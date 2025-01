New ANDA Cases

This chart summarizes the case name, presiding judge, drug, and patents-at-issue in all federal district court cases that are filed pursuant to the Hatch-Waxman Act.

Federal district court cases that are filed pursuant to the Hatch-Waxman Act This chart summarizes the case name, presiding judge, drug, and patents-at-issue in all federal district court cases that are filed pursuant to the Hatch-Waxman Act. It also includes the same information for proceedings before the Patent Trial and Appeal Board concerning Orange Book-listed patents. Case Name Date Filed Judge Drug Patent No(s). Novo Nordisk Inc. v. Mylan Pharms. Inc., 24-0775 (D. Del.) Jul 1, 2024 Hon. Colm F. Connolly Ozempic® (semaglutide subcutaneous solution) 8,129,343

10,335,462 Currax Pharms. LLC v. Taro Pharm. Indus. Ltd., 24-7446 (D.N.J.) 1-Jul-24 Jul Silenor® (doxepin HCl tablets) 7,915,307

8,513,299

9,107,898

9,486,437

9,572,814

9,861,607

10,238,620

10,653,660

10,653,662

11,110,074 Bristol-Myers Squibb Co. v. Synthon BV, 24-0780 (D. Del.) 2-Jul-24 Hon. Gregory B. Williams Zeposia® (ozanimod capsules) 11,680,050 Axsome Malta Ltd. v. Aurobindo Pharma USA, Inc., 24-7511 (D.N.J.) 2-Jul-24 Hon. Madeline Cox Arleo Sunosi® (solriamfetol tablets) 11,969,404 Currax Pharms. LLC v. Taro Pharm. Indus. Ltd., 24-5040 (S.D.N.Y.) 2-Jul-24 Hon. Cathy Seibel Silenor® (doxepin HCl tablets) 7,915,307

8,513,299

9,107,898

9,486,437

9,572,814

9,861,607

10,238,620

10,653,660

10,653,662

11,110,074 Novo Nordisk Inc. v. Mylan Pharms. Inc., 24-0067 (N.D.W.V.) 2-Jul-24 Hon. Thomas S. Kleeh Ozempic® (semaglutide subcutaneous solution) 8,129,343

10,335,462 Veloxis Pharms., Inc. v. Alkem Labs. Ltd., 24-0784 (D. Del.) 3-Jul-24 Hon. Jennifer L. Hall Envarsus XR® (tacrolimus extended-release tablets) 8,685,998

9,549,918

10,166,190

10,864,199

11,110,081

11,123,331

11,419,823 Salix Pharms., Inc. v. Carnegie Pharms., LLC, 24-7531 (D.N.J.) 3-Jul-24 Hon. Susan D. Wigenton Colazal® (balsalazide disodium capsules) 7,452,872

7,625,884 Jazz Pharms. Research UK Ltd. v. Apotex Inc., 24-7550 (D.N.J.) 3-Jul-24 Hon. Michael E. Farbiarz Epidiolex® (cannabidiol oral solution) 11,963,937 Otsuka Pharm. Co., Ltd. v. Sun Pharm. Indus. Ltd., 24-0789 (D. Del.) 5-Jul-24 Hon. Jennifer L. Hall Abilify Maintena® (aripiprazole extended-release injectable suspension) 10,525,057

10,980,803

1,154,553

11,344,547

11,400,087

11,648,347 Radius Health, Inc. v. Orbicular Pharm. Technologies Private Ltd., 24-11770 (D. Mass.) 10-Jul-24 Hon. Richard G. Stearns Tymlos® (abaloparatide injection) 11,977,067 Pacira Pharms., Inc. v. eVenus Pharms. Labs. Inc., 24-7680 (D.N.J.) 10-Jul-24 Hon. Madeline Cox Arleo Exparel® (bupivacaine liposome injectable suspension) 11,925,706 Pierre Fabre Medicament SAS v. Rubicon Research Private Ltd., 24-0811 (D. Del.) 12-Jul-24 Hon. Jennifer L. Hall Hemangeol® (propranolol HCl oral solution) 8,338,489

8,987,262 Vanda Pharms. Inc. v. MSN Pharms. Inc., 24-0815 (D. Del.) 12-Jul-24 Hon. Jennifer L. Hall Hetlioz LQ® (tasimelteon oral suspension) 10,179,119

11,266,622

11,285,129

11,850,229

10,610,510

10,980,770

11,759,446 Bristol-Myers Squibb Co. v. Apotex, Inc., 24-0818 (D. Del.) 15-Jul-24 Hon. Gregory B. Williams Zeposia® (ozanimod capsules) 11,680,050 American Regent, Inc. v. Gland Pharma Ltd., 24-7756 (D.N.J.) 15-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Tralement® (trace zinc, copper, manganese, selenium injection) Multrys® (trace zinc, copper, manganese, selenium injection) 11,786,548

11,975,022

11,998,565 American Regent, Inc. v. Fresenius Kabi USA, LLC, 24-0824 (D. Del.) 16-Jul-24 Hon. Maryellen Noreika Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. Long Grove Pharms., LLC, 24-0825 (D. Del.) 16-Jul-24 Hon. Maryellen Noreika Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. Accord Healthcare Inc., 24-7791 (D.N.J.) 16-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. Aspiro Pharma Ltd., 24-7794 (D.N.J.) 16-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. Cipla USA, Inc., 24-7796 (D.N.J.) 16-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. Dr. Reddy's Labs., Inc., 24-7799 (D.N.J.) 16-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. Fresenius Kabi USA, LLC, 24-7801 (D.N.J.) 16-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. Gland Pharma Ltd., 24-7802 (D.N.J.) 16-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. Hikma Pharms. USA Inc., 24-7803 (D.N.J.) 16-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. Long Grove Pharms., LLC, 24-7804 (D.N.J.) 16-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. RK Pharma, Inc., 24-7805 (D.N.J.) 16-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. Somerset Therapeutics, LLC, 24-7807 (D.N.J.) 16-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. Steriscience Pte. Ltd., 24-7809 (D.N.J.) 16-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. Sun Pharm. Indus. Ltd., 24-7810 (D.N.J.) 16-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. Xiromed, LLC, 24-7811 (D.N.J.) 16-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 American Regent, Inc. v. Zydus Pharms. (USA) Inc., 24-7812 (D.N.J.) 16-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 Impax Labs., LLC v. Dr. Reddy's Labs., Ltd., 24-7875 (D.N.J.) 18-Jul-24 Hon. Stanley R. Chesler Rytary® (carbidopa / levodopa extended-release capsules) 8,557,283

9,089,608

9,463,246

9,533,046

9,901,640 Allergan Pharms. Int'l Ltd. v. Macleods Pharms. Ltd., 24-0847 (D. Del.) 19-Jul-24 Hon. Maryellen Noreika Savella® (milnacipran HCl tablets) 7,994,220 Ferring Pharms. Inc. v. Jiangsu Hansoh Pharm. Group Co., Ltd., 24-7904 (D.N.J.) 19-Jul-24 Hon. Evelyn Padin Firmagon® (degarelix for injection) 8,841,081

9,877,999

11,766,468

11,826,397 TherapeuticsMD, Inc. v. Sun Pharm. Indus. Ltd., 24-7974 (D.N.J.) 24-Jul-24 Hon. Brian R. Martinotti Imvexxy® (estradiol vaginal inserts) 9,180,091

9,289,382

10,258,630

10,398,708

10,471,072

10,537,581

10,568,891

10,668,082

10,806,697

10,835,487

10,888,516

11,065,197

11,116,717

11,123,283

11,241,445

11,246,875

11,266,661

11,304,959

11,351,182

11,497,709 Teva Branded Pharm. Products R&D, Inc. v. Armstrong Pharms., Inc., 24-0869 (D. Del.) 25-Jul-24 Hon. Maryellen Noreika ProAir® HFA (albuterol sulfate inhalation aerosol) 9,463,289 AstraZeneca Pharms. LP v. Natco Pharma Ltd., 24-8162 (D.N.J.) 31-Jul-24 Hon. Robert Kirsch Lynparza® (olaparib tablets) 12,048,695 AstraZeneca Pharms. LP v. Sandoz Inc., 24-8164 (D.N.J.) 31-Jul-24 Hon. Robert Kirsch Lynparza® (olaparib tablets) 12,048,695 AstraZeneca Pharms. LP v. Cipla Ltd., 24-8167 (D.N.J.) 31-Jul-24 Hon. Robert Kirsch Lynparza® (olaparib tablets) 12,048,695 Astellas Pharma Inc. v. Qilu Pharm. (Hainan) Co., Ltd., 24-8217 (D.N.J.) Aug. 1, 2024 Hon. Michael A. Shipp Xtandi® (enzalutamide tablets) 7,709,517

11,839,689 Viiv Healthcare Co. v. Hetero USA Inc., 24-0907 (D. Del.) Aug. 2, 2024 Hon. Mitchell S. Goldberg Dovato® (dolutegravir / lamivudine tablets) 9,242,986

11,234,985 Astellas Pharma Inc. v. Qilu Pharm. (Hainan) Co., Ltd., 24-3747 (E.D. Pa.) Aug. 1, 2024 Hon. Wendy Beetlestone Xtandi® (enzalutamide tablets) 7,709,517

11,839,689 AstraZeneca AB v. Sciegen Pharms., Inc., 24-0923 (D. Del.) Aug. 8, 2024 Hon. Richard G. Andrews Farxiga® (dapagliflozin tablets) 8,685,934

7,851,502

8,221,786

8,361,972

8,716,251

7,919,598

8,501,698 AbbVie Inc. v. Hetero USA, Inc., 24-0924 (D. Del.) Aug. 8, 2024 Hon. Maryellen Noreika Rinvoq® (upadacitinib tablets) RE47,221

8,962,629

11,976,077

11,993,605

11,993,606 Axsome Malta Ltd. v. Alkem Labs. Ltd., 24-8365 (D.N.J.) Aug. 8, 2024 Hon. Madeline Cox Arleo Sunosi® (solriamfetol tablets) 11,969,404

11,986,454

11,986,455

11,998,639

12,005,036 Pfizer Inc. v. SpecGx LLC, 24-0927 (D. Del.) Aug. 9, 2024 Hon. Colm F. Connolly Xeljanz® (tofacitinib tablets) RE41,783 Astellas Pharma Inc. v. Lupin Ltd., 24-0939 (D. Del.) Aug. 13, 2024 Hon. Joseph F. Bataillon Myrbetriq® (mirabegron extended-release tablets) 12,059,409 Astellas Pharma Inc. v. Zydus Pharms. (USA) Inc., 24-0940 (D. Del.) Aug. 13, 2024 Hon. Joseph F. Bataillon Myrbetriq® (mirabegron extended-release tablets) 12,059,409 Harmony Biosciences, LLC v. AET Pharma US, Inc., 24-0941 (D. Del.) Aug. 13, 2024 Hon. Jennifer L. Hall Wakix® (pitolisant HCl tablets) 8,486,947

8,207,197 American Regent, Inc. v. Cipla USA, Inc., 24-8435 (D.N.J.) Aug. 13, 2024 Hon. Brian R. Martinotti Tralement® (trace elements injection 4*, USP) 11,786,548

11,975,022

11,998,565 Janssen Products, L.P. v. Ever Valinject GmbH, 24-7319 (N.D. Ill.) Aug. 15, 2024 Hon. Sunil R. Harjani Yondelis® (trabectedin injection) 8,895,557

7,420,051 Pfizer Inc. v. Ajanta Pharma Ltd., 24-0953 (D. Del.) Aug. 16, 2024 Hon. Colm F. Connolly Xeljanz® XR (tofacitinib citrate extended-release tablets) RE41,783 Theravance Biopharma R&D IP, LLC v. Eugia Pharma Specialties Ltd., 24-8558 (D.N.J.) Aug. 19, 2024 Hon. Karen M. Williams Yupelri® (revefenacin inhalation solution) 12,048,692 Axsome Malta Ltd. v. Aurobindo Pharma USA, Inc., 24-8624 (D.N.J.) Aug. 21, 2024 Hon. Madeline Cox Arleo Sunosi® (solriamfetol tablets) 11,986,454

11,986,455

11,998,639

12,005,036 Ipsen Biopharms., Inc. v. Conjupro Biotherapeutics, Inc., 24-8723 (D.N.J.) Aug. 23, 2024 Hon. Renee Marie Bumb Onivyde® (irinotecan liposome injection) 12,059,497 Jazz Pharms. Ireland Ltd. v. Teva Pharms., Inc., 24-8785 (D.N.J.) Aug. 27, 2024 Hon. Stanley R. Chesler Xywav® (calcium, magnesium, potassium, and sodium oxybates oral solution) 11,986,446 Jazz Pharms. Ireland Ltd. v. Lupin Ltd., 24-8786 (D.N.J.) Aug. 27, 2024 Hon. Stanley R. Chesler Xywav® (calcium, magnesium, potassium, and sodium oxybates oral solution) 11,986,446 Azurity Pharms., Inc. v. Annora Pharma Private Ltd., 24-8809 (D.N.J.) Aug. 28, 2024 Susan D. Wigenton Firvanq® (vancomycin HCl oral solution) 10,493,028

10,688,046

10,959,946

10,959,947

10,959,948

10,959,949

11,638,692 Takeda Pharms. U.S.A., Inc. v. Colomba Therapeutics, Inc., 24-0988 (D. Del.) Aug. 29, 2024 Hon. Richard G. Andrews Myinfla® (colchicine tablets) Colcrys® (colchicine tablets) 7,964,648 Intra-Cellular Therapies, Inc. v. Alkem Labs. Ltd., 24-08845 (D.N.J.) Aug. 29, 2024 Hon. Michael A. Shipp Caplyta® (lumateperone capsules) 11,980,617

12,070,459 Intra-Cellular Therapies, Inc. v. Aurobindo Pharma Ltd., 24-08848 (D.N.J.) Aug. 29, 2024 Hon. Michael A. Shipp Caplyta® (lumateperone capsules) 11,980,617

12,070,459 Intra-Cellular Therapies, Inc. v. Dr. Reddy's Labs. Inc., 24-08850 (D.N.J.) Aug. 29, 2024 Hon. Michael A. Shipp Caplyta® (lumateperone capsules) 11,980,617

12,070,459 Intra-Cellular Therapies, Inc. v. Hetero USA, Inc., 24-08852 (D.N.J.) Aug. 29, 2024 Hon. Michael A. Shipp Caplyta® (lumateperone capsules) 11,980,617

12,070,459 Intra-Cellular Therapies, Inc. v. MSN Labs. Private Ltd., 24-08854 (D.N.J.) Aug. 29, 2024 Hon. Michael A. Shipp Caplyta® (lumateperone capsules) 11,980,617

12,070,459 Intra-Cellular Therapies, Inc. v. Sandoz Inc., 24-08855 (D.N.J.) Aug. 29, 2024 Hon. Michael A. Shipp Caplyta® (lumateperone capsules) 11,980,617

12,070,459 Intra-Cellular Therapies, Inc. v. Zydus Pharms. (USA) Inc., 24-08856 (D.N.J.) Aug. 29, 2024 Hon. Michael A. Shipp Caplyta® (lumateperone capsules) 11,980,617

12,070,459 Boehringer Ingelheim Pharms. Inc. v. Mylan Pharms. Inc., 24-0082 (N.D.W.V.) Aug. 30, 2024 Hon. Thomas S. Kleeh Tradjenta® (linagliptin tablets) Jentadueto® (linagliptin / metformin tablets) 11,911,388 Otsuka Pharm. Co., Ltd. v. Apotex Inc., 24-1004 (D. Del.) Aug. 30, 2024 Hon. Jennifer L. Hall Abilify Maintena® (aripiprazole extended-release injectable suspension) 10,525,057

10,980,803

11,154,553

11,344,547

11,400,087

11,648,347 Novo Nordisk Inc. v. Mylan Pharms. Inc., 24-1013 (D. Del.) Sept. 5, 2024 Hon. Colm F. Connolly Wegovy® (semaglutide injection) 12,029,779 Novo Nordisk Inc. v. Sun Pharm. Indus. Ltd., 24-1014 (D. Del.) Sept. 5, 2024 Hon. Colm F. Connolly Wegovy® (semaglutide injection) 12,029,779 American Regent, Inc. v. Eugia Pharma Specialities Ltd., 24-8956 (D.N.J.) Sept. 5, 2024 Hon. Brian R. Martinotti Selenious Acid 11,998,565 Rayner Surgical Inc. v. Somerset Therapeutics, LLC, 24-9017 (D.N.J.) Sept. 6, 2024 Hon. Evelyn Padin Omidria® (phenylephrine / ketorolac injection) 9,066,856

9,486,406

9,855,246 Ingenus Pharms., LLC v. Hetero USA, Inc., 24-1025 (D. Del.) Sept. 11, 2024 Hon. Jennifer L. Hall cyclophosphamide injection 10,993,952 Jazz Pharms. Ireland Ltd. v. Sandoz, Inc., 24-9110 (D.N.J.) Sept. 11, 2024 Hon. Robert Kirsch Zepzelca® (lurbinectedin injection) 7,763,615 Jazz Pharms. Ireland Ltd. v. RK Pharma, Inc., 24-1028 (D. Del.) Sept. 12, 2024 Hon. Gregory B. Williams Zepzelca® (lurbinectedin injection) 7,763,615 Aragon Pharms., Inc. v. Zydus Worldwide DMCC, 24-9134 (D.N.J.) Sept. 12, 2024 Hon. Stanley R. Chesler Erleada® (apalutamide tablets) 11,963,952 Boehringer Ingelheim Pharms., Inc. v. Anobri Pharms. US, LLC, 24-9135 (D.N.J.) Sept. 12, 2024 Hon. Claire C. Cecchi Stiolto® Respimat® (tiotropium bromide / olodaterol HCl inhalation spray) 7,396,341

9,027,967

7,837,235

8,733,341 Jazz Pharms. Ireland Ltd. v. InvaGen Pharms., Inc., 24-6416 (E.D.N.Y.) Sept. 12, 2024 Hon. Joan M. Azrack Zepzelca® (lurbinectedin injection) 7,763,615 Novartis Pharms. Corp. v. Natco Pharma Ltd., 24-1033 (D. Del.) Sept. 13, 2024 Hon. Jennifer L. Hall Kisqali® (ribociclib tablets) 9,193,732

9,868,739 Mallinckrodt Pharms. Ireland Ltd. v. Baxter Healthcare Corp., 24-1034 (D. Del.) Sept. 13, 2024 Hon. Gregory B. Williams Ofirmev® (acetaminophen injection) 9,399,012

9,610,265

9,987,238

10,383,834 Axsome Malta Ltd. v. Alkem Labs. Ltd., 24-9209 (D.N.J.) Sept. 16, 2024 Hon. Madeline Cox Arleo Sunosi® (solriamfetol tablets) 11,969,404

11,986,454

11,986,455

11,998,639

12,005,036

12,036,194

12,064,411 Novartis Pharms. Corp. v. Lupin Inc., 24-1045 (D. Del.) Sept. 18, 2024 Hon. Richard G. Andrews Entresto® (sacubitril / valsartan tablets) 8,101,659

11,096,918 Supernus Pharms., Inc. v. Micro Labs Ltd., 24-9338 (D.N.J.) Sept. 20, 2024 Hon. Zahid N. Quraishi Trokendi XR® (topiramate extended-release capsules) 8,298,576

8,298,580

8,663,683

8,877,248

8,889,191

8,992,989

9,549,940

9,555,004

9,622,983

10,314,790 Supernus Pharms., Inc. v. Aurobindo Pharma Ltd., 24-9380 (D.N.J.) Sept. 23, 2024 Hon. Karen M. Williams Oxtellar XR® (oxcarbazepine extended-release tablets) 7,722,898

7,910,131

8,617,600

8,821,930

9,119,791

9,351,975

9,370,525

9,855,278

10,220,042

11,166,960

11,896,599 Endo Operations, Ltd. v. Fresenius Kabi USA, LLC, 24-1065 (D. Del.) Sept. 24, 2024 Hon. Maryellen Noreika Adrenalin® (epinephrine injection) 9,119,876

9,295,657

10,130,592 Astellas Pharma Inc. v. Lupin Ltd., 24-1068 (D. Del.) Sept. 24, 2024 Hon. Joseph F. Bataillon Myrbetriq® (mirabegron extended-release tablets) 12,097,189 Astellas Pharma Inc. v. Zydus Pharms. (USA) Inc., 24-1069 (D. Del.) Sept. 24, 2024 Hon. Joseph F. Bataillon Myrbetriq® (mirabegron extended-release tablets) 12,097,189 Astellas Pharma Inc. v. Haimen Pharma Inc., 24-9403 (D.N.J.) Sept. 24, 2024 Hon. Michael A. Shipp Xtandi® (enzalutamide tablets) 7,709,517

11,839,689 Hikma Pharms. USA Inc. v. SK Biopharmaceuticals Co., Ltd., IPR2024-01418 (PTAB) Sept. 24, 2024 N/A Sunosi® (solriamfetol HCl tablets) 11,560,354 Esperion Therapeutics, Inc. v. Aurobindo Pharma Ltd., 24-9457 (D.N.J.) Sept. 25, 2024 Hon. Julien Xavier Neals Nexlizet® (bempedoic acid / ezetimibe tablets)) 11,760,714

11,613,511

10,912,751

11,744,816

11,926,584 Ultragenyx Pharm. Inc. v. Navinta LLC, 24-9483 (D.N.J.) Sept. 26, 2024 Hon. Esther Salas Dojolvi® (triheptanoin oral liquid) 8,697,748 Astellas Pharma Inc. v. Ascent Pharms., Inc., 24-1084 (D. Del.) Sept. 27, 2024 Hon. Joseph F. Bataillon Myrbetriq® (mirabegron extended-release tablets) 12,059,409

11,707,451

12,097,189 Salix Pharms., Inc. v. Zydus Pharms. (USA) Inc., 24-9512 (D.N.J.) Sept. 27, 2024 Hon. Edward S. Kiel Xifaxan® (rifaximin tablets) 11,779,571

11,564,912

8,193,196

8,518,949

8,741,904

9,271,968

10,703,763 Bristol-Myers Squibb Co. v. Umedica Labs. Pvt. Ltd., 24-1089 (D. Del.) Sept. 30, 2024 Hon. Gregory B. Williams Eliquis® (apixaban tablets) 9,326,945 Boehringer Ingelheim Pharms. Inc. v. Granules India Ltd., 24-1091 (D. Del.) Sept. 30, 2024 Hon. Colm F. Connolly Jentadueto® (linagliptin / metformin HCl tablets) 9,155,705

9,415,016

10,022,379

10,973,827

11,911,388 Axsome Therapeutics, Inc. v. Teva Pharms., Inc., 24-9535 (D.N.J.) Sept. 30, 2024 Hon. Madeline Cox Arleo Auvelity® (dextromethorphan hydrobromide / bupropion HCl extended-release tablets) 11,986,444

12,036,191

12,042,473

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.