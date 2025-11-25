Recruté par le club parisien au cours de l'été 2015, Angel Di Maria, international argentin bien connu, a, dès juillet 2016, reçu sa première proposition de rectification, accélérant ainsi son intégration dans le système administratif français.

Cohen & Gresser is an international law firm with offices in New York, Paris, Washington, DC, and London. We have an outstanding record of success in high-stakes and high-profile litigation, investigations, and transactions for our clients, including major financial institutions and companies across the world. Our attorneys have superb credentials, and are committed to providing the efficiency and personal service of a boutique law firm along with the quality and attention to detail that are the hallmarks of the best firms in the world.

Article Insights

Cohen & Gresser are most popular: with readers working within the Banking & Credit industries

Lʼessentiel

Décision. - Le Conseil d'État juge que le calcul de ce ratio d'actifs doit reposer sur les valeurs réelles des actifs détenus, et non sur leurs valeurs comptables, comme le prévoit la doctrine administrative1.

Portée. - Les entités visées par les dispositions de l'article 123 bis du CGI sont celles dont l'actif est principalement financier.

1 — Le Paris Saint Germain et ses joueurs constituent une source inextinguible de jurisprudence fiscale. C'est à croire que l'administration y dispose d'un agent permanent.

Recruté par le club parisien au cours de l'été 2015, Angel Di Maria, international argentin bien connu, a, dès juillet 2016, reçu sa première proposition de rectification, accélérant ainsi son intégration dans le système administratif français.

Di Maria détenait l'intégralité des titres d'une société panaméenne, dont l'actif était composé de valeurs mobilières et de son droit à l'image. Cette entité percevait des revenus à ce titre.

To view the full article please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.