bağlı olarak bir ila altı yıl arasında değişir.

Birbirinden farklı uygunluk şartlarına ve avantajlara sahip çeşitli geçici çalışma vizesi türleri mevcuttur. En yaygın olanlar arasında H-1B, L-1, O-1, TN ve E vizeleri bulunur. Her kategori, farklı mesleki ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, H-1B vizesi, en çok bilinen seçeneklerden biridir ve en az bir lisans derecesi veya daha yüksek bir eğitim gerektiren özel mesleklerdeki çalışanlara sunulur.

Çoğu durumda süreç, bir ABD işvereninden iş teklifi alınmasıyla başlar. İşveren, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'ne (USCIS) bir dilekçe sunmak zorundadır. Dilekçe onaylandıktan sonra, başvuru sahibi yurt dışındaki bir ABD büyükelçiliği veya konsolosluğunda vize başvurusunda bulunabilir.

Genel olarak, geçici çalışma vizeleri, uluslararası profesyonellerin ABD iş gücüne yasal ve düzenli bir şekilde katkıda bulunmaları için yapılandırılmış bir yol sunar. Bir sonraki bölümlerde, en yaygın vize kategorilerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz—H-1B vizesinden başlayarak—ve bu vizelerin şartlarını, süreçlerini ve avantajlarını açıklayacağız.

3.1 H-1B Vizesi – Uzmanlık Gerektiren Meslek Çalışanları

H-1B vizesi, ABD'li işverenlerin belirli bir uzmanlık alanında lisans veya daha yüksek bir derece gerektiren mesleklerde yabancı çalışanları işe almasına olanak tanır. Bu vize, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en rekabetçi ve en çok talep edilen geçici çalışma vizelerinden biri olmaya devam etmektedir.

Her yıl ABD hükümeti 65.000 standart H-1B vizesi ve ABD'de yüksek lisans veya daha üst düzey bir dereceye sahip başvuru sahipleri için ek 20.000 vize verir. Başvuru sayısı bu yasal sınırları aştığında, USCIS (ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri) tarafından rastgele bir kura seçimi yapılır. Bu nedenle, H-1B vizesi elde etmek oldukça rekabetçidir. Ayrıca 19 Eylül 2025 tarihinde Başkan Trump, yeni H-1B vizelerine yıllık 100.000 dolarlık ücret getiren bir bildiri imzaladı.

Süreç, işverenin adayını yıllık H-1B kayıt dönemi (genellikle Mart ayında gerçekleşir) sırasında kaydettirmesiyle başlar. Aday kura ile seçilirse, işveren Form I-129 (Göçmen Olmayan İşçi Dilekçesi)'ni USCIS'e sunar.

Onaylandıktan sonra başvuru sahibi, ya yurt dışındaki bir ABD konsolosluğunda vizeye başvurabilir ya da zaten ABD'de bulunuyorsa statü değişikliği talep edebilir.

Uygunluk hem pozisyona hem de başvuranın niteliklerine bağlıdır. Pozisyon özel bilgi gerektirir Başvuru sahibinin bilgi teknolojisi, mühendislik, tıp veya finans gibi doğrudan ilgili bir alanda en az bir lisans derecesine (veya eşdeğerine) sahip olması zorunludur.

H-1B vizesi ilk etapta en fazla üç yıl için verilir ve toplamda altı yıla kadar uzatma yapılabilir. Önemli bir şekilde, H-1B vizesi "çift niyetli (dual intent)" bir vize olarak kabul edilir; yani sahipleri kalıcı oturma izni (yeşil kart) başvurusunda bulunabilirler ve bu durum göçmen olmayan statülerini tehlikeye atmaz.

Son yıllarda USCIS, şeffaflığı artırmak ve kötüye kullanımı azaltmak amacıyla programa çeşitli güncellemeler getirmiştir. Bunlar arasında kayıt yöntemlerinde değişiklikler ve işverenlerin birden fazla başvuru yapmasına ilişkin kurallar yer almaktadır. Bu değişiklikler, kura katılım oranlarını ve genel başvuru stratejilerini etkilemiştir.

Özetle, H-1B vizesi, nitelikli profesyonellerin ABD'de istihdam edilmesi için değerli bir yol sunar. Ancak, yüksek rekabet seviyesi ve değişen düzenlemeler nedeniyle, dikkatli planlama ve USCIS politika güncellemelerinin yakından takibi gereklidir.

3.2 L-1 Vizesi – Şirket İçi Transfer Çalışanları

L-1 vizesi, çok uluslu şirketlerin yöneticilerini, müdürlerini veya özel bilgiye sahip çalışanlarını yabancı ofislerinden ABD'deki bir şube, yan kuruluş veya bağlı şirkete transfer etmelerine olanak tanımak için tasarlanmıştır. Bu vize, ABD'deki faaliyetlerini genişletmek veya güçlendirmek isteyen küresel işletmeler için önemli bir araçtır.

Uygunluk için, çalışanın son üç yıl içinde yabancı şirkette kesintisiz en az bir yıl boyunca yönetici, idari veya özel bilgiye dayalı bir pozisyonda çalışmış olması gerekir. ABD'deki pozisyonun da benzer bir rolü yansıtması gerekmektedir.

Süreç, ABD'li işverenin USCIS'e Form I-129 (Göçmen Olmayan İşçi Dilekçesi) sunmasıyla başlar. Dilekçede, ABD ve yabancı kuruluşlar arasındaki uygun kurumsal ilişkiyi kanıtlamak ve rolün L-1 kriterlerini karşıladığını göstermek gerekir. Eğer transfer, yeni bir ABD ofisinin kurulmasını içeriyorsa, işverenin ayrıca detaylı bir iş planı ve operasyonları destekleyecek yeterli fiziksel tesis ve kaynaklara sahip olduğunu gösteren belgeler sunması gerekir.

L-1 vizesi kapsamında kalış süresi genellikle üç yıla kadardır. Uzantılar, yöneticiler ve müdürler (L-1A) için en fazla yedi yıl, özel bilgiye sahip çalışanlar (L-1B) için ise beş yıla kadar verilebilir. Bazı diğer çalışma vizelerinin aksine, L-1 vizesi bir Çalışma Koşulu Başvurusu (LCA) veya asgari ücret sertifikasyonu gerektirmez; bu da onu uygun şirketler için cazip bir seçenek haline getirir. Önemli olarak, L-1 vizesi de "çift niyetli" bir vizedir; sahipleri, göçmen olmayan statülerini riske atmadan kalıcı oturma iznine başvurabilirler.

Özetle, L-1 vizesi, çok uluslu şirketlerin kilit personelini Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarmaları için düzenli bir süreç sağlar; bu da hem kurumsal büyümeyi hem de çalışanların kariyer gelişimini destekler.

3.3 O-1 Vizesi – Olağanüstü Yetenek Sahibi Bireyler

O-1 vizesi, bilim, sanat, eğitim, iş dünyası veya spor alanlarında olağanüstü yetenek sahibi bireyler için ayrılmıştır. Bu vize, kendi alanlarında ulusal veya uluslararası düzeyde sürekli tanınırlık ve başarı gösterebilen üst düzey profesyoneller için tasarlanmıştır.

Uygunluk, başvuru sahibinin üstünlüğünü kanıtlayan belgelenmiş başarılara dayanır. Kanıtlar arasında büyük ödüller, önemli yayınlar, büyük öneme sahip özgün katkılar veya saygın kuruluşlarda üstlenilen kritik roller yer alabilir. Başvuru sahiplerinin, USCIS tarafından belirlenen uygunluk kriterlerinden en az üçünü karşılaması gerekir; ancak Nobel Ödülü veya Akademi Ödülü gibi benzer düzeyde tek seferlik bir başarıya sahipseler, bu kriterlerin yerine geçebilir.

Bir ABD işvereni veya acentesi, Form I-129 (Göçmen Olmayan İşçi Dilekçesi) doldurarak başvuru sahibinin sponsorluğunu yapmalıdır. Bu dilekçeye, kişinin olağanüstü yeteneğini kanıtlayan kapsamlı destekleyici belgeler eklenmelidir.

O-1 vizesinin başlangıç geçerlilik süresi üç yıla kadar olup, birer yıllık uzatma imkânı vardır. H-1B vizesinin aksine, O-1 vizelerinde yıllık bir kota sınırı bulunmamaktadır, bu da onu yüksek başarı düzeyine sahip bireyler için esnek bir seçenek haline getirir. Her ne kadar O-1 vizesi geçici ve göçmen olmayan bir vize olsa da, birçok vize sahibi daha sonra olağanüstü yetenekli bireyler için EB-1A göçmen vizesi aracılığıyla kalıcı oturma izni (yeşil kart) başvurusunda bulunur. EB-1A kategorisinin ek bir avantajı, işveren sponsorluğu gerektirmemesi ve başvuru sahiplerinin kendi adlarına başvuru yapabilmeleridir.

Kısacası, O-1 vizesi kapsamlı belgeler ve titiz hazırlık gerektirse de, dünya çapında tanınan profesyoneller için ABD'de çalışma olanağı sunar ve kalıcı oturma iznine geçiş için prestijli bir yol sağlar.

3.4 TN Vizesi – NAFTA/USMCA Meslekleri

TN vizesi, Kanadalı ve Meksikalı nitelikli profesyonellerin USMCA (önceden NAFTA) kapsamında ABD'de çalışmasına olanak tanır. Bu vize, mühendisler, bilim insanları ve muhasebeciler gibi belirli meslekleri kapsar.

Başvuru sahiplerinin, listelenen bir meslekte iş teklifi almış olması ve ilgili derece veya lisans gerekliliklerini karşılaması gerekir. Kanadalı başvuru sahipleri doğrudan sınır kapısında başvuruda bulunabilirken, Meksikalı başvuru sahiplerinin bir ABD konsolosluğunu ziyaret etmesi gerekir.

Vize üç yıla kadar geçerlidir ve süresiz olarak yenilenebilir. TN statüsü, hızlı giriş için ideal bir seçenek olsa da, doğrudan yeşil karta (kalıcı oturma izni) geçiş sağlamaz.

3.5 E Vizeleri – Anlaşmalı Tüccarlar ve Yatırımcılar

E-1 vizesi ve E-2 vizesi, anlaşmalı ülkelerin vatandaşlarına ticaret veya yatırım yoluyla Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma fırsatı sunar. Bu vizeler özellikle girişimciler, yöneticiler ve uluslararası iş operasyonlarında kritik role sahip kilit çalışanlar için uygundur.

E-1 vizesi, anlaşmalı tüccarlar için tasarlanmıştır. Uygunluk kazanmak için başvuru sahibinin, Amerika Birleşik Devletleri ile vatandaşı olduğu ülke arasında önemli ölçüde ticaret yapıyor olması gerekir."Önemli ölçüde ticaret" kavramı, ticaret işlemlerinin hacmi, sıklığı ve sürekliliği temelinde değerlendirilir. Yalnızca geçerli bir E-1 anlaşmasına sahip ülkelerin vatandaşları bu vizeye başvurabilir.

E-2 vizesi, anlaşmalı yatırımcılar için tasarlanmıştır. Uygunluk kazanmak için başvuru sahibinin, ABD'de gerçek ve faal bir işletmeye önemli bir yatırım yapmış olması gerekir. E-2 vizesi için belirlenmiş bir asgari yatırım tutarı bulunmamakla birlikte, başarılı örneklerde genellikle 100.000 ABD doları veya üzeri yatırımlar söz konusudur. Başvuru sahipleri ayrıca, yatırımın risk altında olduğunu, işletmenin başarısını garanti altına alacak ölçüde önemli olduğunu ve yatırımcının ve ailesinin geçimini sağlamanın ötesinde gelir üreteceğini göstermek zorundadır. Yalnızca E-2 vizesine uygun ülkelerin vatandaşları bu vizeye başvurabilir.

Her iki kategori de, başvuru sahibinin ilgili E-1 veya E-2 vizesi gerekliliklerinin tümünü karşıladığını kanıtlamasını gerektirir. Bu gereklilikler arasında işletmenin mülkiyeti veya kontrolü ile işletmenin anlamlı ekonomik faaliyet yaratma kapasitesi yer alır.

Her iki vize türü için başlangıç geçerlilik süresi, ticaret veya yatırım koşulları devam ettiği sürece genellikle iki yıla kadardır ve iki yıllık sınırsız uzatmalar mümkündür. Ancak, bu vizelerin hiçbiri doğrudan kalıcı oturma iznine (green card) yol açmaz. Bununla birlikte, bazı başvuru sahipleri daha sonra E-2 vizesinden yeşil karta geçiş yapar. Genellikle EB-5 yatırımcı vizesi veya EB-1C yönetici/girişimci vizesi gibi başka bir göçmen vize kategorisine geçerek bu süreci tamamlar.

Bu vizelerin gereklilikleri karmaşık olabileceğinden, deneyimli bir E-1 vizesi avukatı veya E-2 vizesi avukatıyla çalışmak, başvurunun doğru yapılandırılmasını ve iyi belgelenmesini sağlayarak başarı şansını önemli ölçüde artırabilir.

4.İstihdama Dayalı Göçmen Vizeleri (Yeşil Kartlar)

Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun vadeli olarak yaşamak ve çalışmak isteyen bireyler için istihdama dayalı göçmen vizeleri, yeşil karta ve kalıcı oturma iznine doğrudan bir yol sunar.

Geçici çalışma vizelerinden farklı olarak, bu kategoriler ABD'de kalıcı olarak yerleşmeyi amaçlayan kişiler için özel olarak tasarlanmıştır.

İstihdama dayalı göçmen vizeleri, başvuru sahibinin nitelikleri, eğitimi ve istihdam türüne bağlı olarak EB-1, EB-2 ve EB-3 gibi tercih kategorilerine ayrılır. Her kategori, farklı uygunluk şartlarına sahiptir:

Olağanüstü yetenek sahibi bireyler veya çok uluslu yöneticiler (EB-1)

İleri dereceye sahip profesyoneller veya olağanüstü yetenek sahibi kişiler (EB-2)

Nitelikli ve diğer işçiler (EB-3)

Çoğu durumda, başvuru sahiplerinin bir sponsor işverene ihtiyacı vardır. Süreç genellikle ABD Çalışma Bakanlığı (Department of Labor) tarafından yürütülen işgücü sertifikasyonu (PERM) ile başlar. Bu sertifikasyon, sunulan pozisyon için uygun bir ABD vatandaşı işçi bulunmadığını doğrular. PERM onaylandıktan sonra, işveren başvuru sahibi adına Form I-140 (Göçmen İşçi Dilekçesi)'ni USCIS (ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri)'ne sunar.

Bu sürecin hem yasal hem de prosedürel açıdan karmaşık olması nedeniyle, birçok başvuru sahibi, deneyimli göçmenlik avukatlarıyla çalışarak belgelerin, zamanlamanın ve politika gerekliliklerinin doğru şekilde yerine getirilmesini sağlar. Bu profesyoneller, USCIS ve Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenen katı standartlarda başvurunun başarılı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

İşlem süreleri vize kategorisine, başvuru sahibinin doğum ülkesine ve yıllık kota uygunluğuna bağlı olarak büyük ölçüde değişir; bu süre birkaç aydan birkaç yıla kadar uzayabilir. Ancak elde edilen haklar oldukça değerlidir:

Kalıcı oturma izni (green card)

Belirli aile üyelerini sponsor etme hakkı

Yasal gereklilikler yerine getirildikten sonra ABD vatandaşlığına başvuru hakkı

Bir sonraki bölümlerde, temel kategorilerin her birini – EB-1, EB-2 ve EB-3 – ayrıntılı olarak inceleyecek ve hangi profesyonellerin hangi kategoriye en uygun olduğunu açıklayacağız. İster bir araştırmacı, ister bir yönetici, ister bir nitelikli çalışan olun, geçmişiniz ve kariyer hedeflerinizle uyumlu bir istihdama dayalı göçmen vizesi muhtemelen mevcuttur.

4.1 EB-1 – Öncelikli Çalışanlar

EB-1 vizesi, en prestijli istihdama dayalı göçmenlik kategorilerinden biridir ve olağanüstü başarılara sahip profesyoneller için ayrılmıştır. Bu kategori üç ayrı grubu kapsar:

EB-1A: Bilim, sanat, eğitim, iş dünyası veya spor alanlarında olağanüstü yetenek sahibi bireyler. (Bu kişiler, ulusal veya uluslararası düzeyde sürekli tanınırlık gösterebilmelidir.)

Bilim, sanat, eğitim, iş dünyası veya spor alanlarında olağanüstü yetenek sahibi bireyler. (Bu kişiler, ulusal veya uluslararası düzeyde sürekli tanınırlık gösterebilmelidir.) EB-1B: Akademik başarılarıyla uluslararası düzeyde tanınan üstün profesörler ve araştırmacılar.

Akademik başarılarıyla uluslararası düzeyde tanınan üstün profesörler ve araştırmacılar. EB-1C: Çok uluslu yöneticiler ve müdürler, (Yurtdışında çalıştıktan sonra şirketlerinin ABD şubelerine transfer edilirler.)

EB-1 vizesi gerekliliklerini karşılamak, güçlü ve kapsamlı belgeler sunmayı gerektirir. Alt kategoriye bağlı olarak, bu belgeler arasında büyük ödüller, yayımlanmış akademik çalışmalar, yüksek atıf sayıları, liderlik rolleri veya çok uluslu kuruluşlardaki yöneticilik yetkisini kanıtlayan belgeler yer alabilir.

EB-1 vizesinin önemli bir avantajı, çoğu başvuru sahibinin işgücü sertifikasyon (PERM) sürecinden muaf olmasıdır. Bu durum, genel işlem süresini önemli ölçüde kısaltır. Ayrıca, EB-1'den yeşil karta geçiş, diğer istihdam temelli kategorilere kıyasla genellikle daha hızlı gerçekleşir.

Süreç, başvuru sahibinin veya sponsor işverenin Form I-140 (Göçmen İşçi Dilekçesi)'ni USCIS'e sunmasıyla başlar. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, EB-1A başvuru sahiplerinin işveren sponsoru olmadan kendi adlarına (self-petition) başvuru yapabilmeleridir. Yüksek kanıt standartları nedeniyle, birçok başvuru sahibi deneyimli göçmenlik avukatlarından profesyonel yardım alarak başvurularının titizlikle hazırlanmasını ve USCIS politikalarına uygun olmasını sağlar.

Özetle, katı kriterleri karşılayan bireyler için EB-1 vizesi, ABD'de kalıcı oturma iznine giden en doğrudan ve verimli yollardan biri olarak kabul edilir.

4.2 EB-2 – İleri Derece Sahipleri ve Olağanüstü Yetenekli Bireyler

EB-2 vizesi, ileri dereceye sahip profesyoneller veya olağanüstü yetenekli bireyler için tasarlanmıştır. Eğer bir yüksek lisans derecesine (master) ya da daha üst düzey bir akademik unvana sahipseniz veya bilim, iş dünyası ya da sanat alanında özel becerileriniz varsa, EB-2 vizesi sizin profilinize uygun olabilir.

Standart EB-2 başvuru yolu, işveren sponsorluğu ve işgücü sertifikasyonu (PERM) gerektirir. Ancak, bir istisna vardır: EB-2 NIW (Ulusal Çıkar Feragati – National Interest Waiver). Bu seçenek, çalışmaları ABD için önemli fayda sağlayan nitelikli bireylerin, işveren sponsoru olmadan başvuru yapmasına olanak tanır. EB-2 vizesine hak kazanmak için belirli koşulları yerine getirmeniz gerekir. Bunlar arasında, ileri dereceye sahip olduğunuzu veya olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunuzu kanıtlamak ve bunun işle ilgili olduğunu göstermek bulunur. NIW (National Interest Waiver) başvurusu için ise, çalışmanızın ulusal öneme sahip olduğunu ve bu çalışmayı ilerletmek için uygun konumda olduğunuzu kanıtlamanız gerekir.

Form I-140 dilekçeniz onaylandıktan sonra, statü ayarlaması (adjustment of status) sürecine geçebilirsiniz. EB-2 vizesinden yeşil karta geçiş süreci, kalıcı oturma izni (lawful permanent residence) ile sonuçlanır. İşlem süresi, vatandaşı olduğunuz ülkeye ve USCIS'in EB-2 kota yenileme dönemine bağlıdır (yıllık olarak yapılır).

EB-2 vizesi yüksek talep gördüğünden, başvurularda bekleme süreleri (backlog) oluşabilir. Yine de, eğitimli profesyonellerin yeşil kart almasının en yaygın yollarından biri olmaya devam etmektedir.

Başarılı bir EB-2 süreci için dikkatli planlama ve eksiksiz belge hazırlığı çok önemlidir. Birçok başvuru sahibi, sürecin karmaşıklığı nedeniyle deneyimli göçmenlik avukatlarından destek alarak onay şanslarını artırmayı tercih eder.

4.3 EB-3 – Nitelikli, Profesyonel ve Niteliksiz Çalışanlar

EB-3 vizesi, ABD'de kalıcı oturma izni (green card) elde etmek isteyen yabancı çalışanlar için en erişilebilir seçeneklerden biri olarak kabul edilir. Peki EB-3 vizesi nedir? Bu vize, nitelikli çalışanlar, profesyoneller ve belirli koşullar altında niteliksiz işçiler için yeşil karta giden bir yoldur.

EB-3 vizesine hak kazanmak için başvuru sahiplerinin üç gruptan birine girmesi gerekir:

Nitelikli çalışanlar, en az iki yıllık eğitim veya deneyime sahip olmalıdır. Profesyoneller, ABD lisans derecesine veya eşdeğer bir uluslararası diplomaya sahip olmalıdır. Niteliksiz çalışanlar, iki yıldan az deneyim gerektiren işlerde çalışmak için başvurabilirler.

EB-3 vizesi gerekliliklerini anlamak kritik öneme sahiptir. İşveren, önce PERM işgücü sertifikasyon sürecinden geçmeli ve pozisyon için uygun bir ABD vatandaşı bulunmadığını kanıtlamalıdır. Daha sonra, işveren Form I-140 dilekçesini USCIS'e sunar.

Birçok şirket, özellikle sağlık hizmetleri, inşaat, konaklama ve gıda hizmetleri gibi sektörlerde EB-3 sponsorlu iş fırsatları sunar. Bu roller, ABD ekonomisindeki kritik iş gücü açıklarını doldurmaya yardımcı olur.

Ancak EB-3 vizesi işlem süresi büyük ölçüde değişebilir. Bazı ülkelerde birikmiş başvurular (backlogs) vardır. Bazı başvuru sahipleri birkaç ay içinde sonuç alırken, diğerleri öncelik tarihine (priority date) ve vize bülteni (visa bulletin) hareketine bağlı olarak yıllarca bekleyebilir.

Uzun bekleme sürelerine rağmen, EB-3 vizesi, sınırlı eğitim düzeyine veya pratik becerilere sahip yabancı vatandaşlar için güvenilir bir kalıcı oturma izni yoludur. İşveren desteği ve doğru belgeler ile EB-3 vizesi, kalıcı ikamete ve nihayetinde ABD vatandaşlığına giden bir kapı açabilir.

5.Vize Kategorileri Arasındaki Temel Farklar

Doğru vizeyi seçmek büyük ölçüde uzun vadeli hedeflerinize bağlıdır. Bazı başvuru sahipleri kısa süreli çalışma fırsatları ararken, diğerleri kalıcı oturma izni ve nihayetinde ABD vatandaşlığı elde etmeyi hedefler. Bu vize türleri arasındaki temel farkları anlamak, başvuru sürecine başlamadan önce son derece önemlidir.

Geçici çalışma vizeleri – H-1B, L-1, O-1, TN ve E vizeleri gibi – yabancı uyruklu kişilerin belirli bir süre için ABD'de yasal olarak çalışmasına izin verir. Her birinin kendine özgü uygunluk kuralları, sponsor gereklilikleri ve yenileme koşulları vardır. Bu vizelerin çoğu işverene özel niteliktedir; yani yasal statünüz doğrudan belirli bir işe ve sponsorluk yapan işverene bağlıdır.

Buna karşılık, istihdama dayalı göçmen vizeleri (örneğin EB-1, EB-2 ve EB-3 kategorileri), yeşil kart ve kalıcı oturma izni yolunu sunar. Bu başvurular daha fazla belge, daha sıkı gereklilikler ve daha uzun işlem süreleri içerse de, sonuçta kalıcı statü ve ABD vatandaşlığına başvurma hakkı sağlar.

Sponsorluk gereklilikleri de bu kategoriler arasında farklılık gösterir. Tüm geçici vizeler, işveren sponsorluğu gerektirir. Ancak göçmen vize kategorilerinde, bazı başvuru sahipleri – örneğin EB-1A olağanüstü yetenek sahibi profesyoneller veya EB-2 Ulusal Çıkar Feragati (NIW) başvuru sahipleri – işveren olmadan kendi adlarına (self-petition) başvurabilirler.

Bir diğer önemli unsur, işlem süresidir. Geçici vizeler genellikle haftalar veya aylar içinde sonuçlanırken, göçmen vizeler – özellikle EB-2 ve EB-3 kategorileri – öncelik tarihi (priority date) birikmeleri nedeniyle yıllarca sürebilen bekleme sürelerine yol açabilir.

Aile hakları da farklılık gösterir. Birçok vize türü, eş ve çocukların ana başvuru sahibiyle birlikte ABD'ye gelmesine izin verir; ancak bu kişilerin hakları değişkenlik gösterir. Örneğin, H-4 bağımlıları ABD'de yaşayabilir, ancak ayrı bir çalışma izni (EAD) almadıkça çalışamazlar.

Buna karşılık, yeşil kart sahiplerinin aile üyeleri, daha geniş haklara ve uzun vadeli istikrara sahiptir.

Özetle, ABD'de kısa süreli profesyonel deneyim kazanmak istiyorsanız, geçici bir çalışma izesi sizin için yeterli olabilir. Ancak ABD'de kalıcı bir gelecek inşa etmek, kariyerinizi geliştirmek ve ileride vatandaşlığa başvurmak istiyorsanız, istihdama dayalı bir göçmen vizesi sizin için daha uygun yol olacaktır.

6.İşverenin Sorumlulukları ve Uyum Yükümlülükleri

Yabancı bir çalışanı sponsorluk yoluyla işe almak, işverene yasal sorumluluklar yükler.

ABD'deki işverenler, hem geçici çalışma vizeleri hem de kalıcı istihdama dayalı göçmen vizeleri için belirli kurallara uymak zorundadır. Bu kurallar, hem Amerikan işçilerini hem de yabancı çalışanları korumayı amaçlar.

H-1B gibi geçici vizeler için işverenler, önce Çalışma Bakanlığı'na (Department of Labor) bir Çalışma Koşulu Başvurusu (LCA – Labor Condition Application) sunmak zorundadır. İşveren, bu başvuruda geçerli piyasa ücretini ödemeyi ve adil çalışma koşullarını sağlamayı taahhüt eder.

Bu adım, ücretlerin düşürülmesini önlemeye yardımcı olur.

Daha sonra işveren, USCIS'e (ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri) Form I-129 (Göçmen Olmayan İşçi Dilekçesi) sunar. Bu dilekçede doğru iş tanımları, maaş bilgileri ve pozisyonun uygunluğunu kanıtlayan belgeler yer almalıdır. Yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunmak, para cezaları veya yasal yaptırımlar ile sonuçlanabilir.

İstihdama dayalı göçmen vizeleri (örneğin EB-1, EB-2, EB-3) için süreç daha kapsamlıdır. Çoğu durumda süreç, PERM işgücü sertifikasyonu ile başlar. İşveren, iş ilanı vermeli, başvuranları değerlendirmeli ve uygun bir ABD vatandaşı çalışanın bulunmadığını kanıtlamalıdır.

Bu aşamanın ardından, Form I-140 (Göçmen İşçi Dilekçesi) USCIS'e sunulur.

Süreç boyunca işverenin;

Kayıt tutma yükümlülüğü,

Çalışanları hakları konusunda bilgilendirme,

Olası denetimlerle (audit) uyum sağlama zorunluluğu vardır.

Kurallara uymamak, para cezalarına, başvuru yasaklarına veya Çalışma Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmasına neden olabilir.

İşten çıkarma durumlarında, H-1B sponsorları etkilenen çalışanların dönüş masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca, çalışanın görev yeri veya pozisyonu değiştiğinde USCIS'in güncellenmesi gerekir.

İşverenler ayrıca vize bitiş tarihlerini takip etmeli ve zamanında uzatma başvuruları yapmalıdır. Uyumlu kalmak, hem şirketi hem de çalışanın göçmenlik statüsünü korur.

Pahalı hatalardan kaçınmak için, birçok şirket göçmenlik hukuku konusunda uzman danışmanlarla çalışmayı tercih eder. Güçlü bir uyum stratejisi, yalnızca yasal güvenliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uluslararası yeteneklerle güven ilişkisini de güçlendirir.

7.Eğilimler ve Politika Güncellemeleri

ABD çalışma vizesi politikaları sık sık değişir. Bu nedenle güncel kalmak son derece önemlidir. Her yıl USCIS (ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri), binlerce başvuru sahibi ve işvereni etkileyen yeni kurallar, son tarihler ve prosedürler yayınlar.

Örneğin, yakın tarihli bir duyuruda şu ifade yer aldı: "USCIS, 2026 mali yılı için H-1B vizesi kayıtlarını kapattı." Bu, yıllık H-1B vizesi çekilişinin (lottery) tamamlandığı anlamına gelir. Başvuru sahipleri şimdi seçim sonuçlarını beklemeli veya bir sonraki mali yıl için hazırlık yapmalıdır.

Ayrıca, H-1B vize programındaki son değişiklikler, sahtekârlığı azaltmayı ve adaleti artırmayı hedeflemektedir. Hükümet, dijital takip sistemleri, daha sıkı kimlik doğrulama ve rastgele seçim bütünlüğü kuralları getirmiştir. Bu yenilikler, özellikle tekrarlanan (duplicate) başvurular arasında, H-1B çekiliş kayıtlarında azalma meydana getirmiştir. Başkan Trump'ın imzaladığı, yeni H-1B vizelerine yıllık 100.000 dolarlık ücret getiren bir bildiri de, bu alanda takip edilmesi gereken önemli değişikliklerden birisi olmuştur.

Bunun yanında, işveren doğrulama ve maaş gerekliliklerinde değişiklik önerileri bulunmaktadır. Bu değişiklikler, kimlerin uygun olacağını ve ne kadar maaş almaları gerektiğini doğrudan etkileyecektir. Benzer şekilde, EB-2 ve EB-3 başvuru sahipleri, vize bülteni (visa bulletin) hareketlerini yakından takip ederek işlem sürelerini izlerler.

Artan bir diğer eğilim ise EB-1A veya EB-2 NIW (Ulusal Çıkar Feragati) gibi kendi adına başvuru (self-petition) yapılabilen seçeneklere yönelik ilgidir. Bu kategoriler, özellikle işten çıkarmaların ve teknoloji sektöründeki belirsizliklerin arttığı dönemlerde daha fazla dikkat çekmiştir.

USCIS ayrıca çevrim içi başvuru sistemlerini genişletmeye devam etmektedir. Bunun sonucunda, başvuru işlemlerinin hızı ve şeffaflığı giderek iyileşmektedir.

Kısacası, göçmenlik politikaları dinamiktir. Geçen yıl geçerli olan bir kural, bugün uygulanmayabilir. Bu nedenle, başvuru sahipleri ve işverenler, düzenli olarak resmî duyuruları takip etmeli ve gerektiğinde nitelikli göçmenlik avukatlarına danışmalıdır.

8.Sonuç

ABD çalışma vizesi almak, dikkatli planlama, özenli hazırlık ve sabır gerektirir. İlk adım, profesyonel ve kişisel hedeflerinize en uygun vize kategorisinin gerekliliklerini anlamaktır.

Kısa süreli istihdam arayan bireyler için, H-1B, L-1, O-1, TN veya E gibi geçici vizeler, ABD ekonomisine katkıda bulunurken değerli iş deneyimi kazanma fırsatları sunar. Ancak her programın kendine özgü uygunluk kriterleri, başvuru prosedürleri ve son tarihleri vardır. Örneğin H-1B çekiliş kaydı veya E-2 yatırım vizesi gereklilikleri gibi.

Uzun vadeli oturum hedefleyenler için ise, EB-1, EB-2 veya EB-3 kategorilerindeki istihdama dayalı göçmen vizeleri, yeşil karta ve nihayetinde ABD vatandaşlığına giden yolu sunar. Bu yollar, kapsamlı belge hazırlığı, işveren sponsorluğu (veya EB-1A ya da EB-2 NIW gibi durumlarda kendi adına başvuru) ve karmaşık yasal süreçlere uyumu gerektirir. Birçok başvuru sahibi, bu zorlu gereklilikleri başarıyla aşmak için deneyimli göçmenlik avukatlarından profesyonel destek alır.

Süreç boyunca sıkça şu sorular ortaya çıkar: "Çalışma vizesi nedir?", "Ne kadar sürer?" veya "Hangi belgeler gereklidir?" Bu soruların yanıtı, başvuru sahibinin geçmişine, seçilen vize türüne ve değişen göçmenlik politikalarına bağlıdır. Çünkü düzenlemeler ve prosedürler sıklıkla değişmektedir. Örneğin, H-1B programındaki değişiklikler veya EB kategorilerindeki yıllık kota güncellemeleri, doğrudan başvuru stratejisini ve zaman çizelgesini etkileyebilir.

Sonuç olarak, ister ABD'de kariyerini geliştirmek isteyen bir profesyonel, ister uluslararası yetenek arayan bir işveren olun, kararlı ve bilinçli bir yaklaşım sizi başarıya götürebilir. Doğru planlama ve rehberlikle, ABD çalışma vizesi süreci, kalıcı mesleki gelişim ve birçok kişi için kalıcı oturma izni istikrarına giden kapıyı açabilir.

