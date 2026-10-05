ABD’de İş Alanında Göçmenlik Çözümleri: E-2, EB-2 NIW ve EB-5

ABD pazarına açılmak isteyen girişimciler ve yatırımcılar için E-2, EB-2 NIW ve EB-5 göçmenlik çözümlerinin kapsamlı karşılaştırması. Her bir vize türünün yatırım gereksinimleri, avantajları...

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ABD'de iş kurmak veya yatırım yapmak isteyen girişimciler için E-2, EB-2 NIW ve EB-5 vizeleri önemli seçeneklerdir. E-2 vizesi, treaty country vatandaşlarına yönelik geçici bir işletme statüsü sunarken, EB-2 NIW mesleki katkıya dayalı bir göçmenlik çözümü sağlar. EB-5 ise yatırım yoluyla doğrudan Green Card'a ulaşma imkânı tanır. Her bir vize türü, farklı yatırım ve mesleki geçmişe sahip kişilere hitap eder.

ABD pazarına açılmak, kendi işini kurmak ya da mevcut bir işletmeye yatırım yapmak isteyen girişimciler ve yatırımcılar için karşılaşılan ilk soru genellikle şudur: "Hangi göçmenlik çözümü gerçekten benim durumuma uygun?" Bu soru göründüğünden daha karmaşıktır. Çünkü doğru cevap kişinin vatandaşlığına, yatırım kapasitesine, iş modeline, mesleki geçmişine ve nihai hedefinin geçici bir statü mü yoksa kalıcı oturum (Green Card) mu olduğuna göre değişir.

Bu yazıda, ABD'de iş kurmak veya yatırım yapmak isteyenler için en çok tercih edilen üç göçmenlik çözümünü ele alıyoruz: E-2 Treaty Investor Visa, EB-2 National Interest Waiver (NIW) ve EB-5 Immigrant Investor Program.

Bu Üç Göçmenlik Hukuku Çözümü Neden Karşılaştırılıyor? Bu üç kategori birbirinden çok farklı hukuki temellere dayansa da, pratikte benzer profildeki kişiler tarafından sıkça karıştırılır. Aslında, hiçbiri işveren sponsorluğu veya işverenin doğrudan dahil olmasını gerektirmez. Ama, işletme temelli seçenekler daha fazla göçmenlik hukuku rehberliği gerektirir. Bu da belirtilen vize seçeneklerini, kendi işini kurmak isteyen girişimciler, aktif yatırımcılar ve yüksek nitelikli profesyoneller için özellikle cazip göçmenlik çözümleri haline getirir. Ancak bu ortak özellik dışında, üçü de birbirinden temelde farklı amaçlara hizmet eder. Biri geçici bir işletme statüsü sağlarken, diğeri mesleki katkıya dayalı bir göçmenlik kategorisidir. Üçüncüsü ise yatırım yoluyla doğrudan Green Card'a giden bir yoldur.

Karşılaştırma Tablosu Özellik E-2 EB-2 NIW EB-5 Başvuru türü Geçici statü Göçmenlik kategorisi Yatırım yoluyla göçmenlik Sponsor gerekir mi? Hayır Hayır Hayır Minimum yatırım Sabit bir rakam yok; yatırımın işletmeye göre esaslı (substantial) olması gerekir Yatırım şartı yok Yatırım ve istihdam yaratma şartları geçerlidir Green Card Doğrudan sağlamaz Green Card hedeflenen sonuçtur Green Card hedeflenen sonuçtur Vatandaşlık şartı Treaty country vatandaşı olmak gerekir Belirli bir vatandaşlık şartı yok Belirli bir vatandaşlık şartı yok İşletme şartı Aktif ve gerçek bir işletme Ulusal öneme sahip mesleki veya ticari faaliyet Nitelikli yatırım ve istihdam yaratma Şimdi bu üç göçmenlik çözümünü tek tek daha yakından inceleyelim.

E-2 Treaty Investor Visa: Geçici Ama Esnek Bir İşletme Statüsü E-2 Treaty Investor Visa, ABD ile ticaret ve seyrüsefer konusunda geçerli bir anlaşması bulunan bir ülkenin ("treaty country") vatandaşlarına, gerçek ve faal bir ABD işletmesine yatırım yapma ve bu işletmeyi geliştirme veya yönetme imkânı tanır. Girişimcilere sunulan çeşitli göçmenlik çözümleri arasında E-2, işletme üzerinde doğrudan kontrol elde etmenin en hızlı yollarından biri olmaya devam etmektedir. Temel şartlar: Başvuru sahibinin treaty country vatandaşı olması gerekir. Bu, E-2'nin herkes için açık bir kapı olmadığı anlamına gelir. Vatandaşlık, tüm ABD yatırımcı vizesi kategorileri arasında en belirleyici filtredir.

Yatırımın gerçek, faal ve işler durumdaki bir işletmeye yönelik olması gerekir. Salt pasif bir yatırım (örneğin hisse senedi veya gayrimenkul alımı) yeterli değildir.

USCIS, E-2 için sabit bir minimum yatırım tutarı belirtmemektedir. Net bir E-2 vize minimum yatırım rakamı yoktur. Bunun yerine yatırımın, işletmenin toplam maliyetiyle orantılı olarak "esaslı" (substantial) olması aranır. Küçük ölçekli bir işletme için nispeten mütevazı bir tutar yeterli olabilir. Ancak, büyük ölçekli bir işletme için çok daha yüksek bir tutar gerekir. Çünkü işletmenin maliyeti düştükçe gereken oran yükselir.

Başvuru sahibinin işletmeyi geliştirme ve yönetme niyeti ve kapasitesi olduğunu göstermesi gerekir. Avantajları: Nispeten hızlı bir süreç, E-2 vize minimum yatırım eşiği etrafındaki esneklik, işletme üzerinde doğrudan kontrol ve yenilenebilir statü. Sınırlılıkları: E-2 bir göçmen olmayan (nonimmigrant) statüdür. Doğrudan Green Card'a götürmez. Statü, treaty ilişkisinin ve altta yatan işletmenin devamına bağlıdır. İşletme başarısız olursa statü de sona erer. Uygun olduğu değerlendirilenler: Treaty country vatandaşı olan, işletmeyi bizzat kurup aktif olarak yönetmek isteyen ve bunun karşılığında esnek bir yatırım tutarıyla nispeten hızlı bir statüye ulaşmayı hedefleyen girişimciler için uygundur.

EB-2 National Interest Waiver: Sermaye Değil, Katkı Üzerine Kurulu Bir Yol EB-2 National Interest Waiver, standart EB-2 kategorisi içinde, normalde gerekli olan işveren sponsorluğu ve Labor Certification (PERM) şartlarını ortadan kaldıran bir istisnadır. Başvuru sahibi, yaptığı çalışmanın hem önemli hem de ABD açısından ulusal düzeyde değer taşıdığını ispat etmelidir. Ayrıca iş teklifi ve PERM şartından muaf tutulmasının ABD’nin çıkarına olacağını göstermelidir. Diğer ABD yatırımcı vizesi kategorilerinden farklı olarak bu, sermaye yerine mesleki başarıyı ödüllendiren nadir göçmenlik çözümlerinden biridir. (PERM şartı, işverenin yabancı çalışan için ABD Çalışma Bakanlığı’ndan (DOL) işgücü sertifikası almasıdır. İşveren; Pozisyon için gerçek bir işe alım ihtiyacı olduğunu,

ABD’li uygun, nitelikli ve istekli çalışan bulunamadığını,

Yabancı çalışana o bölge ve pozisyon için geçerli ücret düzeyinde maaş ödeneceğini göstermelidir.) Temel şartlar: Yatırım şartı yoktur. Bu, EB-2 National Interest Waiver'ı hem E-2'den hem de EB-5'ten temelde ayıran noktadır. Burada önemli olan sermaye değil, başvuru sahibinin mesleki veya bilimsel katkısının ulusal düzeydeki önemidir.

Belirli bir vatandaşlık şartı yoktur. Kategori dünya genelindeki başvuru sahiplerine açıktır.

Başvuru sahibi, yapacağı çalışmanın ABD için önemli ve ülke çapında fayda sağlayabilecek nitelikte olduğunu göstermelidir. Ayrıca bu çalışmayı başarıyla yürütecek bilgi, deneyim ve geçmişe sahip olduğunu kanıtlaması gerekir. Son olarak, bu kişi için iş teklifi ve PERM şartı aranmamasının ABD’nin yararına olacağı açıklanmalıdır.

Başvurular genellikle ileri düzey akademik veya mesleki bir geçmiş, kanıtlanmış uzmanlık ve başvuru sahibinin alanına yapacağı katkının ölçeğine dair güçlü kanıtlar gerektirir. Avantajları: İşveren sponsorluğu veya Labor Certification (PERM) gerekmez. Vatandaşlık kısıtlaması yoktur. Şartlar karşılandığında doğrudan bir EB-2 NIW Green Card yoluna götürür. Bu, E-2 vizesine göre en önemli avantajdır. Sınırlılıkları: Yatırım şartı olmadığı için yük, sermayeden kanıt yükü ağır bir başvuru sürecine kayar. Davanın gücü büyük ölçüde başvuru sahibinin akademik/mesleki geçmişine ve sunulan kanıtların kalitesine bağlıdır. Yeterince güçlü bir profil olmadan başvuru zayıf kalabilir. EB-2 NIW Green Card'a giden süreç zamanlaması, diğer iki kategoriye kıyasla daha az öngörülebilir olabilir. Uygun olduğu değerlendirilenler: Güçlü bir akademik veya mesleki geçmişe ya da alanında tanınırlığa sahip kişiler. Özellikle teknoloji, sağlık, mühendislik ve araştırma alanlarında çalışanlar için uygundur. EB-5 Immigrant Investor Program: Kalıcı Oturum ve Green Card'a Doğrudan Yatırım Yoluyla Ulaşan Bir Yol Adından da anlaşılacağı gibi, EB-5 Immigrant Investor Program, yatırım yoluyla doğrudan göçmenliğe götüren bir kategoridir. Burada ele alınan farklı göçmenlik çözümleri arasında EB-5, kalıcı oturuma giden en net tanımlanmış yolu sunar. Hem gereken yatırım tutarı hem de istihdam yaratma şartları açıkça belirlenmiştir. Temel şartlar: Başvuru sahibinin, ABD'li işçiler için belirli sayıda tam zamanlı istihdam yaratan nitelikli bir yatırım yapması gerekir.

Belirli bir vatandaşlık şartı yoktur. Program dünya genelindeki yatırımcılara açıktır.

Yatırım, doğrudan başvuru sahibinin kendi işletmesine yapılabileceği gibi, USCIS onaylı bir Regional Center aracılığıyla da yapılabilir.

Süreç doğrudan Green Card'a götürür. Yatırım ve istihdam yaratma şartları karşılandığında, yatırımcı önce koşullu kalıcı oturum alır. Ardından gerekli koşulların daha ileri düzeyde kanıtlanmasıyla yasal kalıcı oturuma geçer. Avantajları: Vatandaşlık kısıtlaması yoktur. İşveren sponsorluğu veya mesleki değerlendirme gerekmez. Green Card'a giden net, tanımlı ve doğrudan bir yoldur. Özellikle Regional Center yatırımlarında, işletmenin günlük yönetimiyle uğraşmadan yatırımcı sıfatıyla ilerleme imkânı sunar. Sınırlılıkları: Yüksek miktarda sermaye gerektirir. Yatırım ve istihdam yaratma şartlarının zaman içinde korunması gerekir. Süreç diğer iki seçeneğe kıyasla daha uzun sürebilir. Yatırımcı, koşullu Green Card aşamasında yatırımın ve istihdam yaratmanın fiilen gerçekleştiğini ayrıca kanıtlamak zorundadır. Uygun olduğu değerlendirilenler: Bir işletmeyi günlük olarak aktif şekilde yönetmekten çok, belirli bir sermaye taahhüdü karşılığında doğrudan Green Card'a ulaşmaya odaklanan yatırımcılar için uygundur. Göçmenlik Çözümlerini Karşılaştırmak: Temel Fark Nedir? Bu üç göçmenlik çözümünü birbirinden en net biçimde ayıran soru şudur: "Neyi önceliklendiriyorsunuz? İşletme üzerinde kontrol mü, mesleki katkı mı, yoksa Green Card'a giden doğrudan bir yol mu?" Bir işletmeyi bizzat kurup yönetmek ve esnek bir yatırım tutarıyla nispeten hızlı ilerlemek istiyorsanız ve bir treaty country vatandaşıysanız, E-2 Treaty Investor Visa değerlendirilmeye değer.

Sermayeden çok mesleki veya bilimsel başarılarınızla öne çıkıyorsanız ve doğrudan bir EB-2 NIW Green Card hedefliyorsanız, EB-2 National Interest Waiver doğru seçenek olabilir.

Belirli bir sermaye tutarını göçmenlik statüsüne dönüştürmek ve bir yatırımcı olarak Green Card'a ulaşmak istiyorsanız, değerlendirilmesi gereken kategori EB-5 Immigrant Investor Program'dır. Sonuç Bu üç göçmenlik çözümü arasında mutlak anlamda "en iyi" olan yoktur. Doğru seçim; yatırım kapasitenize, vatandaşlığınıza, iş modelinize, mesleki geçmişinize ve Green Card hedeflerinize bağlıdır. Bir müvekkil için ideal olan yol, farklı bir profildeki başka bir müvekkil için hiç uygun olmayabilir. ABD'de iş kurmayı, yatırım yapmayı veya pazara açılmayı planlıyorsanız, hangi ABD yatırımcı vizesi kategorisinin özel durumunuza en uygun olduğunu belirlemek için profesyonel bir değerlendirme almanız önemlidir.

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