Actualizaciones de Inmigración 2025 – Derechos de los Titulares de la Tarjeta Verde

¿Tiene usted una tarjeta verde? ¿Conoce sus derechos?

Al entrar en el segundo trimestre de 2025, aún persiste un temor generalizado en muchas comunidades inmigrantes ante el aumento de las operaciones de control del ICE. Gran parte de esta aprensión se ve alimentada por informes sensacionalistas en los medios y videos de personas en TikTok llorando histéricamente, víctimas de injusticias por parte del ICE.

Si bien las redes sociales (y a veces las noticias) pueden ser muy entretenidas, no siempre presentan la información correcta. A veces, el objetivo son los "me gusta" o las visualizaciones, y la precisión puede quedar relegada a un segundo plano en sus esfuerzos por atraer a las masas con dramatismo. Los autoproclamados expertos en YouTube a veces infunden miedo, diciéndoles a todos los estadounidenses no nativos que tengan miedo, que todos serán deportados, independientemente de su estatus legal. Esto simplemente no es cierto.

Es importante recordar que el objetivo de esta intensificación de las operaciones de control migratorio es erradicar a los delincuentes que ingresaron ilegalmente al país en los últimos años. Este esfuerzo busca corregir los cruces fronterizos sin control que permitieron la entrada a Estados Unidos de pandilleros, terroristas y delincuentes violentos del extranjero. Ahora, la nueva administración busca expulsar a estas personas lo más rápido posible. Con este fin, se están aplicando leyes de inmigración que antes se ignoraban. A continuación, aclararemos algunas de las inquietudes más comunes que nos han planteado recientemente. Estas se refieren específicamente a las inquietudes de los titulares de tarjetas de residencia permanente (Green Card), o residentes permanentes legales (como también se les conoce).

Preguntas Frecuentes

¿Es seguro viajar fuera de los EE. UU. si tengo una tarjeta verde?

Sí. Como residente permanente legal, tiene derecho a entrar y salir del país. Sin embargo, para conservar la residencia permanente legal, debe residir en EE. UU. al menos seis meses al año. Si sale del país durante más de seis meses, podría ser detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. para interrogarlo al reingresar. Uno de los requisitos para conservar la residencia permanente es no mudarse a otro país con la intención de vivir allí permanentemente ni viajar fuera de EE. UU. durante más de la mitad del año. Esto siempre ha sido así por ley, pero ahora se está aplicando.

¿Puede la Aduanas y Patrulla Fronteriza de EE. UU. quitarme mi tarjeta verde?

¡NO! Como titular de una tarjeta verde, uno de sus derechos es el debido proceso para la deportación. Solo un juez de inmigración puede revocar su tarjeta verde, siguiendo un proceso de deportación migratoria, antes del cual tendrá tiempo para reunir la documentación y contratar a un abogado. Las personas que dicen que se les negó la entrada en TikTok probablemente hayan cometido violaciones migratorias, tengan antecedentes penales, vínculos con el terrorismo u otras razones por las que su estatus de tarjeta verde esté en peligro.

Según el sitio web del USCIS Derechos y Responsabilidades de un Titular de Tarjeta Verde (Residente Permanente) | USCIS, sus derechos como titular de una tarjeta verde incluyen:

Residencia permanente en EE. UU. siempre y cuando no cometa ningún delito ni fraude.

Empleo legal en EE. UU.

Protección bajo todas las leyes estadounidenses, estatales y locales, al igual que los ciudadanos están protegidos por estas leyes.

Un agente de la Aduanas y Patrulla Fronteriza de EE. UU. no puede quitarle estos derechos.

En resumen, las redes sociales sensacionalizan las situaciones para conseguir "me gusta", lo que ha generado cierto pánico. Por ejemplo, recientemente hubo mucha publicidad en torno a una turista inglesa que visitó Estados Unidos con una visa de turista, no pudo cruzar a Canadá desde Estados Unidos y terminó detenida por la Aduana estadounidense. La mujer tiene un video donde habla sobre cómo fue maltratada y que nadie debería visitar Estados Unidos. Lo que no explica es que, al trabajar a cambio de alojamiento en la casa de alguien en Estados Unidos, violó su visa de turista. Cuando fue interrogada por la Patrulla Fronteriza de Aduanas, no tenía boleto de regreso ni dinero suficiente para comprarlo, lo que da la impresión de que no tenía intención de irse. También pretendía trabajar en Canadá, lo cual viola sus políticas turísticas y probablemente provocó que le negaran la entrada.

En todos los países que visites, debes respetar sus leyes de turismo e inmigración. Las redes sociales no ofrecen una imagen completa ni precisa. La gente crea videos para conseguir "me gusta" y, a menudo, no proporcionan la historia completa.

Un titular de una tarjeta verde es residente permanente legal, lo que le otorga validez legal. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está buscando a personas que residen en Estados Unidos sin permiso de residencia durante menos de dos años.

Procedimientos de Deportación Para Titulares de la Tarjeta Verde

Como titular de una tarjeta verde, está legalmente protegido contra la deportación sin una audiencia justa ante un juez de inmigración. Si se le asigna un proceso de deportación y recibe una Notificación de Comparecencia, puede y debe contratar a un abogado para que lo acompañe en la audiencia. Si no lo hace, no se le asignará uno.

Tenga en cuenta que si comete un delito, es posible que se le retiren algunas de las protecciones que le otorga la residencia permanente legal. Se espera que los residentes permanentes cumplan con las leyes, presenten sus impuestos y (para los hombres de 18 a 25 años) se registren en el Servicio Selectivo.

Resumen

Si tiene un estatus legal, como una tarjeta de residencia permanente (Green Card), existen protecciones que lo protegen de deportaciones aceleradas. Solo un juez de inmigración puede revocar su Green Card, y esto ocurriría después de completar el proceso donde puede presentar su caso. Consulte Procedimientos de Deportación de Inmigración en 2025 – Siri & Glimstad LLP.

Como mencionamos en una entrada anterior del blog, las deportaciones comenzaron inmediatamente después de la toma de posesión del nuevo gobierno, y cualquier persona que haya estado en Estados Unidos sin documentos durante menos de dos años es el principal objetivo de arresto y expulsión. Esto ha atraído considerable atención mediática. Quienes tienen visas legales no corren este riesgo, pero muchas personas siguen preocupadas por cómo les afectarán los nuevos cambios administrativos. Inmigración y Movilidad Global Durante la Segunda Administración de Trump – Siri & Glimstad LLP.

