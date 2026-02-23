Yenilenebilir Enerji Yatirimi Ve Abd Vizesi Seçimi

ABD'de temiz enerji sektöründeki istihdamın 2023 yılında %4,9 oranında arttığını ve bunun genel ekonominin %2,0'lik büyüme oranının iki katından fazla olduğunu biliyor muydunuz...

I-Giriş: Yenilenebilir Enerji Yatırımlarındaki Patlama

ABD'de temiz enerji sektöründeki istihdamın 2023 yılında %4,9 oranında arttığını ve bunun genel ekonominin %2,0'lik büyüme oranının iki katından fazla olduğunu biliyor muydunuz? Bu dikkat çekici genişleme yaklaşık 149.000 yeni temiz enerji istihdamı yaratmıştır; ancak sektörde hâlâ ciddi iş gücü açıkları bulunmaktadır. (ABD Enerji Bakanlığı, 2024)

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, güneş fotovoltaik tesisatçısı mesleklerinde 2034 yılına kadar %42'lik bir artış öngörmektedir (ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, t.y.). Benzer şekilde, rüzgâr enerjisi sektöründe 2030 yılı itibarıyla 258.500 kişilik bir iş gücü ihtiyacı öngörülmekte, ancak mevcut ve beklenen iş gücünün yaklaşık 134.000 kişiyle sınırlı kalacağı ifade edilmektedir. (Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı, 2023).

Küresel yatırımcılar için bu iş gücü açıkları, yenilenebilir enerji alanında istisnai yatırım fırsatları anlamına gelmektedir. E-2 Yatırımcı Vizesi, yabancı ülke vatandaşlarına güneş enerjisi santralleri, rüzgâr çiftlikleri ve hidroelektrik tesisler gibi projeler aracılığıyla Amerika'nın yenilenebilir enerji sektörüne katılmaları için benzersiz bir yol sunar. Buna karşılık EB-5 vizesi, önemli bir mali yatırım karşılığında kalıcı oturum imkânı sağlar; bu yatırım, hedeflenen istihdam bölgelerinde (TEA) 800.000 ABD doları veya TEA dışındaki projelerde 1.050.000 ABD doları tutarındadır. (Kongre Araştırma Servisi, 2023)

-TEA, (Targeted Employment Area) Hedeflenen İstihdam Bölgesi anlamına gelir. İşsizliğin yüksek olduğu bölgeler veya kırsal alanları ifade eder.-

Her vizenin kendine özgü şartları, avantajları ve sınırlamaları bulunduğundan, bu seçenekler arasında yol almak zor olabilir. Bu rehber, yatırımcıların yenilenebilir enerji yatırımı hedeflerine, sermaye imkânlarına ve ABD pazarındaki uzun vadeli amaçlarına en uygun vizeyi belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

II-Doğru Vize ile Enerji Dönüşümünü Yönetmek

Enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji projeleri için önemli vergi teşvikleri sunan Enflasyonu Düşürme Yasası (Inflation Reduction Act) gibi politikalarla hız kazanmıştır. İster açık deniz rüzgâr enerjisi, ister kara rüzgâr enerjisi, ister karbon yakalama teknolojilerine odaklanıyor olun; doğru vizeyi seçmek, yatırım stratejinizin kritik bir parçasıdır.

III-Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları İçin ABD Vize Seçenekleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde yenilenebilir enerji yatırımları, birden fazla göçmenlik yoluna uygun olabilir. Enerji üretiminden enerji dağıtımına kadar enerji sektörünün her alt alanı, farklı bir vize stratejisi gerektirir.

Yenilenebilir Projeler İçin E-2 Anlaşmalı Yatırımcı Vizesi

E-2 Yatırımcı Vizesi, yenilenebilir enerji alanında aktif olarak iş yönetmek isteyen yatırımcılar için idealdir. Temiz enerji sektöründe E-2 kapsamında değerlendirilebilecek işletmelere şu örnekler verilebilir:

Güneş enerjisi kurulum şirketleri ve güneş santrali yönetimi

Rüzgâr türbini bakımı ve rüzgâr parkı işletmeciliği

Jeotermal hizmet sağlayıcıları ve enerji verimliliği çözümleri

Yatırımın ekonomik olarak uygulanabilir olması için “kayda değer (substantial)” nitelikte olması gerekir. Her ne kadar sabit bir alt sınır bulunmasa da, çoğu enerji projesi enerji güvenliği ve operasyonel başarıyı sağlamak için 100.000 – 300.000 ABD Doları aralığında bir yatırım gerektirir.

EB-5 Programı: Büyük Ölçekli Temiz Enerji Yatırımları

EB-5 programı, büyük ölçekli temiz enerji altyapı projelerine yapılan kamuya açık yatırımlar yoluyla daimi oturum (Green Card) elde etmenin temel yollarından biridir. Bu program genellikle ABD'nin doğal kaynakları üzerinde ölçülebilir etki yaratan, kamu hizmeti ölçeğindeki yenilenebilir enerji projelerinde kullanılır.

Mevcut yatırım eşikleri şunlardır:

800.000 ABD Doları – Hedeflenmiş İstihdam Bölgesi (TEA) projeleri için

– Hedeflenmiş İstihdam Bölgesi (TEA) projeleri için 1.050.000 ABD Doları – TEA dışındaki projeler için (Kongre Araştırma Servisi, 2023)





Bu yatırımların en az 10 yeni istihdam yaratması gerekmektedir. Bu sayede kömür gibi yüksek emisyonlu kaynakların yerine alternatif enerji kaynakları kullanılarak sera gazı ve ısı tutucu emisyonların azaltılmasına katkı sağlanır. (ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, t.y.)

Teknik İnovasyon ve Tedarik Zinciri

Yenilenebilir enerji sektörü, karmaşık bir tedarik zinciri ve çok sayıda ileri teknolojiye dayanmaktadır. Elektrikli araçlardan kritik minerallere kadar pek çok alanda ABD, özel uzmanlığa ihtiyaç duymaktadır.

Ulusal Çıkar Muafiyeti (NIW) ve EB-1A

Yenilenebilir enerji inovasyonu alanında yüksek nitelikli bireyler—örneğin şebeke optimizasyonu veya enerji depolama sistemleri için yapay zekâ üzerinde çalışan uzmanlar—Ulusal Çıkar Muafiyeti (NIW) kapsamında uygun olabilir. NIW, enerji güvenliğini artırmak veya iklim değişikliğiyle mücadele etmek gibi “ulusal çıkar” niteliği taşıyan çalışmalarda bulunan profesyonellere, iş gücü sertifikası zorunluluğunu aşma imkânı tanır.

L-1 Vizesi: Operasyonel Genişleme

L-1 vizesi, enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin ABD'deki operasyonlarını genişletmeleri için stratejik bir araçtır. Bu vize, üst düzey yöneticilerin ABD'ye transfer edilerek yerel varlıkların ve kapasite geliştirme süreçlerinin yönetilmesini sağlar. Özellikle proje geliştirme sürecinin ilk aşamalarında tedarik zincirinin istikrarını korumak açısından kritik öneme sahiptir.

2024'te ABD'de kurulan yeni elektrik kapasitesinin %84'ü güneş enerjisindendir. Bu tablo, Türk şirketleri için ABD enerji pazarında doğru eyalette doğru projeyi seçmenin belirleyici olduğunu göstermektedir.

IV-Sonuç: Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek

Amerika Birleşik Devletleri'nde yenilenebilir enerji yatırımları, farklı yatırımcı ve profesyonel profillerine hitap eden birden fazla göçmenlik yolunu beraberinde getirmektedir. İster aktif olarak yönetilen bir temiz enerji işletmesi kurmak, ister büyük ölçekli altyapı projelerine yatırım yapmak, ister iş gücü gelişimini desteklemek ya da uzmanlaşmış bilgi birikimiyle yenilikleri ileri taşımak olsun; ABD göçmenlik hukuku, yenilenebilir enerji sektörüne özel olarak yapılandırılmış seçenekler sunmaktadır.

Her vize kategorisinin kendine özgü şartlarını iyi anlamak ve bunları yatırım stratejisi ile uzun vadeli hedeflerle uyumlu hâle getirmek, yabancı yatırımcılar ve profesyonellerin Amerika'nın temiz enerji ekonomisinin büyümesine anlamlı biçimde katkı sağlarken, ABD'de yasal ikamet fırsatlarını da değerlendirmelerine olanak tanır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.