Las Tarifas de Presentación EB-5 Casi se Duplican: Lo Que los Inversionistas Deben Saber Antes del 30 de Noviembre de 2026

El Departamento de Seguridad Nacional publicó una regla final que casi duplica las tarifas de presentación EB-5, entrando en vigor el 30 de noviembre de 2026. Los inversionistas enfrentan aumentos...

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El Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 ofrece una vía hacia la residencia permanente legal en Estados Unidos para los inversionistas elegibles y ciertos familiares. Conocido comúnmente como la Visa EB-5 o Visa de Inversionista EB-5, el programa permite que un inversionista elegible solicite una Green Card EB-5 mediante una inversión que cumpla los requisitos y el cumplimiento de las normas migratorias aplicables. El 30 de septiembre de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una regla final que establece un nuevo calendario de tarifas EB-5. La regla entrará en vigor el 30 de noviembre de 2026.

El Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 ofrece una vía hacia la residencia permanente legal en Estados Unidos para los inversionistas elegibles y ciertos familiares. Conocido comúnmente como la Visa EB-5 o Visa de Inversionista EB-5, el programa permite que un inversionista elegible solicite una Green Card EB-5 mediante una inversión que cumpla los requisitos y el cumplimiento de las normas migratorias aplicables. El 30 de septiembre de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una regla final que establece un nuevo calendario de tarifas EB-5. La regla entrará en vigor el 30 de noviembre de 2026. Esta medida se produce después de la decisión de un tribunal federal en Moody v. Noem, que exigió que USCIS dejara de cobrar las tarifas EB-5 adoptadas bajo la regla general de tarifas de USCIS que entró en vigor en abril de 2024.

La regla no cambia el monto básico de inversión ni los requisitos de creación de empleo para ser elegible para EB-5. Sin embargo, modifica las tarifas gubernamentales de presentación.

Qué Es el Programa EB-5 El Congreso creó el programa EB-5 en 1990 para fomentar el crecimiento económico de Estados Unidos mediante la inversión de capital y la creación de empleo. Un inversionista puede solicitar la residencia permanente al realizar una Inversión EB-5 que cumpla los requisitos en una nueva empresa comercial en Estados Unidos y al satisfacer los requisitos legales de la categoría. El cónyuge elegible y los hijos solteros menores de 21 años, por lo general, también pueden solicitar la residencia permanente como beneficiarios derivados. A la fecha de esta actualización, la inversión mínima establecida por ley es de $1,050,000 para un proyecto estándar, o de $800,000 para un área de empleo específico o proyecto de infraestructura que cumpla los requisitos. Cada Inversión EB-5 debe estar relacionada con la creación de al menos 10 empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses elegibles. El capital debe haberse obtenido legalmente, contar con una trazabilidad adecuada y estar en riesgo conforme a las normas aplicables. Un inversionista puede seguir el proceso EB-5 mediante una inversión directa o a través de un Centro Regional EB-5 designado. Los casos de inversión directa generalmente dependen de la creación directa de empleos por parte de la nueva empresa comercial. Los casos de Centros Regionales EB-5 pueden utilizar las normas de creación de empleo aplicables a ese programa, incluida la creación indirecta de empleos cuando esté permitida. En cualquiera de las dos estructuras, el caso migratorio y la decisión de inversión requieren un análisis cuidadoso e independiente.

Por Qué Importa Moody v. Noem En Moody v. Noem, decidido el 12 de noviembre de 2025, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado suspendió ciertas tarifas EB-5 que DHS había adoptado como parte de la regla más amplia de tarifas de USCIS, vigente desde el 1 de abril de 2024. El tribunal concluyó que la Ley de Reforma e Integridad EB-5 exigía que DHS realizara un estudio de tarifas específico para el programa antes de ajustar las tarifas del Programa EB-5 bajo esa autoridad. Después de la decisión, USCIS volvió a aceptar las tarifas EB-5 que estaban vigentes antes del 1 de abril de 2024. Esto dio lugar a los montos más bajos que se analizaron en muchas actualizaciones sobre EB-5 emitidas después del caso. La decisión no eliminó la facultad de USCIS para establecer tarifas EB-5. Más bien, exigió que la agencia utilizara el marco establecido por el Congreso en la ley de 2022. La regla final publicada el 30 de septiembre de 2026 es la respuesta de DHS a ese requisito. DHS completó un estudio revisado de tarifas EB-5, consideró los comentarios recibidos sobre su regla propuesta de octubre de 2025 y adoptó un nuevo calendario de tarifas diseñado para recuperar los costos de administración del Programa EB-5 y avanzar hacia los objetivos de tiempos de procesamiento establecidos por el Congreso.

La Nueva Regla Final La regla final entrará en vigor el 30 de noviembre de 2026. Las solicitudes, peticiones y trámites enviados por correo en esa fecha o después deberán incluir las nuevas tarifas de USCIS. La regla no aumenta el monto requerido de la Inversión EB-5. Sin embargo, modifica las tarifas gubernamentales de presentación y añade una nueva Tarifa de Tecnología EB-5 de $75 a ciertas peticiones de inversionistas. Solicitud o Tarifa de USCIS Antes del 30 de noviembre de 2026 El 30 de noviembre de 2026 o después Cambio Petición Formulario I-526 para inversionista independiente $3,675 $7,615 +$3,940 Petición Formulario I-526E para inversionista de Centro Regional EB-5 $3,675 $7,850 +$4,175 Tarifa del Fondo de Integridad EB-5 por cada inversionista I-526E $1,000 $1,100 +$100 Total de tarifas gubernamentales iniciales para un inversionista de Centro Regional EB-5 $4,675 $8,950 +$4,275 Petición Formulario I-829 para eliminar condiciones $3,750 $5,000 +$1,250 Tarifa anual del Fondo de Integridad para un Centro Regional con 20 inversionistas o menos $10,000 $11,000 +$1,000 Tarifa anual del Fondo de Integridad para un Centro Regional con más de 20 inversionistas $20,000 $22,000 +$2,000 Las nuevas tarifas del Formulario I-526 y de la petición inicial del Formulario I-526E incluyen una Tarifa de Tecnología EB-5 de $75. Estas son únicamente tarifas gubernamentales de USCIS; no incluyen el monto de la Inversión EB-5, las tarifas administrativas del Centro Regional EB-5, los honorarios legales ni los costos del proyecto.

Lo Que No Ha Cambiado El pago de una tarifa de presentación no establece la elegibilidad para una Green Card EB-5. Los inversionistas aún deben demostrar que el capital fue obtenido legalmente, que la Inversión EB-5 cumple los requisitos aplicables y que el proyecto creará los empleos exigidos. USCIS puede solicitar evidencia adicional, realizar verificaciones de antecedentes y seguridad, revisar el origen y la trayectoria de los fondos, y examinar si el Centro Regional EB-5 o el proyecto continúa cumpliendo la ley. La regla final de tarifas tampoco garantiza una fecha de procesamiento ni una aprobación. El tiempo de procesamiento puede verse afectado por la disponibilidad de visas, la complejidad del caso, la documentación del proyecto, las verificaciones de seguridad, las solicitudes de evidencia y la carga de trabajo de USCIS. La regla busca proporcionar fondos que ayuden a USCIS a administrar el Programa EB-5 y a avanzar hacia los objetivos de tiempos de procesamiento establecidos por ley. Pasos Prácticos Antes del 30 de Noviembre de 2026 Un inversionista que espera presentar su solicitud cerca de la fecha de entrada en vigor no debe tomar una decisión basándose únicamente en la diferencia de tarifas. La presentación debe estar respaldada por documentación completa sobre el origen de los fondos, una estrategia migratoria sólida y una debida diligencia adecuada respecto del proyecto. Presentar antes de que una nueva tarifa entre en vigor puede ser relevante en algunos casos, pero no corrige deficiencias en la Inversión EB-5 ni en la evidencia. Los Centros Regionales EB-5, las nuevas empresas comerciales y los promotores deben revisar sus listas de verificación de presentación, divulgaciones de oferta, comunicaciones con inversionistas y presupuestos de cumplimiento. Deben describir correctamente las tarifas gubernamentales y diferenciarlas de los montos de inversión y cargos del proyecto. Antes de presentar, los solicitantes y sus representantes deben confirmar la edición vigente del Formulario G-1055, la página correspondiente del formulario de USCIS y cualquier instrucción de implementación. Preguntas Frecuentes ¿Qué es el Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5? El Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 permite que inversionistas extranjeros elegibles soliciten la residencia permanente legal en Estados Unidos mediante una inversión que cumpla los requisitos y cree empleos en el país. El cónyuge elegible y los hijos solteros menores de 21 años, por lo general, pueden solicitarla como beneficiarios derivados. ¿Qué cambia con la nueva Regla de Tarifas EB-5? La regla modifica las tarifas gubernamentales de presentación ante USCIS para ciertas peticiones EB-5 y trámites relacionados. También añade una Tarifa de Tecnología a ciertas peticiones de inversionistas y actualiza las tarifas del Fondo de Integridad. No modifica los requisitos esenciales de elegibilidad EB-5. ¿Cuándo entran en vigor las nuevas tarifas EB-5? La nueva regla de tarifas entra en vigor el 30 de noviembre de 2026. Las solicitudes, peticiones y trámites enviados por correo en esa fecha o después deberán incluir las nuevas tarifas de USCIS. ¿La nueva regla aumenta el monto requerido de la inversión EB-5? No. Los montos requeridos de inversión EB-5 no cambian bajo esta regla. El mínimo establecido por ley continúa siendo de $1,050,000 para una inversión estándar y de $800,000 para un área de empleo específico o proyecto de infraestructura que cumpla los requisitos. ¿Qué es la Tarifa de Tecnología EB-5? La regla final incluye una Tarifa de Tecnología EB-5 de $75 dentro de las nuevas tarifas de presentación del Formulario I-526 y de la petición inicial del Formulario I-526E. USCIS indica que esta tarifa respalda mejoras a los sistemas tecnológicos utilizados para procesar, adjudicar y mantener los registros de las presentaciones EB-5. ¿Cuál es la diferencia entre una inversión EB-5 directa y una inversión a través de un Centro Regional EB-5? Una inversión EB-5 directa generalmente exige que la nueva empresa comercial cree empleos directos. Una inversión mediante un Centro Regional EB-5 puede utilizar normas de creación de empleo que permiten la creación indirecta de empleos elegibles, cuando esté permitido. Cada opción requiere una debida diligencia migratoria y de inversión independiente. ¿Las nuevas tarifas de USCIS incluyen el monto de la inversión EB-5 o los cargos del Centro Regional? No. Las tarifas de presentación ante USCIS son independientes del monto requerido de la inversión EB-5, las tarifas administrativas del Centro Regional, los honorarios legales, los costos de debida diligencia del proyecto y otros gastos de la operación. ¿Debe un inversionista presentar antes del 30 de noviembre de 2026 para evitar las nuevas tarifas? La fecha de presentación puede ser relevante, ya que las nuevas tarifas se aplican a los trámites enviados por correo el 30 de noviembre de 2026 o después. Sin embargo, un inversionista no debe presentar un caso incompleto o débil solo para beneficiarse de una tarifa anterior. La documentación del origen de los fondos, la debida diligencia del proyecto, la disponibilidad de visas y la estrategia migratoria general siguen siendo esenciales. Conclusión La actual regla de tarifas EB-5 completa una importante secuencia regulatoria. Moody v. Noem hizo que USCIS regresara a la estructura anterior de tarifas EB-5 porque no se había completado el estudio de tarifas específico para el programa exigido. La regla final del 30 de septiembre de 2026 establece ese nuevo marco legal y crea un calendario de tarifas revisado que entrará en vigor el 30 de noviembre de 2026. Esta regla modifica las tarifas gubernamentales de presentación ante USCIS. No modifica los montos de inversión EB-5 establecidos por ley, que siguen siendo de $1,050,000 para una inversión estándar y de $800,000 para un área de empleo específico o proyecto de infraestructura que cumpla los requisitos. Los inversionistas y los Centros Regionales EB-5 deben planificar para las nuevas tarifas, sin perder de vista el análisis central de EB-5: una inversión que cumpla los requisitos, creación de empleo creíble, un origen lícito de fondos debidamente documentado y una presentación preparada cuidadosamente.

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