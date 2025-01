Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – VIETNAM VOM GRENZMARKT ZUM SCHWELLENMARKT – AKTUELLE ENTWICKLUNG UND POTENZIELLE PERSPEKTIVEN

Die aktuelle Situation Vietnams

Um sein Ziel, bis 2025 den Status eines Schwellenlandes zu erreichen, zu verwirklichen, hat Vietnam in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, einschließlich des Abschlusses von Freihandelsabkommen mit mächtigen Verbündeten und der Verabschiedung neuer Gesetze zur Förderung des Marktes. Nach der jüngsten Marktklassifizierung von Morgan Stanley Capital International (MSCI) wird Vietnam jedoch weiterhin als Frontier Market (Grenzmarkt) eingestuft. Laut MSCI bleibt Vietnam aus den folgenden Gründen ein Grenzmarkt:

1. Grenzwert für ausländisches Eigentum: Begrenzter ausländischer Besitz, der von null bis einundfünfzig Prozent reicht, gilt für Unternehmen, die in bestimmten sensiblen und eingeschränkten Branchen tätig sind. Dennoch sind über zehn Prozent des vietnamesischen Aktienmarktes von diesen Beschränkungen betroffen.

2. Höhe des ausländischen Anteils: Da die Obergrenze für ausländische Beteiligungen in einigen sensiblen Sektoren beibehalten wird, gilt der Anteil ausländischer Beteiligungen als niedrig und der Aktienmarkt ist entsprechend stark betroffen.

3. Gleiche Rechte für ausländische Investoren, Informationsfluss, Marktvorschriften: Es fehlt an leicht zugänglichen englischen Informationen/Regelungen für ausländische Investoren.

4. Liberalisierungsgrad des Devisenmarktes: Sowohl der Onshore- als auch der Offshore-Währungsmarkt unterliegen Beschränkungen (z.B. müssen Devisentransaktionen mit Wertpapiertransaktionen verbunden sein).

5. Registrierung von Anlegern und Einrichtung von Konten: Die obligatorische Registrierung für den Wertpapierhandel kann zeit- und kostenaufwendig sein. Außerdem ist für die Einrichtung eines Kontos die Genehmigung der Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation erforderlich.

6. Abwicklung und Abrechnung: Die Finanzierung des Handels muss im Voraus erfolgen, und es gibt keine Überziehungsmöglichkeiten.

Das Gleiche gilt auch für die FTSE Classification of Equity Markets – FTSE Equity Country Classification Announcement October 2024 von FTSE Russell. Laut FTSE wurde Vietnam seit 2018 in die Watch List für Schwellenländer aufgenommen. Laut FTSE wurde Vietnam jedoch noch nicht als Schwellenland anerkannt, da die Marktpraxis eine Vorhandelsprüfung vorsieht, um die Verfügbarkeit von Mitteln vor der Handelsausführung zu bestätigen, wodurch Vietnam nicht für das Kriterium Abwicklungszyklus (DvP)" in Frage kommt. Das Kriterium Abrechnung – Kosten im Zusammenhang mit fehlgeschlagenen Geschäften" wird nicht bewertet, da der Markt standardmäßig nicht mit fehlgeschlagenen Geschäften konfrontiert ist. Auch das Verfahren zur Registrierung neuer Konten muss verbessert werden, da die Marktpraktiken dazu führen können, dass der Registrierungsprozess länger dauert als erwartet. Es wird auch als entscheidend angesehen, ein wirksames System einzuführen, das den Handel zwischen ausländischen Anlegern mit Wertpapieren ermöglicht, die die Obergrenze für ausländisches Eigentum (FOL) erreicht haben oder kurz davorstehen.

Empfohlener Aktionsplan

Um den Bedenken von MSCI und ausländischen Investoren Rechnung zu tragen, sollten die zuständigen vietnamesischen Behörden den folgenden Aktionsplan sorgfältig prüfen:

1. Um die bereits abgeschlossenen Freihandelsabkommen (d.h. CPTPP, EVFTA, EVIPA) optimal zu nutzen, sollte die Regierung sicherstellen, dass ausländische Investoren die bestmögliche Behandlung erfahren, wenn sie sich für eine Investition in Vietnam entscheiden. Mit anderen Worten: Gesetzesänderungen und Rechtsreformen in Bezug auf den Wertpapiermarkt, den Wertpapierhandel, das Investitionsverfahren, die Beschränkung ausländischen Eigentums usw. sollten in Betracht gezogen werden, um die Verpflichtungen aus den jüngsten Freihandelsabkommen zu berücksichtigen.

2. Die Organisationen sollten verpflichtet werden, Englisch als eine der Hauptsprachen für den Informationsfluss zu verwenden, damit ausländische Investoren den Markt leicht verstehen können. Diese Maßnahme kann entweder durch einschlägige Gesetze geregelt oder direkt von den zuständigen Behörden durchgeführt werden.

3. Eine Übersetzung neuer gesetzlicher Regelungen ins Englische am Tag ihrer Veröffentlichung ist in Betracht zu ziehen, damit ausländische Investoren die Gesetze so schnell wie möglich verstehen können.

4. Die Unterstützung von internationalen Handelsexperten ist aufzusuchen.

Jüngste Entwicklungen und das magische Datum!

In letzter Zeit hat Vietnam große Anstrengungen unternommen, um bis 2025 den Status eines Schwellenlandes zu erlangen. Am 18. September 2024 hat das Finanzministerium das Rundschreiben 68/2024/TT-BTC herausgegeben, das Änderungen an einer Reihe von Gesetzen vorsieht. Durch die Änderung zahlreicher Gesetze zur Kontrolle von Wertpapiertransaktionen, zur Abwicklung und Abrechnung von Transaktionen, zum Betrieb von Wertpapiergesellschaften und zur Offenlegung von Informationen entfällt durch das Rundschreiben die Notwendigkeit einer Vorfinanzierung für ausländische Investoren, die Transaktionen in Vietnam durchführen. Darüber hinaus erließ die vietnamesische Nationalversammlung am 29. November 2024 das Gesetz Nr. 56/2024/QH15 zur Änderung und Ergänzung des Wertpapiergesetzes, des Gesetzes über die Rechnungslegung, des Gesetzes über die unabhängige Rechnungsprüfung, des Gesetzes über den Staatshaushalt, des Gesetzes über die Verwaltung und Nutzung des öffentlichen Eigentums, des Gesetzes über die Steuerverwaltung, des Gesetzes über die Einkommenssteuer, des Gesetzes über die nationalen Reserven und des Gesetzes über Sanktionen für administrative Verstöße (Gesetz Nr. 56), in denen die Markttransparenz und die Interessen der Anleger gefördert wurden, indem (i) endgültige Konzepte für Marktmanipulationen festgelegt wurden; (ii) die Verfahren für öffentliche Unternehmen vereinfacht wurden; (iii) die Verantwortlichkeiten der an Wertpapieraktivitäten beteiligten Parteien klarer festgelegt wurden; (iv) professionellen Anlegern das Recht eingeräumt wurde, am Markt für Unternehmensanleihen teilzunehmen. Diese neuen Änderungen öffnen die Tür zu einem robusteren und wettbewerbsfähigeren Markt, indem sie klarere Rollen, strengere Emissionsstandards und verbesserte Aufsichtsverfahren vorsehen, die sich an internationalen Standards orientieren.

Da FTSE Russell seine Länderklassifizierung traditionell gegen Ende September oder Anfang Oktober herausgibt, sind wir der Meinung, dass das magische Datum für Vietnam der 31. März 2025 sein könnte, an dem FTSE Russell, vorbehaltlich seiner Einschätzung jüngster Veränderungen in Vietnam und seiner Beobachtung der Umsetzung des Gesetzes Nr. 56, endgültig über den Schwellenmarktstatus für Vietnam entscheiden und diesen dann sechs Monate später mit seiner offiziellen Länderklassifizierung veröffentlichen kann.

