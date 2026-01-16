Actualizaciones En Materia De Energía En Latinoamérica: Mayo-Diciembre 2025

La presente alerta tiene como objetivo presentar las noticias más relevantes acontecidas en el ámbito de energía en Latinoamérica durante el periodo comprendido entre mayo y diciembre de 2025.

México

Convocatoria para el desarrollo de centrales de energías renovables

En octubre de 2025, la Secretaría de Energía de México lanzó una convocatoria dirigida al sector privado para desarrollar centrales eléctricas prioritarias con energías renovables, alineadas a la planeación vinculante del país. Esta convocatoria busca incorporar 5,970 MW de nueva capacidad de generación, principalmente solar fotovoltaica (3,790 MW) y eólica (2,180 MW), distribuidos en seis regiones del país. El proceso contempla varias etapas con plazos específicos para registros, autorización de permisos y estudios de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional.

Además, debido a la alta respuesta de empresas privadas, la convocatoria publicada originalmente en octubre, aplazó las fechas para la presentación de manifestaciones de interés en noviembre, y recientemente las autoridades anunciaron que habrá una segunda convocatoria en el primer trimestre de 2026 para continuar abriendo oportunidades de inversión en energías limpias en México.

Argentina

Proyecto de ley de renovables con estabilidad fiscal

El 6 de noviembre de 2025 la Secretaría de Energía de la Nación presentó ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados los lineamientos de un proyecto para prorrogar la Ley 27.191 de Energías Renovables vigente, que es considerado como el principal programa de incentivos del país para las energías renovables no convencionales. La propuesta centra el incentivo en la "estabilidad fiscal y previsibilidad a largo plazo" para los inversores, otorgando por 20 años la seguridad tributaria a los proyectos actuales y futuros sin introducir nuevos impuestos o gravámenes.

Bajo el nuevo esquema, la continuidad de la política renovable se ligará a la estabilidad regulatoria. La norma propuesta garantiza que no se crearán nuevas cargas impositivas a nivel nacional, provincial o municipal durante 20 años, dando certidumbre a los inversores. El objetivo explícito es fomentar un entorno competitivo y sostenible, asegurando que las energías renovables sigan creciendo en igualdad de condiciones con otras fuentes de energía.

Chile

Nueva regulación para impulsar la minería crítica y proyectos de energías limpias

Como parte de suEstrategia Nacional del Litio, Chile emitió en agosto 2025 el Decreto 1/2025 del Ministerio de Minería que fija requisitos y condiciones para los Contratos Especiales de Operación de Litio ("CEOL"). Bajo este esquema el Estado puede asociarse con privados para explorar y explotar litio bajo un modelo de mayoría estatal. A los pocos días, se firmó el primer CEOL, estableciendo los primeros compromisos de inversión, tecnología de baja huella hídrica y vinculación con comunidades indígenas entre una empresa privada y el gobierno de Chile.

En paralelo, el gobierno ingresó en agosto un Proyecto de Ley de Fomento al Hidrógeno Verde, que al cierre de 2025 avanzaba en el Congreso: propone créditos tributarios por US$ 2.800 millones y un régimen fiscal especial para productores de H₂ verde, con miras a viabilizar enormes proyectos de electrolizadores en Magallanes y Antofagasta. Además, Chile anunció subsidios directos por US$ 50 millones a 6 proyectos de hidrógeno verde (enero 2025).

Colombia

Facilidades para la expansión de energías renovables y la conexión de proyectos

En septiembre 2025, el Ministerio de Ambiente de Colombia sometió a consulta pública un proyecto de decreto para crear la "Licencia Ambiental Eólica de Diseño Optimizado (LAEólica)". Se trata de un nuevo tipo de licencia ambiental abreviada aplicable a parques eólicos terrestres medianos (≥10 MW hasta 100 MW) que cumplan criterios de localización y ecodiseño estrictos. Por ejemplo, los aerogeneradores no podrán ubicarse cerca de áreas protegidas ni en zonas marino-costeras, y el proyecto debe incorporar tecnología para minimizar impactos a la fauna (sensores de aves o murciélagos, aspas de bajo ruido, entre otros). A cambio, la Autoridad de Licencias otorgaría una licencia optimizada con trámite más ágil para estos proyectos, incluyendo permisos integrales para sus líneas de conexión, incluso si son autogeneración aislada.

Esta medida busca destrabar decenas de proyectos eólicos detenidos por falta de respuesta de las autoridades a las solicitudes de permisos y autorizaciones en distintos departamentos del país, particularmente en la zona de La Guajira.

Brasil

El 25 de junio de 2025, el gobierno de Brasil elevó el contenido obligatorio de etanol en cada litro de gasolina al 30 % y de biodiésel en diésel al 15 %, como parte de su política de transición energética. En concreto, esa medida tiene el objeto de contrarrestar los efectos de los cambios de los precios del petróleo a nivel internacional y poder reducir el precio de venta al consumidor final. Al mismo tiempo, se espera que incentivar el uso del etanol, considerado un biocombustible de producción nacional para Brasil, reduzca la emisión de gases de efecto invernadero y oriente al país a un modelo de energías limpias.

Además, el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo hincapié en que esta medida también tenía como objetivo enviar un mensaje a la comunidad internacional como futuros anfitriones de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y posicionarse como referentes regionales en el uso de bioenergía.

Perú

El 16 de diciembre de 2025, el Ministerio de Energía y Minas de Perú publicó el Decreto Supremo Nº 023-2025-EM ("Decreto"), que modifica las reglas de suministro de gas natural y los precios para consumidores finales como casas, negocios e industrias. A partir de su entrada en vigor, se implementarán camiones de Gas Natural Comprimido o Gas Natural Licuefactado para llevar el gas a comunidades sin la infraestructura adecuada. Además, la implementación de camiones viene acompañada de subsidios del Estado, a través delFondo de Inclusión Social Energético, para cubrir parte de los costos de las instalaciones y equipos necesarios.

Estas reglas facilitan que nuevas ciudades accedan al gas doméstico, con miras a extender la energía en zonas con poca infraestructura como la sierra y selva. La meta es aprovechar los recursos de gas del Perú para uso nacional y reducir la contaminación por combustibles fósiles en las cocinas de hogares rurales.

Perú y Ecuador

Paralelamente, Perú y Ecuador firmaron un Memorando de Entendimiento estratégico en hidrocarburos durante el Gabinete Binacional de diciembre 2025. El acuerdo busca fortalecer la cooperación en el subsector de hidrocarburos para optimizar la logística (por ejemplo, transporte de petróleo y gas), integrar mercados fronterizos y reforzar la seguridad energética de ambos países. Incluye un marco conjunto para la planificación estratégica en zonas compartidas, así como capacitación y transferencia tecnológica entre instituciones. También plantea la evaluación de infraestructuras transfronterizas (como interconexiones de ductos).

La Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas del Perú y la viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador fueron designadas como las encargadas de la implementación del Memorando. Este convenio no genera compromisos financieros vinculantes, pero apunta a coordinar esfuerzos bilaterales y aprovechar sinergias energéticas en la región andina.

