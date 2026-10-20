EB-5 Başvuru Ücretleri Neredeyse İki Katına Çıkıyor: Yatırımcıların 30 Kasım 2026’dan Önce Bilmesi Gerekenler

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı, yatırımcılara ABD'de daimi ikamet izni sunan bir programdır. 30 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek yeni ücret tarifesi, başvuru ücretlerinde önemli artışlar getirmektedir. Yatırımcıların bu değişikliklere hazırlıklı olması ve başvurularını dikkatlice planlaması önemlidir.

EB-5 Programı, ekonomik büyümeyi teşvik eder.

Yeni ücretler 30 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek.

Moody v. Noem kararı, ücret değişikliklerini etkiledi.

Bu Makalede

EB-5 Programı Nedir? Moody v. Noem Kararı Neden Önemlidir? Yeni Nihai Kural Değişmeyen Hususlar 30 Kasım 2026’dan Önce Atılabilecek Pratik Adımlar Sonuç

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı, uygun yatırımcılara ve belirli aile üyelerine ABD’de yasal daimi ikamet elde etme yolu sunar. Sıklıkla EB-5 Vizesi veya EB-5 Yatırımcı Vizesi olarak adlandırılan program, uygun bir yatırımın yapılması ve ilgili göçmenlik şartlarının karşılanması yoluyla yatırımcının EB-5 Green Card başvurusunda bulunmasına olanak tanır. İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), 30 Eylül 2026 tarihinde yeni bir EB-5 ücret tarifesi oluşturan nihai kuralı yayımladı. Kural, 30 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu düzenleme, Moody v. Noem federal mahkeme kararının ardından yapılmıştır. Söz konusu karar, USCIS’in Nisan 2024’te yürürlüğe giren genel USCIS ücret kuralı kapsamında kabul edilen EB-5 ücretlerini tahsil etmeyi durdurmasını gerektirmişti.

Kural, EB-5 uygunluğu için temel yatırım tutarını veya istihdam yaratma şartlarını değiştirmemektedir. Ancak devlet harçlarını değiştirmektedir.

EB-5 Vizesi Seçeneklerinizi Görüşün →

EB-5 Programı Nedir?

Kongre, EB-5 Programını sermaye yatırımı ve istihdam yaratılması yoluyla ABD’de ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla 1990 yılında oluşturmuştur. Bir yatırımcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni bir ticari işletmeye uygun nitelikte bir EB-5 yatırımı yaparak ve bu kategoriye ilişkin yasal gereklilikleri karşılayarak daimi ikamet izni talep edebilir. Uygun nitelikteki eş ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocuklar da genellikle türev yararlanıcı olarak daimi ikamet izni başvurusunda bulunabilir.

Bu güncelleme tarihi itibarıyla, yasal asgari yatırım tutarı standart bir proje için 1.050.000 ABD doları; uygun nitelikteki hedef istihdam alanı veya altyapı projesi için ise 800.000 ABD dolarıdır. Her EB-5 yatırımı, uygun nitelikteki ABD çalışanları için en az 10 tam zamanlı işin yaratılmasıyla bağlantılı olmalıdır. Sermayenin yasal yollardan elde edilmiş olması, kaynağının uygun biçimde izlenebilmesi ve geçerli kurallar kapsamında riske atılmış olması gerekir.

Yatırımcı, EB-5 sürecini doğrudan yatırım yoluyla veya belirlenmiş bir EB-5 Bölgesel Merkezi aracılığıyla yürütebilir. Doğrudan yatırım dosyaları, genellikle yeni ticari işletmenin doğrudan istihdam yaratmasına dayanır. EB-5 Bölgesel Merkezi kapsamındaki dosyalarda ise, izin verildiği ölçüde dolaylı istihdam yaratımı da dâhil olmak üzere programa uygulanan istihdam yaratma kuralları kullanılabilir. Her iki yapıda da göçmenlik dosyası ile yatırım kararının dikkatli ve birbirinden ayrı şekilde analiz edilmesi gerekir.

Moody v. Noem Kararı Neden Önemlidir?

12 Kasım 2025 tarihinde karara bağlanan Moody v. Noem davasında, Colorado Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi, DHS’in 1 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe giren daha kapsamlı USCIS ücret kuralının parçası olarak kabul ettiği bazı EB-5 ücretlerinin uygulanmasını durdurmuştur. Mahkeme, EB-5 Reform ve Dürüstlük Yasası’nın, DHS’in bu yetki kapsamında EB-5 Programı ücretlerini değiştirmeden önce programa özgü bir ücret çalışması yürütmesini zorunlu kıldığı sonucuna varmıştır.

Kararın ardından USCIS, 1 Nisan 2024’ten önce yürürlükte olan EB-5 ücretlerini yeniden kabul etmeye başlamıştır. Bu durum, davadan sonra yayımlanan birçok EB-5 güncellemesinde yer alan daha düşük ücret tutarlarını ortaya çıkarmıştır. Karar, USCIS’in EB-5 ücretlerini belirleme yetkisini ortadan kaldırmamıştır. Bunun yerine, kurumun Kongre’nin 2022 tarihli yasada oluşturduğu çerçeveyi kullanmasını zorunlu kılmıştır.

30 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan nihai kural, DHS’in bu gerekliliğe verdiği yanıttır. DHS, gözden geçirilmiş bir EB-5 ücret çalışmasını tamamlamış, Ekim 2025 tarihli önerilen kurala ilişkin yorumları değerlendirmiş ve EB-5 Programının yönetim maliyetlerini karşılamak ile Kongre tarafından belirlenen işlem süresi hedeflerine ulaşmak amacıyla tasarlanmış yeni bir ücret tarifesi kabul etmiştir.

Yeni Nihai Kural

Nihai kural 30 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihte veya sonrasında postaya verilen başvurular, dilekçeler ve talepler yeni USCIS ücretlerini içermelidir. Kural, gerekli EB-5 yatırım tutarını artırmamaktadır. Ancak devlet başvuru ücretlerini değiştirmekte ve belirli yatırımcı dilekçelerine 75 ABD doları tutarında yeni bir EB-5 Teknoloji Ücreti eklemektedir.

USCIS Başvurusu veya Ücreti 30 Kasım 2026 Öncesi 30 Kasım 2026 veya Sonrası Değişiklik Form I-526 bağımsız yatırımcı dilekçesi $3,675 $7,615 +$3,940 Form I-526E EB-5 Bölgesel Merkezi yatırımcı dilekçesi $3,675 $7,850 +$4,175 Her bir I-526E yatırımcısı için EB-5 Dürüstlük Fonu Ücreti $1,000 $1,100 +$100 Bir EB-5 Bölgesel Merkezi yatırımcısı için toplam ilk devlet ücreti $4,675 $8,950 +$4,275 Koşulların kaldırılması için Form I-829 dilekçesi $3,750 $5,000 +$1,250 20 veya daha az yatırımcısı bulunan Bölgesel Merkez için yıllık Dürüstlük Fonu Ücreti $10,000 $11,000 +$1,000 20’den fazla yatırımcısı bulunan Bölgesel Merkez için yıllık Dürüstlük Fonu Ücreti $20,000 $22,000 +$2,000

Yeni Form I-526 ve ilk Form I-526E ücretleri, 75 ABD doları tutarındaki EB-5 Teknoloji Ücretini içermektedir. Bunlar yalnızca USCIS devlet ücretleridir; EB-5 yatırım tutarını, EB-5 Bölgesel Merkezi idari ücretlerini, avukatlık ücretlerini veya proje maliyetlerini kapsamaz.

Değişmeyen Hususlar

Başvuru ücretinin ödenmesi, EB-5 Green Card için uygunluk sağlamaz. Yatırımcıların hâlâ sermayenin yasal yollardan elde edildiğini, EB-5 yatırımının ilgili şartları karşıladığını ve projenin gerekli istihdamı yaratacağını kanıtlaması gerekir. USCIS ek kanıt talep edebilir, geçmiş ve güvenlik kontrolleri yapabilir, fonların kaynağını ve izlediği yolu inceleyebilir; EB-5 Bölgesel Merkezi veya projenin yasalara uyumunu değerlendirebilir.

Nihai ücret kuralı ayrıca belirli bir işlem tarihi veya onay garantisi vermez. İşlem süresi; vize uygunluğu, dosyanın karmaşıklığı, proje belgeleri, güvenlik kontrolleri, ek kanıt talepleri ve USCIS’in iş yükü gibi unsurlardan etkilenebilir. Kuralın amacı, USCIS’in EB-5 Programını yönetmesine ve yasada öngörülen işlem süresi hedeflerine ilerlemesine yardımcı olacak finansmanı sağlamaktır.

Göçmenlik Avukatıyla Görüşün

30 Kasım 2026’dan Önce Atılabilecek Pratik Adımlar

Yürürlük tarihine yakın başvuru yapmayı planlayan bir yatırımcı, kararını yalnızca ücret farkına dayandırmamalıdır. Başvuru; eksiksiz fon kaynağı belgeleri, sağlam bir göçmenlik stratejisi ve uygun proje incelemesiyle desteklenmelidir. Yeni ücretin yürürlüğe girmesinden önce başvuru yapmak bazı dosyalarda önem taşıyabilir; ancak bu durum EB-5 yatırımındaki veya kanıtlardaki eksiklikleri gidermez.

EB-5 Bölgesel Merkezleri, yeni ticari işletmeler ve destekleyiciler; başvuru kontrol listelerini, yatırım teklifine ilişkin açıklamalarını, yatırımcı iletişimlerini ve uyum bütçelerini gözden geçirmelidir. Devlet ücretlerini doğru biçimde açıklamalı; bu ücretleri yatırım tutarlarından ve proje masraflarından ayırmalıdırlar. Başvuru öncesinde başvuru sahipleri ve temsilcileri, Form G-1055’in güncel baskısını, ilgili USCIS form sayfasını ve uygulama talimatlarını doğrulamalıdır.

Sıklıkla Sorulan Sorular

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı nedir?

EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı, uygun nitelikteki yabancı yatırımcıların ABD’de istihdam yaratan uygun bir yatırım yoluyla yasal daimi ikamet izni elde etme başvurusunda bulunmasına olanak tanır. Uygun nitelikteki eş ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocuklar da genellikle türev yararlanıcı olarak başvuru yapabilir.

Yeni EB-5 Ücret Kuralı ile neler değişiyor?

Kural, belirli EB-5 dilekçeleri ve ilgili başvurular için USCIS devlet başvuru ücretlerini değiştirmektedir. Ayrıca belirli yatırımcı dilekçelerine Teknoloji Ücreti eklemekte ve Dürüstlük Fonu ücretlerini güncellemektedir. EB-5 için temel uygunluk şartlarını değiştirmemektedir.

Yeni EB-5 ücretleri ne zaman yürürlüğe giriyor?

Yeni ücret kuralı 30 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girer. Bu tarihte veya sonrasında postaya verilen başvurular, dilekçeler ve talepler yeni USCIS ücretlerini içermelidir.

Yeni kural gerekli EB-5 yatırım tutarını artırıyor mu?

Hayır. Bu kural kapsamında gerekli EB-5 yatırım tutarları değişmemektedir. Yasal asgari tutar, standart yatırım için 1.050.000 ABD doları; uygun nitelikteki hedef istihdam alanı veya altyapı projesi için ise 800.000 ABD doları olmaya devam etmektedir.

EB-5 Teknoloji Ücreti nedir?

Nihai kural, yeni Form I-526 ve ilk Form I-526E başvuru ücretlerine 75 ABD doları tutarında EB-5 Teknoloji Ücreti eklemektedir. USCIS, bu ücretin EB-5 başvurularının işlenmesi, karara bağlanması ve kayıtlarının tutulması için kullanılan teknoloji sistemlerinin geliştirilmesini desteklediğini belirtmektedir.

Doğrudan EB-5 yatırımı ile EB-5 Bölgesel Merkezi yatırımı arasındaki fark nedir?

Doğrudan EB-5 yatırımı, genel olarak yeni ticari işletmenin doğrudan istihdam yaratmasını gerektirir. EB-5 Bölgesel Merkezi yatırımı ise, izin verildiği durumlarda uygun nitelikteki dolaylı istihdam yaratımına olanak tanıyan istihdam yaratma kurallarından yararlanabilir. Her iki seçenek de ayrı bir göçmenlik ve yatırım incelemesi gerektirir.

Yeni USCIS ücretleri EB-5 yatırım tutarını veya Bölgesel Merkez masraflarını içeriyor mu?

Hayır. USCIS başvuru ücretleri; gerekli EB-5 yatırım tutarından, Bölgesel Merkez idari ücretlerinden, avukatlık ücretlerinden, proje inceleme masraflarından ve diğer işlem giderlerinden ayrıdır.

Yeni ücretlerden kaçınmak için yatırımcı 30 Kasım 2026’dan önce başvuru yapmalı mı?

Yeni ücretler, 30 Kasım 2026 tarihinde veya sonrasında postaya verilen başvurulara uygulanacağı için başvuru tarihi önem taşıyabilir. Ancak yatırımcı, yalnızca önceki ücretlerden yararlanmak amacıyla eksik veya zayıf bir başvuru yapmamalıdır. Fon kaynağı belgeleri, proje incelemesi, vize uygunluğu ve genel göçmenlik stratejisi temel önemini korumaktadır.

Sonuç

Mevcut EB-5 ücret kuralı, önemli bir düzenleyici süreci tamamlamaktadır. Moody v. Noem kararı, gerekli programa özgü ücret çalışması tamamlanmadığı için USCIS’in önceki EB-5 ücret yapısına dönmesine neden olmuştur. 30 Eylül 2026 tarihli nihai kural ise yeni yasal çerçeveyi sağlamakta ve 30 Kasım 2026’dan itibaren geçerli olacak güncellenmiş ücret tarifesini oluşturmaktadır.

Bu kural, USCIS devlet başvuru ücretlerini değiştirmektedir. Standart yatırım için 1.050.000 ABD doları ve uygun nitelikteki hedef istihdam alanı veya altyapı projesi için 800.000 ABD doları olarak devam eden yasal EB-5 yatırım tutarlarını değiştirmemektedir. Yatırımcılar ve EB-5 Bölgesel Merkezleri yeni ücretleri planlamalı; ancak EB-5 incelemesinin temel unsurlarına odaklanmayı sürdürmelidir: uygun bir yatırım, güvenilir istihdam yaratımı, belgelenmiş yasal fon kaynağı ve özenle hazırlanmış bir başvuru.