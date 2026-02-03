La presidenta de la República presentó el Plan Maestro 2026, el cual define la estrategia institucional en materia de atención al contribuyente, fiscalización y combate a la evasión para el ejercicio 2026. El enfoque central es mejorar el cumplimiento voluntario, fortalecer la fiscalización basada en riesgos y endurecer las acciones contra prácticas de alto impacto, particularmente la facturación falsa, sin modificar las tasas impositivas.

El Plan se articula en tres ejes estratégicos:

I. Atención al contribuyente y regularización fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) reforzará su modelo de atención bajo criterios de cercanía, eficiencia y digitalización, mediante:

Apertura de nuevos módulos de atención y ampliación de la Oficina Móvil en todo el país.

Implementación de nuevos formatos para facilitar la presentación de trámites fiscales.

Simplificación de trámites y mayor número de servicios en línea.

Optimización de tiempos de atención en oficinas del SAT.

Fortalecimiento de nuevas tecnologías para realizar trámites.

Orientación especializada para procesos de regularización fiscal, auditorías y devoluciones de impuestos.





II. Esquema de fiscalización transparente

La fiscalización se basará en criterios objetivos de riesgo, enfocándose en contribuyentes que, entre otros supuestos:

Celebren operaciones con factureras o nomineras. Importen productos con precios por debajo del mercado, o incumplan regulaciones o restricciones no arancelarias. Presenten pérdidas fiscales recurrentes. No enteren de manera correcta los montos retenidos a sus empleados. Simulen o apliquen deducciones de manera indebida. Realicen operaciones a través de paraísos fiscales. Obtengan ingresos que no son declarados. Soliciten devoluciones improcedentes. Abusen de estímulos fiscales. Paguen menos impuestos en tasa efectiva en comparación con su sector. Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.

El SAT garantiza la homologación de criterios de revisión en todo el país respecto de los siguientes conceptos:

Descuentos

Depósitos no identificados

Materialidad

Mercadotecnia

Importaciones

Regulaciones no arancelarias

Permisos

Certificaciones

Autorizaciones de comercio exterior

Conforme al Plan, se limitarán los requerimientos de información a lo estrictamente indispensable para la ejecución de actos de fiscalización. Dichos actos se enfocarán en quienes presenten irregularidades y no en quienes cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.

III. Acciones contra la facturación falsa

El eje más estricto del Plan Maestro 2026 contempla:

Visitas domiciliarias inmediatas a emisores de facturas falsas, con suspensión de operaciones.

Denuncias penales contra despachos u operadores que emitan facturas falsas, sin suspender procedimientos administrativos.

Negativa de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de empresas, cuando se detecte que su representante, socio o accionista ha tenido participación en empresas que emitieron comprobantes fiscales falsos.

Cobro de contribuciones omitidas a quienes hayan adquirido facturas falsas, otorgando 30 días para autocorrección, previo a la suspensión de la facturación.