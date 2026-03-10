ARTICLE
10 March 2026

Anwalt In Vietnam Dr Oliver Massmann – Vietnam 2026: Ein Klarer, Konstruktiver Fahrplan Zur Wiederherstellung Der Eu-steuerkonformität Bis Oktober

Am 17. Februar 2026 hat der Rat der Europäischen Union Vietnam in Anhang I der EU-Liste nicht kooperativer Steuerjurisdiktionen aufgenommen.
Oliver Massmann
Diese Entwicklung ist ernst.

Aber sie ist auch handhabbar – und innerhalb weniger Monate lösbar.

Wichtig ist: Die Aufnahme betrifft keine schädlichen Steuerregime oder aggressive Steuerwettbewerbspolitik. Sie bezieht sich auf technische Aspekte des OECD-Rahmens für den Informationsaustausch auf Anfrage (EOIR) – vor allem Transparenz, Zugang zu Informationen und Verwaltungseffizienz.

Mit entschlossenem und koordiniertem Handeln kann Vietnam die Entfernung aus Anhang I im nächsten EU-Überprüfungszyklus im Oktober 2026 erreichen.

Nachfolgend ein konstruktiver, transparenter und lösungsorientierter Fahrplan.

Ziel

Entfernung aus Anhang I im Oktober 2026

durch schnelle technische Angleichung an OECD-Standards und enge Zusammenarbeit mit EU-Partnern.

Notwendigkeit einer gesamtstaatlichen Koordination

Leitbehörde:

Ministerium für Finanzen (MOF)

Operative Leitung:

Generaldirektion für Steuern (GDT)

Wichtige unterstützende Stellen:

  • Ministerium für Planung und Investition (Register für Unternehmen & wirtschaftlich Berechtigte)
  • Staatsbank von Vietnam (Zugang zu Bankinformationen)
  • Justizministerium (rechtliche Angleichung)
  • Außenministerium (EU-Kontakte)
  • Büro des Premierministers (strategische Aufsicht)
  • Finanzministerium

Dies muss als koordinierte nationale Priorität behandelt werden.

Phase 1 (Sofort – nächste 30 Tage)

1. Einrichtung einer hochrangigen interministeriellen Task Force

Klare Vorgabe: Entfernung aus Anhang I bis Oktober 2026.

2. Durchführung einer schnellen Lückenanalyse

Schwerpunkte:

  • Transparenz der wirtschaftlich Berechtigten
  • Zugang zu Buchhaltungsunterlagen
  • Zugang zu Bankinformationen
  • Fristgerechte EOIR-Antworten
  • Durchsetzungsmechanismen

Ergebnis: Eine klare technische Compliance-Matrix.

Phase 2 (April–Juli 2026): Beschleunigte Korrekturmaßnahmen

Die Regierung muss nicht auf langwierige Gesetzgebungszyklen warten.

Schnelles Handeln ist durch Dekrete, Rundschreiben und Direktiven möglich.

Stärkung der Transparenz der wirtschaftlich Berechtigten

  • Zentrales und aktualisiertes Register
  • Verpflichtende Melde- und Aktualisierungspflichten
  • Direkter Zugang der Steuerbehörden
  • Verwaltungssanktionen
  • Compliance-Prüfungen

Direkter Zugang zu Bankinformationen sicherstellen

  • Klare Befugnisse für die Steuerverwaltung
  • Definierte Antwortfristen für Banken
  • Sicherer digitaler Anfragekanal
  • Sanktionen bei verspäteter Kooperation

Verfügbarkeit von Buchhaltungsunterlagen garantieren

  • Klar definierte Aufbewahrungspflichten
  • Verpflichtung zur digitalen Dokumentation
  • Sanktionen bei Nichteinhaltung

Verbesserung der EOIR-Verwaltungseffizienz

  • Einrichtung einer speziellen EOIR-Einheit innerhalb der GDT
  • Dashboard zur Fallverfolgung
  • Strenge interne Antwortfristen

Phase 3 (Juli–September 2026): Umsetzung nachweisen

Gesetzgebung allein reicht nicht aus.

EU und OECD erwarten Belege für praktische Durchsetzung.

Maßnahmen sollten umfassen:

  • Veröffentlichung von EOIR-Antwortstatistiken
  • Risikobasierte Überprüfungen zur Transparenz der wirtschaftlich Berechtigten
  • Öffentliche Bestätigung von Durchsetzungsmaßnahmen
  • Strukturierter technischer Dialog mit OECD- und EU-Gremien

Transparenz schafft Glaubwürdigkeit.

Diplomatische Kontakte

Parallel ist die Zusammenarbeit mit der EU-Verhaltensgruppe und der Europäischen Kommission entscheidend.

Die Kommunikation sollte betonen:

  • Volles Bekenntnis zu OECD-Standards
  • Technischer Charakter des Problems
  • Bereits laufende Korrekturmaßnahmen
  • Klarer Zeitplan bis zur Lösung im Oktober 2026

Konstruktiver, zukunftsorientierter Dialog ist der Schlüssel.

Vorgeschlagener Zeitplan

  • März 2026 – Task Force eingerichtet
  • April 2026 – Lückenanalyse abgeschlossen
  • Mai–Juni 2026 – Dekrete & Rundschreiben erlassen
  • Juli 2026 – EOIR-Einheit voll funktionsfähig
  • August 2026 – Durchsetzung & Statistiken veröffentlicht
  • September 2026 – Technische Gespräche mit der EU
  • Oktober 2026 – Ziel: Entfernung aus Anhang I

Strategische Perspektive

Dies ist kein strukturelles Steuerpolitikproblem.

Es handelt sich um eine technische Compliance-Frage – und daher lösbar.

Richtig gehandhabt, kann es eine Chance sein:

  • Modernisierung der Transparenzsysteme
  • Stärkung der interinstitutionellen Koordination
  • Stärkung des Investorenvertrauens
  • Nachweis des Engagements Vietnams für internationale Standards

Schnelles Handeln heute verhindert Reputationsrisiken morgen.

Vietnam hat bereits erfolgreich EU-Überwachungsmechanismen verlassen.

Mit koordinierter Führung und entschlossener Umsetzung ist Oktober 2026 ein realistischer und erreichbarer Meilenstein.

Bitte zögern Sie nicht, Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder weitere Details zu den oben genannten Punkten erfahren möchten. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

