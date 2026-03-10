Anwalt In Vietnam Dr Oliver Massmann – Vietnam 2026: Ein Klarer, Konstruktiver Fahrplan Zur Wiederherstellung Der Eu-steuerkonformität Bis Oktober

Am 17. Februar 2026 hat der Rat der Europäischen Union Vietnam in Anhang I der EU-Liste nicht kooperativer Steuerjurisdiktionen aufgenommen.

Diese Entwicklung ist ernst.

Aber sie ist auch handhabbar – und innerhalb weniger Monate lösbar.

Wichtig ist: Die Aufnahme betrifft keine schädlichen Steuerregime oder aggressive Steuerwettbewerbspolitik. Sie bezieht sich auf technische Aspekte des OECD-Rahmens für den Informationsaustausch auf Anfrage (EOIR) – vor allem Transparenz, Zugang zu Informationen und Verwaltungseffizienz.

Mit entschlossenem und koordiniertem Handeln kann Vietnam die Entfernung aus Anhang I im nächsten EU-Überprüfungszyklus im Oktober 2026 erreichen.

Nachfolgend ein konstruktiver, transparenter und lösungsorientierter Fahrplan.

Ziel

Entfernung aus Anhang I im Oktober 2026

durch schnelle technische Angleichung an OECD-Standards und enge Zusammenarbeit mit EU-Partnern.

Notwendigkeit einer gesamtstaatlichen Koordination

Leitbehörde:

Ministerium für Finanzen (MOF)

Operative Leitung:

Generaldirektion für Steuern (GDT)

Wichtige unterstützende Stellen:

Ministerium für Planung und Investition (Register für Unternehmen & wirtschaftlich Berechtigte)

Staatsbank von Vietnam (Zugang zu Bankinformationen)

Justizministerium (rechtliche Angleichung)

Außenministerium (EU-Kontakte)

Büro des Premierministers (strategische Aufsicht)

Finanzministerium

Dies muss als koordinierte nationale Priorität behandelt werden.

Phase 1 (Sofort – nächste 30 Tage)

1. Einrichtung einer hochrangigen interministeriellen Task Force

Klare Vorgabe: Entfernung aus Anhang I bis Oktober 2026.

2. Durchführung einer schnellen Lückenanalyse

Schwerpunkte:

Transparenz der wirtschaftlich Berechtigten

Zugang zu Buchhaltungsunterlagen

Zugang zu Bankinformationen

Fristgerechte EOIR-Antworten

Durchsetzungsmechanismen

Ergebnis: Eine klare technische Compliance-Matrix.

Phase 2 (April–Juli 2026): Beschleunigte Korrekturmaßnahmen

Die Regierung muss nicht auf langwierige Gesetzgebungszyklen warten.

Schnelles Handeln ist durch Dekrete, Rundschreiben und Direktiven möglich.

Stärkung der Transparenz der wirtschaftlich Berechtigten

Zentrales und aktualisiertes Register

Verpflichtende Melde- und Aktualisierungspflichten

Direkter Zugang der Steuerbehörden

Verwaltungssanktionen

Compliance-Prüfungen

Direkter Zugang zu Bankinformationen sicherstellen

Klare Befugnisse für die Steuerverwaltung

Definierte Antwortfristen für Banken

Sicherer digitaler Anfragekanal

Sanktionen bei verspäteter Kooperation

Verfügbarkeit von Buchhaltungsunterlagen garantieren

Klar definierte Aufbewahrungspflichten

Verpflichtung zur digitalen Dokumentation

Sanktionen bei Nichteinhaltung

Verbesserung der EOIR-Verwaltungseffizienz

Einrichtung einer speziellen EOIR-Einheit innerhalb der GDT

Dashboard zur Fallverfolgung

Strenge interne Antwortfristen

Phase 3 (Juli–September 2026): Umsetzung nachweisen

Gesetzgebung allein reicht nicht aus.

EU und OECD erwarten Belege für praktische Durchsetzung.

Maßnahmen sollten umfassen:

Veröffentlichung von EOIR-Antwortstatistiken

Risikobasierte Überprüfungen zur Transparenz der wirtschaftlich Berechtigten

Öffentliche Bestätigung von Durchsetzungsmaßnahmen

Strukturierter technischer Dialog mit OECD- und EU-Gremien

Transparenz schafft Glaubwürdigkeit.

Diplomatische Kontakte

Parallel ist die Zusammenarbeit mit der EU-Verhaltensgruppe und der Europäischen Kommission entscheidend.

Die Kommunikation sollte betonen:

Volles Bekenntnis zu OECD-Standards

Technischer Charakter des Problems

Bereits laufende Korrekturmaßnahmen

Klarer Zeitplan bis zur Lösung im Oktober 2026

Konstruktiver, zukunftsorientierter Dialog ist der Schlüssel.

Vorgeschlagener Zeitplan

März 2026 – Task Force eingerichtet

April 2026 – Lückenanalyse abgeschlossen

Mai–Juni 2026 – Dekrete & Rundschreiben erlassen

Juli 2026 – EOIR-Einheit voll funktionsfähig

August 2026 – Durchsetzung & Statistiken veröffentlicht

September 2026 – Technische Gespräche mit der EU

Oktober 2026 – Ziel: Entfernung aus Anhang I

Strategische Perspektive

Dies ist kein strukturelles Steuerpolitikproblem.

Es handelt sich um eine technische Compliance-Frage – und daher lösbar.

Richtig gehandhabt, kann es eine Chance sein:

Modernisierung der Transparenzsysteme

Stärkung der interinstitutionellen Koordination

Stärkung des Investorenvertrauens

Nachweis des Engagements Vietnams für internationale Standards

Schnelles Handeln heute verhindert Reputationsrisiken morgen.

Vietnam hat bereits erfolgreich EU-Überwachungsmechanismen verlassen.

Mit koordinierter Führung und entschlossener Umsetzung ist Oktober 2026 ein realistischer und erreichbarer Meilenstein.

Bitte zögern Sie nicht, Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder weitere Details zu den oben genannten Punkten erfahren möchten. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

