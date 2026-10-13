Lo que debe saber sobre el Nuevo Memorando de Política del USCIS en Solicitudes de Ajuste de Estatus

El USCIS ha anunciado cambios significativos en el proceso de Ajuste de Estatus, estableciendo que las personas con visas temporales deben regresar a su país de origen para solicitar la Green Card, excepto en circunstancias extraordinarias. Este memorando introduce un sistema de evaluación más riguroso basado en factores discrecionales, donde el procesamiento consular se convierte en la vía preferida hacia la residencia permanente legal.

En un memorando de seguimiento publicado en el sitio web del USCIS el 22 de mayo, el Portavoz Zach Kahler anunció que las personas con visa temporal en los Estados Unidos que buscan una «Green Card» deben regresar a su país de origen para solicitarla, excepto en circunstancias extraordinarias. A continuación, explicamos qué significa esto y cómo afecta los casos pendientes.

Qué Significa Esto en Realidad

En términos simples, el USCIS desea recordar a los solicitantes que el Ajuste de Estatus es un beneficio altamente discrecional. Esto significa que el USCIS revisará las solicitudes de manera más rigurosa, evaluando con mayor cuidado todos los factores al adjudicar cada caso.

«El lenguaje del Memorando enfatiza que el Ajuste de Estatus ya no será tratado como un derecho automático, sino como una forma de alivio extraordinario y “gracia administrativa.”»

De ahora en adelante, la Agencia también ha subrayado que el procesamiento consular (solicitar una visa de inmigrante en un consulado de los EE. UU. en el extranjero) es la vía preferida hacia la residencia permanente legal.

Específicamente, la Agencia empleará un sistema de «balance de factores,» ponderando las posibles vulnerabilidades negativas frente a los contrapesos positivos. Los factores negativos incluyen violaciones previas de estatus migratorio, empleo no autorizado, y la transición directa de una visa de intención única a una solicitud de Ajuste de Estatus. Los factores positivos incluyen el beneficio económico (el valor corporativo del rol del solicitante), el interés nacional (cómo el rol del solicitante impulsa la innovación y el desarrollo en industrias clave), y los factores humanitarios (vínculos a largo plazo, familiares, etc.).

El Memorando reconoce explícitamente una serie de excepciones, incluyendo las categorías de visa no inmigrante que ya permiten la «doble intención» (mantener una visa temporal mientras se está en proceso de obtener una «Green Card»).

Es importante comprender que el Ajuste de Estatus sigue siendo una vía accesible hacia la residencia permanente en los Estados Unidos. El Memorando representa una reorientación hacia aspectos específicos del proceso de adjudicación, no una prohibición absoluta.

Marco de Riesgo Discrecional

Dado que los adjudicadores del USCIS tienen instrucciones de evaluar cada caso bajo el estándar de la «totalidad de las circunstancias,» a continuación se presenta un resumen de los perfiles de riesgo de cada tipo de visa:

Perfiles de riesgo por tipo de visa Riesgo Bajo — H-1B y L-1 Dado que estas son visas de doble intención, la intención migratoria ya ha sido legalmente reconocida y no entrará en conflicto con la presentación de la solicitud de Ajuste de Estatus. Riesgo Medio — TN, E-2, E-3, F-1, B-1/B-2 Dado que estas visas son de intención única, la presentación de una solicitud de Ajuste de Estatus dará lugar a un mayor escrutinio. Dicho esto, recomendamos la presentación de informes discrecionales completos al momento de la solicitud. Riesgo Alto — Cualquier otro tipo de visa Cualquier caso que implique violaciones previas de estatus, declaraciones falsas o nacionales de países que ya se encuentran bajo alto escrutinio recibirá la revisión más rigurosa por parte de los adjudicadores. Se recomienda un expediente probatorio sólido y completo si se decide proceder con el caso.

Próximos Pasos con Respecto a su Solicitud

Si actualmente se encuentra en proceso de solicitar un Ajuste de Estatus, o planea ajustar su estatus desde una visa temporal en un futuro próximo, le recomendamos continuar con su caso. Las declaraciones emitidas por el USCIS no son motivo para retirar o cancelar ninguna solicitud pendiente.

Sin embargo, tenga en cuenta que el cambio de política podría significar demoras más prolongadas en el procesamiento, dado que los funcionarios están obligados a examinar cada caso con mayor detenimiento. También es probable que los casos pendientes reciban Solicitudes de Evidencia Adicional (RFE, por sus siglas en inglés) con mayor frecuencia. En ese caso, simplemente asegúrese de brindar una respuesta completa, oportuna y bien documentada que aborde directamente cualquier factor discrecional mencionado en la RFE.

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