当IPO遇上美国CPSC：产品召回调查的法律影响与合规应对

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01.引言

笔者近期处理的一起案件颇具典型意义。客户为一家物理AI产品研发制造企业，主要研发生产一些特殊场景下使用的高科技产品设备，产品已出口至包括美国、加拿大、欧盟在内的多个国家和地区。目前，该企业IPO已进入辅导阶段，券商、律所、会计师等中介机构均已介入服务，各项工作正按计划推进。然而，一封来自美国消费品安全委员会（Consumer Product Safety Commission，下称"CPSC"）的正式调查通知，令整个上市团队骤然紧张——某款主力产品因芯片过热起火安全隐患被消费者投诉，CPSC要求企业在规定期限内作出正式回应。

客户的焦虑集中而具体：

CPSC召回调查是否构成IPO的实质性障碍？是否应立即向证券交易所履行临时信息披露义务？如何在应对美国监管调查的同时推进上市进程？

这些问题，正成为越来越多拟上市中国企业面临的现实困境。2025年，美国CPSC共发布422例召回通报，同比上升38.4%，其中来自中国的产品共315例，占CPSC召回总数的74.6%，涉及金额约113.2亿美元1。2026年第一季度，CPSC共发布142例召回通报，同比上升40.6%，其中来自中国的产品共120例，同比增加73.9%，占CPSC召回总数的84.5%，涉及金额约20.8亿美元1。可以预见，在IPO关键期遭遇CPSC调查，已非小概率事件。

本文拟从CPSC召回制度的法律框架出发，结合近年来的实务案例，系统分析召回调查对拟上市企业IPO的多维影响，并提出律师实务建议。

02.CPSC召回制度的法律框架

（一）CPSC的法定职责与管辖范围

CPSC是美国联邦独立监管机构，成立于1972年，依据《消费品安全法》（Consumer Product Safety Act，下称"CPSA"）行使职权，直接向国会和总统报告。CPSC负责对超过15000种用于家庭、体育、娱乐及学校的消费品实施安全监控。大部分从中国出口到美国的商品均在CPSC的管辖范围之内。

CPSC的主要职能包括：对消费品市场实施持续监督和合规检查；开展与消费品相关的潜在危险因素研究及调查；制定并完善产品设计、生产、销售及流通环节的安全监管规范。此外，CPSC可向美国联邦地区法院申请强制令和民事处罚，并可将案件移送美国司法部追究刑事责任。

（二）24小时报告义务与10个工作日调查期限

CPSC介入产品召回，大部分始于有报告义务的主体就产品缺陷向CPSC履行"报告义务"。负有报告义务的主体包括制造商、进口商、经销商、零售商、品牌商等。CPSA第15条、第37条、第102条规定了不同情形下履行报告义务的具体要求2。

核心规则载于CPSA第15(b)条（15 U.S.C. § 2064(b)）：产品在流通领域出现"可报告事项"时，负有报告义务的主体应在"24小时内"向CPSC报告2。所谓"可报告事项"，是指企业获得的信息合理支持以下结论：产品存在缺陷，且该缺陷可能构成实质性危害，或造成不合理的人身伤害或死亡风险。即使企业自身的调查仍在进行中，只要获得了需要报告的信息，就应在24小时内向CPSC报告。

CPSC的官方指引进一步明确：企业为确定是否存在可报告事项而进行的调查，不应超过10个工作日，除非企业能够证明在特定情形下需要更长的时间是合理的。在缺乏此类情形的情况下，CPSC将推定在10个工作日结束时，企业已经收到并考虑了其在合理、迅速、勤勉的调查中本可以获得的所有信息2。

CPSA不仅适用于企业主体，对"明知并故意实施或指使迟报"的董事、高管或代理人亦可追责（15 U.S.C. § 2070(b)），最高可处5年监禁与罚金2。CPSC对违反报告义务的处罚极为严厉——每延迟报告一天，罚金最高可达12万美元，一批相关违规行为的民事罚款上限为1715万美元2。

（三）调查程序与初步决定

CPSC收到报告后，一般需耗时数月对产品进行检测并出具初步决定（Preliminary Determination，下称"PD"）。在调查过程中，CPSC通常向企业发出问卷清单，要求提交产品设计、生产、销售、客诉、认证报告等全面资料。如果CPSC作出PD裁定产品存在需要召回的安全缺陷，PD通知中会要求被调查公司在10个工作日内回复是否同意召回。实务中，绝大部分被调查公司在CPSC的压力下，根本等不到CPSC签发PD就已经同意召回3。

（四）快速召回程序

针对调查周期较长的问题，CPSC创设了快速召回程序（Fast-track Recall Program）。在履行报告义务后20个工作日内，企业可向CPSC提出适用快速召回程序的申请。适用该程序可大幅缩短召回周期、降低召回成本，是企业应对CPSC调查的重要策略选项3。

03.格力电器美国子公司案：迟报的法律代价

在CPSC执法史上，格力电器美国子公司案具有里程碑意义。这不仅是美国首次依据CPSA对企业高管未履行报告义务追究刑事责任并判处监禁的案件，更向所有对美出口企业发出了清晰信号4][5][6。

涉案产品为由珠海格力电器股份有限公司制造、格力美国子公司（Gree USA, Inc.）进口并销售的家用除湿机。自2012年起，Gree USA高层陆续收到产品起火及安全缺陷的投诉与报告。早在2012年9月，两名高管即已知悉除湿机存在起火风险。然而，尽管明知产品存在安全隐患，两人不仅未向CPSC报告，反而继续向美国零售商销售缺陷产品，仅在2013年前四个月就销售了285,596台缺陷除湿机4][6。该公司直至2013年3月才首次向CPSC报告相关情况——此时距首次知悉已延迟至少六个月。且首次报告时，并未如实披露产品缺陷和危害的全部信息6。

缺陷除湿机最终被证实涉及超过450起火灾事故，造成约1900万美元财产损失。有4起死亡或严重伤害事件被关联至该产品4][6。

案件并未止步于企业责任。2019年3月，美国司法部对Gree USA两名核心高管提起刑事诉讼——首席执行官Charley Loh（67岁）和首席行政官Simon Chu（70岁）。2023年11月，联邦陪审团裁定两人两项罪名成立：串谋欺诈CPSC罪和违反CPSA未提供所需信息罪。2025年6月16日，美国加州中区联邦地区法院作出宣判（案号：UNITED STATES v. SIMON CHU and CHARLEY LOH）：Charley Loh判处40个月联邦监禁、罚款12000美元、三年监督释放；Simon Chu判处38个月联邦监禁、罚款5000美元、三年监督释放4][5][6。法官在量刑时指出，两名高管"毫无疑问将自己的财务利益置于消费者安全之上"5。

在企业层面，格力美国于2023年4月被判罚50万美元刑事罚款。珠海格力、香港格力与格力美国于2021年与美国司法部达成刑事和解协议，三方共同承担9100万美元的刑事罚金（其中扣减已支付的1545万美元民事罚款），并同意向未获赔偿的火灾受害者提供赔偿4][6][8。美国司法部指出，这是CPSA颁布以来首次提起的企业刑事执法行动6。

格力案标志着美国产品安全监管的重大转向——刑事责任已从企业延伸至高管个人。对于拟上市的中国企业而言，这一案例的警示意义尤为突出：一旦触发报告义务而未及时履行，企业可能面临巨额罚款，高管个人可能面临监禁。

04.CPSC召回调查对拟上市企业IPO的多维影响

（一）信息披露维度：是否构成"重大事件"

这是召回调查对IPO最直接的影响路径。根据《证券法》及证券交易所相关规则，发行人在IPO过程中负有持续信息披露义务。凡对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应披露。

从交易所的审核实践来看，产品召回问题已进入监管视野。已有IPO企业在审核问询中被要求说明：产品召回的原因是什么；瑕疵产品是否造成事故或纠纷；主管部门是否对发行人采取了监管措施；上述事项的排查和整改情况如何11。对于拟上市企业而言，CPSC调查的"重大性"判断需考虑多个因素：涉事产品是否为核心产品或主要收入来源、召回范围与规模、是否造成人身伤害或财产损失、是否涉及刑事责任风险等。

（二）财务维度：直接损失与或有负债

召回产生的财务影响是多层次的。召回本身涉及退款、换新、物流、售后等直接成本，还可能触发存货减值。若召回事件发生在报告期内或报告期后但招股书披露前，企业需评估是否需计提质保负债或或有负债。

以安克创新为例，2025年其充电宝全球召回超238万台9][10。CPSC分别于2025年6月和9月发布召回公告，累计涉召回约235.2万台充电宝；CPSC收到33起火灾和爆炸报告，其中4人轻度烧伤、1人严重财产损失9。全球产品召回产生的换新、物流、售后赔付垫付资金达3.92亿元9。受召回事件影响，2025年经营活动现金流净额为4.81亿元，同比下滑82.5%9。安克创新在新版招股书中将潜在赔付上限1.72亿元计入或有负债，同时新增1.04亿元产品质量保证负债9][10。

（三）合规与内控维度：监管机构的深层质疑

召回事件往往折射出企业在质量管理体系、供应链管控方面的深层缺陷。监管机构不仅关注召回事件本身，更关注召回所暴露的内控问题：质量管理体系是否存在漏洞；供应链管控是否到位；产品出厂前的检测是否充分；针对消费者投诉的反馈机制是否有效。

如果企业无法就上述问题向监管机构提供令人信服的解释和整改措施，IPO审核进程很可能受到严重影响。此外，若企业未能及时履行报告义务或故意隐瞒产品缺陷，还可能面临刑事责任风险——格力案已经证明，这不是危言耸听。

（四）声誉与投资者信心维度

CPSC的召回公告会通过其官网和合作媒体同步公开发布。一旦公开，投资者、客户、合作伙伴均会知悉。市场将据此判断：这起召回是偶发性事件，还是企业系统性质量问题的暴露？投资者信心一旦受损，IPO的发行定价和募资规模均可能受到不利影响。

05.实务案例的启示

（一）安克创新：召回后火速二次IPO递表

2025年，安克创新上游电芯供应商（安普瑞斯无锡有限公司）在生产过程中私自变更核心材料，导致其部分批次移动电源存在安全隐患。为此，安克创新在全球市场累计召回充电宝超过238万台910。

召回对安克创新的财务造成了显著冲击。首次递交港股招股书后于2026年6月2日失效，公司次日即火速二次递表9][10。新版招股书做了三方面工作：详细披露事件成因——系个别上游电芯供应商私自更换原材料所致；披露全链条整改方案——终止涉事供应商合作，搭建电芯双供应商体系，将前五大代工厂产能占比从82%降至73%，新增22家备选厂商；同步披露美国CPSC、日本厚生劳动省相关监管调查进展，将潜在赔付上限1.72亿元计入或有负债9][10。

安克创新的案例表明：召回不必然是IPO的终点，关键在于充分披露、积极整改、坦诚应对。

（二）健耕医药：召回叠加内控问题，两次IPO均折戟

健耕医药专注于器官移植医疗器械领域，核心产品来自对美国公司LSI的收购。收购后出现了两次产品质量风险事件并实施产品召回。2020年1月30日，其子公司ORS因6批次输注循环管路套装存在液体泄漏风险而进行了自主召回11][12。2016年末至2017年初，另有4批次器官保存液因污染被召回11][12。针对上述召回，公司计提资产减值准备352.85万元11][12。

健耕医药分别于2020年5月和2022年11月两次申报科创板IPO。第一次历经4轮问询后，在上会前夕主动撤回申请。第二次于2024年4月因公司及保荐人撤回发行上市申请，上交所终止其发行上市审核11][12。

健耕医药两次IPO折戟，产品召回虽非唯一原因，但与其他问题叠加后产生了累积效应：公司超七成收入来源于境外子公司，核心技术和研发团队多依赖境外；核心产品采用委外生产方式，面临较大的质量控制风险；此外，公司曾违规使用募投资金偿还贷款11][12。健耕医药的案例说明：召回本身未必构成IPO的"致命伤"，但召回叠加其他合规问题，将使监管机构对公司的整体治理能力和持续经营能力产生严重质疑。

06.律师实务建议

（一）立即启动内部响应机制

收到CPSC调查通知后，企业应在第一时间成立跨部门应对小组，成员应包括法务、质量、生产、研发、财务等关键部门负责人。首要任务是评估：产品缺陷是否真实存在；缺陷的严重程度如何；是否已经触发24小时报告义务。企业为确定是否存在可报告事项而进行的调查不应超过10个工作日2。

（二）谨慎应对CPSC沟通

在应对CPSC调查时，建议企业遵循"诚实审慎、直接、有限与必要"三项原则3。所谓"诚实审慎"，是指不说谎，讲话有事实依据，不故意隐瞒或篡改事实；所谓"直接"，是指直接回答CPSC的问题，问什么答什么；所谓"有限与必要"，是指提交的资料或答案不能"节外生枝"，避免引发CPSC一系列更多的问题3。格力案的教训之一，就是两名高管不仅迟报，还在首次报告时隐瞒了产品缺陷和危害的全部信息——这一行为直接导致了串谋欺诈CPSC的刑事指控4][6。

（三）评估召回策略

如果经评估后确认产品缺陷真实存在，建议企业积极主动发起召回，并评估是否适用快速召回程序3。越早行动，越能掌握主动权。召回方式是可以与CPSC协商的，常见的召回方式包括退款、换货、增加警示标签、更换使用说明等3。笔者曾代理一个召回案件，经协商后，CPSC最终仅要求召回公司向消费者提供一块纱布，用以打磨掉电器底部可能刺伤使用人手掌的凸起。这充分说明合理的谈判策略可以显著降低召回成本。

（四）同步启动IPO应对预案

企业应同步启动IPO应对预案，包括但不限于：评估CPSC调查是否构成需要披露的重大事项；如需披露，立即准备招股书的补充披露内容；与保荐人、审计师沟通，评估对财务数据的影响——是否需要计提准备、是否需要调整财务预测、是否需要补充披露或有负债；提前准备应对交易所问询的预案。

（五）聘请具有跨境合规经验的专业法律顾问

CPSC召回调查涉及美国法、中国法、产品质量、IPO合规等多个专业领域，具有高度复合性。格力案从企业罚款到高管判刑，历时近十年——专业法律支持不仅关乎应对效率，更关乎企业和高管个人的命运走向。

结语

CPSC召回调查不等于IPO的"死刑判决"。安克创新的实践表明，积极、专业、透明地应对召回事件，反而可能向监管机构和投资者展示企业的合规能力和治理水平。而健耕医药的案例则提醒我们，召回若叠加内控缺陷等问题，则可能成为压垮IPO的最后一根稻草。

格力电器美国子公司案则提供了最深层的警示：产品安全报告义务不是一纸空文，迟报、瞒报的后果不仅是民事罚款，还可能是高管个人的刑事责任。对拟上市企业而言，CPSC调查不仅是一次产品安全合规能力的检验，更是一次企业整体治理能力的"压力测试"。

召回事件本身不可怕，可怕的是应对失当、披露不实、隐瞒不报。在CPSC执法日趋严厉的今天，合规不是成本，而是企业走向资本市场的通行证。

Footnotes

1 CPSC召回统计数据. 美国消费品安全委员会（CPSC）官网公开发布数据（2025年度及2026年第一季度）。

2 Consumer Product Safety Act（CPSA），15 U.S.C. §§ 2051-2089，特别是第15(b)条（15 U.S.C. § 2064(b)）、第37条、第102条及第27(b)条（15 U.S.C. § 2070(b)）；CPSC官方指引关于10个工作日调查期限及民事罚款标准的规定。

3 CPSC快速召回程序（Fast-track Recall Program）规定及实务操作指引。

4 United States v. Simon Chu and Charley Loh, 美国加州中区联邦地区法院刑事案；判决结果报道参见Concord & Sage律师事务所网站《美国首判产品安全"迟报罪"高管刑责：对中资企业的合规启示》及相关司法文书。

5 中国经营报/每日经济新闻. 格力除湿机案高管被判刑相关报道（2025年6月）。

6 央广网. 格力除湿机被指在美引发火灾 同意支付1.545亿美元罚款（2016年）；美国司法部关于格力刑事和解协议公告（2021年）；每日经济新闻关于格力美国子公司案追踪报道。

7 Concord & Sage律师事务所. 美国首判产品安全"迟报罪"高管刑责：对中资企业的合规启示。

8 蓝鲸财经/中国经营报. 格力除湿机召回案相关报道及CPSC公告。

9 和讯网/新浪网. 安克创新全球召回超238万台充电宝相关报道；安克创新新版港股招股书披露内容。

10 蓝鲸财经. 安克创新CPSC召回公告及事故统计数据报道。

11 经济参考报. 健耕医药IPO：因质量问题两次召回产品 曾违规使用募投资金还债（2023年9月26日）。

12 百家号/壹财信. 健耕医药两次科创板IPO申报及撤回相关报道；上交所发行上市审核信息。

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