ABD Göçmen Vizesi Başvurularını Dünya Çapında Geçici Olarak Durduruyor

Göçmen vizesi görüşmelerini Dünya çapında etkileyecek bir gelişme meydana gelmiştir. 25 Ağustos 2026 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü Reuters’a yaptığı açıklamada, Bakanlığın Ağustos ayı boyunca dünya çapındaki ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında bir eğitim programı başlattığını belirtmiştir. Reuters’a göre eğitimin amacı, başvuru sahibinin ABD’de kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimalini de dahil edecek şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

Bu eğitim, ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarındaki göçmen vizesi görüşmelerinin planlanmasını da etkilemektedir. Ancak, tüm göçmen vizesi başvurularının iptal edildiği veya kalıcı olarak durdurulduğu anlamına gelmemektedir.

Mevcut gelişme esas olarak, konsolosluk görevlileri ek eğitim alırken göçmen vizesi görüşmelerinin geçici olarak ertelenmesiyle ilgilidir.

Bu makale, görüşme takvimindeki son değişiklikleri, Dışişleri Bakanlığı’nın kamuya yük olma değerlendirmesine odaklanan eğitimini ve konsolosluklardaki göçmen vizesi işlemlerinin ABD içindeki statü değişikliği sürecinden nasıl farklı olduğunu açıklamaktadır.

Göçmen Vizesi Dosyanızı İnceletin→

Dışişleri Bakanlığı Bu Değişikliği Ne Zaman Açıkladı?

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, gelişmeyi 25 Ağustos 2026 tarihinde Reuters’a yaptı. Reuters’a göre Bakanlık, vize görevlilerinin başvuru sahiplerini daha kapsamlı ve tutarlı biçimde değerlendirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla Ağustos ayı içinde dünya çapındaki ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında bir eğitim programı başlattı. Bu değerlendirmeler, başvuru sahibinin gelecekte kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimaline ilişkin incelemeleri de kapsamaktadır.

Reuters daha sonra haberini açıklığa kavuşturarak, geçici duraklamanın tüm ABD vize görüşmelerini değil, göçmen vizesi görüşmelerini kapsadığını belirtti. Reuters haberinin Washington tarih satırı 25 Ağustos 2026’dır ve haber çevrimiçi olarak 26 Ağustos 2026 tarihinde güncellenmiştir.

Burada önemli bir kaynak ayrımı da bulunmaktadır. 28 Ağustos 2026 itibarıyla Dışişleri Bakanlığı’nın, 25 Ağustos tarihli dünya çapındaki görüşme takvimi değişikliğini özel olarak açıklayan ayrı bir yazılı duyuruyu kendi internet sitesinde yayımladığı görülmemektedir. Bu nedenle en doğru ifade, Dışişleri Bakanlığı’nın gelişmeyi 25 Ağustos 2026 tarihinde Reuters’a doğruladığıdır.

Tüm Göçmen Vizesi Başvuruları İptal Edilmiş Değildir

Bir göçmen vizesi başvurusu ile bir göçmen vizesi görüşmesi aynı şey değildir. Mevcut bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri’nin beklemedeki tüm göçmen vizesi başvurularını iptal ettiğini veya kişilerin yeni göçmen vizesi başvuruları yapmasını yasakladığını göstermemektedir.

Bunun yerine Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk görevlilerinin yeni eğitimi tamamlamasına olanak sağlamak amacıyla ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarındaki görüşme takvimlerini değiştirmiştir. Bu nedenle, “Amerika Birleşik Devletleri tüm göçmen vizesi başvurularını durdurdu” demek fazla geniş bir ifade olacaktır. Daha doğru bir tanımlama şudur: Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk görevlileri ek eğitim alırken dünya çapındaki göçmen vizesi görüşmelerini geçici olarak erteliyor veya yeniden planlıyor.

Bakanlık ayrıca tüm göçmen vizesi görüşme takvimlerinin ne zaman normale döneceğine ilişkin kesin bir tarih de açıklamamıştır.

Geçici Göçmen Vizesi Görüşme Gecikmelerinden Kimler Etkilenebilir?

Geçici takvim değişiklikleri esas olarak Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunan ve bir ABD büyükelçiliği veya konsolosluğu aracılığıyla göçmen vizesi üzerinden daimi ikamet elde etmeye çalışan kişileri etkilemektedir. Potansiyel olarak etkilenecek başvuru sahipleri arasında ABD vatandaşlarının eşleri, çocukları, anne ve babaları ile diğer uygun aile üyeleri; yasal daimi ikamet sahiplerinin uygun aile üyeleri; diğer aile temelli göçmen vizesi başvuru sahipleri; iş temelli göçmen vizesi başvuru sahipleri; belirli yatırım temelli göçmen vizesi başvuru sahipleri ve göçmen vizesi işlemlerine devam etmeye uygun Çeşitlilik Vizesi başvuru sahipleri yer alabilir.

Bu vizeler, farklı amaçlara hizmet eden ve farklı uygunluk şartlarına sahip temel başvuru yollarına ayrılmaktadır. İş temelli göçmen vizeleri, yabancı kişilerin Amerika Birleşik Devletleri’nde kalıcı olarak yaşamalarına ve çalışmalarına olanak sağlayan vizelerdir. Çoğu durumda göçmen vizesi alabilmek için ya uygun bir aile veya iş ilişkisine sahip olmak ya da Çeşitlilik Vizesi Çekilişi gibi bir program kapsamında uygun olmak gerekir.

Bununla birlikte, bu başvuru sahiplerinin tümü tamamen aynı mali şartlara tabi değildir. Örneğin birçok aile temelli dosyada uygun bir sponsorun Mali Destek Taahhüdü sunması gerekirken, aynı şart birçok iş temelli dosyada aynı şekilde uygulanmamaktadır.

Bu nedenle hukuki değerlendirme, göçmen vizesi başvurusunun türüne ve dosyanın bireysel koşullarına bağlıdır. Görüşmenin gecikmesi de göçmen vizesi başvurusunun reddedildiği anlamına gelmez.

ABD İçindeki Statü Değişikliği Başvuruları Farklıdır

Konsolosluk işlemleri ile Amerika Birleşik Devletleri içinde yapılan başvurular arasındaki ayrım oldukça önemlidir. Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında yürütülen vize işlemlerinden sorumluyken, hâlihazırda ABD’de yasal olarak bulunan birçok kişi, hukuki şartları karşılamaları halinde ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri aracılığıyla daimi ikamet başvurusunda bulunabilir.

Bu süreç genel olarak statü değişikliği olarak bilinmektedir. Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı’nın göçmen vizesi görüşme takvimlerinde yaptığı geçici değişiklikler, ABD içinde ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne yapılan tüm daimi ikamet başvurularının durdurulduğu anlamına gelmez.

Yurt dışındaki bir ABD konsolosluğu aracılığıyla göçmen vizesi başvurusunda bulunan kişi Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir süreçten geçerken, ABD içinde statü değişikliği başvurusunda bulunan kişi genel olarak ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafından yürütülen bir süreçten geçmektedir. Bunların her ikisi de ABD göçmenlik hukukunun birbiriyle bağlantılı parçalarıdır, ancak aynı işlem değildir.

Mevcut gelişme ayrıca turist, öğrenci veya diğer geçici vize kategorilerinin tamamının dünya çapında durdurulduğu anlamına da gelmemektedir.

Vize Stratejinizi Bugün Gözden Geçirin→

Göçmen Vizesi Bilgileri Ne Anlama Gelir?

ABD göçmenlik sistemi hakkında bilgi arayan kişiler sıklıkla şu soruyu sorar: “Göçmen vizesi ne anlama gelir?” Bir göçmen vizesi, genel olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne daimi ikamet sahibi olarak giriş yapmayı amaçlayan kişiye verilen vizedir.

Bu vize, turizm, eğitim veya geçici çalışma gibi sınırlı bir amaç için kullanılan geçici vizelerden farklıdır. Bir kişi göçmen vizesini aldıktan ve Amerika Birleşik Devletleri’ne daimi ikamet sahibi olarak kabul edildikten sonra, normal olarak yasal daimi ikamet sahibi olur ve daha sonra Green Card’ını alabilir.

Bu ayrım, göçmenlik haberlerini okurken önemlidir; çünkü göçmen vizelerini etkileyen bir politika, otomatik olarak tüm ABD vize türlerine uygulanmaz.

Yeni İncelemenin Odağında Kamuya Yük Olma Kuralı Bulunuyor

Yeni eğitimin önemli bir bölümü, kamuya yük olma nedeniyle kabul edilemezlik gerekçesine ilişkindir. Kamuya yük olma kuralı yeni değildir ve uzun yıllardır ABD göçmenlik hukukunun bir parçasıdır.

Göçmenlik ve Vatandaşlık Kanunu’nun 212(a)(4) maddesi uyarınca, hükümet bir kişinin gelecekte kamuya yük olmasının muhtemel olduğuna karar verirse, o kişi ABD’ye kabul edilmeye uygun bulunmayabilir. Bununla birlikte bu karar yalnızca kişinin o anda banka hesabında ne kadar para bulunduğuna dayanamaz.

Kanun, görevlilerin başvuru sahibinin yaşı, sağlık durumu, aile koşulları, malvarlığı, mali kaynakları, genel mali durumu, eğitimi ve becerileri dahil olmak üzere çeşitli unsurları dikkate almasını gerektirir. Hukuken gerekli olduğu durumlarda Mali Destek Taahhüdü de değerlendirmenin bir parçası olabilir.

Dışişleri Bakanlığı, 26 Şubat 2026 tarihli rehberinde konsolosluk görevlilerinin yaş, sağlık durumu, aile koşulları, mali durum, eğitim, beceriler ve belirli kamu yardımlarının geçmişte veya halen kullanılıp kullanılmadığı gibi unsurları dikkate alabileceğini açıklamıştır. Bu nedenle bir göçmen vizesi başvurusunun değerlendirilmesi sırasında, başvuru sahibinin Amerika Birleşik Devletleri’nde genel olarak kendi geçimini sağlayabilme kapasitesi de incelenebilir.

Herhangi Bir Kamu Yardımı Almak Kişinin Kamuya Yük Sayılması Anlamına Gelir mi?

Hayır. Herhangi bir devlet hizmetinden yararlanmak, bir göçmenin otomatik olarak kamuya yük kabul edileceği anlamına gelmez.

Dışişleri Bakanlığı’nın 26 Şubat 2026 tarihli rehberine göre, kamuya yük kavramı genel olarak bir kişinin temel geçimini sağlamak için esas ölçüde devlete bağımlı hale gelme ihtimali üzerinde durmaktadır. Bakanlık, gelir desteği sağlayan belirli nakit yardım programları ile devlet tarafından finanse edilen uzun süreli kurumsal bakımı dikkate alınabilecek örnekler arasında göstermiştir.

Bununla birlikte değerlendirme, başvuru sahibinin genel koşullarına dayanmalıdır. Geçmişte bir devlet programından yararlanılmış olması, göçmen vizesinin otomatik olarak reddedilmesi gerektiği anlamına gelmez.

5 Ağustos 2026 Tarihli Kamuya Yük Mali Teminat Politikası Neden Önemlidir?

Dışişleri Bakanlığı’nın bir başka açıklaması, mevcut göçmenlik politikasını değerlendirirken önem taşımaktadır. Bakanlık, 5 Ağustos 2026 tarihinde, belirli göçmen vizesi başvuru sahiplerinin bazı durumlarda kamuya yük olmama amacıyla mali teminat kullanmasına izin verilebileceğini açıkladı.

Bakanlık, bu programın sınırlı bir deneme uygulaması olarak yürütüldüğünü belirtti. Bir başvuru sahibinin kamuya yük olma gerekçesiyle göçmen vizesine uygun olmadığına karar verilirse, başvuru sahibi görevlinin kaygılarını gidermeye yönelik ek deliller sunabilir.

Bazı durumlarda konsolosluk görevlisi, başvuru sahibinin USCIS aracılığıyla kamuya yük olmama amacıyla mali teminat başvurusunda bulunmasına da izin verebilir. Dışişleri Bakanlığı’na göre teminatın miktarı her dosyanın bireysel koşullarına bağlıdır. Teminat onaylanır ve diğer tüm şartlar yerine getirilirse, daha önce kamuya yük olma gerekçesiyle kabul edilemez bulunan bir başvuru sahibinin göçmen vizesi alması mümkün olabilir.

Zamanlama özellikle dikkat çekicidir; çünkü bu politika, Bakanlığın dünya çapındaki eğitim programını doğrulamasından yalnızca birkaç hafta önce duyurulmuştur. Birlikte değerlendirildiğinde bu gelişmeler, mali açıdan kendi kendine yeterlilik ve kamuya yük olma kurallarının gelecekteki göçmen vizesi incelemelerinde daha fazla önem kazanabileceğini göstermektedir.

Bu Uygulama Önceki Ülke Temelli Göçmen Vizesi Politikasıyla Aynı mı?

Hayır. İki politika hukuken birbirinden farklıdır. Dışişleri Bakanlığı, 21 Ocak 2026 tarihinden itibaren, kamu yardımlarından yararlanma ihtimaline ilişkin kaygıları değerlendirirken 75 ülkenin vatandaşlarına göçmen vizesi verilmesini durdurmuştu. Bu önceki göçmenlik politikası, vatandaşlığa dayanıyordu ve listede yer alan ülkelerin vatandaşlarına geniş biçimde uygulanıyordu.

21 Ağustos 2026 tarihinde New York’taki bir federal mahkeme, ülke temelli bu politikanın hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme, Dışişleri Bakanlığı’nın vatandaşlığa dayalı geniş kapsamlı bir göçmen vizesi verme kısıtlaması getirerek kanuni yetkisini aştığı sonucuna vardı.

Mevcut dünya çapındaki eğitim programı ise farklı şekilde işlemektedir. Bakanlık, belirli ülke vatandaşlarına yönelik toplu bir göçmen vizesi kısıtlaması ilan etmek yerine, konsolosluk görevlilerine bireysel başvuru sahipleri hakkında daha ayrıntılı bir kamuya yük olma değerlendirmesi yapmaları için eğitim vermektedir. Bu fark, ABD göçmenlik hukuku bakımından önemlidir.

Federal Mahkeme Kararından Sonraki Zamanlama Neden Önemli?

Zamanlama, son göçmenlik haberlerinde dikkat çekmiştir. Önceki ülke temelli göçmen vizesi politikasını geçersiz kılan federal mahkeme kararı 21 Ağustos 2026 tarihinde verilmiş, Dışişleri Bakanlığı’nın dünya çapındaki eğitim programı ise Reuters’a 25 Ağustos 2026 tarihinde doğrulanmıştır.

İki gelişme arasında yalnızca birkaç gün bulunmaktadır. Bununla birlikte yalnızca bu zamanlama, yeni programın federal mahkeme kararından kaçınmak veya kararı etkisiz hale getirmek amacıyla oluşturulduğunu kanıtlamaz. Bu aşamada böyle bir sonuca varmak için yeterli hukuki delil bulunmamaktadır.

Daha önemli soru, yeni göçmenlik politikasının gerçek dosyalarda nasıl uygulanacağıdır. Konsolosluk görevlileri her bir göçmen vizesi başvurusunun kendi koşullarına göre gerçek anlamda bireysel bir değerlendirme mi yapacak, yoksa yeni standartlar uygulamada başka bir geniş kapsamlı dışlama biçimi mi yaratacaktır? Bakanlık yeni eğitim standartlarını bireysel dosyalara uygulamaya başladıkça bu sorunun cevabı daha açık hale gelecektir.

Göçmen Vizesi Başvuru Sahipleri Şimdi Ne Yapmalı?

Başvuru sahipleri, görüşmedeki bir gecikmenin dosyalarının reddedildiği anlamına geldiğini düşünmemelidir. Aile temelli dosyalarda süreç genellikle sponsorun, akrabası için vize başvuru sürecini başlatmak amacıyla Form I-130’u sunmasıyla başlar. Eşler IR1 veya CR1 vizelerine başvurabilirken, K-3 vizeleri Form I-130’un onaylanmasını bekleyen eşler içindir. Bununla birlikte bir göçmen vizesi başvurusu hazırlayan kişilerin dosyalarının mali ve kamuya yük olma ile ilgili bölümlerini dikkatle gözden geçirmeleri yararlı olabilir.

Vize kategorisine ve bireysel koşullara bağlı olarak görevliler gelir, mali kaynaklar, malvarlığı, çalışma geçmişi, eğitim, ABD’de çalışma kapasitesi, aile desteği, sponsorun geliri ve sağlıkla bağlantılı olası giderleri yakından inceleyebilir. Başvuru sahiplerinin ayrıca görüşme aşamasından önce yetkili bir doktor tarafından tıbbi muayeneden geçmeleri gerekir. Halihazırda görüşme tarihi bulunan kişiler, ABD büyükelçiliği veya konsolosluğundan ve Ulusal Vize Merkezi’nden gelen bildirimleri dikkatle takip etmelidir. Belgeler sunulduktan sonra başvuru için yine de bir görüşme yapılması gerekir ve başvuru sahipleri gecikmeleri önlemek amacıyla dosya durumlarını çevrimiçi olarak kontrol etmelidir.

Bir görüşme ertelenirse, başvuru sahipleri hükümet tarafından verilen talimatları izlemelidir. Görüşmenin gecikmesi, göçmen vizesinin otomatik olarak reddedildiği anlamına gelmez; yeni bir görüşme tarihinin henüz verilmemiş olması da dosyanın otomatik olarak kapatıldığı anlamına gelmez.

Mülakat Öncesi Hukuki Destek Alın→

Dışişleri Bakanlığı Normal Görüşmelerin Ne Zaman Yeniden Başlayacağını Açıkladı mı?

Dünya çapında geçerli olacak kesin bir tarih açıklanmış değildir. Dışişleri Bakanlığı, küresel eğitim programını 25 Ağustos 2026 tarihinde Reuters’a doğrulamış, ancak tüm göçmen vizesi görüşme takvimlerinin ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin belirli bir tarih vermemiştir. Bunun kendi dosyanız açısından ne anlama geldiğini değerlendirirken, işlem sürelerinin kategoriye ve yıla göre değişebildiğini ve Aile Tercihli Vizelerin yıllık sayısal sınırlamalara ve birikmiş dosya yoğunluğuna tabi olduğunu dikkate almak gerekir.

28 Ağustos 2026 itibarıyla Bakanlığın resmî vize haberleri sayfasında, dünya çapındaki göçmen vizesi görüşmelerinin yeniden planlanmasını özel olarak ele alan ayrı bir yazılı duyuru da yer almıyor görünmektedir. Çeşitlilik Vizesi Çekilişi olarak da bilinen Çeşitlilik Göçmen Vizesi Programı, Amerika Birleşik Devletleri’ne göç oranı düşük ülkelerden gelen kişilere her yıl 55.000 göçmen vizesi imkânı sağlamaktadır. Sonuçlar her yıl başvuru döneminin ardından açıklanmaktadır. Diğer göçmenlik yolları ise farklı zaman çizelgelerine sahip olabilir; bunlar arasında belirli alanlarda olağanüstü yeteneğe sahip kişiler veya seçkin profesörler için EB-1 vizeleri ile Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yıl kaldıktan sonra daimi ikamet statüsüne geçebilen mülteciler bulunmaktadır.

Bu nedenle başvuru sahipleri, basında yer alan tahmini tarihlerden ziyade ABD büyükelçiliği, konsolosluğu veya Ulusal Vize Merkezi tarafından gönderilen bildirimlere güvenmelidir. Toplam vize sayısı da yıldan yıla önemli ölçüde değişebilir; 2020 yılında 4.013.210 göçmen vizesi verilmiştir.

Sonuç

ABD göçmen vizesi sistemi önemli bir değişim döneminden geçmektedir. Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün 25 Ağustos 2026 tarihinde Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, dünya çapındaki ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında görev yapan konsolosluk görevlileri ek eğitim almakta ve bu eğitimin gerçekleştirilebilmesi amacıyla göçmen vizesi görüşme takvimleri geçici olarak yeniden düzenlenmektedir.

Bu gelişme, tüm göçmen vizesi başvurularının iptal edildiği anlamına gelmediği gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm daimi göçü durdurduğu anlamına da gelmez. Bununla birlikte, göçmen vizesi görüşmeleri daha geniş ölçekte yeniden başladığında bu değişikliklerin etkisi daha önemli hale gelebilir.

Dışişleri Bakanlığı’nın Şubat ve Ağustos 2026 tarihli açıklamaları, görevlilerin bir başvuru sahibinin Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu yardımlarına bağımlı hale gelme ihtimaline daha fazla önem verebileceğini göstermektedir. Bu nedenle aile temelli, iş temelli ve yatırım temelli göçmen vizesi başvuru sahiplerinin yalnızca dosyaları için gerekli temel belgelere değil, aynı zamanda mali istikrarlarını ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kendi geçimlerini sağlayabilme kapasitelerini gösteren delillere de daha fazla dikkat etmeleri gerekebilir.

Aynı zamanda kamuya yük olma kuralı, konsolosluk görevlilerine sınırsız bir yetki vermez. ABD göçmenlik hukuku, hukuken ilgili unsurlara dayalı bireysel bir değerlendirme yapılmasını gerektirir ve yakın tarihli federal mahkeme kararı da bireysel bir göçmen vizesi değerlendirmesi ile vatandaşlığa dayalı geniş kapsamlı bir kısıtlama arasındaki önemli farkı ortaya koymaktadır.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde sorulması gereken temel soru, göçmen vizesi sisteminin kapanıp kapanmadığı değildir. Daha önemli soru, Dışişleri Bakanlığı’nın daha sıkı kamuya yük olma incelemesini bireysel göçmen vizesi başvurularına nasıl uygulayacağıdır.

Kamu Yükü Riskinizi Değerlendirin